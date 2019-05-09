DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1-ESENLER'DE ÇATLAKLAR NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNADAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL

Esenler'de kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşatılan ve mühürlenen binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Mühürlenen bina havadan görüntülendi.

Esenler, Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında dün sabah saatlerinde çatlamalar meydana gelmiş ve binada oturanlar tahliye edilmişti. Kolonların çatladığı binaya gelen ekipler incelemelerini sürdürüyor. Binanın bulunduğu sokak, emniyet şeridi çekilerek kapatıldı. Binadaki 15 daire ve tekstil atölyesinde çalışma yaptı. Binadaki incelemeler havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Binanın havadan görüntüleri

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

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2-TEM'DE BALTALI SÜRÜCÜ TERÖRÜ

İstanbul

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan sürücü Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Sürücünün baltayı camdan çıkarması

-Aracını Kamyonete doğru sürmesi

-Baltayla hamle yapması

-Uzaklaşması

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3-REİNA KATLİAMCISININ ÜST ARAMASINI YAPMAMAKLA SUÇLANAN 2 POLİSE BERAAT

Özden ATİK / İSTANBUL, () REİNA'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından mekandan çıkan DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'u durdurup kimlik kontrolü ve üst araması yapmadıkları iddiasıyla yargılanan iki polisin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki polisin üzerine atılı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve o dönem Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan sanık polisler Akif A. ve Süleyman G. gelmediler. Hakim Gönül Doğan, görüntülerdeki kişilerin sanıklar olup olmadığı hususunda raporun mahkemeye gönderildiğini belirtti. Rapora karşı söz alan sanık Süleyman G'nin avukatı Faruk Emre Akı, "Rapor lehimizedir. Müvekkilim ve diğer sanık kamera görüntülerinde tespit edilmemiştir. Müvekkilimin olay yerinde olduğuna dair ve atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil yoktur. Beraatini talep ederim" dedi.

Mahkeme, sanıklar hakkında görevi ihmal suçunu işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmışsa da sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, iki polisin "Görevi ihmal" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyordu. Önceki duruşmada ifade veren sanık Akif A. savunmasında, şunları söylemişti:

"Ortaköy'de yürüyorduk. Birinci köprünün altında bulunan olay yeri inceleme büro amirliğinin yanına geldiğimizde olayı öğrendik. Müdürümün Reina'nın önünde mevzilendiğini gördüm. Aracın kapısı açıktı. Müdürüme yardımcı olmak için yanına gittim. Dışarıda polisler vardı. Henüz Reina'nın içerisine girilmemişti. Yerde yatan bir polis memuru vardı. Özel güvenlikler içeriden bir telsiz çıkardı. 'Arapça konuşuluyor, Arapça bilen var mı' diyerek telsizi bana verdiler. Ben Arapça bilen var mı diye çevreden aramaya başladım. Bulamadım. Reina'nın yan kapısından özel harekat görevlileri içeri girdiler. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediler. Eylemi yapan şahsın kıyafetlerini değiştirip çıkmış olabileceği söylendi. Reina'nın içindeki bazı kişiler tahliye edilmişti. Kalan kişiler de yaralı bile olsalar aranarak kontrol edildikten sonra çıkarıldılar ve memurlar eşliğinde olay yeri inceleme büro amirliğinin önünde toplandılar. Hiç kimsenin ayrılmasına izin verilmedi. Kulüp bu şekilde boşaltıldı. Benim eylemi yapan şahsı durdurduğum, kimlik kontrolü ve üst araması yapmadan serbest bıraktığım iddia ediliyor. Bununla ilgili görüntüler olduğu söyleniyor. Ben görüntüleri izledim, görüntülerdeki kişinin ben olup olmadığımı bilmiyorum, görüntüler net değil. Olay günü faili durdurup durdurmadığımı üst araması ve kimlik kontrolü yapıp yapmadığımı da hiç hatırlamıyorum. Atılı suçu kabul etmiyorum."

Diğer sanık Süleyman G. İse olay günü gözaltı aracında görevli olduğunu belirterek "Ben hiç Reina önüne gitmedim. Hep bulunduğum yerde kaldım. Oradan izledim. Olayları takip ettim. Yaralıların ve diğer kişilerin tahliye işlemi yapıldı. Reina'dan çıkan kişilerin polis evinde ve olay yeri inceleme büro amirliğinde toplanması emri geldi. Bizde bu anonstan sonra gelen şahısları bırakmadık. İçeri aldık. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuşmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV



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4 - PENDİK'TE GENÇ KADINA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Ali AKSOYER - İstanbul - PENDİK'te genç bir kadının evinin kapısını çalarak içeriye giren kişiler tarafından önce dövüldü ardından da gasp edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganlardan biri yakalandı.

Olay, Pendik Batı Mahallesi Pazar Sokak'ta 10 Nisan'da saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki S.B. adlı kadın evinde olduğu sırada 2 kişi kapısını çaldı. Kapıyı açan genç kadın, saldırıya uğradı. Kadını darp eden saldırganlar masanın üstündeki bin lira ile 2 cep telefonunu çalarak kaçtı. Binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Saldırganların beyaz renkli bir otomobil ile de kaçtığını tespit eden polis, şüphelilerden Sedat A.'yı (20) Kurtköy'deki evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Sedat A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nde çıkartıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, diğer saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganların binaya giriş ve çıkışları

-Saldırganın adliyeye sevki



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5- KALDIRIMA ÇIKAN KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNİ YOLA DEVİRDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırıma çıktı, aydınlatma direğine çarparak yola devirdi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması ve yoldan başka aracın geçmemesi olası faciayı engelledi.

Kaza TEM otoyolu Levent bağlantı yolunda meydana geldi. Maslak yönünde ilerleyen kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı ve çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve yoldan başka bir aracın geçmemesi faciayı engelledi. Kazayı yara almadan atlatan kamyonetin sürücüsü bir süre şok geçirdi. Daha sonra arkadan gelip yardıma koşan diğer sürücüler yola devrilen direği kenara çekerek kapanan yolu açtı. Direkteki akım elektrik ekipleri tarafından kesilerek önlem alındı. Kamyonet ve devrilen direk çekici yardımıyla alınarak olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü dökümü

-Kaldırıma çıkan kamyonet

-Kamyonetin çarpıp yola devirdiği aydınlatma direği

-Yol kenarına çekilmiş aydınlatma direği

-Kamyonette oluşan hasar

-Genel ve detay görüntüler

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(Ek görüntü)

6- İRANLI FİTNESS HOCASI ELLERİ AYAKLARI BAĞLI SİTE BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul

Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, spor hocasının 6'ncı kattan aşağıya düştüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde bulunan 20 katlı bir binada meydana geldi. Site sakinleri sitenin bahçesinde elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı Emin Ellahi(30) olduğunu tespit etti. Emin Ellahi'nin 6 aydır bu sitede oturduğu ve fitness eğitmenliği yaptığı belirlendi. Polis elleri, kolları ve ağzı bağlı olan fitness hocasının 6'ncı kattan düştüğünün bilgisine ulaştı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Emin Ellahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ (binanın gündüz görüntüleri)

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-olayın yaşandığı site

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Mahalle sakinleri ile röp

-Olay yerindeki ambulans

-Genel ve detay

09.05.2019 - 00.06 Haber Kodu : 190509001