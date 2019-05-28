DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- AVCILAR'DA DİZİ SETİ İÇİN ÇALIŞAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Haber - Kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ - Mustafa BAKIRHANİSTANBUL()

Avılar'da dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsünün öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, Avcılar Şükrübey'de Bakırköy istikametinde geçen pazar saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avcılar'dan Bakırköy istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önündeki Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyoneti sıkıştırdı. Sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla kamyonet kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı dağılırken sürücüsü Cengiz Demirağ ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilden inen 3 kişi, araçlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle Avcılar'dan Bakırköy istikametine trafik durdu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Cengiz Demirağ sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazada bacağı kopan Demirağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin kamyonetin önüne geçtiği sırada kazanın meydana geldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anının görüntüsü



/////////PAZAR GÜNÜ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

-Kazadan detaylar

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Bir vatandaşla röportaj

-Olay yerinden trafik detaylar

-Araçların çekilmesi

-Temizlik görevlilerinin çalışması

-Ölen Sürücünün fotoğrafı

Genel ve detaylar

28.05.2019 -11.48 Haber Kodu : 190528082

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2-BAĞCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN MİNİBÜS YAN YATTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Bağcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önündeki otomobile çarparak, yan yattı. Kazada minibüs içinde bulunan iki kişi yaralanırken, Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Bağcılar TEM bağlantı yolu Yüzyıl Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray istikametine ilerleyen 34 BRE 708 plakalı panelvan minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek, önündeki 34 GK 2971 plakalı otomobile çarptı, ardından yan yattı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Yaralıların yakınlarının ambulansa koşması

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve Detaylar

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3-SOSYAL MEDYA FENOMENİ PUCCA VE ŞARKICI BURYY HAKİM KARŞISINDA

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL

Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu hazır bulundu. Sanık Pınar Karagöz savunmasında yaptığı paylaşımlarla kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

AYDOĞDUOĞLU BERATİNİ TALEP ETTİ

Burak Aydoğduoğlu da "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 11 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. 'Mary Jane' isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım. Ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacıyla yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim, şarkıda bahsedilen Mary Jane örümcek adam filmindeki Mary Jane'dir parayla ilgili hususta sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir, sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Duruşma, sanık avukatlarının son beyanlarını hazırlamaları için Temmuz ayına ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

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4- BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA MAKS'A GEÇECEĞİZ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL()

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz" dedi.

Bakan Soylu, Beyoğlu Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, "Bizimkiler de bir MAKS grubu oluşturdu. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi grubu. 10 vilayet şimdi bu sisteme geçiyor. Tüm bilgiler burada tüm arkadaşlarımızla paylaşılacak. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi, yukarıdan aşağıya bir binanın hangi dairelerden oluştuğu, dış fotoğrafları, şimdi biz bir adım daha attık. Onu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın coğrafi bilgi sistemi ile de birleştireceğiz. ASELSAN ile yapıyoruz. Ben İçişleri Bakanlığı'na geldiğimde biraz akamete uğramıştı. Sağ olsun ASELSAN'la oturduk, onları da biraz gönüllendirdik. Çünkü ücret olarak büyük bir maliyete tekabül eden bir ücret. ASELSAN ile yapılan bir anlaşma ile daha önce yapılan anlaşma ve sözleşmenin devamı ile birlikte İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz. Böylece bunu size de açmış olacağız. Yani siz, bizde hangi sistem görülüyor ise, hangi daire de kimin oturduğunu, kimin ayrıldığını, taşındığını, kaç kişinin oturduğunu görebilme fırsatına sahip olacaksınız. Barolara gönderdiğiniz fakirlik kağıtları oluyor. Bu konuda da arkadaşlarıma söyledim yazılımını yapacaklar. Muhtarlık bilgi sistemi üzerinden kaymakamlıktaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bir program yazdırıyoruz şimdi. Bu programla siz oradan göreceksiniz, akşam geldiğiniz zaman vatandaşa da o kağıdı, oradan gelen bilgi çerçevesinde verebileceksiniz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SEÇİM OLDU, 6 BİN 600 POLİS GÖREVLENDİRDİK"

"Günde 2-3 tane yalanın bakanlığım tarafından vatandaşımıza doğru bilgilendirmeyle ulaşmasından hakikaten yoruldum" diyen Bakan Soylu, "Bir sanatçı hanım 'benim kaydımı silmişler' diyor. Sosyal medyada acaba bu kayıtlar silinebilir mi? diye soruyorlar. Nüfus genel müdürlüğünden baktırdım 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden müracaatını yaptırmış ve bunu başka bir noktaya taşıdı. Bunu anlatana kadar şöyle bir istifham oluşuyor. Bir takım işler oluyor. 100 bin polis getireceğiz İstanbul'a oy kullandıracağız. YSK açıklama yapmış seçmen oy kullanacak. Biz hayatımız boyunca bu kadar büyük bir sayıda polisi bir yerden bir yere seçim için görevlendirmedik. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de seçim oldu 6 bin 600 polis görevlendirdik. Hepsi bu kadar" dedi.

"ARABADAN NASIL BİR SARAY OLUYORSA"

"İçişleri Bakanlığı Samsun Valisi'ne bir Audi marka araba hediye etti" haberleriyle ilgili açıklama yapan Soylu, "2007 ya da 2008'de almış olduğu bir araba var. O zaman da Mercedes, o zaman da sıfır. 2006'da ve ya 2005'te. 12-13 yıl geçmiş. Birçok vali gelmiş, geçmiş. Onları alıyoruz, ya başka bir ile, ilçeye gönderiyoruz, ya da devlete iade ediyoruz. Onun yerine devlet bize yılda 2-3 tane araba veriyor. Biz de onu eskiyen arabaların yerine koyuyoruz. 2030'da aynısı olacak, 2040-2045 yılında da, devletin valisinin arabası eskidiği zaman yılda 2-3 tane verilir, o da sınırlı sayıdadır. Yılda 10-12 tane kaymakamlık, 2-3 tane 4 tane de valilik arabası verilir" diye konuştu.

Soylu, "Arabadan nasıl bir saray oluyorsa? Bu sadece dedikodu oluşturabilmek anlayışı. Ben buna İstanbul halkımızın prim vermeyeceğini ve bu seçimin bir ideolojik kamplaşma merkezi haline getirmeyeceğini, er meydanı çıksın herkes mücadelesini yapsın başımız üzerinde yeri var. Ama endişem odur ki bu seçimde sonuçlara göre ortaya konulacak maalesef bir ideolojik kamplaşmanın, siyaseti ciddi bir şekilde yeniden germenin hesabı yapıldığı kanaatini yaşıyorum ben. İnşallah endişemde haksız çıkarım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu muhtarlarla konuşması

-Genel ve detay

28.05.2019 - 13.04 Haber Kodu : 190528105

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5- EVLERE PENCERELERDEN GİREN HIRSIZLAR OTURDUKLARI REZİDANSTA YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

İstanbul'da çok sayıda hırsızlıktan aranan 2 şüpheli polisin operasyonu sonucu Ümraniye'de oturdukları rezidansta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyaları ve televizyonlar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ REZIDANSA KADAR TAKİP ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis hırsızlığın olduğu yerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera görüntüleriyle takip edilen otomobilin Ümraniye'de bulunan havuzlu bir rezidansa girdiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler sitenin güvenlik görevlileriyle görüştüklerinde içeri giren kişilerin 3 ay önce bir ev kiraladıklarını öğrendi.

BASKIN YAPILIP YAKALANDILAR

Polisin sabaha karşı siteye yaptığı baskında şüpheliler Mahmut A.(20) ile 17 yaşındaki B.Ş. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 adet çalıntı televizyon ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerden Mahmut A.'nın daha önceden 8 kez hırsızlık, 5 kez uyuşturucu madde bulundurmak, 3 adet yaralama ve silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli B.Ş.'nin ise daha önceden 10 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

PENCERELERDEN GİRİYORLARMIŞ

Şüphelilerin evlere dışardan tırmandıkları daha sonra ellerindeki tornavida ile pencereleri açarak içeri girdikleri, bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları öğrenildi. Görüntülerde şüphelilerin ikinci kattaki bir daireye dışardan tırmandıkları daha sonra pencereden içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin evlere girdikten sonra televizyon, ziynet eşyaları hatta halı bile çaldıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mahmut A., Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşı küçük olan B.Ş. ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

28.05.2019 - 12.04 Haber Kodu : 190528089

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6-FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

Fatih'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 360 litre alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, operasyon polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Mayıs'ta adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 360 litre metil alkol, 914 dolu içki şişesi, 2 bin 602 adet boş alkol şişesi, 200 litrelik boş su tankı, 960 kapak ve çeşitli içkilere ait etiketler ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 32 yaşındaki F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İmalathaneye düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin içki imalathanesinde yaptıkları aramalarda ele geçirilen çok sayıda rakı şişesi görüntülendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli F.K. adliyeye sevk edildi. F.K.'ye çıkarıldığı mahkemece 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ele geçirilen rakı şişelerinden görüntüleri

-Genel ve detaylar

28.05.2019 - 13.18 Haber Kodu : 190528106



