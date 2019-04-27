DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- HARAMİDERE'DE OTOBÜS İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA : 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul

D100 Karayolu Haramidere yan yolda otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

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(Geniş haber)

2- BAŞAKŞEHİR'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL

Başakşehir'de okul inşaatında meydana gelen göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 1 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere inşaatta çalışan işçiler de yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi ambulansa alınarak, morga götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri göçüğün meydana geldiği alana şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

-İşçinin göçükten çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

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3- BEYOĞLU'NDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda arkadan çarptığı özel halk otobüsünün altına giren motosiklet sürücüsünü vatandaşlar çıkardı. Vücudunda kırıklar olan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa girişinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Kulaksız-Eminönü hattında çalışan özel halk otobüsü yolcu almak için Piyalepaşa otobüs durağında durdu. Otobüsün arkasından gelen İbrahim Sedatoğlu'nun kullandığı motosiklet otobüse çarptı. Motosiklet, otobüsün altına girerek sıkıştı. Sürücü İbrahim Sedatoğlu da otobüsün altına girerek, tekerleğin olduğu yerde sıkıştı. Otobüs şoförü ve yolcular tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sedatoğlu için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kask ve koruyucu kıyafetler sayesinde hayati tehlikesi bulunmayan ancak, vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen yaralı sedye ile ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

"OTOBÜSE ÇARPINCA ALTINA GİRDİ"

Otobüste bulunan bir yolcu "Biz yolcuyduk otobüste oturuyorduk, motosikletli arkadan hızlı geldi. Fren sesi duyduk ama ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Otobüse çarpınca altına girdi. Biz yardım ettik, otobüsün altındaydı arkadaşı oradan aldık. Sağlık durumu iyi çok şükür." diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Otobüsün altından çıkarılan yaralı motosiklet sürücüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

-Yaralının acı içinde bağırması

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Otobüsün altındaki motosiklet

-Olay yerindeki itfaiye ve polis ekipleri

-Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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4- PERPA'DA BİR İŞ YERİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - istanbul

Okmeydanı'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde bir işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Perpa Ticaret Merkezi'nden öğle saatlerinde dumanlar yükseldi. İş merkezinin 10. katında bulunan hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İş merkezinden yükselen duman

-Yanan iş merkezinin içinden görüntüler

-Drone ile çekilen görüntü

-Detaylar

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5- BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ



İSTANBUL, () - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Dünya 8 milyar için yetersiz değil ama dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz. Bu kadar hızlı ve hırslı olmasak inanıyorum ki bu dünya 10 milyar insana da yeter. Ama öyle bir israf mantığıyla yaşıyoruz ki dünya da artık bizi taşıyamaz hale geliyor" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) düzenlediği 5'inci Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu başladı. Sempozyumda, Türkiye ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden uzman konuşmacılarla, iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki ilişki tartışılacak.

Üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumda, ekonomik ilerlemenin toplumsal etkileri ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için büyük düşünür İbn Haldun'un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçeveleri analitik araçlar olarak ele alınıyor. Iki gün surecek 5. Uluslararası Ibn Haldun Sempozyum'unda, İbn Haldun perspektifinden günümüz koşul ve durumları inceleniyor.

"DÜNYAYI ÇOK FAZLA YAŞLANDIRDIĞIMIZIN FARKINDA VARDIK"

Sempozyumun açılışında konuşan İbn Haldun Universitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsveç'te, cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdiği için kahraman ilan edilen Türk taksici Ömer Temel'den örnek vererek, "Benim doktora çalışmam ekonomik büyümeyi biraz daha nasıl sosyal meselelerle ilişkilendirebilirim üzerineydi. Artık bir doktora öğrencisi değilim ama bir gün zamanım olursa o bu doktorayı bitirmek istiyorum. Son yıllarda nonlinear ve yavaş ekonomi diye kavramlardan bahsediyoruz. Neden nonlinear ve yavaş? Dünyayı çok fazla yaşlandırdığımızın ve kapasitesinin üzerinde kullandığımızın farkında vardık. Aslında dünya 8 milyar için yetersiz değil ama dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz. Bu kadar hızlı ve hırslı olmasak inanıyorum ki bu dünya 10 milyar insana da yeter. Ama öyle bir israf mantığıyla yaşıyoruz ki dünya da artık bizi taşıyamaz hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARADİGMALARA İHTİYACIMIZ VAR"

Erdoğan, "Ekonomideki dağılım toplumsal dayanışmaya zarar verecek şekilde hareket ediyorsa o zaman ekonominin verimliliği azalır, toplumsal dayanışma azaldıkça, insanların ekonomiye yönelik beklentileri de negatif etkilenir. Aslında İsveçli Türk taksicinin hikayesinden var, geldiğimiz noktada linear modellerle oluşturulan ekonomik düzen kimsenin kimseye iyilik yapmasını öngörmez durumda. Bu noktada insanlığın ne kadar gerilediğini görüyoruz. İbn-ı Haldun'un da bu tür ekonomik büyümenin getirecekleriyle ilgili öngörüleriyle uyumlu bir durumla karşı karşıyayız. Dünyayı, insanı daha iyi anlamak için yeni paradigmalara ihtiyacımız var. Umarım sempozyum buna vesile olur. Katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

PROF. DR. ŞENTÜRK: AHLAK, EKONOMİK KALKINMA VE İKTİDAR KONULARINI TARTIŞACAĞIZ

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise, "İlk sempozyumu 2006 yılında yapmıştık. 2 veya 3 yılda bir bu etkinliği tekrarladık. Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları üniversitemize geldi. Sempozyumda, ahlak, ekonomik kalkınma ve iktidar konularını ele alacağız. Bunların arasındaki ilişkileri tartışacağız. Örneğin, ekonomik kalkınma ahlakı erozyona uğratır mı, uğratmaz mı? Türkiye şu anda ekonomik kalkınma çabası içerisinde dünyada bunun için uğraşan başka ülkeler de var. Bu süreçte ahlakı feda etmek zorunda mıyız? Ahlak ile ekonomik kalkınmayı bir arada gerçekleştirebilir miyiz? Tabi bu kalkınmanın iktidar ilişkilerine bakacağız. İktidara nasıl bir tesiri var? Siyasi yapıda birtakım değişiklikler meydana getirebilir mi? Bütün bu konuları akademik bir perspektifle sosyologlar, tarihçiler, siyaset bilimciler, edebiyatçılar ve felsefecilerle farklı boyutlarıyla tartışacağız" diye konuştu.

SEMPOZYUMDA KONUŞULACAK KONULAR

Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun'un bakış açısıyla, küresel pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hâkim ilerleme ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi? gibi sorular masaya yatırılacak.

BİRÇOK ÜLKEDEN KONUŞMACI YER ALIYOR

Sempozyumda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ABD Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Duke Üniversitesi'nden Prof. Dr. Prasenjit Duara, İngiltere Durham Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rodney Wilson, Katar Arab Center for Research and Policy Studies'den Prof. Dr. Abdullah Al-Bayyari gibi birçok isim 2 gün boyunca konuşma yaparak tebliğ sunacak.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmalardan görüntüler

-Detaylar

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(ÖZEL)

6- HAMİLE KEDİYİ EZEN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, ()

Maltepe'de dikkatsiz bir sürücünün ezdiği hamile kedi 6 yavrusunu kaybetti, daha sonra yapılan tedavilere rağmen felç kaldı. Kedinin sitede bakımını yapan Goncagül Üstünyer, kediye çarpan sürücünün peşini bırakmayacağını söyledi.

İki hafta önce Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, dikkatsiz bir sürücü site içerisinde Goncagül Üstünyer'in baktığı bir kediyi ezdi. Kedisine bir aracın çarptığını fark eden Üstünyer, onu hemen veterinere götürdü. Hamile olan ve kaza nedeniyle 6 yavrusunu kaybeden, omuriliği parçalanan ve disklerinde kayma meydana gelen kedi felç kaldı. Kedi, iyileşmesi için ilerleyen günlerde masrafı 7 bin lira tutacak bir ameliyata alınacak. Bu ameliyat sonrasında kedinin sağlığına kavuşup kavuşmayacağı belli olacak.

"KEDİ FELÇ KALMIŞ DURUMDA"

Evinde baktığı başka kedileri de bulunan hayvan sever Goncagül Üstünyer, yaşananları anlattı. Üstünyer, "Normalde sitede 40'a yakın kediye bakıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Site içinde dikkatsiz ve hızlı bir sürücünün yüzünden araba üzerinden geçti. 6 bebeği vardı karnında, hamileydi. Hepsi öldü. Kendisi yoğun bakımda kaldı. Anneyi kurtardık. Omuru kırıldı. Diskleri kaydı. O dikkatsiz sürücünün yüzünden felç olmuş durumda. Ameliyat günümüzü bekliyoruz" dedi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Kedisini ezen sürücünün peşini bırakmayacağını belirten Goncagül Üstünyer, "Normalde Pazartesi günü ameliyat olacaktı. Kan değerleri düşük olduğundan ve ikinci ameliyatı kaldıramayacağı riskinden... Bu Pazartesi gününü bekliyoruz. Bize muhtaç. Biz yemek verirsek yemek yiyor, altını biz bezliyoruz. Zor ama mecburuz. Çarpan kişiye ulaşamadık. Kamera kayıtları için savcılığa başvurduk. Şikayetçi olacağız. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Felçli kediden detaylar

-Hayvansever Goncagül Üstünyer ile röportaj

-Genel ve detaylar



