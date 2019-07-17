DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

İSTANBUL'da yaşayan Özlem ve Görkem Yüceer çiftinin ilk çocukları Defne bebek, alt damağında iki dişiyle dünyaya geldi. Durum karşısında aile şaşkınlığını gizleyemezken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, bu durumun 3 bin doğumda bir görüldüğünü ve dişlerin cerrahi müdahaleyle alınması gerektiğini söyledi.İstanbul'da yaşayan Özlem (30) ve Görkem Yüceer (36) çiftinin iki hafta önce bir kız bebekleri dünyaya geldi. Diğer bebeklerden farklı olarak alt iki dişiyle hayata gözlerini açan Defne, hem ailesini hem de doktorları şaşırttı. Defne bebeğin dişlerinin cerrahi operasyonla alınacağı belirtildi. Bebeğinin dişli doğduğunu ilk duyduğunda bunun şaka olduğunu zannettiğini söyleyen anne Özlem Yüceer, "Daha önce böyle bir şey hiç duymamıştım, çok şaşkınım" dedi.

"HAMİLEYKEN RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM"

'Bebeğimin dişlerini görene kadar duruma inanamadım' diyen Özlem Yüceer, "Daha sonra gördüğümde ve beslenmeye başladığımda daha da fark ettim. Bizim için şaşırtıcı bir durum oldu. Dişlerin alınacağı ve bunun korkulacak bir işlem olmadığı söylendi. Dişleri en kısa zamanda çektirip bebeğimiz normal hayatına devam edecek. Doğumdan önce 7 aylık hamileyken Defne'nin dişli doğduğunu rüyamda görmüştüm. Doğumda söylenince aklıma o rüya geldi. Benim için enteresan bir an oldu" ifadelerini kullandı.

"DİŞLİ BEBEK DEDİKLERİNDE İNATÇI ZANNETTİM"

Dişlerin en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınacağını belirten baba Görkem Yüceer de "İlk duyduğumda çok şaşırdım. 'Dişli bebeğiniz oldu' dediklerinde inatçı demek istiyorlar zannettim. Defne bizim için özel bir bebekti. Doğumun etkisiyle daha da özelleşti. Şu an bize çok büyük bir zararı yok ama kendi sağlığı için en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınsın istiyoruz. Umarım süt dişlerine de zararı olmaz ve hayatı boyunca şanslı bir çocuk olur" diye konuştu.

"3 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR"

Doğumu gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır ise tıp dilinde 'natal diş' adı verilen doğum dişleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Aslında çok sık rastladığımız bir durum değil. Benim başıma ikinci defa geliyor. Dünya istatistiklerine baktığımızda 3 bin doğumda bir görülüyor. Bizim için Defne bebeğin dişli doğması bir sürpriz oldu. İşin özünde bu dişler bebek için ciddi problemler oluşturmaz ancak bunlar süt dişi formatında oluştuğu ve kemiği tutmadığı için sallanarak düşme ihtimali ve bebeğin bu dişi yutma riski söz konusudur. Bebeğin emme ve beslenmesinde problem yaratabilir. Koordinasyonu gelişmediğinden bebek dudağını ve dilini yaralayabilir. O nedenle dişlerin alınmasının uygun olduğunu düşünüyoruz."

"DİŞLERİ ÇIKACAK KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Bebeğin dişli doğmasında belirlenmiş kesin bir neden olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, "Bir problem yaratmadığından ve tekrardan dişler çıkacağından detaya inilmemiş. Defne bebeğin dişleri beklendiğinden daha sağlam. Biz dişleri takibe başladık ve yavaş yavaş sallanmaya ve kendini bırakmaya başladığı zaman dişler alınacak. Bebeğin damağı yumuşak olduğundan alınması daha kolay olacak. İlgili diş hekimleri bu çekimi yapacak. Zamanı geldiğinde süt dişleri çıkacak. Yani korkulacak bir durum yok" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Bebeğin görüntüsü

-Dişleri

-Anne ve baba ile röp

-Ağır'ın açıklamaları

17.07.2019 -12.31 Haber Kodu : 190717083

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6- FATİH'TE EVE YAPILAN HİNT KENEVİRİ BASKINI KAMERADA

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Fatih'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Molla Gürani Caddesinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. 11 Temmuz'da eve yapılan baskında evde özel ışık düzeneği ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Evde bulunan Sencer Y. ile birlikte Muhammed Selim K. ve Hasan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3 bin 800 gram Hint keneviri, bin 410 gram kurutulmuş Hint keneviri, 0,6 gram esrar, 1 adet hassas terazi, hint keneviri yetiştirmekte kullanılan sıvı gübre, sıvı hormon ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sencer Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Eve yapılan baskın

-Hint keneviri saksıları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

17.07.2019 - 13.48 Haber Kodu : 190717105

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7-ŞANLIURFA'DA BİTKİN BULUNAN KIZIL AKBABA TEDAVİSİNİN ARDINDAN SIRBİSTAN'A GÖTÜRÜLDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

SIRBİSTAN'DAN yola çıkan ve yaklaşık bin 600 km'lik uçuş sonrası Şanlıurfa'da düşen Kızıl Akbaba çiftçiler tarafından bulunup tedavi edilmişti. Nesli tükenmekte olan 1 buçuk yaşındaki Kızıl Akbaba tedavisinin tamamlanmasının ardından Turkish Cargo uçağıyla Belgrad'a götürüldü.

Ekolojik sistemin son halkasını oluşturan ve Avrupa'da sadece Sırbistan'ın Uvac kanyonunda yaşayan nadir kızıl akbabalardan bir tanesi olan 1,5 yaşındaki Dobrila, geçtiğimiz aylarda güneye doğru gerçekleştirdiği mevsimsel göçünde bitkin düşerek Şanlıurfa'ya indi. Çiftçiler tarafından fark edilen akbaba, Urfa'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Buradaki kontrolleri yapılan ve sağlıklı kilosuna ulaştırılan kızıl akbaba, göç yoluna devam etmesi için yeniden doğaya bırakıldı. Avcı kuş familyasının üyesi Dobrila'nın uçuşuna devam etmemesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri akbabanın ayağındaki etiket ve takip numarasından yola çıkarak Sırbistanlı makamlar ile temasa geçti. İki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Dobrila'nın Belgrad'da bulunan Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmesi karar verildi. Turkish Cargo uçağıyla Şanlıurfa'dan İstanbul aktarmalı olarak Sırbistan'a ulaştırılan akbaba, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçi'si Tanju Bilgiç ve Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan'ın katılımıyla düzenlenen törende Sırbistanlı yetkililere teslim edildi. Dobrila'dan sorumlu Biyolog Irena Hrıbsek, "Bugün Dobrila için çok özel bir gün, çünkü aylardır devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından bugün ilk defa özgürlüğe uçacak. Dobrila'ya destekleri için Turkish Cargo'ya teşekkür ederiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kızıl Akbaba için hazırlanan video

17.07.2019 -13.10 Haber Kodu : 190717097