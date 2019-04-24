DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ - 3



(ÖZEL)

1- BAHÇELİEVLER'DE KOLTUK DÖŞEME ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

- Atölyenin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Bahçelievler'de bulunan koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerine bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki koltuk döşeme atölyesinde saat 10.30 sıralarına henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede binanın dış cephesi ve bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binalarda bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

CEP TELEFONUYLA YANGINI KAYDETTİ

Yangın anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken polis ve itfaiye ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı.

BİNANIN CAMLAR PATLAYINCA ÇOK KORKTUK

Yangını görerek itfaiye ekiplerine haber veren Aykuthan Ayhan, "Binada çıkan yangında ilk önce camlar patladı ve çok korkarak dışarıya çıktık. Alevleri görür görmez araçlarımızı buradan çektik. Binanın alt katı mescit olarak kullanıyordu. Mescitte bulunanlar ve daire sakinleri kısa süre binadan tahliye edildi" dedi.

Görüntü Dökümü;

---------------

-(CEP TELEFONU)

-Alevl alev yanan atölye

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Yanan binanın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Çevrede bulunan vatandaşlar

-Aykuthan Ayhan ile röp.

-Genel ve detaylar

24.04.2019 -12.12 Haber Kodu : 190424071

===============================

(Ek bilgilerle)

2-TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTINDA ARIZA

-Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL

Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler 1 buçuk saat yapılamadı. Görevliler istasyon girişini şerit çekerek, kapatırken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Arıza nedeniyle sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi konulurken, ekiplerin 1 buçuk saat süren çalışması sonucunda seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-İstasyonda bekleyenler

-İstasyon girişine çekilen şerit

-Genel ve detaylar

24.04.2019 -12.37 Haber Kodu : 190424075

=========================

3- MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINA DEVRİLEN İŞ MAKİNASININ OPERATÖRÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL

Maltepe'de inşaat şantiyesinde çalışma yapan kepçe devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kepçe operatörü yaralandı.

Cevizli Mahallesi Yelken Sokakta bulunan inşaat alanında hafriyat çalışması yapan iş makinası operatörü kullandığı aracın kotrolünü kaybetti. İş makinası inşaat alanına devrilirken, operatör Halit Kavak (57) aracın içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinasında mahsur kalan operatör, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kavak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kavak'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı olayla ilgili, "İtfaiyeyi gördüm. İnşaat şantiyesine girdiğini gördüm. Buradan bakınca sağda zaten çalışmalar vardı. Vinç devrilmiş, operatörün durumunu bilmiyorum. İtfaiye, polis ve ambulans geldi." dedi.

Görüntü Dökümü : (özel)

----------------------

-Operatörün sedyeyle ambulansa taşınması

-Kaza yaşanan inşaat şantiyesi

-Devrilen kepçe

-Mahalle sakini ile röp

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Genel ve detay

24.04.2019 - 13.24 Haber Kodu : 190424089

==============================

4-SİNGAPUR HAVAYOLLARI AVRUPA BAŞKANI MENON: İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADA 1'İNCİ OLACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul'un havacılıkta önemli bir 'hub' (merkez) olacağını söyledi. Menon, "İstanbul zaten böyleydi. Ancak İstanbul Havalimanı ile birlikte rakiplerine fark atarak dünyada birinci olacak. Biz bu hub bağlantısını kullanma konusunda çok tecrübeli bir havayoluyuz" dedi.

Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, Singapur Havayolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin konuştu.

Bu yılın sonuna doğru İstanbul Havalimanı - Singapur hattında Airbus A-350 tipi uçaklarla seferlere başlayacağını belirten Menon, Singapur Havayolları'nın kısa zamanda yeni havalimanından sefer sayısının artırılacağını belirtti.

Menon, "Ekonomik krizin ardından çok şükür kötü günler geride kaldı. Bunun en iyi göstergelerinden biri İstanbul Havalimanı'nın açılmış olmasıdır. İstanbul Havalimanı'nın hayata geçirilmesinden dolayı Türkiye'yi ve yapılan geliştirmelerden dolayı Türk Hava Yolları'nı çok takdir ediyorum. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde 10 bin parçadan oluşan, 47 bin ton malzeme taşındı. Bu çok etkileyici. İstanbul'un muhteşem bir hub bağlantısı olacak. Zaten böyleydi ancak İstanbul Havalimanı ile birlikte rakiplerine fark atarak dünyada birinci olacak. Biz bu hub bağlantısını kullanma konusunda çok tecrübeli bir havayoluyuz. Bu yüzden buradaki yetkilileri tebrik ediyoruz" dedi.

"İSTANBUL UÇUŞLARIMIZI HEP SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Subhas Menon, Singapur Havayolları olarak İstanbul'a yaklaşık 30 yıldır uçtuklarını anımsatarak, "Şuna inanıyoruz ki, bir şeye erken başlarsanız en güzel şeylere siz sahip olursunuz. Geç kalanlar, erken gelenlerin bıraktıklarıyla yetinmek zorunda kalırlar. İstanbul uçuşlarımızı hep sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'A AİRBUS A-350 İLE GELECEĞİZ"

Singapur Havayolları'nın hizmetine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Menon, şunları söyledi: "Havayolumuzun 3 temel değeri var. Bunlar, 'hizmette mükemmeliyet', 'ürün liderliği' ve 'en iyi bağlantı'. Bunları yaparken de en iyi personeli bünyemizde barındırıyoruz. Özellikle bizim için kabin mürettebatımız çok önemli. Ürün konusunda yeni geliştirmelerimiz var. Filomuzda 19 adet Airbus A-380 var. A-380'in dünyada ilk uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketiyiz. Şu anda Avrupa genelindeki uçuşlarımız yeni Airbus A-350 ile yapılıyor. İstanbul'a da en kısa zamanda A-350 ile geleceğiz. 2018 yılında 'skytrax' tarafından dünyanın en iyi havayolu seçildik. Yine 'tripadvisor' tarafından da iki yıl üst üste dünyanın en iyi havayolu seçildik. Dünyanın en çok ödül alan havayoluyuz. Her zaman yolcularımıza söz verdiğimiz gibi en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'YE OLAN TALEP ÇOK BÜYÜK"

Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Şu an haftada 5 olan İstanbul-Singapur seferlerinin artırılıp artırılmayacağıyla ilgili bir soru üzerine "İstanbul Havalimanı'nda müthiş bir potansiyel var. Türk Hava Yolları, hem Star Alliance üyesi olarak hem de ortak bayrak uçuşlarımız açısından bizim partnerimiz. Singapur Havayolları, Türkiye'ye uçan ilk Asya havoyul şirketi. Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın Singapur Havayolları hiçbir zaman uçuşlarını durdurmadı. Benim çalıştığım dönemde 1999 depremini yaşadık, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Havalimanının bombalanmasını ve çok büyük krizleri yaşadık. Bütün bunlara rağmen Singapur Havayolları olarak hiçbir zaman uçuşlarımızı durdurmadık. Darbe girişimi öncesinde uçuşlarımız haftada 7 frekansa çıkarmıştık. Ancak yaşanan olayların ardından birden talepler düştü ve biz de sefer sayımızı 3'e düşürdük. Zaman geçtikçe önce 4'e sonra 5'e çıkardık. Şu an yapabileceğimiz en iyi rakam 5 ancak en kısa zamanda 7'ye çıkmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'ye olan talep çok büyük" şeklinde yanıt verdi.

İSTANBUL -SİNGAPUR HATTINDA DOLULUK ORANLARI YÜZDE 96

İstanbul-Singapur uçuşlarında doluluk oranlarının yüzde 96 olduğunu aktaran Menon, Singapur Havayolları'nın tüm uçuşlarda 2017'de 890 milyon Singapur Doları kâr ederek kapattığını, 2018'in de ilk 9 aylık sonuçlarına göre ilk 9 ayda 787 milyon Singapur Doları kâr ettiğini açıkladı.

Basın toplantısında Subhas Menon'un yanı sıra Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Mark Veah bir konuşma yaparken, Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Derya Pekruh Gerçeker de Singapur Havayolları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Basın toplantısından görüntüler

-Singapur Havayolları ile ilgili sunum

-Subhas Menon'un konuşması

-Soruların yanıtlanması

-Basın mensupları

-Genel ve detaylar

24.04.2019 -14.04 Haber Kodu : 190424106

============================

5- BAKAN SELÇUK "ÇOCUKLUĞA YENİDEN BAKIŞ ÇALIŞTAYI"NA KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün, 'çocuk ne demek, yetişkin ne demek?'. Bunların ciddi anlamda sınırlarının zorlandığını görüyoruz. Bu sınırları zorlamamak için bizim bir referans çerçevesi oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama çok da kolay bir şey değil" dedi.

Bakan Selçuk, Beykoz'daki Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Çocukluğa Yeniden Bakış" başlıklı çalıştaya katıldı. Bakan Selçuk, "Bugün, 'çocuk ne demek, yetişkin ne demek?'. Bunların ciddi anlamda sınırlarının zorlandığını görüyoruz. Bu sınırları zorlamamak için bizim bir referans çerçevesi oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama çok da kolay bir şey değil. Belki bin yıllık bir çerçeveyi alıp, onun etrafından dolanıp yeniden bir atmosfer oluşturmaya ihtiyacımız var. Bunu yapabilirsek, bu adımla beraber Türkiye'nin birikimini burada devreye sokabilirsek; eminim çocuk ve çocukluk kavramı konusunda toplumumuzda daha belirgin bir unsur olabilir. Çok eskiden, 'çocuk ne demektir' diye konuşulduğunda kulağıma fısıldanan şey, 'çocuk emanettir' şeklinde sadece bir kelimeyle ifade edilen husustu. Ama 'emanet nedir'in kültürel içselleştirmesi verilmişti bu süreçte. Emanetin ne olduğunu bildiğimiz için de çocuğu yaşamı boyunca, emanet konfigürasyonu içerisinde değerlendirme imkanımız oldu. Ama şu anda 'çocuk nedir?' denildiğinde insanların bütün hayatlarını adayabildikleri ya da bir çocuğun gözüne beş çocukluk bakılabilen, ilgi zehirlenmesine doğru gidebilen saygı ve sevgi sınırlarının aşılmasının söz konusu olabildiği durumlardan söz ediyoruz. Bütün bunları ister çocuğun beslenmesiyle, ister sağlığı ile ilgili olsun, ister diğer çocukla ilgili hususlar olsun, hepsinde yarıştırıp, bir çözümleyip, yeniden bir entegrasyona tabi tutup, bir tertip ve terkin içerisinde ele alma ihtiyacımız var" dedi.

"ÇOK UZUN SOLUKLU BİR KOŞU BU"

Bakan Selçuk, "23 Nisan da bunun güzel bir fırsatı. Biliyorum çok uzun soluklu bir koşu bu. Hemen bir günlük bir çalışmayla yapılabilecek bir iş değil. Ama bir yerden bir nota koyup, oradan resmi tamamlamak için bir çalışmaya ihtiyacımız var. Bu çalışmanın ortaya çıkarabileceği doğrular sonucunda genişlemesi ve başka insanlarımızın da bu meseleye destek vermesiyle yoğunlaşması söz konusu olabilir. Neticede buradan makaleler, tezler çıkabilir, kitaplar çıkabilir. Sonuçta bizim toplumumuzda da annelerin, babaların, tüm toplumun çocuk algısı, çocuğun anlamı ve çocukla ilişkimiz üzerinden yeni bir referans çerçevesi kurabiliriz belki. Bunu yapmak için bir çok çaba var, bir çok kurum bunun için çalışıyor. Fakat genelde disiplin odaklı ya da kişilerin kendi öz geçmişiyle sınırlı yapılıyor. Eğer biz bunu Türkiye'nin birikimini bir araya getirip de bir ortak düşünce alanı oluşturabilirsek sanki daha başarılı olabilirmişiz gibi geliyor bana" şeklinde konuştu. Çalıştay açılış konuşmalarının ardından, basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Bakan Selçuk'un konuşması

- Detaylar

24.04.2019 - 11.58 Haber Kodu : 190424068

==================================

(Ek görüntülerle yeniden)

6-İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA-Murat SOLAK/İSTANBUL,()

İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara hücum etti.

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri tozla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken bazıları da oto yıkamacılara akın etti.

"BAYAĞI SIRA VAR"

Aracını temizlemek için oto yıkamacıya gelen Kamil Yıldız "Gördüğünüz gibi çamur yağmış herhalde. Sabah kalktığımızda maalesef böyleydi. Yıkatmak için geldik, bekliyoruz. Bayağı sıra var" dedi.

Selahattin Yıldırım ise Çamur yağdı, "Şu anda yıkamaya giriyoruz. Artık yine yağmur yağar mı bilmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz, hava durumunda öyle bir şeyden bahsetmedi. Artık arabayı yıkatacağız, başka çaresi yok" diye konuştu.

BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı olan toz taşınımının bugün 23.59'a kadar etkili olması bekleniyor.

Ek görüntü

///////////////////

-Üzerine çamur yağan araçlar

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Araçların üzerindeki çamur

-Oto yıkamacısına gelen sürücüler

-Oto yıkamacısındaki araç kuyrukları

-Sürücülerle röp

-Genel ve detaylar

24.04.2019 - 13.08 Haber Kodu : 190424086

24.04.2019 - 13.09 Haber Kodu : 190424087