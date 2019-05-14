DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

1- ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ ESMAÜL HÜSNA'YA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Özden ATİK /İSTANBUL, ()

FETULAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, "Suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Esmaül Hüsna Öksüz hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine de hükmetti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz getirildi. Mahkeme Başkanı, önceki celse tahliyesine karar verilen sanık Öksüz hakkında savcılığın itirazı üzerine üst mahkemece yakalama kararı çıkarıldığını, yakalama kararının da nöbetçi hakimlikçe infaz edilerek 4 Mayıs 2019'da sanık Öksüz'ün tutuklanmasına karar verildiğini belirtti. Hakim, ayrıca sanık Öksüz hakkında adli kontrol kararına uymadığına ilişkin denetimli serbestlik bürosunca yazı gönderildiğini ifade etti. Sanığa ait dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporunun da dosyaya ulaştığı, raporda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığının tespit olunduğu da belirtildi.

SAVCI ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan dava açıldığını ancak suç unsurunun "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardıma teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Öksüz'ün avukatı esas hakkındaki savunmasında, soruşturmanın siyasi olduğunu, müvekkilinin tek suçunun kargoyla evrak göndermeye çalışması olduğunu söyleyerek "Müvekkilim hakkında ciddi deliller bulunmamaktadır. Eğer örgüte yardım suçu yönünden ceza düşünülüyorsa burada yaptığı en fazla suçluyu kayırma olabilir. Müvekkilim soy ismi yüzünden aylarca tutuklu kalmıştır. Sırf küçük bir çocuğa yardım etmektir suçu. Yaptığı iyiliğin örgüte yardımla alakası yoktur" diyerek tahliyesini talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Esmaül Hüsna Öksüz mütalaaya karşı savunmasında, "Cezayı haketmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanık Öksüz son sözünde ise beraatini talep etti.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇAPRTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan dava açılmışsa da suçun "Suçluyu kayırma" olduğunu belirterek Öksüz hakkında önce 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması ve duruşmalardaki davranışlarını dikkate alan heyet, bu cezayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine de hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı. Esmaül Hüsna Öksüz, 13 Nisan'da alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı. İncelemede zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi olan ve örgütün sözde Üsküdar il imamlığını yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evraklar bulunmuştu. Esmaül Hüsna Öksüz'ün ifadesinde, paketin kendisine ait olduğunu ve Mehmet Öksüz'ün talimatı üzerine kargo ile göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öksüz, çıkarıldığı mahkemece 28 Nisan'da tutuklanmıştı. Savcılık soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede, sanık Esmaül Hüsna Öksüz hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edilmişti.

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2 -D-100'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

D-100 Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Florya Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Mert Öztaş (21), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde ilerleyen motosiklete çarptı ardından yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mert Öztaşı ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Öztaş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Kaza anı

-Olay yerinden görüntü

-Motosikletten görüntü

-Genel ve detaylar



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3- HIRSIZLIK ÇETESİNE OPERASYON KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

İstanbul'da çok sayıda ev ve işyerine girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldıkları iddia edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 1i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin soydukları yerler arasında İGDAŞ'a ait bir ödeme merkezi ile özel bir okulda bulunuyor.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çok sayıda hırsızlık yaptığı öğrenilen bir çeteye yönelik operasyon başlatılmıştı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlikleri belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için 9 Mayıs'ta Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt ilçelerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda biri kadın 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada 3 bin 500 lira ile hırsızlık olaylarında kullanılan 3 adet levye, 2 adet tornavidanın yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen 4 adet televizyon ele geçirildi.

HIRSIZLIKLAR SIRASINDA KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken gerçekleştirdikleri hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarına yakalandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık görüntülerinde şüphelilerin kapıları levye ile zorlayarak açtıkları içeri girdikten sonra para ve ziynet eşyalarının yanı sıra para edebilecek her şeyi yanlarında götürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri yerler arasında İGDAŞ'a ait bir ödeme merkezi ile özel bir okul da var.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, mala zarar verme, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önceden gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında 27 işyerinden 500 bin lira değerinde eşya ve para çaldıkları tespit edilen Hakan A.(20), Adem A.(18), Caner K.(18), Sami A.(20), Murat K.(30), Gökhan U.(23), Levent B.(21), Kübra G.(25) Hakan A.(18), Zafer Y.(23) Asayiş şube müdürlüğünden, yaşı küçük olan H.P.(17), S.A.(17) ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye gönderildiler.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyon anları

-Güvenlik kamerası

-Hırsızlık anları

-Birçok yerde yapılan hırsızlık görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Ele geçirilen malzemeler

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4- TURİZM SEKTÖRÜ "DİJİTALLEŞME YOL HARİTASI" PROJESİ TANITILDI

Gülseli KENARLI-Güven USTA- Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, () TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından hazırlanan "Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası/ Seyahat Acenteleri Dijital Dönüşüm Raporuönun tanıtım toplantısı yapıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan gerçekleşen toplantıya TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Ernst&Young Türkiye Danışmanlık Hizmetleri İş Geliştirme Direktörü Mehmet Gülez katıldı.

Toplantıda "Dijitalleşme Yol Haritası" projesinin acenteler üzerinde yapılan anketle hazırlanan "Seyahat Acenteleri Dijital Dönüşüm Raporuönu açıklayan Mehmet Gülez, şunları söyledi: "Bir farkındalığa ihtiyacımız var. Stratejik seviyede dijitalleşmeye turizm alanındaki faaliyetlerimiz içinde kesinlikle yer vermeliyiz. Bu değişimi yakalamak zorundayız ve hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerimize dijitalin sunduğu teknik marifetlerle iyi bir deneyim yaşatma ihtiyacı var. Çünkü bu ekonomik anlamda bir katma değer sağlayacak. İşin bir kaynaklar boyutu yani müşterimiz ve operasyonlarımız, mevcut teknoloji ve altyapımız ve insan kaynağı boyutu var. Bu üç eksende kısa, orta ve uzun vadede neler yapılmalı? Kısa vadede bir dijital stratejimizin en azından elimizde olması, bu çoklu kanal yapısını yani tek kanallı iletişimden çağrı merkezi ve diğer unsurların çoğaldığı, mevcut hizmetlerimizin bu tip dijital kanallardan müşterilerinizle iletişim kurmaya başladığınız bir yöne doğru gitmeniz gerekiyor. Teknoloji boyutunda müşteri datanızı nasıl işlediğiniz, nasıl tuttuğunuz nasıl değerlendirdiğiniz çok kritik. Bunun üzerine artık analitik çözümler çok kolaylaştı. Bulut tabanlı çözümler var ve bunlar çok kolay veriyi işleyip çok kolay onlardan anlam çıkartabilir hale geldi. Hane halkına kadar inmiş durumda. Teknik yetkinliklerin şirketleriniz içerisinde geliştirilmesi, insan boyutunda önemli. Orta vadeye baktığımız zaman artık bu verinin biraz anlamlandırılmaya, biraz uygulamalara dönüşmeye başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Veriye açıldıkça tehditleri de göğüslemek zorundayız. Hayatımıza siber güvenlik diye yeni bir kavram girdi. Veriyi işledikçe veri olarak da güvenli hale gelmek zorundayız. Bunlar aynı zamanda ortam güvenliğiyle de sağlanmalıdır. Bunların hepsine topyekun bir bakış gerekiyor. Şirket içerisindeki dijital kültürü yavaş yavaş alt çalışanlarımıza yaygınlaştırmak çok kritik."

Görüntü Dökümü:

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- Gülez'in açıklamaları

- Toplantıdan detaylar

- Detaylar

14.05.2019 - 13.32 - Haber Kodu : 190514076_

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5- ORMAN YANGINLARINI TÜRK BAYRAKLI HELİKOPTERLER SÖNDÜRECEK

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL ()

Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşık 30 yıldır yangınlarla mücadele için yurtdışından helikopter kiralıyor. Bugüne kadar ödenen yaklaşık 3 milyar dolar, kiralama ücreti olarak yurtdışına gidiyor. Türkiye'deki en büyük helikopter işletmecisi olan Kaan Havacılık, 50 milyon dolar yatırım ile 3 adet Rus Kamov şirketinin imalatı Ka-32A11BC helikopteri satın aldı.

Sertifikasyon işlemlerinin ardından Türk bayrağı altında uçmaya başlayan helikopterler, önümüzdeki günlerde orman yangınlarıyla mücadele için görev bölgelerine gidecek.

DÖVİZ ÜLKEDE KALACAK

Türk pilotlarının eğitimi tamamladığını belirten Kaan Havacılık Genel Müdürü Kemal Süler, "Kamov Ka-32, 5 ton su taşıma kapasitesi ile bu konuda dünyanın en iyi helikopterleri arasında. Yıllardır helikopterler yurtdışından kiralanıyordu. Kaan Havacılık olarak 3 helikopteri satın aldık. Bu proje ile para ülkemizde kalacağı gibi ölü sezonda helikopterlerimiz dünyanın farklı noktalarında hizmet vererek ülkemize döviz kazandıracak" dedi.

5 TON SU ATABİLİYOR

Helikopterin gövdesinin üzerinde iki büyük ana rotor sistemi bulunuyor. Sepet sistemi ile 5 ton suyu alıp saatte 270 kilometre hızla hedefine götürüyor. Toplam 5 bin metre irtifaya kadar çıkabilen Ka-32'ler, 980 kilometre menzile sahip.

18 HELİKOPTER YANGINLA MÜCADELE EDECEK

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihale ile toplam 18 helikopter farklı noktalarda konuşlanacak. Geçtiğimiz günlerde bakanlık amfibik uçak yani hem suya hem de karaya inebilen yangın söndürme uçakları için ihale açmıştı. Bu ihaleye Türk Hava Kurumu tek başına girmiş ancak sonrasında ihale iptal edilmişti.

Görüntü dökümü:

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-Helikopterin görüntüsü

-Söndürme tatbikatı

-Süler ile röp

-Genel ve detaylar

14.05.2019 - 13.39 - Haber Kodu : 190514082

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6- 87 BİN LİRALIK ÇİZME RUS KOLEKSİYONERE SATILDI

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()

Bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 120 katılımcı firma ile Yenibosna'da bir kongre merkezinde düzenleniyor. Fuarda Mardinli bir ayakkabı firmasının ürettiği 87 bin lira değerindeki yılan derisi ve altın işlemeli çizme ilgi çekti.

"RUS BİR KOLEKSİYONER SATIN ALDI"

87 bin liralık ayakkabıyı üreten Mardinli firmanın sahibi İlhami Yıldız, ayakkabıyı 2 ay içinde yaptıklarını söyleyerek, "Dallas modası, zincirler ve özel altın kaplamalı parçalar var üzerinde. Ayakkabıyı Rus bir koleksiyoner satın aldı. Geçen yıl da 93 bin liralık ayakkabı üretmiştik. Yılın trendlerine göre üretim yapıyoruz. Bu yıl moda böyle olduğu için bu şekilde ürettik. Gelecek yıl başka moda trendlerine göre uygun bir şekilde üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"MÜCEVHER TAKMIŞ GİBİYİM"

Ayakkabıyı giyerek tanıtımını yapan Mergül Yılmaz, "Tıpkı bir mücevher, pırlanta takmış gibi değerli hissediyorum şu an ayağımdaki ayakkabıları. Kusursuz diyebilirim. Bir kadının en önemli aksesuarı çanta ve ayakkabı olduğu için şu anda beni de tamamlayan bu ayakkabı oldu. Kesinlikle çok iyi hissettiriyor. Bütçesini duyunca da keşke benim olsa diyebiliyorum. " şeklinde konuştu.

"YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 1.2 MİLYAR DOLAR"

Ekspohoes CEO'su Erkan Demir, fuarın yılda iki kez yapıldığını belirterek, "Şu anda fuarımıza 120 firma katılmakta ve bunların tamamı ihracata yönelik firmalardır. Bizim buradaki temel amacımız butik ve ihracata yönelik bir fuar yapmak. Bunun içinde yurt dışında tanıtımlar yapıyoruz. Bu yıl bin 500 yabancı iş insanı fuara katılım için kayıt yaptırdı, 4 gün boyunca onları burada ağırlayacağız" diye konuştu. Demir, bu yıl ayakkabı sektöründe ciddi bir ihracat potansiyeline gelindiğini vurgulayarak, "Yılın ilk 3 ayında 295 milyon dolarlık bir ihracat sağladı, sektörün yıl sonu hedefi 1.2 milyar dolar. Bunu da yıl sonuna kadar gerçekleştireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk ayakkabı üreticileri ile yabancı ziyaretçi ve alım heyetlerinin bir araya geldiği fuar 17 Mayıs'a kadar sürecek.



Görüntü Dökümü:

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-87 bin liralık çizme

-Fuardan genel ve detay görüntüler

-Röportajlar

14.05.2019 - 14.10 - Haber Kodu : 190514092_

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7- TAKSİM MEYDANI'NDA 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Yapılan açıklamanın ardından grup dağıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra açıklama yaptı.

"ECZACILARIN SESİNİN ARTIK DUYULMASINI İSTİYORUZ"

Grup adına açıklama yapan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Bugün ülkemizde bilimsel eczacılık eğitimine başlanmasının 180'inci yıldönümüdür. Biz eczacılar şartlar ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz olumsuzlukları yok sayarak hastalarımıza canla başla hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü bizler hastalarımıza umut olmaya mecburuz. Ancak eczacılar olarak bu 14 Mayısı da bayram havasında kutlayamıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat ilaç hizmeti veren 26 bin meslektaşımızın yarısı zor şartlar altında eczanesini ayakta tutmaya çalışıyor. Mesleğimizde istihdam sorunu var. Nöbetlerde can güvenliğimiz yok. Bu 14 Mayıs'ta kamu otoritesinden biz eczacıların sesini artık duymasını, sağlık zincirinin en önemli halkalarından eczacılara hak ettiği değeri vermesini, bizlere ekonomik açıdan nefes aldıracak ve de bizleri bürokraside boğmak yerine asli görevimiz olan ilaç sağlık danışmanlığı hizmetini vermemize imkan sunacak düzenlemeleri hayata geçirmesini bekliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından grup Taksim'den ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı'nda toplanan gruptan görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

-İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu'nun açıklaması

-Genel ve detaylar

14.05.2019 - 13.59 - Haber Kodu : 190514089