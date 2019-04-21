DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde bu yıl 85 çocuğu Esenler'de misafir etti. Misafir çocuklar, 'Barış Ekmeği' pişirip dünya liderlerine gönderdi.Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Esenler Uluslararası Barış Ekmeği Festivali ile dünyanın farklı bölgelerinden olan Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu Esenler'de bir araya getirdi. Misafir çocuklar, Esenler'deki kardeşleri ile birlikte dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan'ı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar daha sonra dünya barışına katkı sunması için ülkelerinden getirdikleri unlarla Dörtyol Meydanı'nda "Barış Ekmeği"ni pişirdi. "Dünyanın Geleceği Esenler'de, Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sevgi ve kardeşlik mayası katarak pişirdikleri Barış Ekmeği'ni, yazdıkları bir mektupla dünya liderlerine gönderdi.Çocuklar yöresel kıyafetleri ve mahalli oyunlarıyla da etkinliğe renk kattı. Yaptıkları ekmeğe sevgisini de katan çocuklar barış mesajları vererek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.Barış Ekmeği Festivali'ne Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra, Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOCUK BİR TOPLUMUN, BİR MİLLETİN GELECEĞİDİR"

Festivalde pişirilen ekmeği çocuklara ve vatandaşlara ikram eden Başkan Göksu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Göksu, " Çocuk bir insana Allah'ın verdiği en önemli emanettir. Çocuk bir toplumun, bir milletin geleceğidir. Bir milletin umudu olan çocuklarımız da kutsal ekmeğimizi ve bize geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı barış, sevgi ve kardeşlik ruhuyla bir araya getirdik. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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Alandan detaylar

Çocuklar röp ve detay

Başkan ve katılanlar detay

Başkan konuşma

Hamur hazırlanması detay

Ekmeğin fırına verilmesi

Ekmeğin fırından çıkarılması ve ikramı

Çocuklarla toplu foto

Ekmeklerin gönderilmesi detay

Çocukların sahne performansı detay

21.04.2019 - 17.00 Haber Kodu : 190421152

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8- BEYOĞLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI



Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda seyir halindeyken çarpışan biri lüks iki araç, savrularak yol kenarındaki otomobile vurdu. Kazada, iki kişi yaralandı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan yönünden Kasımpaşa yönüne ilerleyen 34 BUF 040 plakalı minibüs sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Zeyter, aksi istikamete dönmek için kavşağa girdi. Yolu kontrol etmeden kavşaktan çıkan Zeyter, bu sırada, Çağlayan yönüne ilerleyen Onur Yavuz'un kullandığı 34 YOY 90 plakalı lüks cipe yandan çarptı. Kazanın ardından kontrolden çıkarak savrulan iki araç, Hasan İskender'in temizlemek için yol kenarına park ettiği otomobiline çarptı. Kazada, aracının dışında temizlik yapan Hasan İskender (43) ile minibüs sürücüsü Ahmet Zeyter yaralandı.

Ambulansla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Kazada yaralanan kişiden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

21.04.2019 - 16.28 - Haber Kodu : 190421126