DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1-BAŞAKŞEHİR'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ (2)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL

Başakşehir'de eşini öldüren koca polisi aradıktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, 13.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eşi Derya Yörükoğlu'nu öldüren Naci Yörükoğlu durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde kanlar içinde yatan kadın ve eşini bıçakladıktan sonra ilaçla intihara kalkışan Naci Yörükoğlu için hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Derya Yörükoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, intihara teşebbüs eden Naci Yörükoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Polisin olayın meydana geldiği dairede incelemeleri devam ediyor.

17.06.2019 -15.31

2- FATİH'TE RUS VE GÜRCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ 1 YARALI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında otelde çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Gençtürk Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde, kargo şirketi bulunan Rus ve Gürcü uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Otel içindeki kavgada Rus uyruklu 51 yaşındaki Khazhıyasulav Isakov. silahla vurularak yaralandı. Saldırgan Gürcü grup ise otelden çıkarak kaçmaya başladı. Saldırganların arkasından koşan Rus grup, sokak ortasında Pakha Tengizi'yi (56) başından silahla vurarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otel içinde karın boşluğundan vurulduğu öğrenilen Rus uyruklu Khazhıyasulav Isakov. (51) da Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sokak ortasında başından vurularak ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Pakha Tengizi. (56) ise Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesi Hastane'ne kaldırıldı. Pakha Tengizi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanığı Mehmet Uçar, "Benim gördüğüm kapıyı açtığımda elinde susturucu takılmış silahlı bir adam birini kovalıyordu. Kafasından vurdu adamı. Vurulan kişiler vuran kişilerin babasını vurmuş orada. Kovaladılar burada vurdular. 2 kişi kaçıyordu biri vuruldu diğeri kaçtı" diye konuştu. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

-Cadde üzerinde koşanlar

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Genel ve detaylar

17.06.2019 -12.15

17.06.2019 -12.20

3- BİNALİ YILDIRIM KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE MÜDAHALE ETTİ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

-Olayın görüntüsü

17.06.2019 - 15.00

4-İBB ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE VERİLEN SÜBVANSİYON ORANLARINI ARTIRDI

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Haziran ayı birleşiminde Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına oy birliği ile karar verildi. Karara göre, tüm Özel Halk Otobüsleri için 30 Haziran'dan yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her bir geçiş için sübvansiyon oranlarına 22.5 kuruşluk artış yapıldı.

"HALK OTOBÜSÜ CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

İBB Meclisi'nde Mayıs ayında gündeme getirilen ancak görüşülemeyen rapor, Haziran ayı toplantılarının ilk birleşiminde ele alındı. İBB 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönetiminde görüşülen rapor öncesi söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Özel Halk Otobüslerinin artan maliyetlerinin karşılanması için her kullanım için bir sübvanse oranı vardı. Biz bunları 70 kuruştan, 92.5 kuruşa, 65 kuruştan 87.5 kuruşa, 60 kuruştan 82.5 kuruşa ve 55 kuruştan da 77.5 kuruşa çıkartarak belediyenin sübvanse etmesini gündeme getirdik. Yıl sonuna kadar da bunun bu şekilde olmasını teklif ediyoruz. Burada bizim, belediye olarak ulaşımı finanse etmemiz, halkımızın hem kaliteli hem ucuz ulaşıma erişimini sağlamamız lazım. Ama hizmet aldığımız halk otobüslerini artan maliyetlerini bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bu sübvanseler bunun için yapılmıştır. Halk Otobüsleri camiasına hayırlı olsun." Dedi.

Ardından CHP Grubu adına söz alan grup sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Özel Halk Otobüsleri maliyetlerine göre sınıflandırılmış makul şekilde. CHP grubu olarak 10 kuruş arttırılarak A sınıfının 90 kuruş olmasını istemiştik. Kötü sözlerle karşılaştık kötü niyetli olmakla suçlandık. Yaptığımız tartışma sonrası AKP grubu, teklifi komisyona çekti. Bugün görüyoruz ki AKP bizim önerimizin daha da ötesine geçip 92.5 kuruşa çıkardı. Neden? Haftaya seçim var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra tekrar söz alan Faruk Gökkuş, grupların kendi aralarında yaptığı konuşmada gündem dışı konuşulmayacağı kararı alındığın ancak CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın bu kararı bozduğunu söyledi. Su ve toplu taşımadaki indirimlerin AK Parti'nin vaadleri arasında olduğuna dikkat çeken Gökkuş, "Şu konuştuğumuz gündemdeki raporla alakalı da müdürlüğün teklifini revize etmesi var. Ve sivil toplum kuruluşları, halk otobüsleri şirketleriyle görüşülerek, bu teklifin revizesi var. Dolayısıyla burada önemli olan mağduriyetin giderilmesidir. Yapılan budur. Dolayısıyla rapor CHP'nin önerisiyle değil, halk otobüsleri şirketlerinin önerisiyle revize edilmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından rapor meclis oylamasına sunuldu. Göksel Gümüşdağ tarafından oylamaya sunulan rapor, oy birliği ile kabul edildi. Böylece maliyetlerine göre sınıflandırılan tüm Özel Halk Otobüsleri için 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere her bir geçiş için sübvansiyon oranlarına 22.5 kuruşluk artış yapılmış oldu.

"BİNALİ YILDIRIM BEYFENDİYE VE EKREM İMAMOĞLU BEYFENDİYE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Oturum sonunda söz alan İBB 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, "23 Haziran İBB'nin seçimlerinin gerçekleşeceği gün. Dolayısıyla bir sonraki meclisi temmuz ayında yapacağız. 2 büyükşehir belediye adayı Sayın Binali Yıldırım Beyfendiye ve Ekrem İmamoğlu Beyefendiye de başarılar diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz için istanbulumuz için ülkemiz için hayırlı bir netice olmasını temenni ediyorumö ifadelerini kullandı.

-İBB Meclisi'nden genel ve detaylar

-Göksel Gümüşdağ'ın meclis oturumunun açması

-Faruk Gökkuş'un konuşması

-Tarık Balyalı'nın konuşması

-Göksel Gümüşdağ'ın konuşması

17.06.2019 - 14.15

17.06.2019 - 14.18

5-SPA MERKEZİNDE MÜŞTERİN EŞYA VE PARALARINI BÖYLE ÇALDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da otellerin spa merkezlerine müşteri gibi girerek soyunma kabinlerinde diğer müşterilerin bıraktığı eşya ve paraları çalan şüpheli Şahin Kanmaz (23) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da bulunan spa merkezlerinde son üç aydır meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde 4 ayrı hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu görüntülerdeki kişinin polis tarafından da aranan eski bir suçlu olduğu ortaya çıktı. Polis yaptığı operasyonda şüpheli Şahin Kanmaz'ı Bakırköy'de gözaltına aldı.

Şüpheli Şahin Kanmaz'ın daha önceden 13 ayrı hırsızlık, 1 adet dolandırıcılık suçundan daha önceden gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca iki adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin Bakırköy'de 17 Şubat 2019 tarihinde yüzme havuzu bulunan bir spa merkezine girerek 4 bin lira çalınması olayı, Bakırköy'de bir otelden Spa merkezinden 8 bin 500 lira paranın çalınması, 11 Mart 2019 tarihinde bir otelin spa merkezinden 30 bin Euro değerinde iki saatin çalınması, 13 Nisan 2019 tarihinde Beylikdüzü'ndeki bir otelden 15 bin lira değerinde bir saatin çalınması olayının faili olduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin spa merkezlerindeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli dolapları tek açarak, eşya ve paraları alıyor. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahin Kanmaz"ın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, ona gözcülük yaparak yardım eden bir kişinin arandığı belirtildi.

-Hırsızlık anlarına ilişkin görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

17.06.2019 - 14.53

6- SİTE SAKİNİ KADINLA SERVİS ŞOFÖRÜNÜN "KEDİ EZME" KAVGASI (Kavganın görüntüleriyle)

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Maltepe'de servis şoförü siteden çıktığı sırada yavru kediyi aracıyla ezerek ölümüne neden oldu. Aynı sitede oturan Goncagül Üstünyer, servis şoförünün bilinçli olarak kedinin üzerinden geçerek ölümüne sebep olduğunu ve duruma tepki gösterdiği için de darp edildiğini iddia etti.

Olay, Zümrütevler Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede oturan servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla otoparktan çıktığı sırada yavru bir kediyi ezdi. Olayı gören site sakinleri ile sürücü arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafa da birbirinden şikayetçi oldu.

"SERVİS ŞOFÖRÜ SİTE İÇERİSİNDE BENİ DARP ETTİ"

Kediyi ezen sürücü tarafından darp edildiğini öne süre Goncagül Üstünyer "Sitede oturan bir servis şoförü bilinçli olarak yavru kedinin üzerinden geçerek ölmesine sebep oldu.Yavru kedi gözümüzün önünde can çekişerek can verdi. Biz o kişi ile tartışma girdik.Bunu sürekli yapıyor, bu kişi ve sitede yaşıyor. Sitemizde sayısız kedi ezildi ama sitenin yönetimden güvenlik kamera kayıtlarını alamadığım için hiç birisini ispatlayamadım. Ezilen kedi için bugün kendisiyle tartışma yaşadık. O kişi beni sitenin içerisinde darp etti. Yüzüme, kollarıma ve her tarafıma, gösterebileceğim bir çok yerimden darp etti. O sırada polisler geldiğinde sitenin güvenlik kamera kayıtlarını alabildim. Kayıtların hepsi mevcut zaten polisler burada olmasaydı site yönetiminden kayıtları alamayacaktım. Konuyla ilgili şikayetçi oldum ve sitede oturan vatandaşlarla kavga etti. O kişinin yakınları bizleri tehditlerde bulundu. Biz kedi bakıyoruz, can bakıyoruz, can besliyoruz yemediğimiz hakaret yemediğimiz tokat kalmadı. Kendi evimde felçli bir kedi var. Bir, iki ay önce yine aynı nokta da ezildi. Onu da zamanında ispatlayamadım. Kedim felç kaldı, kendisine ben bakıyorum. Bugün ki yaşayan olaydaki kedi yaşamadı ve can verdi, yaklaşık 3 aylıktı iki avucum kadardı" dedi.



ÇOCUKLAR KOŞARAK YANIMA GELEREK SERVİS ŞOFÖRÜ KEDİYİ EZDİ DEDİLER

Sitede oturan Mahmut Kılıç da "Ben sitenin kamelyada oturduğum sırada, çocuklar bağırlaşarak, ağlayarak koşarak yanıma geldiler. 'Mahmut amca kediyi ezdiler' deyince oraya doğru gittim. Gittiğimde yavru kedinin ezildiğini gördüm. Sitedeki çocuklar sürücüye bağırmasına halde hiç durmadan gitmiş. Birkaç sefer önce de aynı kişi kedilere yaptığı hareketler nedeniyle site içerisinde tartışma çıkmıştı. Bu konuyu özellikle bilinç olarak yapan birisi burada ilgilenen birçok çocuklar ve insanlar var perişan oldular" diye konuştu.

KEDİNİN EZİLME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kedinin ezilme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla çıkış yaptığı esnasında yavru kedinin aracın altında ezildiği görülüyor. Servis şoförü durumu fark etmeden yoluna devam ediyor. Öte yandan darp edildiğini iddia eden Gonca Üstünyer ise site içerisinde yaşayan olayları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde olayla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Daha sonra kamelyaya doğru ilerleliyor, sitede yaşanan tartışmayı ve polis ekiplerinin taraflara müdahale etmesi de görüntülere yansıyor. Görüntülerde Gonca Üstünyer olayla ilgi kendisi servis şoförü tarafından darp edildiğini söylüyor. Servis şoförün elinde kesici alet olduğu görülüyor.

-Kavga anının görüntüsü

-Servis aracı sitenin bahçesinde ilerlerken kedi eziliyor.

-Kedi ezilmesinin ardından can çekişmesi

-Kavga sonrası çekilen görüntüler

-Polis ekipleri tarafları ayrılması

-Gonca Üstünyer beni darp ettiler diyerek ağlaması

-Ekiplerin olayla ilgili bilgi toplaması

-Genel ve detaylar

-Darp edilen Gonca Üstünyerden detaylar

-Sitenin içerisinden detaylar

-Kedinin ezildiği yer ve detay

-Güvenlik kameralarından detay

-Gonca Üstünyer ile röp

-Mahmut Kılıç ile röp.

-Genel ve detaylar

17.06.2019 -14.50

7- YAVRU KEDİYİ KURTARAN O İŞÇİYE ÖDÜL

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, geçtiğimiz hafta Pendik'te sel sularına kapılan yavru kediye sunni teneffüs yaparak hayata döndüren belediye işçisi Metin Keskin'i kutlayarak ödüllendirdi. Baraçlı, "Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var. 84 bin çalışanımızla birlikte bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda çalışan Metin Keskin ile Saraçhane'de bulunan İBB'nin yönetim binasında bir araya geldi. Baraçlı bir süre Keskin ve beraberindekilerle sohbet etti. Baraçlı daha sonra Metin Keskin ile İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde çalışan Veteriner hekim Mevlüt Maytalman'a kol saati ve çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerin verilmesinin ardından Hayri Baraçlı, Keskin'e yönelik bir sürprizim var diyerek, sel sularından kurtardığı kediyi bulundukları odaya getirtti. Bir süre kediyle ilgilenen Baraçlı ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"BÜTÜN CANLILAR SAHİP ÇIKAN BİR BELEDİYE KÜLTÜRÜMÜZ VAR"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Hayri Baraçlı, "Büyükşehir belediyesi olarak her yerde varız. Bu da bizim için gururlandırıcı bir unsur. Yol bakımda çalışan emekçi arkadaşımız da geçenlerde Pendik'teki su taşkınında bir kediye can verdi. Kediyi bayılma anında kurtardı. Bu da bizi farklı bir şekilde gururlandırdı. Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var. 84 bin çalışanımızla birlikte bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

"KEDİMİZİ GÖRDÜK, ÇOK MUTLUYUZ"

Belediye çalışanı Metin Keskin ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız ilk yardım eğitimleri aklımıza gelerek hemen hızlı bir şekilde suni teneffüs yaptık ve yere bıraktık. Kediden ses çıkmadı. Tekrar bayıldı ve ikinci suni teneffüsten sonra üçüncü suni teneffüsten sonra kediden miyavlama sesi geldi. Büyükşehir belediyemizin barınağı ve veterinerliğimiz aklımıza geldi. Hızlı bir şekilde veterinerliğimize ve barınaklarımıza ulaştırdık. Şu anda kedimizi gördük çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz" diye konuştu.

"SAHİPLENMEYİ BEKLİYOR"

Kedinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner hekim Mevlüt Maytalman da, "15:30 civarında Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ne giriş yaptı. Hayvanımız geldiğinde genel durumu kötüydü. Hipotermiye girmişti. Vücut ısısını yükseltmek için küveze koyduk. Daha sonrasında vücut ısısı yükseldi. Muayenelerini ve tahlillerini yaptık. Şu an iç, dış parazit uygulaması yapıldı. Sahiplenmeyi bekliyor" şeklinde konuştu.

-Hayri Baraçlı'nın çalışanlarla tokalaşması

-Baraçlı'nın çalışanlarla sohbet etmesi

-Hediyelerin takdim edilmesi

-Hayri Baraçlı'nın konuşması

-Metin Keskin'in konuşması

-Mevlüt Maytalman'ın konuşması

17.06.2019 -15.03