DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1-KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Müslim SARIYAR/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece'de yakalanan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.

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2-FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA YARGILANAN TARİHÇİ YAZAR TALHA UĞURLUEL'E TAHLİYE

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

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3- ANADOLU ADALET SARAYI'NDAKİ ADLİ EMANET KAPILARINI AÇTI (1)

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan emanet depolarında, Balyoz Darbe Planı davalarından, Çiftlikbank davasına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce davanın delilleri saklanıyor.

Görüntü dökümü:

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-Depolardan görüntü

-Deliller

25.04.2019 - 13.44 Haber Kodu : 190425110

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(geniş haber)

4- GÜNGÖREN'DE OKULDA DENEY SIRASINDA PATLAMA

Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL

Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen sağ elinden yaralandı.

Güngören Tozkoparan Ortaokulu'nda bulunan laboratuvarda saat 12.00 sıralarında deterjan ve gıda boyası malzemelerini kullanarak köpük çıkartma deneyi sırasında kullanılan pet şişe basınçtan şişerek patladı. Fen Bilgisi öğretmeni Tuğba S. sağ el bileğinden hafif yaralanırken, derste bulunan öğrenciler sesten etkilendi. Okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan veliler de okula geldi. İlk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan okul önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından patlama sırasında laboratuvarda olan öğrencilerin sağlık durumları kontrol edildi. Öğrencilerden bazıları tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bilim Şenliği esnasında öğretmenlerimiz tarafından yapılan deneyde pet şişe içerisindeki Hidrojen Peroksitin patlaması sonucu Fen Bilgisi öğretmenimiz elinden hafif bir şekilde yaralanmış olup sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmıştır. Oluşan sesten etkilendiğini söyleyen 5 öğrencimiz de tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevkleri yapılmıştır. Öğrencilerimiz eğitim öğretime devam etmektedir"

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans ve yaralı öğretmen

-Pencereden bakan öğrenciler

-Genel ve detaylar

25.04.2019 - 12.20 Haber Kodu : 190425080

25.04.2019 -12.28 Haber Kodu : 190425082

25.04.2019 -12.40 Haber Kodu : 190425086

25.04.2019 - 13.52 Haber Kodu : 190425112

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(havadan görüntülerle)

5- SULTANAHMET'E 1460 METREKARELİK LALE HALI

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Ali AKSOYER-Güven USTA/İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda 570 bin laleden oluşan 1460 metrekarelik 5. Lale Halı'nın açılışını yaptı. Sultanahmet Meydanı'ndaki halının etrafı demir bariyerle çevrildi. Vatandaşlar açılış törenini bariyerlerin arkasından izledi. Ekrem İmamoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, halının 1460 metrekare ve önemli bir emek olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından halını bir kenarına beyaz laleler ekti. Daha sonra İmamoğlu, açılış törenine gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Halının havadan görüntüleri

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun vatandaşları selamlaması

-Halıdan görüntüler

-Genel ve detaylar

25.04.2019 - 12.52 Haber Kodu : 190425094

25.04.2019 -12.56 Haber Kodu : 190425095

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6- KOCASINI SEVGİLİSİNE ÖLDÜRTMÜŞ

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Ümraniye'de garson olarak çalışan Barış Kaynak'ın 28 Ocak gecesi öldürülmesinin ardından yapılan çalışmalarda eşi Ş.K ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Z.K.Ö, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

Ümraniye'de garson olarak çalışan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Barış Kaynak, 28 Ocak 2019 gecesi Kazım Karabekir Mahallesindeki evine girmek istediği sırada motosikletli bir saldırgan tarafından başına ateş edilerek öldürüldü.

POLİS 3 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaynak'ı vurulmadan önce başında kask olan motorsikletli bir kişinin takip ettiğini belirledi. Takip eden kişinin Z.K.Ö (34) olduğu belirlendi. Cinayeti de Z.K.Ö'nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, Kaynak'ın eşi Ş.K ve galerici Z.K.Ö'nün ilişki yaşadıkları belirlendi.

Polisin yaptığı 3 aylık araştırmalarda iddialara göre, Ş.K ve Z.K.Ö ilişki yaşıyordu. Barış Kaynak'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ş.K, eşinin eve geliş gidiş saatlerini Z.K.Ö'ye verdi.

Yapılan tespitlerin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü operasyon başlattı. Z.K.Ö, H.Y, E.D, F.Y. İstanbul'da yakalanırken, eşi Ş.K Tokat'ta gözaltına alındı. Cinayette kullanılan motosiklete de el konuldu.

Gözaltına alınan 5 kişi haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Ş.K, ifadesinde, "Ben E.D ile olay tarihinde Tokat'taydım, ne ilgim olabilir." dediği öne sürüldü. Emniyette sorguya alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Barış Kaynak'ın bir arkadaşıyla yürürkenki görüntüsü

-Motosikletle takip edilmesi

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Kaynak'ın fotoğrafı

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7-DUMANKAYA İNŞAAT MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,()

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen Dumankaya İnşaattan, yapım aşamasındaki projelerden daire alan vatandaşlar, 3 yıl geçmesine rağmen dairelerinin teslim edilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Dumankaya İnşaat mağduru bir grup, Mecidiyeköy Esentepe'de bulunan TMSF binası önünde saat 11.00'da bir araya geldi. Parasını ödedikleri evlerinin kendilerine verilmesini talep eden mağdurlar, 'TMSF Evlerimizi Teslim Et' ve 'Dumankaya Mağduriyeti TMSF Mağduriyetine Dönüştü' yazılı pankart açtı.

Protesto eylemlerine bir süre düdük çalarak devam eden mağdurlar adına konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunlar sıradan müteahhit tarafından dolandırılanlar değil farkı var biliyoruz. Türkiye'de özellikle binlerce insan ev sahibi olayım derken dolandırıldı. Ama burada bir fark var. FETÖ mağduru oldular. Ne acı ki TMSF eliyle mağdur edildiler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesinde müteahhit firmaya devlet el koydu ve mahkeme de aynı yıl bunun TMSF'ye devredilmesine karar verdi. Fakat 2 buçuk yıldır çivi çakılmıyor. Çivi çakılmayan bu binalar milli servet. İnsanlar ev sahibi olacağız derken dert sahibi oldular. Bir kısmı hastalandı. Paralarını ödediler ama evlerine kavuşamadılar. Devlet bu insanları korumalıdır" diye konuştu.

Avukat Abdullah Özdemir ise "Burada 3 bin 50 aile adına açıklama yapıyoruz. Kişi sayısı olarak 10 binlerce insan demektir. 2016 yılından bu yana hiçbir inşaat faaliyeti yapılamamaktadır. Biz bu mağduriyeti dile getirmek için burada toplandık" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Mağdurların TMSF binası önünde toplanması

-Mağdurların düdük çalarak protesto etmesi

-Mağdurların pankart açması

-Mağdurların bir TMSF yetkilisiyle görüşmesi

-Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıklaması

-Mağdurların avukatı Abdullah Özdemir'in açıklaması

-Genel ve detaylar

25.04.2019 - 13.47 Haber Kodu : 190425111