DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Secimleri için, Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, oy verme sırasında ki vatandaşları beklerken sandık görevlileri ile sohbet etti. Gül çifti, oylarını "1145" numaralı sandıkta kullandı.

MEMLEKET İÇİN TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Abdullah Gül oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. İnşallah memleket için Türkiye için hayırlı olsun. Önümüzde uzun 4 buçuk yıl gibi uzun bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur. Memleket için vatandaşların beklentileri var ve önümüzde yeni bir seçim olmaması Türkiye için büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Gül'ün oy atması

-Gül'le röp.

-Genel ve detaylar

23.06.2019 - 13.59 Haber Kodu : 190623108

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6- CEM YILMAZ OYUNU BEŞİKTAŞTA KULLANDI

İSTANBUL,()-ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven, Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Cem Yılmaz, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

23 Haziran İstanbul seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda ise ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oyunu kullandı.

Cem Yılmaz, oy kullanacağı sırada pusulanın bulunduğu zarfı sandığa atmak üzereyken yaptığı espriyle komik anlar yaşattı. Sandık görevlilerine hal ve hatırlarını soran ünlü komedyen, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Lütfü Banat İlkokulu'nda oy kullanan başka ünlüler ise oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Cem Yılmaz'ın oyunu kullanması

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Ozan Güven'in oy kullanması

-Yalın'ın oy kullanması

-İbrahim Kutluay'ın oy kullanması

-Detaylar

23.06.2019 -14.03 Haber Kodu : 190623109

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7- SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA OYUNU KULLANDI

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı. Bu çerçevede, hastaların nakil ve oy verme işlemleri için toplam 200 nakil aracı ve ambulans ile 550 personel görevlendirildi."

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/Can EROK/İSTANBUL,()

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar'da kullandı. Bakan Koca, oyunu kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na, eşi Hale Koca ve oğlu Emir Koca ile birlikte geldi. Oy verme işlemi için "3299" nolu

sandığın olduğu sınıfa giren Koca, sandık görevlileriyle tokalaştı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olması dileğinde

bulundu. Koca, bakanlık olarak seçimde sağlık hizmetlerinin aksamaması adına tüm tedbirleri aldıklarını ve oy verecek hastalarla ilgili planlamalarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bugün 3 binin üzerinde sağlık personeli nöbet tutmaktadır. 112 acil sağlık hizmeti veren 267 istasyon sayımıza, 30 istasyon daha ilave edildi. 297 acil sağlık istasyonumuz bugün hizmet vermektedir. Bu istasyonlarda özellikle gün

boyunca 300 ambulansımız ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul'da bugün için evde sağlık hizmeti alan 850 hastamız ve hastanelerimizde yatan oy kullanabilecek 700 hastamız, yani toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı. Bu çerçevede, hastaların nakil ve oy verme işlemleri için toplam 200 nakil aracı ve ambulans ile 550 personel görevlendirildi."

Görüntü dökümü:

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-Koca'nın okuldan çıkışı

-Açıklamaları

-Okuldan ayrılması

23.06.2019 - 13.43 Haber Kodu : 190623105

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8-AVCILAR'DA 18 BİN 450 SEÇMENLİ OKULDA BÜYÜK KALABALIK

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,