DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.İstanbul'da tatile gitmeyenler bayramın ilk gününde ziyaretlere ve gezmeye çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercihlerle doldu taştı. İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de gelince yoğunluk hat safhaya ulaştı. Turistler özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde hatır fotoğrafları çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektiren turistler

-İstiklal Caddesi'ndeki kalabalıktan görüntü

-Nostaljik tramvaydan görüntü

-Genel ve detaylar

====================================

(ÖZEL)

3- İSTANBUL'DA POLİS HELİKOPTERİYLE BAYRAM DENETİMİ

- Denetimler helikopterden görüntülendi

Çağatay KENARLI -Murat SOLAK/ İSTANBUL, () EMNİYET Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda bayram yoğunluğuyla ilgili hatalı sürücülere karşı trafik denetlemesi yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri havadan destek verdi. Demirören Haber Ajansı () ekibi de denetimleri polis helikopterinden takip etti.

Denetim çalışmaları, Atatürk Havalimanı'nda bulunan Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli pilot polisler ve teknisyenlerin uçuşa çıkacakları Bell 429 tipi helikopter hangardan çıkartıldıktan sonra son kontrolleri yapmasıyla başladı. Uçuş için tüm kontrollerini tamamlayan polis pilotlar ve trafik görevlisi polisin helikopterdeki yerlerini almasının ardından uçuşa geçildi.

İSTANBUL'UN BİR UCUNDAN DİĞERİNE HAVADAN DENETİM

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter Basın Ekspres yolundan trafik denetimlerine başladı. TEM otoyolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerleyen helikopter, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden il sınırına kadar uçtu. Maltepe Sahil yolu üzerinden D-100 Karayolu istikametinde yapılan denetimler Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sürdürüldü ve Atatürk Havalimanı'nda sonlandırıldı.

2 SAAT HAVADAN DENETİM YAPILDI

2 saat süren helikopter denetimlerinde hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülerin araçları tek tek tespit edilerek karada uygulama yapan polis ekiplerine fotoğraflarıyla gönderildi. Trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Helikopterin görüntüsü

-Uçacak helikopterin kontrollerinin yapılması

-Teknisyenlerden ve polis pilotlardan görüntü

-Helikoptere biniş ve havalanışı

-Havadan trafik görüntüsü

-Basın Ekspres yolu, TEM otoyolundan trafik görüntüsü

-Fatih Sultan Mehmet köprüsünden trafik görüntüsü

-Helikopterdeki görevli trafik polisinin görüntüsü

-Helikopterde bulunan kamera görevlisinden görüntü

-Trafik kurallarına aykırı davranan sürücülerin ekrandan görüntüsü

-Otogardan görüntü

-Helikopterin inişi

-Genel ve detaylar

FEED

==================================



4- SOSYAL MEDYANIN VİCDAN HIRSIZLARI



Müslim SARIYAR-Murat ÇİMEN/İSTANBUL () DOLANDIRICILARIN yeni yöntemi sosyal medya oldu. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde sahte hesaplar açan dolandırıcılar, "Kızım kayboldu. Allah rızası için paylaşın", "Hasta bebek ameliyatı için para lazım" gibi paylaşımlar yaparak hem takipçi kazanıyor, reklam alarak tahmin edilemeyecek ölçüde para kazanıyorlar. Avukat Ümit Karadağ, toplumun vicdanına dokunan paylaşımlar yapan dolandırıcıların sahte belge ve raporlar da hazırladıklarını belirterek, "Vatandaşların mutlaka şikayetçi olmaları lazım" dedi.

Sosyal medyanın hayatımıza girmesinin ardından dolandırıcılar açtıkları sahte hesaplarla paylaştıkları fotoğraf, videolarla yada kayıp ilanlarıyla toplumun vicdanına dokunarak hırsızlık yapıyorlar. Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medyada hemen hemen hepimizin karşısına çıkan, "Kızım kayıp. Allah rızası için paylaşın ya da arayın", "Hasta bebek", "Kalp nakli olacak çok acil para lazım", "Ameliyat oldu ilaçları için para lazım" gibi paylaşımlar yapan dolandırıcılar vatandaşların vicdanına dokunarak hırsızlık olayını gerçekleştiriyor. Kimi dolandırıcılar değişik hesaplardan farklı hesap numaraları veriyor, kimisi ise takipçi kazanarak sayfalarına otomatik ilan alarak tahmin edilemeyecek kadar büyük kazançlar sağlıyorlar.

VİCDANLARA DOKUNARAK TAHMİN EDİLEMEYECEK MADDİYATLAR KAZANIYORLAR

Avukat Ümit Karadağ, şunları söyledi:

"Daha önce sosyal medyadan yapılan yardım kampanyalarını dolandırıcılar, çok basit uygulamayla değiştirerek bu tür dolandırıcılık yapıyorlar. Toplumun vicdanına dokunan paylaşımlar yaparak tahmin edemeyeceğimiz maddiyatlar kazanıyorlar. Dolandırıcılar aklımıza gelmeyecek büyük vurgunlar yapmaktadırlar. Bunu da bilişim yoluyla yapmaktadırlar. Yani nitelikli dolandırıcılığa girmektedir TCK'da. Küçük meblağlar yardım edildiği için şikayetçi olmuyorlar. Vatandaşlarımız bu tür hesaplara duyarlı olmaları lazım. İnsanlarımızın vicdanlı olması da dolandırıcıların işine geliyor. Özellikle de bebek fotoları ya da videoları kullanıyorlar. Vicdan soygunu dışında asıl ihtiyacı olan insanlara yardımın da önüne geçiyorlar. Vatandaşlar mutlaka şikayetçi olmaları lazım. Dolandırıcılar ayrıca sahte belge ve raporlar da hazırlıyorlar. Sosyal medya günümüzde en çok kullanan mecradır. Takibi de zor olduğu için dolandırıcılar burayı kullanmaktadır. Bilişim nedeniyle işlendiği için suç ceza artırılarak verilir. Toplumun dini duygularını istismar ediyorlarö diye konuştu.

Sosyal medyada dolandırıcıların bu yıl içerisinde birçok kez değişik hesaplardan paylaştıkları ve hesap numaraları verdikleri bir bebeğin 3 yıl önce hayatını kaybettiği ve bu bebeğe ait fotolar üzerinden kazanç sağladıkları görüldü. Dolandırıcılar hastane yatan bir kadının fotoğrafını da 'kanser hastası" diyerek paylasıp yardım istediler.



Görüntü Dökümü:

----------------

-Karadağ'ın açıklaması

-Sosyal medyadaki dolandırıcılık örnekleri



