DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Hasan YILDIRIM / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beyoğlu Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığına geçti. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Kurum'un gelişi

-Soylu'nun gelişi

-Yıldırım'ın gelişi

-İlçe belediye başkanlarının gelişi

-Erdoğan'ın gelişi

-Detaylar

20.04.2019 -14.58 Haber Kodu : 190420104

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2- ÜMRANİYE'DE AFGANİSTANLILAR, AFGANİSTANLILARI GASP ETTİ

- Polisin yaptığı operasyon kamerasa yansıdı

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - ÜMRANİYE'de kapısını çaldıkları eve zorla girerek içerde bulunan Afganistan uyrukluları gasp eden Afganistanlı 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yurda kaçak olarak girdikleri tespit edilen şüpheliler tutuklanırken, yine Türkiye'ye kaçak olarak girdikleri tespit edilen mağdurlar hakkında da sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

ZORLA İÇERİ GİRİP GASP YAPTILAR

Ümraniye, Ahmet Yavuz Mahallesi, Lale sokak üzerinde 13 Nisan 2019 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Afganistan uyruklu Serdar Belorov (23) ile Nasibullah Haydari(25)'nin oturduğu evin kapısı çalındı. Arkadaşlarının geldiğini sanarak kapıyı açan ikilinin evine 4 kişi zorla girdi. Silah ve bıçak göstererek iki arkadaşı darp eden şüpheliler evde bulunan 2 cep telefonu ile 200 lira ve bir adet altın bileziği çaldı.

POLİS 4 GÜN SONRA ŞÜPHELİLERİN EVİNE OPERASYON YAPTI

Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Gasp Büro Amirliği tarafından 17 Nisan 2019 tarihinde yapılan operasyonda şüphelileri yakalamak için bir eve operasyon yaptı. Operasyonda Afganistan uyruklu şüpheliler Ahmet B.(19), Habib Ş.(20), Ahmet B.(20) ile Mecit A.(23) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada gasp edilen telefonların yanı sıra bir adet tabanca bulundu.

'KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAZLAR' DİYE DÜŞÜNMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde kendileri gibi kaçak yollarla Türkiye'ye girdiklerini bildikleri mağdurların evine sınır dışı edilmekten korkacakları için 'şikayetçi olmazlar' diye düşündükleri için gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI MAĞDURLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri öğrenilen 2 mağdurun sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı,

-Olay sonrası ve öncesinde şüphelilerin güvenlik kamera görüntüleri,

-Polis operasyonu sırasında şüphelilerin yakalanış anları

20.04.2019 -11.19 Haber Kodu : 190420054

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3- ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNA OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL

Çekmeköy'de kaza yapan hafriyat kamyonuna yardım için duran hafriyat kamyonuna otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu Çekmeköy Ömerli mevkiinde kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şile istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü Hıdır Kaya yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Bu sırada karşı istikametten gelen ve aynı firmada çalıştıkları öğrenilen hafriyat kamyonu sürücüsü Mahmut Çay da kaza yapan arkadaşına yardım etmek için durdu. Çay aracından inerek arkadaşının yanına gitti. Arkadan gelen bir otomobil sürücüsü Selim Kaplan ise yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada hafriyat kamyonunun sürücü Hıdır Kaya ile otomobil sürücüsü Selim Kaplan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasıyla yoldan çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Kaza yapan araçlar

-Aracın çekilmesi

-Genel ve detaylar

20.04.2019 -14.02 Haber Kodu : 190420092

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(ek bilgi ve görüntüyle)

4-İSTANBUL'DA YAĞMUR VE DOLU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL ,()

İstanbul'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor

Fatih'te kısa süre yağan dolu ve yağmura birçok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise montlarıyla korunmaya çalıştı.

Yağış Taksim Meydanı'nda da etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen bazı kişilerin rüzgarın da etkisiyle şemsiyeleri kırıldı. Bazıları ise yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı.

Görüntü Dökümü

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Ek görüntü//

(TAKSİM)

-Yağmurda yürüyenler

-Yağıştan görüntü

-Genel ve detaylar

20.04.2019 -12.21 Haber Kodu : 190420073

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ//

Dolu yağışından görüntü

yağmur ve vatandaşlardan görüntü

Metrobüs ve duraklardan görüntü

Diğer detaylar

20.04.2019 - 09.52 Haber Kodu : 190420015

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5- 19 MAYIS 1919'UN 100. YILINA ÖZEL LOGO

İstanbul - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelemizin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100'üncü yıla özel logo hazırlandı. 100'üncü yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Söz konusu etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek. Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. Yıl Kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak kullanılacak. Belirlenen 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.

"100. YIL KUTLAMALARINA İLİŞKİN ETKİNLİKLER YIL BOYUNCA TÜM TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelemizin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek. 100. Yıl Kutlamaları kapsamında yapılacak sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecek. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili bakanlıklarca karşılanacak. İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

"100. YIL LOGOSU 2019 YILI BOYUNCA TÜM RESMİ YAZIŞMALARDA KULLANILACAK"

Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak kullanılacak. Belirlenen 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak. 100. yıl Kutlamaları kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek."