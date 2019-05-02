DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- KAĞITHANE'DE HASARLI BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Murat SOLAK - İstanbul

Kağıthane'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı. Hasarlı binalardan ilkinin yıkımı sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

02.05.2019 -15.43 Haber Kodu : 190502159

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2- TUZLA'DA ERİK ÇEKİRDEĞİ ATAN ÇOCUĞU DÖVEN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber- Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, ()

Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven Ufuk Ö. yakalama kararının ardından adliyeye sevkedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan M.Y.K.'yı darp eden otomobilin sürücüsü Ufuk Ö. hakkındaki elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı. Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Yakalanan Ufuk Ö. polis merkezinden adliyeye sevkedildi

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

02.05.2019 -13.10 Haber Kodu : 190502104

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3-RESMİ AÇILIŞI YARIN YAPILACAK ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan, Regaip Kandilinde halkın ibadetine açılan Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın yapılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Yarın yapılacak resmi açılışla ilgili Çamlıca camiinde çalışmalar gün boyu sürdü. Açılışla ilgili cami avlusuna davetlilerin oturacağı bir tribün kurulurken, cami avlusuna da dev ekranlar yerleştiriliyor. Artık son çalışmaların yapıldığı camide bir yandan da mermerlerde temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Caminin bahçesi ve çevresindeki peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Yarın yapılacak törenin ardından Çamlıca camii ibadete açılıyor ve inşaat çalışmaları fiili olarak sona eriyor." dedi.

ÇAMLICA CAMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. Camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

24 YÜRÜYEN MERDİVEN 27 ASANSÖRÜ VAR

Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin, camiye yaya gelen vatandaşların rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşlar da otoparktan direkt caminin içine girebiliyor.

17 BİN METREKARE HALI SERİLDİ

Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan, Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor.

7 TON AĞIRLIĞINDA AVİZESİ VAR

Bu arada daha önceden Çamlıca Camii'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize ise testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP

Çamlıca Camii 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor.

DEV KUBBESİ VAR

Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Çamlıca Camii bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca Camii'nin havadan

-Ergin Külünk ile röportaj

02.05.2019 - 15.41 Haber Kodu : 190502158

02.05.2019 -15.44 Haber Kodu : 190502160

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4-KURTULMUŞ: RANT ÜRETEN DEĞİL, DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLERİ ORTAYA KOYMAK GEREK

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ, İSTANBUL()

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin(TDBB), 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı. "Başarılı bir yerel yönetim perspektifi için şehirlerimizi halkla birlikte yönetmek mecburiyetindeyiz" diyen Kurtulmuş, "Rant üreten değil, değer üreten şehirleri ortaya koymak, bölgecilik ve hemşericilik hastalığından ya da kısıtlarından kurtulmak gerek" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa'da bir otelde yapılan toplantıya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagavuz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye olmak üzere yaklaşık 20 ülkeden 200'e yakın Belediye Başkanı, Meclis Üyesi ve Yerel Yönetim Kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptı. Ardından önceki yönetimde görev yapan kişilere plaket verildi.

"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK TDBB'NİN EN ÖNEMLİ HUSUSİYETLERİNDEN BİRİSİDİR"

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, "Dünyanın içinde bulunduğumuz bu şartları içerisinde uluslararası diplomasi kadar ulusal diplomasi de önemli bir hale gelmiştir. Ulusal diplomasi içerisinde de şehir diplomasisi diyebileceğimiz yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Belediyeler arasında ortak faaliyetler, bakış açısı, dayanışmayı sağlayacak bu tür iş birliği hareketlerinin yerel yönetimlerdeki diplomasi faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Kurtulmuş, "Son yıllarda maalesef bizim coğrafyamızda yoğunlaşan savaşların, bir bir ortadan kaldırmaya başladığı yıkımlar halinde, günümüz dünyasından silerek tarihin raflarına kaldırdığı, mirasımızı yeniden üretmek mecburiyetindeyiz. Örnek olarak Suriye'nin kentlerini görebiliriz. Canım Şam ya da Halep kenti, dünyanın yaşayan bir müzesi olarak görülen bu kentlerin, bugün maalesef nasıl ortadan kalktığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla TDBB'nin önemli vazifelerinden birisi de ortadan kaldırılmaya çalışılan tarihi ve kültürel mirası, korumak, yeniden üretmek, güçlendirmek ve sonraki nesillere bunları aktarabilmektir" diye konuştu.

"HIZLI ŞEHİRLEŞME KARŞISINDA ORTAYA ÇIKAN GIDA GÜVENLİĞİ SORUNU"

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'inden fazlası 1 milyonu aşkın şehirlerde yaşıyor. Bu trendler böyle devam ederse, bu yüzyılın sonuna gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 80'i şehirlerde yaşayacak. Bu karşımıza birkaç tane temel sorun çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi sürdürülebilir kalkınmadır. Temiz bir çevreden, temiz bir sudan, gelir dağılımı adaletinin sağlanmasına kadar. Ortak barış ve huzur içinde yaşama imkanlarına kadar çok farklı alanlarda yeni perspektiflerin geliştirilmesinin zorunlu olduğu bir dünyaya giriyoruz. Dünyanın küresel olarak karışılacağı en önemli sorunlardan birisi de, bu hızlı şehirleşme karşısında ortaya çıkan gıda güvenliği ile ilgili sorundur. Dünyada çok az sayıda insan, kırsal alanlardaki tarımla ilgilenecek ve ne yazık ki gıda alanında da dünyada belki bir elin parmakları kadar küresel kartel hakim olarak bütün insanların beslenmesine muhtaç olduğu şirketler ortaya çıkacak. Dolayısıyla gıda güvenliği konusu da sürdürülebilir bir kalkınmanın bir parçası olarak mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır."

"YENİDEN İNŞA EDİLECEK ŞEHİRLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR"

2030 yılında 1 milyonu aşkın şehir sayısının yaklaşık 708'e ulaşacağını belirten Kurtulmuş, bunun olağanüstü bir yük ortaya çıkaracağını söyledi. Hayatı kolaylaştıran şehir anlayışla şehirlerin yeniden imar edilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "İnsanların sadece betonların, caddelerin, hızlı tramvayların, metroların ve havaalanlarının ulaşım şebekeleri içerisinde sıkışıp kalındığı, havaya ve suya hasret kaldığı, hayatı kolaylaştırma adı altında hayatın zorlaştırıldığı şehirler değil, gerçekten hayatı kolaylaştıracak kendi kimlikleri üzerinden yeniden inşa edilecek şehirleşmeye ihtiyaç vardır." dedi.

"RANT ÜRETEN DEĞİL, DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLERİ ORTAYA KOYMAK GEREK"

"Başarılı bir yerel yönetim perspektifi için şehirlerimizi halkla birlikte yönetmek mecburiyetindeyiz" diyen Kurtulmuş, "Herkese adil davranmak. Özellikle demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş olan belediye başkanları olarak sadece bizi seçenlere değil, bize oy vermeyenlere de adil bir şekilde hizmet etmek. Dürüst ve şeffaf hareket etmek, menfaat yerine şehir rantları yerine hizmeti esas almak. İstişareye ve yeniliğe açık olmak. Üretime ve şehre yeni kaynak oluşturmaya gayret etmek ve buna dönük bir şehir ekonomisinin oluşması için gayret etmek. Dayanışma fikrinden uzaklaşmamak, rant üreten değil, değer üreten şehirleri ortaya koymak, bölgecilik ve hemşericilik hastalığından ya da kısıtlarından kurtulmak gerek." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Genel ve detaylar

-Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Genel ve detaylar

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5-KADIN PİLOT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Başakşehir'de 9. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın pilot Gökselin Türkel son yolculuğuna uğurlandı.

Başakşehir'de geçtiğimiz salı günü 35 yaşındaki pilot Gökselin Türkel 21 katlı binanın 9'uncu katındaki dairesinin penceresinden düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Türkel için bu gün Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve arkadaşı da katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkel'in cenazesi Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanlardan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınışı

-Genel ve detaylar

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(Güvenlik kamerası görüntüleriyle)

6- OTOMOBİLLERİN ÖN KONSOLLARINI ÇALAN 1'İ KADIN 9 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

İstanbul'da 20 ilçede lüks otomobillerin ön konsolları, dijital gösterge panellerini çalan, direksiyonların söken 9 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Takip ettikleri panelvanlardan matkap ve inşaat malzemeleri de çalan şebekeye yapılan operasyonda, 2 otomobil, otomobillerden çalınan parçalar ile inşaat malzemeleri ele geçirildi. Çalınanların piyasa değerinin yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'daki birçok ilçede yaşanan otomobillerden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete liderliğini Fırat G. (25) ve Selman D'nin (30) yaptığı, 1'i kadın 9 kişilik hırsızlık çetesinin adreslerini belirledi. Çalışmalar kapsamında Esenyurt, Avcılar, Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 6 ilçe ile Mardin'de geçtiğimiz Pazar günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarda lüks otomobillerin konsollarında bulunan 'hayalet ekran' diye bilinen çok sayıda dijital gösterge, direksiyonlar, darbeli matkap gibi inşaat malzemeleri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 25 bin lira ve 2 adet çalıntı otomobil de bulundu. Çalınan malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.

Öte yandan yakalanan 9 kişilik çetenin saat 05.00'te hırsızlığa başlayarak 3 saat içerisinde hırsızlığı tamamladıkları öğrenildi. Hırsızlık çetesinin çaldıkları malzemeler ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Yakalanan 9 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Ek görüntü//

-Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

-Polis kamerasından operasyon anı görüntüleri

Geçilen görüntü//

-Hırsızların çaldıkları malzemelerin sergilenmesi

-Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışı

-Genel ve detaylar

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7 - D-100'DE KAPUTU AÇIK İLERLEYEN TAKSİ ŞAŞKINLIĞI

İstanlul

İstanbul'da kaputu açık halde hızla ilerleyen taksi görenleri şaşkına çevirdi.

D-100 Karayolu Yeşilköy mevkiinde kaputu açık ilerleyen taksi aynı yolda ilerleyen araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sağ şeritte hızla ilerleyen taksi, çevredekileri şaşkına çevirdi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Taksinin ilerlemesi

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8- İSTANBUL ÜSTÜNDE KORKUTAN BULUTLAR

- İstanbul üstünde dolaşan kara bulutlar kuvvetli yağış bırakıyor

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Hasan YILDIRIM-Zeki Günal-Hakan KAYA-Murat SOLAK/İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış geçişleri görülüyor. Yağışın yanı sıra gökyüzünü kaplayan kara bulutlar korkutan görüntü oluşturdu. Boğaz üzerinde ve çevresindeki bulutlar İstanbul'un tarihi yapıları üzerinde kartpostallık görüntü de oluştundu.

Bulutlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Tepesi ve Taksim Meydanı'nda da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz üzerinde oluşan kara bulutlar

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki bulutlar

-Taksim Meydanı'ndan görüntüler

-Genel ve detaylar

(dhafeed)

