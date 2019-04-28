DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

1- BİNALİ YILDIRIM: İNSANLARIN KAFASINDA HİÇ YOK OLMAYACAK BİR SORU İŞARETİ OLMUŞTUR (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()

Binali Yıldırım, Kasımpaşa Lisesi'nde düzenlenen pilav gününe katıldı. Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım, "Düşünün birbirine eşit oy almış iki aday var. Oylar yüzde 10 kadar, 850 bin oy sayılıyor. 15 bin oy bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Kaybeden de kazanan da aynı olması lazım. Eğer hata varsa, iptal oy varsa birbirine eşit olarak değerlendirilmesi lazım. 29 bin 500'den 13 bine iniyor olması sadece 850 bin sayılan oyda bunun gerçekleşmiş olması 8,5 milyon oyun sayıldığında basit bir kıyasla ne olacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu seçimle ilgili, insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç halen Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve onsan sonra da herkes işine gücüne bakacaktır" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın açıklaması

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2- TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BUGÜNKÜ ÇATIŞMALAR, POZİSYON ALMA ÇATIŞMALARINA DÖNÜŞTÜ

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu'nda düzenlenen '15. İlim Yaymalılar Buluşması'na katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı buluşmada konuşan TBMM Başkanı Şentop, "Bugünkü çatışmalar 20. yüzyılın çatışmaları gibi pozisyonunu korumak çatışmaları değil, yeni kurulacak dünya düzeninde pozisyon alma çatışmalarına dönüştü" dedi.

ÇOK ZOR SÜREÇLERDEN GEÇTİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise konuşmasında, "Çok zor süreçlerden geçtik. Darbeler, sıkı yönetimler, 2010, 2011'e kadar Türkiye'nin düşük yoğunluklu darbe sürecinde olduğuna inanan birisiyim. Zaman zaman, belli tarihlerde darbe olmuş, sonra normalleşmişiz, sonra darbe olmuş diye bir siyasi tarih öngörmüyorum. Türkiye'de darbeler, o düşük yoğunluklu darbe döneminde yoğunluğun arttığı dönemler olmuş. Türkiye 1960'dan itibaren 61 anayasasıyla beraber aslında darbenin anayasal bir düzen haline getirildiği bir ülke olmuş. Bunu Türkiye fiilen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen siyasi mücadeleyle 2010-2011'lerde aştı. Bunu resmen 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle, bu anlayışı değiştirdik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KURABİLMEK İÇİN KENDİ NEFİSLERİMİZİ DE YENİDEN KURMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Şentop, "Bugün ki çatışmalar 20. yüzyılın çatışmaları gibi pozisyonunu korumak çatışmaları değil, yeni kurulacak dünya düzeninde pozisyon alma çatışmalarına dönüştü. Yeni bir dünyayı kurabilmek için önce kendimizi kurmak mecburiyetindeyiz, Türkiye olarak. Ama Türkiye'yi kurabilmek için de kendi nefislerimizi de yeniden kurmak mecburiyetindeyiz. Bu mayanın yeniden çalınması, yeniden katılması gerekiyor toplum hayatımıza kültür hayatımızaö şeklinde konuştu. Şentop, "Dünyanın kaderi İslam dünyasının kaderine, İslam dünyasının kaderi Türkiye'nin kaderine, Türkiye'nin kaderi de işte bu çatı altında, bu çatının manevi ikliminde yetişmiş insanların kaderine bağlı hale geldi. Bunun farkında olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

YERLİKAYA, "HİZMET BAYRAĞINI BİZDEN DAHA İYİ TAŞISINLAR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada "89 yılında 3 yıl burada kalmayı bana Allah bana nasip etti. Şükrediyorum. Son senemizde kardeşimi de elinden tuttum buraya getirdim. O da her zaman şükrediyorö dedi. Yerlikaya, "Burada üzerimizde emeği olan herkesten Allah razı olsun. Buradan mezun olan kardeşlerimiz, hizmet bayrağını bizden daha iyi taşısınlar diye canı gönülden dua ediyoruz" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan buluşmada, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek ile İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat kısa bir konuşma yaptı. Programda Şentop'a katılımından ötürü teşekkür plaketi verildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşması

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşması

-Genel ve detay görüntüler

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3- BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL, ()

Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsünün aniden yola çıkması nedeniyle meydana zincirleme kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda, Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza Barbaros Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park eden bir sürücü, daha sonra aniden yola çıktı. Beşiktaş yönüne ilerleyen 34 TDB 86 plakalı taksinin sürücüsü Muharrem Özcan, otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Trafiğe katılıp gözden kaybolan bu otomobile vurmaktan son anda kurtulan Özcan, yol kenarında park eden iş makinesine çarptı. Kontrolden çıkan taksi yola savrulurken, bu kez de, arkadan gelen Ömer Mert Kazankaya'nın kullandığı 16 K 7401 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sırasında kafasını cama vuran ve takside sıkışan Muharrem Özcan, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca çıkarıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Mert Kazankaya da hafif şekilde yaralanırken, arabada bulunan annesi Fadime ile babası Recep Kazankaya şok yaşadı. Sakinleşmek için yol kenarına oturan Fadime Kaya, yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşı döktü. Taksi sürücüsü Özcan, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, Barbaros Bulvarı'nda, Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının taksiden çıkartılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Kazanın ardından şoka giren Fadime Kazankaya

-Kazaya karışan sürücü ile röp

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

4-KARTAL'DAKİ ÇÖP KUTUSUNDAKİ YANGINDA ETRAFA YAYILAN KOKU PANİĞE NEDEN OLDU

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, ()

KARTAL'da çöp konteynerinde çıkan yangın ve ardından yayılan koku paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede henüz niteliği bilinmeyen kimyasal bir maddeye rastlandı.İddiaya göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan çöp kutusuna kişi ya da kişiler tarafından henüz ne olduğu bilinmeyen bir madde atıldı. Atılan madde yangın çıkmasına sebep oldu. Çöp kutusundaki yangınla birlikte çevreye yayılan koku da paniğe yol açtı.İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çöp kutusunda çıkan yangına köpük sıkarak müdahale etti.

Söndürülen çöp kutusunda henüz niteliği belirlenemeyen kimyasal madde olduğu belirtildi. Yangın söndürüldükten sonra çöp konteyneri iş makinesi yardımıyla belediyeye ait kamyonete yüklenerek incelenmek üzere Aydos'ta bulunan Kimyasal Madde İmha Sahası'na götürüldü.

Çevrede bulunan bir vatandaş, "Çöp tenekesine kimyasal madde atmışlar. Kimyasal madde yanar yanmaz itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldiğinde söndürmek biraz zor oldu ama bayağı uğraştı görevliler. O sırada zabıta arkadaşlarımızda geldi. Zabıtalar çöpü imha etmek için alıp götürdüler. Kimyasal madde olduğu için çöp konteynerinde patlama oldu. İnsanlar korktu. Arabaları durdurdular." dedi. Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çöp konteynerinden görüntü

-Polis ekipleirnden görüntü

-Kimyasal maddenin oluşturduğu köpük

-İş makinesiyle kamyonete yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

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5- BEŞİKTAŞ'TA AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞLARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta aynı iş yerinde çalışan 3 arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra iş çıkışında bir arkadaşını öldürüp iki arkadaşını da silahla yaralayan saldırgan M.C.G olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından bir taksinin içinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli M.C.G öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olay Etiler Levent Çarşı'da dün saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir restoranda çalışan 25 yaşındaki M.C.G aynı yerde çalıştığı Z.H (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya daha sonra iş arkadaşları M.H ve V.A da karıştı. Tartışma bir süre sonra son bulurken, M.C.G iş çıkışı Z.H'yi Beşiktaş Çarşı'da beklemeye başladı. Z.H'nin geldiğini gören M.C.G yanındaki silahı çıkartarak Z.H'ye ateş etti. Z.H vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre ileride tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H ve V.A'ya da rastladı. M.H ve V.A'yı da vuran M.C.G daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla M.H ve V.A ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan V.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli'nin bindiği taksiyi tespit eden ekipler olaydan kısa bir süre sonra M.C.G'yi Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli M.C.G öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin çıkışı

-Şüphelinin araca konulması

-Aracın Araştırma Büro Amirliği'nden ayrılması

-Genel ve detaylar

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6- ESENYURT'TA YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME ONARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde cadde üzerinde meydana gelen çökme belediye ekiplerince onarıldı.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yolda çökme meydana gelmişti. Belediye ekipleri de cadde üzerinde önlem almış, trafik tek şeritten sağlanmıştı. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği noktada çalışma yaparak, göçüğü onardı. Trafik ise tekrar normal seyrine döndü. Orhangazi Caddesine yakın bir noktada meydana gelen olayın yollarda ve apartmanlarda oluşan çatlaklarla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Yoldan görüntü

-Genel ve detaylar

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7- FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE PASKALYA AYİNİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen Paskalya Ayini'ne Türkiye'deki Ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 3,5 saat sürdü. Ayinde mum yakılarak dilekte bulunulurken, Rumca ilahiler ve dualar okundu. Ayine, Türkiye'de yaşayan Ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Mum yakanlar

-Dua edenler

-Ayinden detaylar

-Genel ve detaylar

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8- KADIKÖY'DE 'MOTORCULAR' ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Kadıköy'de Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını yürüyüş yaparak protesto etti.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösteren Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Dev Türk Bayrağı açan grup, "Çocuk istismarına hayır, Çocuklara dokunma" yazılı pankartlar taşıdı.

"AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Grup adına basın açıklaması yapan Hakan Şener, "Bizler günümüzde çok yaşanmaya başlayan her gün medyadan takip ettiğimiz, içimizi sızlatan istismar ve taciz olaylarında farkındalık yaratmak ve istismara uğrayan bir yavrumuzun nezdinde tepkimizi göstermek amacıyla buraya gelen motosiklet kullanıcılarıyız. Amacımız ne yargının yerine geçmek ne de kolluk kuvveti gibi hareket etmektir. Tek isteğimiz bu ve bunun gibi mağdur olan kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve kızlarımızın yanında olmak, onlara güç vermek, motosikletçilerin kendilerinin yanında olduğunu hissettirmek ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için toplumu bilinçlendirmektir" dedi.

"TÜM ÇOCUKLARI KENDİ ÇOCUĞUNUZ GİBİ KORUYUN"

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy da "Bugün burada 350 motosiklet, çocuk ve kadın istismarına karşı motorcular hareketi olarak toplandık. Tüm Türkiye'de 3.5 milyon motosikletçinin gözleri bu konunun üzerinde olacaktır. Tüm halkımız çok rahatsız. Yetkililere seslenmek istiyorum; insanların sinirleri artık böyle şeyleri kaldırmıyor. Artık vicdanlarını rahatlatmak için çok farklı şeyler planlamaya başlıyor insanlar. Bunların olmasını istemiyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz var, yargımız var. Buna en ağır cezanın verilerek toplum vicdanının rahatlatılmasını istiyoruz. Türkiye Motosiklet Platformu şu anda Türkiye'de 21 ilde eş zamanlı bu etkinliği yapmaktadır. Bundan sonra da 3.5 milyon motosikletçi olarak bu konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm halkımıza şunu söylemek istiyorum; mahallenizdeki çevrenizdeki tüm çocukları kendi çocuğunuz gibi koruyun. Aksi halde bu konular çok zor çözülür" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Motorculardan detaylar

-Açılan Türk Bayrağı ve pankartlardan detaylar

-Gruptan genel detaylar

-Grup adına Hakan Şener'in basın açıklaması

-Platform başkanı Zafer Fatih Özsoy roportaj

-Genel ve detaylar

