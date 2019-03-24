DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- MALTEPE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ DUVARA ÇARPTI: 8 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Maltepe Başıbüyük'te yol kenarındaki duvara çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Kazanın minibüs şoförünün telefonla konuşurken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından meydana geldiği iddia edildi.

Kaza Maltepe Başıbüyük Yolu'nda saat 12.00'da meydana geldi. İddiaya göre 34 M 4937 plakalı minibüs sürücüsü Yunus K. (25) seyir halinde telefon ile konuşurken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs yol kenarındaki duvara çarptı. Minibüste 8 kişi yaralanırken, 2 kişi de oturduğu koltukta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılardan 5'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 hafif yaralı ise ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda minibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Ambulanstaki yaralılardan görüntü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Kaza yapan minibüsten görüntü

-Genel ve detay görüntüler



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2- YENİKAPI MİTİNGİNDE FARKLI KIYAFETLER, RENKLİ GÖRÜNTÜLER...



Gökhan ÇELİK - Güven USTA-Ümit UZUN-Harun UYANIK/ İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın mitinginin gerçekleşmesine saatler kala Yenikapı'daki alanda toplanmalar sürüyor. Mitinge bazı vatandaşlar farklı kıyafetlerle katıldı, renkli görüntüler oluştu.

"TÜRKİYE ÇANAKKALE RUHUYLA YENİDEN AYAĞA KALKIYOR"

Mitinge gelen Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki iki kişi, 1915'te özellikle Çanakkale savaşıyla özdeşleşmiş askeri kamuflaj giyerek katıldı. Gümüş, "Bu kıyafeti neden giydik. Çünkü Türkiye yeniden diriliyor. Türkiye, Çanakkale ruhuyla yenide ayağa kalkıyor. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geçen söyledi. Biz de Tokat 15'li Torunları Derneği olarak Çanakkale ruhuyla yeniden başlıyoruz. Yanımdaki askerler de bizim dernek üyesi arkadaşlarım. Onlarla birlikte 1 Mart'ta Çanakkale İstanbul'dan Çanakkale'ye 400 km. yürüdük. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet. diyoruz. Ezan dinmesin diyoruz, bayrak inmesin diyoruz" şeklinde konuştu.

"BUGÜN 5 MİLYON İNSAN BEKLİYORUZ"

Cumhur İttifakı'na desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Gümüş, "Devlet Bahçeli, devletinin ve bayrağının yanında. Bugün inşallah burada 5 milyon insan bekliyoruzö ifadelerini kullandı.

Mitinge, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat, anı tam yaşamak için bu kıyafet tercihini yaptığını belirterek, "İnsanların bana sempatiyle yanaşması, muhabbet sohbet, resimler falan, iyi oluyor. Miting için ise malumun ilanı diyelim inşallah" dedi.

Bordo bereli asker kıyafeti giyerek mitinge gelen Dursunbey Tosun (65) ise, Kıbrıs'ta savaştığını belirterek, "Şu an ülkemize dış güçler tarafından bayağı saldırılar var. Bir de çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum. Reisime çok müthiş bir bağlılığım var. Dava adamıyım. Diğer konularda Türk sinemasına da 40 yıl hizmet ettim. Bu büyük mitinge katılmaktan çok büyük bir heyecan duydum. Ankara'ya da katılacaktım ama fırsat olmadı. Üniformamla ordumu milletimi temsil ettiğime inanıyorum" diye konuştu.



"REİSİ GÖRMEK İÇİN SAMSUN'DAN GELDİK"

Samsun Bafra'dan gelen 83 yaşındaki Hüsniye Turhan ve 68 yaşındaki kızı Fadime Turhan da sabah saatlerinde Yenikapı'da yerini alanlardan. Tekerlekli sandalye ile yürütecek ile mitinge katılan ikili, alandaki Kızılay ekiplerinin yardımıyla yaşlı ve engelliler için ayrılan alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek için Samsun'dan kalkıp İstanbul'a mitinge geldiğini söyleyen Hüsniye Turhan, "Yer kapmak için erken geldik. Reisi yakından görürsem ona bir şeyler söyleyeceğimö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Miting alanından genel ve detay görüntüler

-Miting alanından vatandaşlarla röportaj

-Tokat 15'li Torunları Derneği üyeleri

-Dernek başkanı Saffet Gümüş ile röportaj

-Dernek üyelerinin asker selamı vermesi

-Mitinge tekerlekli sandalye ve yürüteç ile gelenler

-Kızılay ekiplerinin yardım etmesi

-Hüsniye - Fadime Turhan ile röportaj

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3- YENİKAPI'DA CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar başladı.

Miting alanına girişler saat 11.00'da başladı. Alana giriş yapanlar 3 ayrı giriş noktasında tek tek aranarak içeri alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için Yenikapı'da bekleyenler, koşarak mitingin yapılacağı platformunun önünde yerlerini aldı. Miting alanında çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Öte yandan Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı.

Görüntü dökümü

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-Trafiğe kapatılan yollar

-Yenikapı ve çevresindeki güvenlik önlemleri

-Sağlık ve polislerin bekleyişi

-Koşarak miting alanına gidenler

-Arama noktalarından ayrıntılar

-Miting alanında genel ve detaylar

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4- YENİKAPI'DA ÖNLERDEN YER KAPMA KOŞUSU

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Harun UYANIK - Ümit UZUN, İSTANBUL() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar başladı.

Miting alanına girişler saat 11.00'da başladı. Alana giriş yapanlar 3 ayrı giriş noktasında tek tek aranarak içeri alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için Yenikapı'da bekleyenler, koşarak mitingin yapılacağı platformunun önünde yerlerini aldı. Miting alanında çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Öte yandan Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı.

Görüntü dökümü

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-Trafiğe kapatılan yollar

-Yenikapı ve çevresindeki güvenlik önlemleri

-Sağlık ve polislerin bekleyişi

-Koşarak miting alanına gidenler

-Arama noktalarından ayrıntılar

-Miting alanında genel ve detaylar

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5- ÜSKÜDAR'DAN YENİKAPI'YA TEKNE VE VAPURLARLA GEÇİYORLAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi'ne çok sayıda kişi vapur ve teknelerle gidiyor.

Anadolu yakasında da mitinge katılmak isteyenler Üsküdar'dan tekne ve vapurlarla Yenikapı'ya geçiyor. Mitinge gitmek için deniz yolunu tercih edenler vapur ve teknelere binmeden önce arama noktasından geçti. 5 çocuğuyla birlikte mitinge gittiğini söyleyen Arzu Kara "Dünyamızın ve yurdumuzun bekası için çocuklarımla desteğe gidiyorum. Hep destek tam destek" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaşların arama noktasından geçmesi

-Ellerindeki Türk bayraklarını sallamaları

-Gemi ve teknelere binmeleri

-Vatandaşlar ile röp

-Vapur ve teknelerin gidişi

-Genel ve detay görüntüler

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6- ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE MİTİNGE GELDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL()

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge bir kişi, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar sürüyor.

Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, "Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı Marmaray'dan detaylar

-Metro İstasyonundaki güvenlik önlemleri

-Ertuğrul Gazi kostümlü Yasin Ermurat röp.

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7- UZMAN PSİKOLOGTAN HER CUMA NAMAZI ÖNCESİ CEMAATE, "BABALIK EĞİTİMİ"

Murat ÇİMEN/ İSTANBUL, ()

Uzman psikolog Mehmet Hilmi Eren, İstanbul'da her hafta farklı bir camide cuma günleri, namaz öncesi cemaate ""babalık eğitimi" veriyor. Bu çalışma izni için müftülükten kendisine "ilahiyat fakültesi mezunu olman gerekir" denildiğini belirten, daha sonra ilahiyat fakültesini de bitiren Mehmet Hilmi Eren, 2,5 yılda yaklaşık 450 bin babaya ulaştığını söylüyor. Eren, "Madde bağımlılığı ya da zararlı alışkanlıklara kapılan çocuklara baktığımızda güçlü aile bağlarının ve ebeveyn ilişkilerinin olmadığını görüyoruz. Araştırmalar, hem cinsleri veya karşı cinsle ilişkilerinde sorun yaşayan çocukların babaları ile ilişkilerinde problemler olduğunu gösteriyor" diyor.

Psikolog Mehmet Hilmi Eren, 6 yıldır okullarda rehber öğretmen ve idareci olarak görev yaptığını, okullarda anne ve babalara yönelik eğitim seminerlerine babaların ilgi göstermemesi üzerine, camilerde bu projeyi başlattığını söyledi. Mehmet Hilmi Eren'in Kağıthane Orta Bayır Merkez Cami'inde cuma namazı öncesi çocukların gelişimi ve eğitimi için cemaate verdiği "babalık eğitimiö ilgiyle takip edildi.

TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ İÇİN İLAHİYAT FAKÜLTESİNİ DE BİTİRMİŞ

"Babaların yüzde 80'inin gittiği tek bir yer var o da camiler" diyen psikolog Eren, projeyi ilk kez İstanbul'da ilçe müftüsüyle paylaştığında ilahiyat fakültesi mezunu olmadığı için bunun kabul edilmediğini, bu nedenle ilahiyat fakültesini bitirerek tekrar başvurduğunu, müftülük ve valilikten izin alarak projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Projenin İstanbul'da 2,5 yıldır uygulandığını ve 450 binden fazla babaya erişim sağladıklarına dikkat çeken psikolog Eren, camilerde takım elbise giyerek, cami adabına uygun bir üslupla, İslam dininde de örnekleri olduğunu hatırlattıklarını söyledi. Eren, konuşmasında babalara aile ve babalığın önemini, babanın ailede görev ve sorumluluklarını, çocukların eğitiminin sadece anneye ait olmadığı ve babanın da birtakım görevlerinin olduğuna anlattığını söyledi.

AİLE DÜZELMEZSE ÇOCUK DA DÜZELMEZ

Uzman Psikolog Mehmet Hilmi Eren konuşmasına şöyle devam etti: "Çocuk bir ailenin gölgesidir. Aile düzelmezse çocuk da düzelmez. Çocukların sağlıklı, bilinçli ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesi için ailenin de iyi olması gerekir. Baba ailede aktif olmaz ve çocukları ile beraber zaman geçirmezse aileleri birtakım riskler bekler. Madde bağımlılığı ya da zararlı alışkanlıklara kapılan çocuklara baktığımızda güçlü aile bağlarının ve ebeveyn ilişkilerinin olmadığını görüyoruz. Araştırmalar, hem cinsleri veya karşı cinsle ilişkilerinde sorun yaşayan çocukların babaları ile ilişkilerinde problemler olduğunu gösteriyor. Bir madde bağımlısının sözünü hep aktarırım konuşmalarımda. O 'Ben küçüklüğümde oyun oynamak ve vakit geçirmek için babamın peşinden koşturuyordum; o kahvehanelere gidiyordu. Şimdi ise ben kahvehanelerdeyim ve madde bağımlılığımdan kurtulmam için o benimle uğraşıyor' " demişti.

BİRÇOK BABA ÇOCUKLARINA YETERİ KADAR VAKİT AYIRMIYOR

"Evlerde üç T'nin, 'Tablet, televizyon ve telefon çok yaygın ve birçok baba maalesef çocuklarına yeteri kadar vakit ayırmıyorö diyen Eren, "Çocuklarda dikkat, konsantrasyon ve zeka becerilerinin gelişiminde anne ve babalara önemli görevler düşüyor. Çocukla geçirilen vakit sadece süre olarak değil nitelik olarak da önemli. Çocuklarla kurulan iletişime çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizin kalkınması için zeki ve kabiliyetli çocukların keşfedilmesi özellikle ailede başlıyor. Her çocuğun bir yeteneği var ve doğru yönlendirmesi gerekiyor. Mutsuz ve problemli çocukların temel sorunu, kendi karakterine uygun meslek ve alanlara yönelmemesinden kaynaklı. Aileler çocuklarını doğru yönlendirmeliler."

Görüntü dökümü:

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-Eren ile röp

-Cami içinde Eren'in cemaate eğitim vermesi

-Cemaat ile röpler

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