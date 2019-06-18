DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, " Önemli olan yayından iki gün önce aynı mekanda moderatör ile rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça eşitsizlik vardır. Burada gayrimeşru durum vardır" dedi.Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileriyle bir ara geldi. Yıldırım, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Ordu'da yaşanan VIP tartışmasının konuşulup konuşulmadığı sorulan Binali Yıldırım, "Misafirlerimiz Ordulular olunca, Ordu Valisi ile CHP adayının yaşadığı hadise gündeme geldi. Ordulular fevkalade üzgün. Hala CHP adayından, rakibimden bir özür beklediklerini bana ifade ettiler" diye konuştu.



"BUNU KAMUOYUNDAN GİZLEMİŞ OLMALARI DA AYRICA BİR FELAKETTİR"

"Ortak canlı yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile bir otelde bir iki gün önce görüşme yaptığı, ancak sizle bir görüşme yapılmadığı iddia edilmişti. Siz bir görüşme yaptınız mı? Yüz yüze ya da telefonla, talep o taraftan mı geldi, İmamoğlu ile görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım, "CHP adayı rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki aday var. Beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye cevap verdi.

"BURADA GAYRİMEŞRU DURUM VARDIR"

"İsmail Küçükkaya tarafından size bir talep gelmedi mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Hayır yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Telefonda görüştük. Ancak bana yüz yüze görüştüğü yönünde de bir bilgi vermedi. Telefonla konuştuklarımız ayrı bir mesele. Orada da yayınla ilgili başarılar diledik. O kadar. O detaylar çok uzun, onlara girmeyeyim. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra aradım tebrik ettim. İkincisi görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun benimle görüşmesi gerekecekti, parti yetkilileri böyle karar vermişti. Ancak ben o telefonu bekledim gelmedi. Arkadaşlarımız dedi ki, 'Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, sizinle görüşmedi mi?'. 'Yok' dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Aradı telefonla görüştük. Ama bunun önemi yok. Önemli olan yayından iki gün önce aynı mekanda moderatör ile rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça eşitsizlik vardır. Burada gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na buradan sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyuyla paylaşmadınız? Neden kamuoyundan gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmail Küçükkaya, '2-3 dakika bu görüşme sürdü' dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.

"BİZ SİZE OY VERECEĞİZ AMA, EKREM İMAMOĞLU SİZDE BİZİ UNUTMAYIN DEMEK İSTİYOR"

"Selahattin Demirtaş bugün Tweet attı. Gördünüz mü? İmamoğlu'na destek çağrısında bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Binali Yıldırım, "Gördüm. Uzunca bir Tweet. Özetle şunu söylüyor. 'Bugün için Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz', 'HDP olarak destekliyoruz' dedi. Açıkça ifade etti. Ben bunu İYİ Parti'ye oy veren hemşerilerimin CHP adayına oy veren hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. CHP adayına oy veren İYİ Partili, milliyetçi, ülkücü kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. Bir yanda masum insanların ölümünün müsebbibi olan bir kişinin çağrısı ve terörle münasebetini hiçbir zaman net olarak koparmamış diğer bir partinin desteklediği CHP adayının arkasında milliyetçi, ülkücü, İYİ Partili hemşerilerimizin yer almayacağına yürekten inanıyorum. Buradaki olay çok basit. İmamoğlu'na oy verin diye çağrı yapılıyor ama ilave ediliyor. 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz' diyor. Yani verilen mesaj çok açıktır, 'Biz size oy vereceğiz ama, Ekrem İmamoğlu sizde bizi unutmayın, bizim hakkımızı ödemeyi ihmal etmeyi unutmayın' demek istiyor. Bunu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum" şeklinde yanıtladı.

"Sayıştay'ın bugün açıklaması var. 'STK'lara yardım yapıldığı değerlendirmesi yapılamaz', diye bir açıklama. Muhalefetse 2017 raporlarında bazı aksaklıklar olduğunu iddia ediyor. Hatta bu yapılan harcamaların İBB'nin internet sitesinde de yer alıyor. Sizin yorumunuz ne olacak?" sorusuna ise Binali Yıldırım, "Bununla ilgili değerlendirmeyi gün içinde ayrı bir vesileyle yapacağım" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın açıklaması

18.06.2019 - 14.14 - Haber Kodu : 190618120

18.06.2019 - 14.40 - Haber Kodu : 190618130

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2- YILDIRIM ORDULU STK BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, "İster bir ülkeyi yönetin, ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kahvaltılı buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "Hemşeri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek, bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Modern demokrasinin vazgeçilmezi, ister bir ülkeyi yönetin, ister bir şehri yönetin, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmek için önemli ve vazgeçilmez bir durumdur. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizi temsilen, siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanlarını ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz." diye konuştu. Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Toplantıdan genel ve detaylar

18.06.2019 - 13.32 - Haber Kodu : 190618112

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3- İMAMOĞLU MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ- Can EROK/İSTANBUL()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Mahalle içerisinde komşuluk ilişkisini, dayanışmayı, birlikte iş yapabilme kültürünü geliştireceğiz. Bütçe ve imar planı değişiklikleri başta olmak üzere, ilçe ve büyükşehir belediyelerinde alınan kararlarda muhtarlarımızın ve mahallelinin söz hakkı olacak" dedi.

Şişli'de bir otelin toplantı salonunda 39 ilçeden muhtarlarla ile kahvaltıda buluşan Ekrem İmamoğlu, "Muhtarlarımız mahallenin sorunları ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmekte. Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı, tüm mahalleliler yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalmakta. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Mahallelinin sorunlarını çözebilmek için ilçe ve il düzeyinde, kimi zaman kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. biz, bu durumu değiştireceğiz. Bürokratik, teknik ve sosyal alanda mahalle muhtarlarımızın karşılaştığı sorunların çözümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Ben, muhtarlarımızı belediyenin mahalledeki temsilcisi olarak görüyorum. bir mahallede ne yapıyorsak muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz. Bizim yönetimimizde muhtarlarımız hak ettiği değeri, saygıyı görecek. Söz, yetki ve karar sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

"MUHTARLARIMIZI BÜTÜNCÜL YÖNETİŞİM MODELİNİN ÇOK DEĞERLİ BİR PARÇASI HALİNE GETİRECEK"

İmamoğlu, "İlk iş olarak, muhtarlarımızın taleplerini, önerilerini doğrudan büyükşehir belediyesine ulaştırmalarını sağlayacak Mahalle Yönetişim Müdürlüğü'nü kuracağız. Mevcut müdürlük bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde kurgulanmamış. Biz sadece bürokratik işlemleri yerine getirecek bir müdürlük kurmayı düşünmüyoruz. Mahalle yönetişim müdürlüğü, muhtarlarımızı bütüncül yönetişim modelinin çok değerli bir parçası haline getirecek." şeklinde konuştu.

"İHTİYAÇ VE TALEPLER İÇİN DOĞRUDAN İLETİŞİM KANALI OLUŞTURACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, "Mahalle Muhtarlık ve çözüm merkezleri ile öncelikle muhtarlarımızın mekan, malzeme, teknik ekipman gibi sorunlarını ortadan kaldıracağız. İnternetiyle, suyuyla, telefonuyla, toplantı salonlarıyla her şeyini biz üstleneceğiz. Bu merkezler İBB, ilçe belediyesi ve muhtarlığın koordineli olarak hizmet vereceği birimler olacak. Vatandaşa etkin ve hızlı bir şekilde hizmeti sağlayacağız, ihtiyaç ve talepler için doğrudan iletişim kanalı oluşturacağız."diye konuştu

"MAHALLE MECLİSLERİNİ KURACAĞIZ"

Mahalle muhtarlarına her türlü teknik desteğin sağlanacağını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti: "Muhtarlarımızı günümüzün koşullarının gerektirdiği her türlü teknik donanıma kavuşturacağız. Kuracağımız İBB Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi ile muhtarlarımız; nüfus müdürlüklerinin, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyesinin o mahalleyle ilgili bilgilerine, planlarına, projelerine, ister bilgisayarlarından, ister cep telefonlarından kolayca erişebilecek. Harita destekli bu sistem ile mahallenin neresinde ne oluyorsa, hangi kurum ne yapıyorsa muhtarlarımızın bilgisi olacak. İBB'ye talep ve şikayetleri doğrudan iletme imkanı sağlayacak bu uygulama ile yapılan başvurular resmi evrak olarak kabul edilecek, işleme alınacak. Anında ilgili birime iletilerek konular hızlıca çözüme kavuşturulacak. Etkin bir demokrasiyi mahallelerden başlayarak İstanbul'un tümünde yaygınlaştıracağız. Mahalle meclislerini kuracağız. bu meclislerin yürütücüsü, yöneticisi ve en önemli aktörü de tabii ki seçilmiş muhtarlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE ALINAN KARARLARDA MUHTARLARIMIZIN VE MAHALLENİN SÖZ HAKKI OLACAK"

İmamoğlu, "Mahalle içerisinde komşuluk ilişkisini, dayanışmayı, birlikte iş yapabilme kültürünü geliştireceğiz. Bütçe ve imar planı değişiklikleri başta olmak üzere, ilçe ve büyükşehir belediyelerinde alınan kararlarda muhtarlarımızın ve mahallelinin söz hakkı olacak. Bu noktada da teknolojiden faydalanacağız. 'Mahalle-m' adını verdiğimiz mobil uygulama üzerinden mahalleye ilişkin gündem ve öneriler tartışılacak ve meclis gündemine taşınacak. Mahallelinin tamamının doğal üyeliği çerçevesinde kararlar dijital ortamda değerlendirilebilecek ve gerekirse oylanabilecek." dedi.

"GÖÇMENLERİN MUTLAKA KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR"

Kentte yaşayan mülteciler ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Özellikle çocuk ve kadın mültecilere ilişkin sağlık, beslenme, istismar, gayri insani barınma koşulları gibi sorunları devletin ilgili birimleri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu ile çözümleyecek önlemler alacağız. Konuyu kesinlikle ulusal ve uluslararası düzleme taşıyacağız. İBB olarak bunun öncüsü olacağız. Konuyu kesinlikle ulusal ve uluslararası düzleme taşıyacağız. İBB olarak bunun öncüsü olacağız. ve son olarak da göçmenlerin mutlaka kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması gerekmektedirö şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

18.06.2019 - 12.46 - Haber Kodu : 190618099

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4- MURSİ İÇİN İSTANBUL'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Fatih Camii'nde Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yurtta Mursi için, gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verdi. İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Namaz sonrasında Yılmaz, Mursi için dua ederek kısa bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Gıyabi cenaze namazından görüntü

-Müftü Hasan Kamil Yılmaz'ın dua etmesi ve açıklaması

-Gıyabi cenaze namazına katılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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5- BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA KEŞİF RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, keşif raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtildi.

Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde, 10 Nisan 2019'da yapılan keşif sonucu üç jandarma bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi. 29 Mayıs 2019 tarihli raporda, Berkin Elvan'ın olay yerinde yaralandığını gösterilen nokta ile 1'inci ZET'çi polis arasındaki mesafenin 59,40 metre, 2'nci ZET'çi polis arasındaki mesafenin ise 60,70 metre mesafe olduğu belirtildi.

"GÖRÜŞ AÇISI AÇIKTI, KAÇ DERECEYLE ATIŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ"

Raporda, gaz tüfeğinin kullanımı esnasında verilecek açıyı ölçerek atış yapmak için herhangi bir aparatı bulunmadığı, verilecek açının arazi, rüzgar, mesafe unsurları gözönüne alınarak el kararı ile ayarlandığı belirtilerek "Söz konusu olay yeri özellikleri ve mesafeler göz önüne alındığında 15 ila 20 derecelik bir açı ile atış yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir" denildi. Olay anında polisler atış yaparken havanın yağmurlu olmadığı, görüş açısının açık olduğu ifade edilen raporda, 1 numaralı ZET'çinin omuz ile kalça arasında kol dirseğine dipçiği sıkıştırmak suretiyle, 2 numaralı ZET'çinin ise kaldırım kenarında bulunan muhtemelen bir direk benzeri cisme yaslanarak hafif kafasını eğmek suretiyle atış yaptığının anlaşıldığı, polislerin sırt kısımlarının kamera dönük olduğundan kaç dereceyle atış yapıldığı tespit edilemediği kaydedildi.

"GAZ TÜFEĞİ BİLİRKİŞİLERİ KUSUR ORANI TESPİTİNDE YETERSİZ"

Raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin sadece gaz tüfeği kullanıcısı olduklarından, olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtildi. Raporda,"Jandarma genelinde gaz tüfeği eğitimlerinin yapıldığı İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'ndaki usta öğrencilerin veya Adli Tıp Kurumu'nun ilgili başkanlıklarınca kusur oranlarının tespit edilmesinin uygun olduğu" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davaya, yarın devam edilecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis F.D'nin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmişti. Bilirkişilerden Berkin Elvan'ın bulunduğu Gaziler Sokak ile ZET'çi (gaz tüfeği kullanan polis) polislerin bulunduğu mesafenin ölçülmesi ve atış yapan sanık polis hakkında kusur oranının belirlenmesi talep edilmişti. 10 Nisan 2019'da olayın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi Gaziler Sokak'ta mahkeme heyeti ve jandarma bilirkişi tarafından keşif yapılmıştı.

Görüntü(Arşiv)

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6- MEHTERAN BÖLÜĞÜ DOLMABAHÇE SARAYI'NDA KONSER VERDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-

Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü, Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği konser 40 dakika sürdü.

Sarayın ana kapısından giriş yapan mehteran bölüğü, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mehteran bölüğü Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde 40 dakika boyunca konser verdi. "Mehter Marşı", "Genç Osman", "Hücum Marşı" gibi birçok eserin seslendirildiği konseri yerli ve yabancı turistler ilgiyle dinledi. Bazı turistler cep telefonuyla konseri kaydetti bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü yaz boyunca her salı günü Dolmabahçe Sarayı'nda vereceği konser, ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Mehteran bölüğünün gelişi

-Turistlerin mehteran bölüğüne yoğun ilgisi

-Mehteran bölüğünün konseri

-Turistlerin video ve fotoğraf çekmesi

-Mehteran bölüğünün Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılması

-Çinli bir turistle röp.

-Genel ve detaylar

18.06.2019 - 13.28 - Haber Kodu : 190618109

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7- AVCILAR'DA RESTORANDAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ KAMERADA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()-AVCILAR'da restorandaki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram eroin ele geçirilirken, 'Uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir restorana gelen kişilerin narkotik madde satışı yaptığına dair ihbar alınca, harekete geçti. Uzaktan izleme yapan polisler, bir restorana girip çıkan Cihat A.'dan şüphelendi. Polis, Cihat A.'yı durdurarak üzerini aradı. Şüphelinin üzerinden, küçük poşette 5.24 gram eroin çıktı. Şüpheli, uyuşturucuyu çıktığı restoranda oturan kişiden 100 liraya aldığını söyleyince polisler restoranda müşteri olarak oturan Cihat A. İle aynı masada bulunan Bayram A. ile Hıdır K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, masa üzerindeki sigara paketinin içerisinde Cihat A.'dan ele geçirilene benzer 13 ayrı küçük pakette toplam ağırlığı 75 gram olan eroin bulundu. Bayram A.'nın üzerinde bulunan uyuşturucu satışından aldığı değerlendirilen toplam 2 bin 760 TL ve biri akıllı olmak üzere iki telefona da el konuldu.

UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ KAMERADA

Öte yandan uyuşturucu alışverişi restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cihat A. masasına oturduğu Bayram A.'ya bir miktar para bırakıyor. Ardından sigara paketinden çıkarılan küçük bir cismi alarak buradan ayrılıyor. Cihat A. ile uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Bayram A. ile Hıdır K. Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Restorandaki uyuşturucu ticaretinin güvenlik kamera görüntüleri

-Ele geçirilen eroin paketleri (Fotoğraf)

-El konulan eroin ve para, telefonlar (Fotoğraf)

18.06.2019 - 14.25 - Haber Kodu : 190618122

İSTANBUL- YAVRU KEDİ VE KİRPİNİN ŞAŞIRTAN DOSTLUĞU

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.

Altunizade'de yaşadıkları sitenin bahçesinde dişi kedi ve yavrularının beslemeye başlayan site sakinleri daha sonra bahçede 2 yavru kirpiye rastladı. Yavru kirpilerin annelerinin olmadığını fark eden vatandaşlar onları da beslemeye başladı. Anne kedi kendi yavrularıyla birlikte kirpi yavrularını da koruma altına aldı. Kedi ve kirpileri beslemek için bahçeye inen bir site sakini yavru kedi ve kirpinin birbiriyle oynadığını görünce şaşkına döndü. Sevimli kedi ve kirpinin o anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Yavru kedi ve kirpinin oynaması

-Anne kedi ve yavrular

-Kirpinin verilen salatalığı yemesi

