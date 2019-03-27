DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçti.İstanbul Boğazı'na saat 10.00'da Marmara Denizi'nden giren Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltıya Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Güvertesinde askerler görülen Rus denizaltısı saat 11.15'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü:

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-Denizaltıdan görüntü

-Güvertedeki askerler

-Denizaltına eşlik eden Sahil Güvenlik Botu

-Denizaltının FSM Köprüsü altından geçişi

-Genel ve detaylar

27.03.2019 -12.03 Haber Kodu : 190327061

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2- 3 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 10 TUTUKLAMA

- HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON POLİS KAMERALARINA YANSIDI.

Haber: Yılmaz BEZGİN - İstanbul

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta İstanbul, İzmir ve Mardin'de yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon yapmıştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan operasyonda sanal ortamda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 37 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 17 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonla ilgili polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı. Suç örgütü lider ve yöneticilerinin lüks hayat sürdükleri de ortaya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şebekeye yapılan operasyon

-Araçların görüntüsü

27.03.2019 -12.12 Haber Kodu : 190327067

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3- BİNALİ YILDIRIM: İSTANBULLUNUN HAKKINI, İSTANBULLUYA VERECEĞİZ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa, Paşa Köşkü'nde düzenlenen 'Balkan Göçmenleri ile Buluşma' programına katıldı.

Burada konuşan Binali Yıldırım, İstanbullulara belediye başkanı olmaya niyet ettiğini belirterek, "Bu şehre, bu şehirde yaşayan tüm kardeşlerimize belediye başkanlığı yapmak üzere yola çıktık. Sizlerin desteği ile eğer bu sorumluluğu alırsak, İstanbul'a hizmet ederken yine birlikte çalışacağız" dedi.

"KELLE GİDER, SÖZ YERİNE GELİR"

Arnavutların 'sözüm söz' anlamına gelen 'besa bes' sözüne vurgu yapan Yıldırım, "Arnavutların bir sözü var. Besa bes. Sözüm söz. Bu söz büyük bir yemindir. Çekten senetten daha önemlidir. Bir kişi "besa bes' dediğinde kelle gider ama söz yerine gelir. Ben de size besa bes diyorum. Yıldırım sözü veriyorum. İstanbul'u huzur içinde ortak akılla ve gönül belediyeciliği anlayışıyla yöneteceğiz" diye konuştu.

"İSTANBULLUNUN HAKKINI, İSTANBULLUYA VERECEĞİZ"

Herkese eşit şekilde hizmet götüreceklerini söyleyen Yıldırım, "Dil, inanç, etnik köken ayrımı gözetmeden, herkese eşit şekilde hizmet götüreceğiz. Objektif olacağız, şeffaf olacağız. Tabii harcamalarda da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı tutmayacağız. Efendim, 'filanca partiye daha çok oy çıktı, biz oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde hiç yok. Olmadı, bundan sonra da olmaz. Benim bir prensibim vardır. Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insan içindir. Nerede bir insan varsa hizmet onun ayağına mutlaka gitmelidir. Sizden, bizden, o partiden, bu partiden ayrımı çağ dışı bir ayrımdır. İstanbullunun hakkını, İstanbulluya vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"GAZİOSMANPAŞA'YA METRO GELECEK"

Önümüzdeki yılsonunda Gaziosmanpaşa metrosunun açılacağını belirten Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutpaşa hattı, Gaziosmanpaşa'dan geliyor. Dolayısıyla toplu ulaşım konusunda ciddi bir ferahlama olacak. Bu hat yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 19 istasyonu var. Ayrıca Kazım Karabekir'de kurulacak aktarma merkeziyle diğer ulaşım türlerine de entegrasyon sağlanmış olacak" dedi.

Konuşmasının ardından kendisine Arnavutların keçeden yapılan yöresel şapkası takılan Binali Yıldırım, kendisini dinleyenlerle birlikte müzik eşliğinde yöresel oyun oynadı.

Görüntü dökümü:

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-Balkan Buluşması genel ve detay görüntüler

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın yöresel oyun oynaması

-Genel ve detaylar

27.03.2019 -13.00 Haber Kodu : 190327084

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4-YÖNETMEN MUSTAFA KEMAL UZUN'U ÖLDÜREN KİŞİYE 21 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

*Mahkeme sanığa "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygularken, sanık, "Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Şile'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u (60) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Osman A. (19) "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi de uygulanarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Osman A.'yı "Hırsızlık" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Osman A. mahkemede "Bu olayda ben de mağdur edildim. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

"PİŞMANIM GENÇLİĞİMİ BANA GERİ VERİN HAKİM BEY"

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Osman A.'nın avukatı olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, "Müvekkilim meşru müdafaa kapsamında eylemi gerçekleştirmiştir. Beraatini talep ederim" dedi. Sanık Osman A. da "Bu olayda ben de mağdur edildim. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Osman A.'yı "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan mübbet hapis cezasına çarptırdı. Müsnet suçun maktülden kaynaklanan haksız tahrik altında işlendiğinin anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, sanığın cezasını 15 yıl hapis cezasına düşürdü. Sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim kabul eden mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanık Osman A.'yı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. "Hırsızlık" suçundan da sanık Osman A.'ya "İyi hal" indirimi uygulanarak 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanık Osman A.'nın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yönetmen Mustafa Kemal Uzun ile dizilerde figüranlık yapan Osman A.'nın 10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da buluşarak Uzun'a ait Şile'deki eve gittikleri, burada alkol aldıkları belirtiliyordu. Yönetmenin cinsel yakınlaşması üzerine tarafların tartıştıkları, Osman A.'nın beyzbol sopası ve bıçakla Uzun'a saldırarak öldürdüğü, olaydan bir gün sonra da karakola giderek teslim olduğu belirtilen iddianamede, Osman A.'nın, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Nitelikli yağma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

27.03.2019 -13.02 Haber Kodu : 190327086

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5-METİN TOPUZ DAVASINDA İKİNCİ GÜN (1)

-TANIKLAR DİNLENİYOR

Haber: Özden ATİK/İstanbul

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ikinci günkü duruşması başladı. Duruşmada ifade veren gizli tanık Yavuz, Topuz'un 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Mali Şubeye çok rahat bir şekilde geldiğini belirterek "Metin Topuz, bir tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi. Bu benim kendi değerlendirmem" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. Duruşmayı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ile bazı yabancı gazeteciler de izledi. Duruşmada gizli tanık Yavuz'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yüzü görülmeyecek şekilde görüntü bozularak ifadesi alındı.

Kendisi de Mali Şubede görevli olduğu sırada Metin Topuz'un yanındaki yabancılarla şubeye geldiğini, 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Topuz'un çok rahat bir şekilde şubeye girdiğini, Yakup Saygılı'nın kendisini karşıladığını ve buna ilişkin kamera kayıtları olduğunu söyledi. Gizli tanık Yavuz, Yakup Saygılı'nın kaybolan tabletiyle ilgili seyahatinde de Metin Topuz'un bulunduğunu, Topuz'un şube müdürü ve yardımcıları ile ilişkisinin son derece yakın olduğunu belirtti. Mali Şube Müdürlüğü'nun uyuşturucu konularına bakmadığını da belirten gizlik tanık, Yakup Saygılı'nın herkesle görüşmediğini, ancak Metin Topuz'a ihtimam gösterdiğini söyledi. Gizli tanık Yavuz, "Metin Topuz, bir tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi. Bu benim kendi değerlendirmem" dedi. Duruşma tanık dinlenmesiyle devam ediyor.

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6- POLİS MÜZESİ OLMASI PLANLANAN CİBALİ KARAKOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te bulunan tarihi Cibali Karakolu'nu polis müzesi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti. Uzun süredir metruk halde bulunan tarihi 3 katlı yapı havadan görüntülendi.

Tarihi karakolu yeniden canlandırmak için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi binanın aslına uygun bir müze haline dönüştürülmesi için proje hazırladı. Binanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de temasa geçilirken, binanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi istendi. Tahsis gerçekleştiğinde bina, karakol olduğu dönemdeki haline sadık kalınarak düzenlenecek. Müzenin, dönemin tahta masaları, eski yazı makineleri ve diğer aksesuarlarıyla İstanbul'un polisiye kültürünün tarihi bir parçası olarak yerini alması amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi Cibali Karakolu'nun havadan çekilen görüntüleri

-Karakolun aktüel görüntüleri

27.03.2019 -12.57 Haber Kodu : 190327081

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7-ŞEKER HASTASI KIZIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA SANIĞA 33 YIL HAPİS İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Büyükçekmece'de sevgilisiyle alkol aldıktan sonra yüksek şeker komasına giren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Hıracı'nın (20) ölümüne ilişkin davada mütalaa verildi. Mütalaada "Cinsel saldırı", "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 33 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Caner B. "Şeker hastası olduğunu bilmiyordum. İçtiği alkolün kaçak olduğunu düşündüm. Ben Kübra'yı seviyordum. Evlenecektik. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin" dedi. Duruşma son savunmaların hazırlanması için ertelendi.

SAVCI MÜTAALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 1'i tutuklu 3 sanık hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaya göre olay şöyle oldu; Düzce'de yaşayan Kübra Hıracı ile İstanbul'da yaşayan Caner B. (28) ile arasında duygusal ilişki başladı, ikili telefonla ve yüz yüze görüştü. 22 Aralık 2016 tarihinde Kübra Hıracı, Caner B.'nin yanına geldi ve ikili araç içerisinde alkol almaya başladı. Caner B.'nin yeğeni olan İdris B.(17) de ikilinin yanına geldi, birlikte alkol aldılar, ardından sahilden ayrıldılar. Kübra Hıracı, Caner B. ve İdris B., Doğanay B.(21) ile buluştu ardından da hep birlikte günü birlik yer kiralama yapmak için Uçurtma Sokağa gittiler. Kübra Hıracı araç içerisinde baygın vaziyette bulunurken, Caner B. ve İdris B. ise Kübra Hıracı adına oda kiraladı. Daha sonra Caner B., İdris B. ve Doğanay B. baygın vaziyetteki Kübra Hıracı'yı baygın vaziyette araçtan indirdi. Caner B., Kübra Hıracı'yı sırtına alarak pansiyona soktu, oda kapısını İdris B. açtı, hemen arkasından da Doğanay B. Kübra Hıracı'ya ait telefon ile çantayı getirdi. İdris B. ile Doğanay B. odadan çıktı. Odada Caner B. ve Kübra Hiracı kaldı. 23 Aralık 2016 tarihinde İdris B. saat 10.49'da yeniden odaya girdiği, 10.58'de de çıktı. Aynı gün saat 14.33'te İdris B. odaya girdi, saat 14.53'te de İdris B. Kübra Hıracı'yı sırtına alıp dışarı çıkardı. 3 şüpheli Kübra Hıracı'yı hastaneye götürdü ancak tüm müdahalelere rağmen Kübra Hıracı hayatını kaybetti.

YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Otopsi raporuna göre Kübra Hıracı'nın ölümünün diabete bağlı yüksek şeker koması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edildi. Mütalaada, Kübra Hıracı'ya alkolün zorla içirildiğine dair delil bulunamadığı, maktulün komaya girmesine neden olan tehlikeli davranışın meydana gelmesinde sanıkların kusursuz oldukları ifade edildi. Sanıkların kusuru olmaksızın komaya giren ve kendini idare edemeyecek duruma gelen maktule hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmedikleri gibi durumu derhal ilgili makamlara da bildirmedikleri vurgulandı. Mütalaada "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan sanıklar Caner B., Doğanay B. ve İdris B'nin 1'er yıla kadar hapisleri istendi.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 18 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Kendini savunamayacak durumda bulunan Kübra Hıracı'ya karşı cinsel saldırının gerçekleştiğinin sabit olduğu ifade edilen mütalaada, Sanık Caner B.'nin "Cinsel saldırı" suçundan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıklar Caner B. ve Doğanay B.'nin baygın halde mağduru pansiyon odasına götürdükleri belirtildi. Sanıklar Caner B.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıla kadar, Doğanay B.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme" suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI İSTENDİ

Sanık İdris B. hakkında da "Kişiyi, hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" suçlarından suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

CANER B: ELİMDEN NE GELİYORSA YAPTIM, KÜBRA'YI SEVİYORDUM

Mütalaanın ardından söz alan sanık Caner B. de "Elimden ne geliyorsa yaptım. Şeker hastası olduğunu bilmiyordum. İçtiği alkolün kaçak olduğunu düşündüm. Ben Kübra'yı seviyordum. Evlenecektik. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi. Sanık Caner B.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler

27.03.2019 -12.31 Haber Kodu : 190327075