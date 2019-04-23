DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1- KAĞITHANE'DE MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

-Geceyi otellerde ve akrabalarının evlerinde geçirdiler

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA,İSTANBUL()

Kağıthane'de çöken binada yaşayanlar ile mahalle sakinleri yaşananları anlattı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 4 katlı binanın çökmesinin ardından bir bina yıkıldı, 19 bina ise tahliye edildi.

Evlerine giremeyen mahalle sakinlerinden bazıları dün gece belediyece belirlenen otellerde konakladı. Bazı mahalle sakinleri ise, geceyi komşu ve akrabalarının evlerinde kaldı

"DEFALARCA UYARDIK"

Çöken binada yaşayan 34 yaşındaki Özcan Dulkadir, "Defalarca uyardık. Uyarılarımıza rağmen. Toprak kayması olduğunu gördükleri halde gelip araya köpük sıkıştırıyorlardı. Resmen görsel kapak yapıyorlardı. Bizi hiçe sayıyormuş gibi" diye konuştu.

"ALLAHTAN GÜNDÜZ OLDU, GECE OLSA KİMSE KURTULAMAZDI"

Geceyi otelde geçiren 65 yaşındaki Ayten Bilgin ise, "Riskli binanın yanında oturuyoruz. Evlerimiz risk altında. Binanın altında çatlaklar oluştu. Bir ay öncesine kadar su patlamıştı" dedi. Evde muhabbet kuşlarının olduğunu söyleyen Bilgin, "Muhabbet kuşu var. Yemi bitmiştir. Ölmüştür şimdi. Buzluklar da etler var, hadi onlar çöpe gider neyse. İlaçlarımız içeride kaldı. Eşim kalp ameliyatlı, ilaçlarımızı alamadık. Buradan bir doktor geldi yazdı ama bilmiyorum bugün verirler mi? Şükür ediyoruz ki ölü yok. Allahtan gündüz oldu, gece olsa kimse kurtulamazdı" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE DIŞARIDAYIZ"

Boşaltılan evlerden birinde eşi ve 5 çocuğu ile birlikte yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Şahin de, "İki yıldır burada bir inşaat yapılıyor. 1,5 yıldır buraya bir çivi çakılamadı. Kimse gelip ilgilenmedi. O duvar yıkılınca da biz mahalle olarak risk altına girdik. Çoluk çocuğumuzla dışarıdayız" dedi. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte geceyi otelde geçiren 42 yaşındaki Gülcan Bilgin ise, "Mağduruz. Çocukların okulu, büyük oğlum üniversiteye gidiyor. İçeri giremiyoruz, mühürlü. Elektrikler yok. Giremiyoruz evimize, girsek bile kayma söz konusu. 1999 depremini yaşadık. Bunun gürültüyle böyle çökmesi. Deprem gibi bir şey. İnanılmazdı. Çocuklar gittikleri evde uyuyamıyor. Otele gittik ama orada bile uyuyamadık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Genel ve detay görüntüler

-Röportajlar

23.04.2019 - 13.39 Haber Kodu : 190423123

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2-BAKIRKÖY'DE KÖPRÜYE SIKIŞAN TIR DEVRİLDİ (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL

Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bakırköy, Sahil yolu, Florya istikametinde seyir halinde olan kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken, sıkışarak, devrildi. TIR sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırılırken, bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

23.04.2019 -13.40 Haber Kodu : 190423122

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3-TEMİZLİK FIRÇASI SATAN 14 YAŞINDAKİ İSA 23 NİSAN'DAN HABERSİZ

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de 14 yaşındaki İsa Yüksel, sokak sokak dolaşarak temizlik fırçası satıyor. 15 gün önce Adana'dan İstanbul'a babasıyla birlikte gelen ve ailesine destek olmak için sokaklarda fırça satan İsa, hayalinin avukat olmak olduğunu söylüyor.

23 NİSAN'DAN HABERSİZ

8 çocuklu Yüksel ailesinin 3. çocuğu olan İsa bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğundan da habersiz. Adana'da eğitimini sürdüren ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi İsa, ekmek parası çıkarmak için fırça sattığını belirterek, "Bugün günlerden ne?" sorusu üzerine , "Bilmiyorum 23 Nisan'ın ne anlamı var. Bugün ne bayramı bilmiyorum. Bize çocuk bayramı yok ki, her gün bize çalışmak var. Okuyorum, avukat olmak istiyorum. Benle babam çalışıyoruz. 15 gündür İstanbul'dayız fırça satıyoruz" dedi. İsa, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlaması yapılan bir okulun önünden geçerken de kapının önünde duran bir veliye "daha çok esnaf nerede var" diye sorarak yoluna devam etti.

Görüntü dökümü:

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-Çocuğun sokak sokak dolaşması

-Dükkanlara girmesi

-İsa ile röportaj

-Diğer detaylar

23.04.2019 -12.44 Haber Kodu : 190423100

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4-AVRASYA GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİ'NDE 23 NİSAN KUTLAMALARI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliklere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve çocuklar katıldı.

Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya'dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program sonunda Ekrem İmamoğlu, çocuklar ve velileriyle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Protokolün gelişi

- Gösterilerinden görüntüler

- Ödül töreninden görüntüler

- İmamoğlu'nun fotoğraf çektirmesi

- Detaylar



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(Havadan görüntülerle)

5-TEM SEYRANTEPE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

TEM Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza TEM Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolları ekiplerinin sağ şeritte yol çizgisi çalışması yaptığı sırada kamyonete arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet en sol şeride savrulurken, arkadan gelen başka bir araç da hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Trafikte oluşan uzun araç kuuyrukları havadan görüntülendi.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Havadan görüntüler

-Trafikten detaylar

Görüntü dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Çekiciye yüklenen araç

-Kamyonetin görüntüsü

-Trafik polisleri

-Araç kuyrukları

-Genel ve detaylar

23.04.2019 -13.08 Haber Kodu : 190423109

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(Geniş haber)

6-ÜMRANİYE'DE MERDİVEN ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL

Ümraniye'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Merdiven üzerindeki bir kişi iki bina arasındaki boşluğa düşerek, yaralandı.

Namık Kemal Mahallesi, Çiğdemlik Sokak üzerinde bulunan bir binanın merdiveni saat 11.30 sıralarında çöktü. Bu sırada yan taraftaki inşaatın çevre düzenlemesi için merdiven üzerinde bulunan Erdem Boyraz merdivenin çökmesiyle birlikte iki bina arasındaki boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Emre Boyraz, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çökme yaşanan alana güvenlik şeridi çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çökme yaşanan alan

-Operatörün sedye ile çıkartılması

-Operatörün ambulansa taşınması

-Olay yerindeki ambulans

-Olay yerinde önlem alan polis ekipleri

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detaylar

23.04.2019 -12.31 Haber Kodu : 190423093_

23.04.2019 - 13.09 Haber Kodu : 190423110

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7-SRİ LANKA'DAKİ SALDIRIDA ÖLEN İKİ TÜRK'ÜN CENAZESİ GETİRİLDİ

*Cenazeler İstanbul'dan Adıyaman'a gönderildi.

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()

Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Çavuş ve Nariç'in cenazeleri Türk Hava Yolları' na (THY) ait uçakla Colombo'dan İstanbul'a geldi. Cenazelerin buradan da saat 10.50'de THY'nin tarifeli uçağıyla ile Adıyaman'a gönderildiği öğrenildi.



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8- METEOROLOJİ'DEN ÇAMUR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

