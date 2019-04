DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN DIŞLANDIĞI BİR F-35 PROJESİ TAMAMEN ÇÖKMEYE MAHKUMDUR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" dedi.

Erdoğan, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı-IDEF 2019'un açılış töreninde konuştu.

"Bugünlerde F-35'ler konusunda haksızlığa daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah hava kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarından oluşacaktır. Bu çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız var. Helikopterler konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK'ları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS MESAJI

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler.

Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz.

İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, üretimden gelen güçlerini kullanarak, haklı taleplerini demokratik platformlarda dile getirmesi, sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak ilk adımdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."



3-BAKAN AKAR IDEF'19 14. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI'NDA KONUŞTU

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

"Yerli ve milli savunma sanayimiz de her geçen gün gelişmekte, güçlenmektedir. Terörle mücadele harekatı kapsamında büyük başarıyla icra edilen operasyonlarda Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği üstün teknolojiye dayanan harp silah, araç ve gereçlerinin önemi ve katkısı açıkça görülmektedir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜYAP'taki IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Akar,

"Uluslararası standartlarda üretilen, TSK tarafından kullanılan milli silah ve sistemlerimiz bizzat sahada yeteneklerini ispatlamıştır" dedi.

Bakan Akar, "Savunma sanayii alanında teknolojik gelişmelerin takibi ve tedariki kapsamında düzenlenen bu tip organizasyonlar orta ve uzun vadede uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesine de değerli katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda bölgesinde en büyük dünyada ise sayılı fuarlar arasında yer alan IDEF, dünya savunma sanayiini buluşturan ve ülkeler arası savunma sanayii işbirliği faaliyetlerine zemin oluşturan önemli bir platformdur. Günümüzde teknolojinin etkisiyle her alanda büyük bir değişim ve dönüşüme şahitlik ediyoruz. Bu teknolojik gelişmelerin lokomotifi olan savunma sanayiinin önemi ve etkisi de her geçen gün artmaktadır. Teknolojiyi iyi yöneten ve bilgi teknolojilerini etkin kullanan ülke ve kuruluşlar uluslararası alanda üstünlük sağlarken, teknolojiyi iyi yönetemeyen gelişmelere uyum sağlayamayan ülkeler ise her türlü tehdit ve tehlikeye maruz kalabilmektedir." dedi.

"GELDİĞİMİZ NOKTAYI ASLA YETERLİ GÖRMÜYORUZ"

Bakan Akar, "Türkiye savunma sanayiine son yıllarda çok büyük önem vermiş ve zat-ı devletlerinin liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma teknolojileri alanında önemli hamleler yapmıştır. Büyük bir inanç ve yüksek bir motivasyonla çıktığımız bu yolda savunma sanayiimizde yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkarmayı başarmış bulunuyoruz. Ancak geldiğimiz noktayı asla yeterli görmüyoruz. Kat etmemiz gereken uzun mesafeler olduğunun tamamen farkındayız. Biliyoruz ki rehavet, atalet, tembellik ve gaflet gelişmenin, ilerlemenin önündeki en büyük engellerdir. Bu nedenle çalışmalarımız azimle, kararlılıkla ve başaracağımıza olan inançla devam edecektir. Temel amacımız güvenliğimiz ve dolaysıyla TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını zamanında karşılanması yeni üretim imkanlarının oluşturulması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının artırılması, yerli ve milli savunma sanayinin oluşturulmasıdır. Geçmişte TSK'nın ihtiyaçları, doğrudan alım veya ortak üretim modelleri yoluyla karşılanmıştır. 2000'li yıllardan itibaren bu yaklaşım değişmiş, yerini milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen etkin, yerli ve yenilikçi bir savunma sanayi anlayışına bırakmıştır." diye konuştu.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZİN GELİŞTİRDİĞİ HARP SİLAH, ARAÇ GEREÇLERİNİN ÖNEMİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR

Akar konuşmasına şöyle devam etti:

"MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan Gökbey genel maksat helikopteri bunlar ürünlerimizden bazı örneklerdir. FETÖ'den temizlendikçe güçlenen TSK, yurt içinde ve sınır ötesinde etkin bir şekilde mücadele ederken aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayimiz de her geçen gün gelişmekte, güçlenmektedir. Terörle mücadele harekatı kapsamında büyük başarıyla icra edilen operasyonlarda Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği üstün teknolojiye dayanan harp silah, araç ve gereçlerinin önemi ve katkısı açıkça görülmektedir. Uluslararası standartlarda üretilen, TSK tarafından kullanılan ve fuar suresince göreceğiniz bu milli silah ve sistemlerimiz bizzat sahada yeteneklerini ispatlamıştır. TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanmasıyla beraber, bu sistemlerin ihracatlarının gerçekleştirilmesinden de gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum."

Akar, "Dünyanın en büyük 100 firması arasında yer alan bu firmalarımız, milletçe gurur kaynağımız olmuştur. Tüm bu başarılar kamu, vakıf kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin işbirliği neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu sinerji ve dinamizm ile insan kaynağımız, fabrika ve tersane gibi imkanlarımız etkin şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin, ülkemizi kritik teknolojilerde azami ölçüde yerli ve milli bir savunma sanayiine ulaştıracağına ve uluslararası alanda teknoloji ihraç eden güçlü bir ülke konumuna taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayine yatırım yapmak isteyen yabancı girişimcilerin varlığının Türkiye'de henüz bulunmayan teknolojilerin Türk sanayisine kazandırılması bakımından da önemli olduğunu dile getiren Akar, "Bu nedenle dengeli bir iş birliğini hayata geçirmek isteyen ülke ve kuruluşların ülkemize yapacakları yatırımlara desteğimiz devam edecektir. Amacımız, savunma sanayi alanında fayda maliyet analizi titizlikle yapılmış projeler geliştirerek iş birliği çalışmalarımızı en üst noktalara taşımaktır." dedi. Her geçen yıl daha fazla ülke ve firmanın iştirak ettiği IDEF-2019 süresince, birçok iş birliği anlaşması ve protokolü imzalanacaktır." diye konuştu.

4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2 EMEKLİ POLİS ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (1)

Küçükçekmece'de, 2 emekli polis arasında yangın merdiveni yüzünden çıkan silahlı çatışmada emekli polislerden biri hayatını kaybederken diğer emekli polis yaralandı.

Olay, Atakent Mahallesi Atakent 1. Etap F-5 Ticaret Merkezi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafeterya işleten Tarık İlbey ile bir üst katında dükkanı bulunan İlhan Varlık arasında yangın merdiveni yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Tarık İlbey, yanında bulunan tabancayı çekerek İlhan Varlık'ı ayağından vurdu. Tabancayı masaya koyan İlbey daha sonra Varlık'a yardım etmek için yanına geldiğinde Varlık'ta masada duran aynı tabancayı alarak İlbey'e kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine kafeteryaya gelen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Varlık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde kanlar içinde yerde yatan İlbey ise, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

5- AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNANIN BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ DİĞER BİNALAR DA İNCELENİYOR

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde çökme riski bulunarak 5 katlı binanın boşaltılması ardından bölgedeki diğer binalar da mercek altına alındı. Önlemlerin devam ettiği bina bu sabah havadan görüntülendi.

Belediye tarafından araç trafiğine kapatılan Erencan Sokak'taki 5 katlı içinde büyük bölümü Suriyeli sığınmacıların kiracı olarak oturduğu Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Dün akşam saatlerinde sevk edilen polis ve belediye ekipleri binayı kısa sürede tahliye etti. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri binadaki alt dairelerde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi.

Boşaltılan binalarda oturanlar dün geceyi yakınlarının yanında veya otelde geçirdi. Binanın bir bölümünde çatlaklar bulunduğunu anlatan kiracılardan Orhan Yalçınkaya, "Giriş katındaki dairenin örme duvarı çöktü. Aradaki su sızıntısından dolayı 34 yıllık binada, orada çökme oluyor. Bodrum katında etkilenme yok. Örme duvar yan yatmış. Kolonlarla ilgili tehlike görünmüyor. Ne olacağını bilmiyoruz? 5 yıldır burada oturuyorduk. Çoğu Suriyeli aileler. Artık taşınmayı düşünüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'nden geldiler, eşyaların taşınmasına bize yardım edeceklerini söylediler" dedi.

BÖLGE MERCEK ALTINDA

Boşaltılan ve kontrollü olarak çok kısa süreliğine binanın Bakanlar Kurulu'nun 2005'te aldığı kararla 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği bölgeye çok yakın olduğu göz önüne alınarak, çevredeki tüm binalar da incelemeye alındı. Avcılar Belediyesi yetkilileri, bölgenin 'Afet Risk Alanı'na yakın olması nedeniyle bu sabah inşaat mühendislerinden oluşan bir ekibi bölgeye göndererek, gözleme dayalı inceleme yaptırdı. Binanın oturulamayacak halde olduğu ifade edilirken, hak sahiplerinin aralarında anlaşarak 'Kentsel Dönüşüm' kapsamında binayı yenileyebileceği, ilgili devlet kurumlarından destek alabilecekleri söylendi.

BÖLGEDEKİ 57 BİNA YIKTIRILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bakanlar Kurulu'nun 2005 yılında 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan 57 binayı 3 yıl içerisinde aralıklarla yıktı. Bölge sakinleri 1999 depremi ardından bölgedeki kanalizasyon sisteminde deformasyon olduğunu savunmuş, açtıkları davalardan sonuç alamamıştı.

Binalarla ilgili yıkım süreci devam ederken 'Afete maruz bölge'ye Yenibosna Gaz İzoleli Trafo Merkezi'ne (GIS TM) 380 bin kilovat gerilimde 16.6 kilometre uzunluğunda yeraltı hattı ile bağlantıları döşenmişti.

6- TAKSİM MEYDANI'NA BARİYERLER YERLEŞTİRİLİYOR



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınıyor. Taksim Meydanı'nın çeşitli noktalarına günler öncesinden getirilen polis bariyerleri görevliler tarafından yerleştirilmeye başlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi ise bariyerlerle kapatıldı.

7- EKREM İMAMOĞLU'NDAN İETT'YE ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıdan sonra kısa bir İstiklal Caddesi turu yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah 07.30 sıralarında, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ve yönetim kurulu üyeleriyle Beyoğlu Tünel'deki merkez binada bir araya geldi. İmamoğlu yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kısa bir İstiklal Caddesi turu yaptı. İmamoğlu turu sırasında vatandaşlarla sohbet ederken, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

8- 'PES ETMEDİ', KAZANAMADIĞI ÜNİVERSİTELERE DAVETLE GİDİYOR, KONUŞMALAR YAPIYOR

Yakınları ile gittikleri tatilde 16 yaşındayken sığ suya yaptığı atlayış sonucu duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan ancak, omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Serhat Erönal (37), 'Yaşam koçluğu' teklifleri üzerine şimdi de üniversitelerin aranan ismi oldu.

Yaşama azmi ve gösterdiği olağanüstü çaba ile dikkatleri çeken Serhat Erönal, 23 yıl önce yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürüldü. Ancak, boynundaki omurlardan ikisi kırılınca yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüremez, ellerini tam olarak kullanamaz hale geldi. 10 yıllık tedavi ile ayağa kalkıp, 20'ye yakın adım atabilir hale gelen Serhat Erönal, başarısız geçen kök hücre ameliyatı ardından ikinci kez felç geçirdi. Duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan,10 yıl içerisinde iki kez felç geçiren Serhat Erönal, tüm olumsuzluklara rağmen 'Asla Pes Etme' sloganını yaşam felsefesi haline getirerek, 'Yapamaz' denilen birçok aktiviteyi gerçekleştirdi. 6 yıl önce Bodrum'da tanıştığı akademisyen eşi Yeşim ile sosyal medyayı çok iyi kullanan, ödüllü YouTuber, aynı zamanda iki şirketi bulunan Serhat Erönal, tekerlekli sandalye ile aikido yaptı. Kendisini, "Hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm, bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm, yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" diye tanımlayan Serhat Erönal, şimdiye kadar gokart, jetskiye de bindi, bugüne kadar özel aparatlar taktırdığı 3 otomobil kullanan, ticaretle uğraşan, digital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptı.

Serhat Erönal, birkaç ay önce Mecidiyeköy'deki Oda Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni Kaan Erkam'ın teklifini kabul ederek haftada 1 gün sahneye çıkmıştı.

ÜNİVERSİTELERE DAVET

'Asla Pes Etme' sloganı ile uluslararası yaşam koçu olmayı, insanlara karşılaştıkları her türlü zorlukları aşabilmeleri için ilham kaynağı olmayı hedeflediğini anlatan Erönal, son dönemde üniversitelerden peş peşe davetler almaya başladı. Serhat Erönal, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi ve Toplumsal Rehabilitasyon Kulübü'nün davetine katılarak, üniversitelere ve bazı öğretim üyelerine yaşamından kesitleri anlattı. Üniversitelilerin desteği ile sahneye tekerlekli sandalyesi ile çıkan ve ilgi ile izlenen Erönal, konuşmasının sonunda uzun süre alkışlandı. Üniversitelilere bir ağızdan "Asla Pes Etmeö dedirten Serhat Erönal, muhabirine şöyle dedi:

"Çok Mutluyum, çok enerjik, güzel bir gün daha geçirdik. Tüm okulların üniversitelerden, anaokullarına kadar gençlere dokunmaya bayılıyorum. YouTuber olarak içerik üretiyorum ama göz temasına büyük önem veriyorum. Burada asla pes etmek benim için bir gurur kaynağı büyük umut. Üniversiteye giremedim ama hayallerimden bir tanesiydi. Hayallerimden vazgeçmedim. Liseyi bitirdikten sonra ellerimle kalem tutamadan, herkesle aynı sürede aynı girdim, maalesef başarılı olamadım. Ama hayallerim uğruna çaba harcamaya devam ettim. Kazanamazsam da üniversitelere davetle gidiyorum. O gün dinlemek istediğim hocalar beni dinliyor, Ben de bunu başarmış olmanın gururunu taşıyorum. "

9- TÜRKİYE İLK 3 AYDA 6,8 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

*Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; 482 bin 712 ile Bulgaristan birinci, 447 bin 103 ile İran ikinci, 427 bin 424 ile Almanya üçüncü oldu.

Türkiye yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 5,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam ziyaretçi sayısı ise 6 milyon 859 bin 710 oldu. İlk 3 ayda turizm gelirlerinde yüzde 4,6 artış yakalayan Türkiye, 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ocak-Mart dönemi sınır giriş-çıkış istatistikleri belli oldu. Buna göre, Türkiye yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış yakalayan Türkiye, TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti.

Türkiye'ye geçtiğimiz Mart ayında yine bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4,33 artışla 2 milyon 232 bin 358 yabancı ziyaretçi geldi.

TÜİK'in bugün açıklanan istatistiklerine göre de yılın ilk çeyreğinde Türkiye'yi yüzde 10,9 artış ile 1 milyon 417 bin 618 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti. İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı yurt dışı ikametli vatandaşlar ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 6 milyon 859 bin 710 oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 3 aylık turizm gelirlerinde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış yaşandı ve Türkiye 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar rakamına ulaşıldı. Kişi başı harcama ise ortalama 697 dolar oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Kültür ve Turizm Bakanlığının yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre Ocak-Mart 2019 döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; 482 bin 712 ile Bulgaristan birinci, 447 bin 103 ile İran ikinci, 427 bin 424 ile Almanya üçüncü oldu. Almanya'yı Gürcistan ve Rusya Federasyonu izledi.

MART AYINDA EN ÇOK İRANLI GELDİ

Türkiye'ye geçtiğimiz Mart ayında ise en çok ziyaretçi 240 bin 299 ile İran'dan gelirken, 208 bin 237 ile Bulgaristan ikinci, 191 bin 692 ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Rusya Federasyonu ve Gürcistan izledi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ilk 3 aylık istatistiklerde en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul birinci, Edirne ikinci, Antalya üçüncü, Artvin dördüncü, Ankara beşinci sırada yer aldı. Mart ayı sıralaması ise birinci İstanbul, ikinci Edirne, üçüncü Antalya, dördüncü Artvin ve beşinci Ağrı olarak gerçekleşti.