DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1-SULTANGAZİ'DE AFGAN VE PAKİSTANLILARA MAAŞ GÜNÜ GASP DEHŞETİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, ()

Sultangazi'de, bir binanın bodrum katındaki dairede kalan yabancı uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları gün yüzü maskeli 8 kişi tarafından evlerinde gasp edildi.

ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYIP, DEHŞET SAÇTILAR

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde yaşandı Bir binanın bodrum katındaki dairede kalan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları günün akşamı gasp dehşeti yaşadı. Mağdurların kaldığı eve giren yüzü maskeli 8 kişi, silah ve bıçakla tehdit ettikleri 12 kişinin ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağlayarak, paralarını ve cep telefonlarını istedi. Ellerindeki kelepçeyi çözerek gaspçılara direnmeye çalışan 12 kişiden olay sırasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Afganistan bayrağı ile yüzlerini gizlemeye çalıştığı öne sürülen 8 kişi, daha sonra mağdurların paralarını ve cep telefonlarını alarak, olay yerinden kaçtı. Ellerindeki kelepçeleri çözen mağdurlar ise dışarı çıkarak gaspçıların peşine düştü.

BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler de olayın yaşandığı sokakta bir adet boş mermi kovanı bulundu. Kolundan yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, diğer mağdurlar bilgilerine başvurmak üzere karakola götürüldü. Gaspa uğrayan 12 kişiden sadece 2 kişi kendilerini darp ederek telefon ve paralarını alan 8 kişiden şikayetçi oldukları öğrenildi.

SOKAKTA YAŞANAN HAREKETLİLİK KAMERADA

Gasp dehşetinin ardından şüphelilerin kaçması ise sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler sokakta oyun oynayan çocukların yanından geçerek, eve giriyor. Bir süre sonra şüpheliler koşarak, evden çıkıyor. Ellerindeki bağı çözen Afgan mağdurlar, şüphelilerin peşinden gitmeye çalışıyor. Bu sırada sokakta hareketlilik yaşanıyor.

"MAĞDURLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI"

Olay anını anlatan mağdurlar, "Bugün herkes maaş almıştı. O adam biliyordu maaş aldığımızı. Buraya geldiler. Para ve telefonların hepsini aldılar. Bir arkadaşımız bıçaklandı. O hastaneye gitti. Gelenlerin hepsinde bir bıçak, birin de ayrıca bir silah vardı. Plastik kelepçeyle ellerimizi arkadan bağladılar. Yüzerini Afganistan bayrağıyla gizlemişlerdi." dedi.

"ÇOCUKLARIN TORPİL ATTIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Olay anını anlatan bir mahalle sakini, "Evde oturuyorduk. Küçük yeğenim var, onu aşağı indirecektik. O da aşağı iniyordu. Sonra bir yoğun bir ses geldi. Biz dışarıda oynayan çocukların torpil attığını falan düşündük. Sonra dışarı çıktık. Bağırtılar vardı. Dışarıda bulunan bir teyze bağırıyordu. Birinin kollarını bağlamışlar. Orda silahı sıkmışlar. Herhalde içeride tartışmışlar. Burada toplanmışlardı. Bende bağırdım. Hatta şu arkaya doğru bir bıçak attılar. Bizde ne olduğunu sorduk. Onlarda eşyalarının çalındığını söyledi. Ondan sonra aşağı doğru şüphelileri kovalamaya başladılar. Bizde polisi aradık." dedi.

ŞÜPHELİLERİN KAĞIT TOPLAYICISI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası 12 şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ve mağdurların bilgisine başvuran polis, çevrede bulunan tüm kameraları tek tek inceledi. Polis, 20 güvenlik kamerası üzerinde yaptığı incelemede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin gündüz kağıt-karton toplayıcılığı yaptığını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda şüphelilerden 1 kişi yakalanırken 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sokakta oyun oynayan çocuklar

-Şüphelilerin eve girmesi

-Şüphelilerin evden koşarak çıkmaları

-Gaspa uğrayan mağdurların evden çıkarak şüphelilerin peşinden gitmeleri

-Sokakta yaşanan hareketlilik

(AKTÜEL)

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Mağdurların olay anını anlatması

-Olayın meydana geldiği adresten görüntüler

-Olay yeri incelemesi yapan polis

-Sokakta toplananlar

-Genel ve detaylar

22.06.2019 -14.01 Haber Kodu : 190622106

22.06.2019 -14.05 Haber Kodu : 190622109

2- BİNALİ YILDIRIM: BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, FETÖ İSTANBUL SEÇİMLERİNE BEL BAĞLAMIŞ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL() - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış" dedi. Binali Yıldırım, 'Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul'da büyük bir Sivas var. İstanbul'un geleceğini kaderini belirleyecek olan Sivas'tır. Onun için bu toplantı tarihi bir toplantıdır" diye konuştu. Yıldırım, "Yarın sandığa gideceğiz. İstanbul için karar vereceğiz. Vereceğimiz karar öncelikle İstanbul'umuz için 15 milyon hemşerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz İstanbul için projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Ama bir şeyi çok önemsiyorum, çok da etkilendim. Adeta Sivas seferber oldu. Sivaslılar, İstanbul'un her sokağına, mahallesine, ilçesine, Sivas'taki hemşerileriniz bile seferber oldu. Kimse böyle bir talepte bulunmadı. Bu bir şey gösteriyor. Bu geleceğe sahip çıkmak demektir. Sivas İstanbul'un geleceğine sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Hemşericiliği tadında tutmamız lazım. İş mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım" diyen Binali Yıldırım, "İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım. Herkes hak ettiği değeri, hak ettiği şeyi mutlaka alacak. Buradaki doku neyse, kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor" diyen Yıldırım, "Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış; bir sendelesin de İstanbul, biz de işimize bakalım. Memleketin enerjisini tüketecek istikrarsızlaştıracak, küresel, emperyal odakların hizmetini kusursuz yapalım. Yağma yok Sivas buna müsaade etmez. Yiğidolar buna müsaade etmez. Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yıldırım'ın konuşması

-Salondan detaylar

-Yıldırım'a tablo hediye edilmesi

22.06.2019 -13.25 Haber Kodu : 190622102

3- BÜYÜKÇEKMECE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN: İŞ YERİ SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

Haber- Kamera:Cemil ÖZDEİR/ Murat SOLAK /İSTANBUL() - BÜYÜKÇEKMECE'de 4 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan plastik malzeme fabrikasında yangın çıktı. İran, Afganistan ve Özbekistan uyruklu işçilerin kaçak çalıştırıldığı öne sürülen fabrikada çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de dumandan etkilendi. Fabrikanın daha önce yangına müdahale tedbirlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. Yangının ardından İş yeri sorumlusu Abdül G. gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 4 işçinin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Adli tıptan görüntü

-Genel ve Detaylar

22.06.2019 -13.07 Haber Kodu : 190622095

4- HIRSIZ-BEKÇİ KOVALAMACASI KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

Soydukları evin penceresinden atladıktan sonra bekçiler tarafından fark edilen 2 şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesinde 16 Haziran'da meydana geldi. Yaya devriye olarak görev yapan 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, 2 kişinin bir evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine bekçiler şüphelileri kovalamaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

22 yaşındaki Mehmet A. ve 24 yaşındaki Yunus K.'nın yapılan üst aramasında ve pencereden atladıkları evin çevresinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, kapı açmaya yarayan bir kart ve bin 165 lira ele geçirildi. Şüphelilerin ikisinin de yoklama kaçağı oldukları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bekçilerle, evin penceresinde atlayarak kaçan şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin kaçması

-Bekçilerin kovalaması

-Bekçilerin şüphelileri gözaltına alması

-Şüphelilerin polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülmesi

-Genel ve detaylar

22.06.2019 -11.59 Haber Kodu : 190622063

5- PENDİK'TE TEM BAĞLANTI YOLUNDAKİ KAZALAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Pendik'te TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ekiplerin çalışması sırasında olay yerinin 100 metre gerisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kurtköy TEM Bağlantı Yolu Tersane İstikametinde saat 11.00 sıralarında seyreden 34 TY 2480 plakalı otomobil sürücüsü Çamçeşme Kavşağı yakınında yol kenarında Pendik Ro-Ro Limanı için sıra bekleyen TIR'lara çarpmamak için şerit değiştiren 26 DG 110 plakalı minibüsle çarpıştı. Yolu ayıran beton bariyer ile minibüs arasında sıkışan otomobilin içindeki sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, olay yerinin 100 metre gerisinde bir başka kaza daha meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen zincirleme kazaya 3 otomobil ve park halindeki TIR karıştı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Bağlantı Yolu trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Ambulanstan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

22.06.2019 -13.06 Haber Kodu : 190622094

6-BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 3 İŞÇİ YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beylikdüzü, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonet Esenyurt yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından ön tarafı hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkarılan yaralılar için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Turan Aydın, Sedat Koyuncu ve Süleyman Özaydın'ın çalıştıkları inşaata gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Yerde yatan 3 yaralı

-Yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

-Kaza yapan kamyonet

-Kamyonetin çarptığı bariyer

-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları taşıması

-Genel ve detaylar

22.06.2019 -13.28 Haber Kodu : 190622103

7-SULTANGAZİ'DE APARTMAN ÖNÜNDE TEMİZLİK YAPAN KADINA TACİZ

Emin YEŞİL/İSTANBUL,() - SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanda temizlik sırası kendisine gelen genç kadın, merdivenleri yıkamaya başladı. Pakistan uyruklu kişi, apartmanın önünü yıkadığı sırada genç kadının yanına yaklaştı. Saldırgan, kadının kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran kadın, olayın şokunu atlattıktan elindeki temizlik sopasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Tacizci olay yerinden kaçarken, kadın polise giderek şikayetçi oldu.

Kadının şikayetçi olmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir gün sonra saldırganı gözaltına aldı. Tacizci emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kadının su dolu kovayı yol kenarına boşaltması

-Şüphelinin kadına doğru yürümesi

-Kadını taciz etmesi

-Kadının tepki göstermesi

-Şüphelinin geri dönerek, tekrar kadının yanından geçmesi

-Şüphelinin uzaklaşması

22.06.2019 -14.03 Haber Kodu : 190622108