DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-BAĞCILAR'DA 1 MİLYON LİRASINI GASP ETMEYE ÇALIŞTIKLARI İŞADAMINI YARALDILAR

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Bağcılar'da, bir yakınıyla birlikte 1 milyon TL'sini bankaya yatırmak için yola çıkan iş adamı Bülent O. ile kendisini takip eden 3 kişi arasında çatışma çıktı. Silahlı gasp girişiminde bulunan ve çatışmada iş adamını ayağından yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, bir yakınıyla birlikte 1 milyon TL nakit parasını bankaya yatırmak için yola çıkan iş adamı Bülent O., silahlı 3 kişi tarafından takip edildi. Saat 15.30 sıralarında Bağcılar, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi'ndeki bir bankanın önünde iş adamını takip eden 3 kişi, gasp girişiminde bulundu. İş adamı Bülent O. ve beraberindeki yakını üstünde taşıdığı silahı çıkarınca, taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ayağında vurularak yaralanan Bülent O., taşıdığı parayla birlikte bir banka şubesine sığındı. Olayı gören banka güvenlik görevlisinin panik butonuna basması üzerine gasp girişiminde bulunan ve iş adamını yaralayan 3 kişi, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı iş adamına ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı ve ambulans ile yakınlarda bulunan bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, inceleme yapıp bilgi topladıktan sonra, kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Banka

- Genel ve detaylar

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2- BEYOĞLU'NDAKİ YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI

BEYOĞLU'NDA EVİ ATEŞE VEREREK 4 ARKADAŞININ ÖLMESİNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ:

"AĞIR PİŞMANIM, ALLAH BENİ AFFETSİN"

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul,

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişi hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli Özkan Elmas'ın 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapsini talep etti. Şüpheli Özcan Elmas'ın Hatay'a kaçmasında yardım eden diğer şüpheli amcası Yusuf Elmas'ın ise 101 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklanan şüpheli Özkan Elmas'ın ifadesinde, "Benim niyetim mala zarar vermekti, yoksa cana zarar vermek değildi. Böyle sonuçlanacağını tahmin etmiyordum. Çıkardığım yangın sonucu 4 kişinin evde öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını internetten öğrendim. Ağır pişmanım, Allah beni affetsin" dediği de iddianamede ortaya çıktı.

TEMİZLİK YÜZÜNDEN ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın söz konusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle birlikte kaldığı, şüpheli Elmas'ın bir odada üç kişiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Odaları temizlemek için olaydan 2 gün önce konuştukları, bu konuşma sırasında Özkan Elmas'ın oradan ayrıldığı, Ramazan Cingözce'nin Elmas'ı telefonla arayarak ev temizliği konusunu tekrar açtığı ve aralarında tartışma çıktığı anlatıldı. İddianameye göre, yüzyüze konuşan Ramazan Cingözce ile şüpheli Özkan Elmas arasındaki anlaşmazlık büyüdü. Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eşyalarını odadan çıkardı. 3 Mart 2019 günü de Özkan Elmas eve gelip durumu gördü, bir süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sıralarında evden ayrıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyudukları sırada, eve giderek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtildi. Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

"ALLAH BENİ AFFETSİN"

Olaydan sonra kaçtığı Hatay'da yakalanarak tutuklanan şüpheli Özkan Elmas'ın ifadesinde "Benim niyetim mala zarar vermekti, yoksa cana zarar vermek değildi. 2,5 aydır mecburiyetten bu evde kalıyordum. Özellikle Cuma gecesinden süre gelen uyuşmazlığımız ve fikir ayrılıklarımız oldu. Gece Ramazan beni telefonla aradı, küfürler etti. Meşaleyi orada yakmış oldu. Mehmet Ali Kıycı da aramızı yapmak için telefonu aldı ve o da atar gider yaptı. Dışarıdaydım. Evde temizlik varmış beni bekliyorlarmış. Ben sabaha karşı eve geldim. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceydi. Hepsi uyuyordu. Herkes ikişerli odada da kalır, ben üç kişilik odada kalıyordum. Bu telefon görüşmesinden sonra ben Antakya'ya dönme kararı aldım. Eşyalarım karşı daireye atılmıştı, yatağım değiştirilmişti, eşyalarıma zarar verilmişti. O anda Ramazan'ı uyandırıp hesaplaşmak istedim. Öfkeme yenik düşmedim. Patronum olan iki kişinin yanına gittim. Bu sıkıntılarımdan onlara bahsettim. Daha sonra eve gittim. Sinirim geçmedi. Şeytana yenik düştüm. Onların bana yaptıklarına karşı ben de mala zarar vermek için oturma odasındaki koltuğu gazeteyle yaktım. Onların yattıkları odalara uzaktı. Odalarda uyuyorlardı. Yakınca aşağıya indim, itfaiyeyi aradım. Bir ceza alacaksam, mala zarar vermekten almalıyım. Bunu kabul ediyorum. Böyle sonuçlanacağını tahmin etmiyordum. Çıkardığım yangın sonucu 4 kişinin evde öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını internetten öğrendim. O şokla amcam Yusuf Elmas'ın yanına gittim. Ona, 'kötü bir şey yaptığımı' söyledim. 'Beni Antakya'ya gönder, orada teslim olacağım' dedim. O da bunu istemeye istemeye mecburiyetten yaptı. Orada teslim olmak istiyordum, orada yakalandım. Ağır pişmanım, Allah beni affetsin" ifadelerini kullandı.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın, evde yaşanan sorunlar ve büyüyen tartışmalar üzerine yaptığı plan sonucu, evde bulunan şahıslar uyuduğu sırada, kasten yangın çıkardığı böylece kasten ve tasarlayarak maktullerin ölümüne, mağdurların ise yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Şüpheli Özkan Elmas'ın 4 kişiyi, "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Şüpheli Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın ise "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

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3-(Geniş Haber)KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAMYON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Uskumru Sapağı'nda meydana geldi. Süleyman Ezgütekin (55) yönetimindeki 34 BCK 446 plakalı salatalık ve kabak yüklü kamyon Antalya'dan Bayrampaşa haline sebze taşımak üzere yola çıktı. Kamyon Uskumru mevkiine geldiğinde sürücü Ezgütekin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü devrilen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartmak için olay yerine vinç istedi. Vinçlere bağlanan kamyon kaldırılarak sürücü çıkartıldı. Ağır şekilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Sürücü Ezgütekin'e ambulansta sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ezgütekin'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Etrafa saçılan sebzeler görevliler tarafından toplandı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen kamyon

-Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Sürücünün kurtarılması

-Sürücünün sedyeyle ambulans taşınması

-Sürücünün ambulansa konulması

-Kamyonun vinçle kaldırılması

-Etrafa saçılan Sebzeler

-Sürücü Yakınıyla röp

-genel ve detay

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4-GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAYAN BORUDAKİ SU METRELERCE FIŞKIRDI

İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da kazı çalışması sırasında patlatılan borudaki su metrelerce yukarıya fışkırdı.

Küçükköy Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan kazı çalışması sırasında su borusu patladı. Borudaki su metrelerce yukarı fışkırdı. Mahalledeki bina boyunu geçen suyun kesilmesi için İSKİ ekipleri müdahale etti. Suyun kesilmesinin ardından borunun onarılması için çalışmalar başladı

Görüntü Dökümü:

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-Mahallede fışkıran su

-Detaylar

