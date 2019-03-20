DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL'DA KAÇAK İLAÇ OPERASYONU (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de

arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Polisin düzenlediği operasyon

-Ele geçirilen ilaçlar

20.03.2019 -11.16 Haber Kodu : 190320072

20.03.2019 -11.52 Haber Kodu : 190320085

==================================

2- BİNALİ YILDIRIM: 'AKILLI YÖNETİM MERKEZİ'Nİ SANCAKTEPE'YE YAPACAĞIZ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL,()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benim haftanın belirli günlerinde çalışacağım ilçe; Sancaktepe olacak. Çünkü burada akıllı şehir; trafik, asayiş sağlık, eğitimin, İstanbul'da nerede ne oluyor takip edileceği merkezi, 'Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye yapacağız" dedi.

Binali Yıldırım, Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluşmasında, 'Akıllı Yönetim Merkezi'nin Sancaktepe'de olacağını kaydetti. Binali Yıldırım sabah saatlerinde Tuzla'daki konutundan çıkarak Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda biraraya geldi. Yıldırım'a AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de eşlik etti. Konuşmasına Türkiye'nin 10 gün sonra önemli bir seçime gideceğini belirten Yıldırım, "Hanımlar olmasaydı biz olur muyduk? Unutmayın, Bakan olabilirsiniz ama size de bir bakan var. Şeyma hanımefendi titizliği ile Sancaktepe'yi parmakla gösterilen bir belediye yapacak. Kadınların erkeklere göre işi iki kat. Hem evi çekip çeviriyorlar, hem de yerine göre dışarıda da iş ve yöneticilik yapıyorlar. Ben size bir misal vereyim. Biz dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Onun gerçek kahramanı bir kadındır. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak'tır. İşte kadının gücü ve neler yapacağının göstergesi budur. O yüzden de Şeyma hanım Sancaktepe'de güzel işler yapacak. Tabi biz de onun için çalışacağız. Çünkü o İstanbul'da bütün kadınları temsil ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bütün kadınlar adına çalışacak" diye konuştu.

SANCAKTEPE'YE 4 BİN 100 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Son 17 yılda eğitimde büyük bir atılım yaptıklarını belirten Binali Yıldırım, çok sayıda okul ve üniversite açtıklarını ifade ederek eğitimde alt yapıyı tamamladıklarını ve eğitimde kaliteyi daha da arttıracağını belirtti. Sancaktepe'de 4 Bin 100 yataklı bir şehir hastanesi yapacaklarını belirten Binali Yıldırım bu proje ile de 15 bin Sancaktepeliye iş olanağı sağlayacaklarını ifade etti.

"AKILLI YÖNETİM MERKEZİNİ SANCAKTEPE'YE YAPACAĞIZ"

Yeşil alanların arttırılacağını ve Sancaktepe - Sultanbeyli metrosunu da hızla bitirileceğini beliren Yıldırım, "Sancaktepe İstanbul Anadolu Yakasının belediye yönetim merkezi olacak. Yani benim haftanın belirli günlerde çalışacağım ilçe Sancaktepe olacak. Çünkü burada akıllı şehir; trafik, asayiş sağlık, eğitimin, İstanbul'da nerede ne oluyor takip edileceği merkezi, Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

=================================

3- TOPKAPI VE DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ TARİHİ ESERLER JAPONYA'YA TAŞINDI

Haber: Enver ALAS İSTANBUL /

Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen bazı tarihi eserler, Japonya'daki 'Türkiye Yılı' etkinlikleri kapsamında Tokyo'ya taşındı. Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart ve 20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo'da bulunan Ulusal Sanat Merkezi ile 14 Haziran ve 28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yüzlerce yıllık eserler, "2019 Japonya'da Türkiye Yılı" kutlama etkinlikleri kapsamında Japonya'ya taşındı. Tarihi eserlerin Japonya'ya taşınmasına sponsor olan Turkish Cargo, İstanbul- Narita hattında gerçekleştirilen taşıma öncesinde, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan eserleri, eserlerin dokusunu ve yapısını koruyucu materyaller ile paketledi. 56 adet yüksek güvenlikli ahşap sandığa yerleştirilen tarihi eserler, geniş gövdeli Boeing 777F tipi kargo uçağıyla Japonya'ya taşındı. Operasyonun önemi nedeniyle bu özel uçuşa başka bir kargo taşıması kabul edilmedi.

JAPON İMPARATORU'NDAN 2. ABDÜLHAMİD'E HEDİYE EDİLMİŞTİ

Bu operasyonda aralarında; Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Yatağı", "Sultan 2. Osman'ın Kaftanı, Tören Matarası" gibi birçok eser ile Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan ve Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han'a hediye edilen, "Yusen Shıppo Vazosu, Ahşap Yazıhane, Bambu Ayna" gibi eserler Japonya'ya ulaştırıldı.

8 TON AĞIRLIĞINDAKİ 186 PARÇA ESER TAŞINDI

Türk kültürü ve tarihi için önemli bir anlam taşıyan, toplam 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart - 20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo'da bulunan Ulusal Sanat Merkezi'nde; 14 Haziran - 28 Temmuz tarihleri arasında Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek.

Öte yandan Turkish Cargo, geçtiğimiz aylarda; Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp parçalarını Türkiye'ye getirmiş, Paris Louvre Müzesi'nde sergilenen 50'den fazla başyapıtı Tahran'a taşımış, Roma dönemine ait Herakles Lahdi'ni de Cenevre'den İstanbul'a başarılı şekilde ulaştırmıştı. Turkish Cargo, taşıma işlemi azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren sanat eserleri için üç adet hassas kargo odası ve bu konuda sertifikalı çalışanları ile dünyanın 124 ülkesindeki müşterilerine hizmet veriyor.

Görüntü Dökümü

-Topkapı Sarayı girişinden görüntüler

-Taşınan tarihi eserlerden görüntüler

-Eserlerin paketlenmesi

-Kargo yüklenmesi öncesi son kontroller

-Kargo'ların THY uçağına yüklenmesi

-Genel ve detaylar

20.03.2019 - 11.56 Haber Kodu : 190320089

==========================

4 - GAZETECİ GÜLDEN AYDIN İÇİN TGC'DE TÖREN DÜZENLENDİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () ARAŞTIRMACI gazeteci, Hürriyet Gazetesi Muhabiri Gülden Aydın, 1,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Gülden Aydın için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) tören düzenlendi. Törene çok sayıda meslektaşı katıldı.

Aydın'ın cenazesi Cağaloğlu'nda bulunan TGC merkezine getirildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Gülden Aydın'ın ölümü gerçekten erken ölüm. Çünkü onun daha kotaracağı pek çok haber, yazacağı pek çok yazı vardı. Çok değerli bir arkadaşımızı yitirdikö dedi.

MUNYAR: GAZETECİLİĞİ İNANILMAZDI

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vahap Munyar ise "Hem insan ilişkileri olarak değerli bir arkadaşımız ama onun ötesinde, gazeteciliği de inanılmazdı. Hürriyet'te hafta sonu eklerinde editörlük yaptı, muhabirlik yaptı. Hep de muhabir olarak anılmak istedi. Bizim mesleğimizin temeli de oydu. Yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüller, onun başarısını ortaya koyduö ifadelerini kullandı. Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin de "Bizim mesleğimizin özü muhabirliktir. Gülden muhabirliğin hakkını meslek hayatı boyunca vermiş olan bir arkadaşımız" diye konuştu.

Gazeteci Oral Çalışlar ise "Başarılı bir gazeteci ve muhabir olduğuna hep birlikte tanık olduk. Hepimize örnek olabilecek bir gazetecilik tecrübesi ve muhabirlik başarısıyla bize veda ediyor" dedi.

Aydın'ın cenazesi, Ihlamur'da bulunan Beşiktaş Cemevi'ndeki cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN TAKİPÇİSİYDİ

Hürriyet Gazetesinde uzun yıllar uzman muhabir olarak görev yapan Gülden Aydın, kadına şiddet, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, istismar ve Güneydoğu haberleriyle çok sayıda ödül almıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Törenden detay

-Olcayto'nun konuşması

-Munyar'ın konuşması

-Ergin'in konuşması

-Taputtan detay

-Genel ve Detaylar

======================================

(ÖZEL)

5- ÖNCE HAYVANLARA SONRA HAYVANSEVERLERE SALDIRDI

- Maltepe'deki tartışma kameralara yansıdı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Maltepe'de mahalle sakinlerinin sokak hayvanları için koydukları yatakları çöpe atan bir kişi, kendisine tepki gösterenlere de hakaret etti. Belediye tarafından koyulan bir kulübeyi yola savuran kişinin yaptıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe'de dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bir kişi oturduğu evinin yanındaki sokakta bulunan kedi ve köpek kulübelerini kaldırmak istedi. Kulübeleri kaldırdığı sırada çevredeki vatandaşlar durumu görerek tepki gösterdi. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine sinirlenen kişi ile mahalle sakinlerini arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin üzerine polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kedi ve köpeklerin kulübelerini kaldıran kişinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kişi hakkında mahalle sakinleri durumla ilgili şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O YAŞANAN TARTIŞMA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Dün akşam yaşanan tartışmayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekti. Görüntülerde, sokakta bulunan kedi ve köpek kulübelerini kaldıran kişi çevredeki vatandaşlarla tartışıyor. Tepkilerin büyümesi üzerine kişi, çevredekilere küfür ve tehditler savururken, hayvanları yatakları çöpe attığı görülüyor.



ELİNDEKİ SOPAYLA BİRKAÇ KEDİ VE KÖPEĞE VURDU

O yaşanan tartışma sırasında orada bulunan Ayfer Erdinç, "Sokağın arka tarafında oturan bir kişi daha önce burada bulunan köpekleri istemediğini ve belediyenin koyduğu kulübeleri istemediğini söyleyerek daha öncede vatandaşlarda tehditlerde bulunuyordu. Dün akşam da elinde sopayla köpekleri kovdu. Daha sonra elindeki sopalarla birkaç köpeğe vurduğunu ve su hortumuyla ıslattığını gördük. Sonra da kulübeyi buradan kaldırmaya çalıştı. Bizlere köpek ve kedileri istemediğini söyleyerek tehditlerde bulunmaya başladı. Burada yaşayan hayvanları başlarına bir şey gelmesinden ve zehirlemesinden korkuyoruz" dedi.

BÜTÜN HAYVANLARI ÖLDÜRECEĞİM

Olayın bulunduğu sokakta oturan Sultan Demir ise "Dün akşam bir beyefendi geldi. Sokakta bulunan kedi ve köpekleri kovaladı. Sonrada kulübelerini yıktı. Bütün hayvanları öldüreceğini söylüyor. Belediye yetkilerin izin verdiği yerdeki kulübeleri ve her şeyi kırdı. Zaten o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettik" diye konuştu.

KEDİ VE KÖPEKLERİN BESLENMESİYLE İLGİLEN VATANDAŞLARI TEHDİT VE HAKARET EDİYOR

Süleyman Fellah de, "Hayvanların burada yaşamasını istemiyor. Hayvanların onun kadar sokakta yaşamaya hakkı var bu sokaklar da hayvanlar dilsiz kullar biz dilli kullarız. Hayvanlara yardım edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

(CEP TELEFON KAMERASI)

-Sokakta yaşanan tartışma

-Kedi ve köpek kulübelerini savurması

-Çevredeki vatandaşları tehdit etmesi

-Yastıkları çöpe atması

-Genel ve detaylar

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Olayın yaşandığı yer

-Kedi ve köpeklerden detay

-Köpek kulübelerinden detay

-Sokaktaki mamalardan detay

-Vatandaşlarla köpekleri sevmesi

-(Gri şapkalı ve gözlüklü) Ayfur Erdinç ile röp.

-(Siyah montlu) Sultan Demir ile röp.

-Süleyman Fellah ile röp.

-Genel ve detaylar

20.03.2019 -12.15 Haber Kodu : 190320095

=============================

(ÖZEL)

6- HIRSIZ EVDE DÜŞÜRDÜĞÜ ŞANS OYUNU KUPONUNDAN YAKALANDI

*Esenyurt'ta hırsızlık için bir eve giren şüpheliyi, içeride düşürdüğü şans oyunu kuponu yakalattı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL

Esenyurt'ta geçen ay sabah saatlerinde bir hırsız, evde değerli eşya ararken, anne ve babası dışarıda odasında yalnız uyuyan kız çocuğunu bayıltmak istedi. İlaçlı bezin yüzüne bastırılmasıyla uyanan çocuk, bağırmaya başladı. Panikleyen şüpheli odadaki cep telefonunu alarak hızla kaçtı. Polis odada yerde bulduğu oyun kuponundan yatırılan bayii belirledi ve güvenlik kameralarından şüpheliyi yakaladı.

Olay Esenyurt, Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.30 sıralarında bir binaya gelen şüpheli, kapıyı açarak daireye girdi. Evde bir süre değerli eşya arayan, dairenin odalarını tek tek dolaşan hırsız, çocuk odasına girdiğinde yatağında uyuyan A.Z. (16) isimli kız çocuğu ile karşılaştı. Şüpheli elindeki ilaçlı bezi çocuğun yüzüne bastırıp bayıltmak isteyince çocuk uyanarak bağırdı. Panikleyen hırsız, odada bulunan cep telefonunu alarak hızla kaçtı.

AİLE DURUMU POLİSE İHBAR ETTİ

Çocuk durumu, o sıralarda dışarıda olan anne ve babasına haber verdi. Babanın İhbarı üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Asayiş Büro polis ekipleri önce şüpheliyi gören çocuktan bilgi aldı. Dairede titizlikle olay yeri çalışması yapan polis ekipleri, odalardan birinde yerde oynanmış şans oyunu kuponunu fark etti. Polis ekipleri oyun kuponunu şüphelinin düşürdüğü ihtimali üzerinde durarak, soruşturmayı genişletti.

POLİS SORUŞTURMAYI TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜ

Polis, önce kuponun oynandığı bayiyi tespit etti, daha sonra kuponun oynandığı tarih ve saatlere ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi, şüpheliyi belirledi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri kuponun oynandığı iş yerine ait güvenlik kamera görüntüleri ile çevreden edindiği kayıtları çocuğa izletti. Polis ekipleri şüphelinin tekrar aynı bayiye gelme ihtimaline karşı iş yerinin çevresinde önlem aldı. Görüntülerdeki Recep K. isimli şahsın kuponun oynandığı tekrar geldiğini gören Esenyurt Asayiş Büro ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Recep K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin sorgulanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Şüphelinin bayiide kuponu yatirma anları (Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin gözaltındaki görüntüsü

-Genel ve detaylar

20.03.2019 -12.18 Haber Kodu : 190320097

==========================================

7- AFGAN GENCİN KATİL ZANLISI ARKADAŞLARI ÇIKTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Zeytinburnu'nda sokak ortasında telefonla konuşurken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak öldürülen Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin'in (34) katil zanlısı Şapur M.(25) ile arkadaşı Turyulay S., polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Amannullah Kamardin'i, iş kurma vaadiyle kendilerinden para aldığı, iş olmayınca da ortadan kaybolarak kendilerini dolandırmaya çalıştığı için öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Zeytinburnu, Gökalp mahallesi, 53. sokak üzerinde 17 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda, sokak ortasında telefonla konuşarak yürüyen Amanullah Kamardin'in yanındaki iki kişiden biri, bir anda cebindeki bıçağı çıkararak ardı ardına Kamardin'e saplamaya başladı. Amanullah Kamardin kanlar içinde yere düşerken saldırganlar da yaya olarak kaçtı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Amanullah Kamardin hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın, güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde Amanullah Kamardin'in yanında bulunan iki kişiyle birlikte yürüdüğü daha sonra bu kişilerden birinin bir anda bıçağını çekerek olayı gerçekleştirdiği görüldü.

Polis bu görüntüleri incelenerek olayı gerçekleştiren Afganistan uyruklu Şapur M.(25) ile yanındaki arkadaşı Turyulay S.(22) polis tarafından yakalandı. Şüpheliler poliste verdiklerini ifadelerinde bir süre önce geldikleri İstanbul'da inşaatlarda çalışarak para kazandıklarını söylediler. Şapur M., "Afganistan'a özgü yöresel ürünleri satacağımız bir dükkan açmak istiyorduk. Amanullah, bize yardımcı olacağını söyledi. Ona bir miktar para verdik. Ancak aylar geçmesine rağmen dükkanı açamadık. Paramızı geri istediğimizde bize vermedi. Bu konuyu görüşmek için buluştuk. Ancak yine bize bir süre yalan söylemeye başlayınca bir anda kendimi kaybettim." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Kamardin'in fotoğrafı

20.03.2019 -11.54 Haber Kodu : 190320086

=============================

8- ÖLDÜRÜLEN LİSE ÖĞRENCİSİ EMİRCAN AÇIKGÖZ DAVASINDA TUTUKLU 5 SANIĞA TAHLİYE



*Küçükçekmece'de tanımadığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Karagöz'ün ölümüne ilişkin davada mahkeme heyeti, 5 sanığını tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliyesine karar verdi.



İSTANBUL

Küçükçekmece'de 2017 yılında tanımadığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün (16) ölümüne ilişkin davada 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

"BİR KİŞİNİN 'ÖLDÜRÜN' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUM"

Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya 8 tutuklu sanık ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada 12 kişi tanık sıfatıyla dinlendikten sonra sanıklar söz aldı. Söz verilen tutuklu sanık Emrah Bal, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Olay akşamı arkadaşım Eda ile geziyordum. Olay yerinden geçerken ateşin ortasında kaldım. Gelen ateşte ben de yaralandım. Ben kimseyi tanımam. Benim yaralanmama sebep olan kişiyi tanımıyordum ancak duruşma salonunda gördüğüm o şahsın Yakup Demirok olduğunu öğrendim. Ölen kişiyi kimin vurduğunu bilmiyorum. Beni vurandan şikayetçiyim" dedi. Soru üzerine sanık Bal, "Olay günü ismini bilmediğim sokak üzerinde kamyonet vardı. Kamyonetin arkasından çıkan şahıslardan birisi Yakup Demirok'tu, elinde küçük bir tabanca vardı. Aramızda 10-15 metre kadar mesafe vardı. Kamyonetin arkasından çıkan diğer kişileri hatırlamıyorum. Görsem belki tanıyabilirim. Huzurda bulunmuyorlar. Ayrıca bir kişinin 'Öldürün' diye bağırdığını duydum. Ancak yüzünü gördüğüm bu şahısta burada bulunanlardan biri değildir" dedi.

"BEN KİMSEYİ VURMADIM"

Tutuklu sanık Feyyaz Eren, mahallede 'uyuşturucu satılmasın' diye insanları uyardığını ve bu nedenle hasımları olduğunu belirterek, "Kuleli sokaktan giriş yaptığımda üzerimize ateş açıldı. Kamyonetin arkasından bana Akın Demirok, Emrah Demirok, Şahin Demirok ve Tolga Demirok ateş ettiler. Ancak ben de taciz ateşi ettim. Ben kimseyi vurmadım" dedi. Sanık Eren, "O caddede 500 dükkan var. Hiç birinin kamerası kayıt yapmamış mı, kayıtlar ne oldu?" diyerek konuşmasını tamamladı.

5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Cihat Altunç, Devran Demir, Rıdvan Eren, Serkan Kurt ve Savaş Kaplan'ın tutuklu kaldığı süreyi nazara alarak tahliyesine karar verdi. Cenap Alakuş, Emrah Bal ve Feyyaz Eren'in tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre olay şöyle oldu: Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Evden iki arkadaşıyla birlikte çıkarak babasının arabasına binen lise öğrencisi Emircan Açıkgöz çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Çıkan çatışmada Emircan Açıkgöz, aracına isabet eden kurşunlar sonucu hayatını kaybetti. Savcılık hazırladığı iddianamede, olayda maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araç içerisindekileri kasten öldürme kastı ile ateş ettiği, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği ve eylem sonucuna iki grubun beraber yol açtığı belirtildi. İddianamede 4'ü firari 36 sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 30'ar yıla kadar hapisleri isteniyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Arşiv







