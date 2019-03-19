DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- USTA OYUNCU ÜMİT YESİN ÖLDÜ

İstanbul

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti.

Yesin'in ölümünü sanatçı arkadaşları sosyal medyada duyurdu. Ümit Yesin 65 yaşındaydı.

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2- TARİHİ HANIN BİTMEYEN ÇİLESİ... KUBBELERİNDE REKLAM FİLMİ ÇEKİLDİ



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, () MANZARASIYLA dünyaca üne sahip olan ve kubbelerinde çekilen fotoğraflarıyla da tanınan tarihi Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'ın çatısında yasağa rağmen reklam çekimleri yapılıyor. Kubbelerinde çökme tehlikesi bulunan tarihi hanın çatısında, geçtiğimiz gün yine ünlü bir markanın reklam çekimi yapıldı.

Osmanlı hükümdarlarından Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan'ın, 17'nci yüzyılda kervansaray kompleksi şeklinde, vakıf malı olarak inşa ettirdiği Büyük Valide Han, günümüze kadar ulaşan kültürel miraslarımızın arasında önemli bir yere sahip. İpek Yolu'nun duraklarından ve dünyanın en eski ve en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul limanlarına Doğu'dan develerle mal taşıyan kervanların son durağı olan Osmanlı hanlarının en büyüğü olarak bilinen Büyük Valide Han, günümüzde Fatih ilçesinin Eminönü semtinde bulunuyor. Yüzyıllar geçmesine rağmen bugün de ticaretin önemli merkezleri olan Tahtakale, Mercan ve Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı'nın tam ortasında, Çakmakçılar Yokuşu'nda yer alan tarihi hanın odaları şimdilerde genellikle tekstil üretiminin yapıldığı ve çeşitli zanaat dallarının icra edildiği atölyeler olarak kullanılıyor.

ZIPLAYARAK FOTOĞRAF ÇEKENLER KUBBELERİ DELMİŞTİ

Son yıllarda sahip olduğu eşsiz İstanbul manzarasıyla bir 'fenomen' haline gelen, yıllara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan hanın çatısının bir bölümü 2016 yılında kubbeyle birlikte çökmüş olayda şans eseri zarar gören kimse olmamıştı. Çatıya çıkan kapıya Fatih Belediyesi'nce mühür de vurulmuştu. Bunun ardından kubbelerinin üstünde zıplayarak fotoğraf çektirme devri de sona ermişti. Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Koruma Kurulu'nun yazılı kararıyla mülk sahipleri hanın bakım ve onarımı konusunda yarılmış ve çatıya çıkış yasağı konulmuştu.

KUBBEYE ÇIKIP REKLAM FİLMİ ÇEKTİLER

Ancak Büyük Valide Han'ın çilesi bitmedi. Kubbelerine çıkışın yasak olduğu handa reklam çekimleriyle bu yasak deliniyor. Geçtiğimiz günlerde çatıda bir reklam filmi çekimi daha yapıldı. Büyük Valide Han'ın çatısı ünlü bir şampuan markasının televizyon reklam çekimini üstlenen yabancı bir prodüksiyon şirketine açıldı. Oldukça kalabalık oldukları görülen prodüksiyon ekibi, çatıya set çadırı kurdu, kilolarca ağırlıktaki stüdyo kamera sistemleriyle yasaklı çatıyı adeta platoya çevirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Reklam çekimi

-Ekibin görüntüleri

-Çatının drone ile çekilen görüntüleri

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3- BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANINDA KADINLARA DARP KAMERADA

Haber: Mehmet AKTARAN - İSTANBUL

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay bir eğlence mekanında kadınların dövülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanı çıkışında 6 kadın ile çalışanlar arasında çıkan tartışmaya özel güvenlik görevlileri de dahil olmuştu. Darp edildiklerini söyleyen kadınlar suç duyurusunda bulunurken eğlence mekanından yapılan açıklamada olaylara karışan güvenlik görevlisinin işine son verildiği kaydedilmişti. O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ile kadınlar arasında arbede yaşandığı görülüyor. Arbede sırasında kadınlarından birinin dövülmesi görüntülere yansıyor. Çalışanlar kadınları zor kullanarak eğlence mekanından çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamerası kaydı

-Darp edilen kadının paylaştığı fotolar

19.03.2019 -12.07 Haber Kodu : 190319073

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4-PENDİK'TE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, KAZA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İstanbul

Pendik'te taksi ile otomobil çarpıştı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kurtköy Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Kanarya Caddesi'nden gelen otomobil ile Güzeltepe sokaktan çıkan bir taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç kaldırıma savruldu. Kazayı otomobil sürücüsü Erol Keskin ile taksi şoförü Yusuf Özev yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlara çekiciyle yoldan kaldırıldı.

"CANA BİR ŞEY GELMEDİ ÖNEMLİ OLAN O"

Otomobil sürücüsü Erol Keskin, kaza yerine ışık konulması gerektiğini belirterek, "Hata kimde bilemiyorum. Buraya ışık konulması lazım. Hem vatandaş mağdur olmaz hem de yoldan geçen yayalar da zorlanıyor. Ben yaya olarak ta buradan geçiyorum. Cana bir şey gelmedi. Önemli olan o" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Daha sonra iki sürücü araçlarından iniyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Araçların çarpışma anı

-Sürücülerin araçlarından inmeleri

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Araç sürücüsü Keskin ile röportaj

-Genel ve detaylar

19.03.2019 - 11.29 Haber Kodu : 190319063

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5-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA NİJERYA UYRUKLU YOLCUNUN MİDESİNDEN 1 KİLOGRAM KOKAİN ÇIKTI

İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan Nijerya uyruklu yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen, 82 adet kapsüle konulmuş bir kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart tarihinde Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya Uyruklu yolcu R.E.'yi (22) uyuşturucu madde yuttuğundan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan incelemenin ardından R.E.'nin hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan incelemede şüphelinin piyasa değeri 200 bin lira olan daralı ağırlığı 1 kilogram gelen 82 adet kapsül (Kokain) uyuşturucu maddeyi yuttuğu tespit edildi. Uyuşturucu madde R.E.'nin vücudundan çıkarılarak, polise teslim edildi. Nijerya uyruklu R.E. 08 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin havalimanında çekilen görüntüleri

-Şüphelinin midesinde bulunan uyuşturucu maddeler

19.03.2019 -11.09 Haber Kodu : 190319055

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6-İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

*Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI İSTANBUL

Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, liderliğini Emirhan Demir'in yaptığı belirtilen suç örgütüne üye 24 kişiyi tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçeleri ile Kocaeli ve Sivas'ta bulunan çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 22'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 422 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken, firari olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik polisin çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah ticareti', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Başkasının işlediği suçu üstlenme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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7-RIZA SARRAF'IN KÖŞKÜNDEKİ TADİLAT DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL

Üsküdar, Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Duruşmada savunması alınan mimar Firuz Akın Han, taşınmazın tadilat projesinin yasalara ve imara uygun olup olmadığı konusunda sorumlu olduğunu belirterek, inşaata hiç gitmediğini söyledi.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına ABD'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık Firuz Akın Han ve Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan mimar Firuz Akın Han, taşınmazın tadilatına ilişkin projenin uygulanmasının teknik sorumlusu olduğunu belirterek, "Projenin imara ve yasalara uygun olup olmadığı hususunda sorumlu olan kişiyim. Ancak ben uygulama yapan kişi değilim. Şantiye şefi de değilim. Ben söz konusu inşaatta ruhsat imzalandıktan sonra inşaata ne zaman başlanacağı belli olmadığı için inşaata gitmem söz konusu olmadı. Boğaziçi tarafından söz konusu yerde zabıt tutulmuş, bu tutanak tutulduktan 4 gün sonra istifa dilekçesi verdim. Benim sorumlu olduğum dönem içinde herhangi bir uygulamaya yönelik bir şey yapılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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