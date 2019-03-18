DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1 - 17 ARALIK KUMPAS DAVASI'NDA KARAR (1)



Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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(havadan görüntülerle)

2- HADIMKÖY'DE KİMYASAL FABRİKASINDA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Taylan ERGÜN- İstanbul

Hadımköy'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.

Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerdinden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Havadan görüntü

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(ÖZEL)

3- ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA

- SOKAKTAKİLERİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler araçla geldikleri mahallede terör estirdi. Yolda yürüyenlere ateş açan saldırganlara mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar bazı evlerin camlarına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnönü Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişi saat 16.40 sıralarında siyah lüks bir araçla Belde Caddesi'nde durdu. Araçtan inen şüphelilerden ikisi, yolda yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Panikle kurşunlardan kaçmaya çalışanlar daha sonra saldırganları kovaladı. Ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla buradan kaçarken, onları kovalayanların arasında elinde silah olan birisi dikkat çekti. Silahların ateşlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelileri kovalayanlardan bir kişiyi gözaltına alırken, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"

İki çocuğunun bulunduğu odanın camına kurşun isabet eden bir kadın, "Salondaydım. Çocuklarım burada yatağın üzerinde oturuyorlardı. Birden sokaktan pat pat diye sesler gelince cama çıktım. Sokakta çatışma vardı. Çocuklarım 'cam kırıldı' deyince yanlarına geldim. Sonra polisi aradım" derken, bir başka görgü tanığı ise silahlı kavganın uyuşturucu satıcıları arasında çıktığını öne sürdü. Daha öncede silahlı çatışma çıktığını belirten görgü tanığı, "Her zaman olan bir şey" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga caddede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde siyah lüks bir araçla caddeye gelen 4 kişiden ikisi sokakta bulunanların üzerine ateş açıyor. Sokaktakiler panikle mermilerden korunmaya çalışıyor. Şüpheliler daha sonra ateş açarak, geri çekilirken sokaktakiler ali silahlı şüphelilerin peşinden koşuyor. Şüphelileri kovalayanlardan birisinin elindeki silah dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Siyah aracın durması

-İçinden inen iki kişinin ateş açması

-Sokaktakilerin saklanmaları

-Şüphelilerin kaçması

-Sokaktakilerin peşlerinden koşması

-Elinde silah olan birisinin kameraya yansıması

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detay

-Camdaki kurşun izi

-Camına mermi isabet eden kadınla röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

4- KADIKÖY'DE DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNDEN "İŞLERİMİZ DÜŞTÜ" EYLEMİ

*Marmaray ve metrobüs hattı nedeniyle işlerinin düştüğünü ileri süren 50'ye yakın dolmuş şoförü eylem yaptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL

Kadıköy'de hizmete açılan Marmaray ve metrobüs hattı nedeniyle işlerinin düştüğünü ileri süren bir grup dolmuş şoförü, kendileri için yeni hatlar açılmasını istedi. Grup adına yapılan açıklamada, "Taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" denildi.

Bostancı'da toplanan 50'ye yakın dolmuş şoförü, araçlarıyla Bağdat Caddesi'nden ilerleyerek Kadıköy'de duraklara geldi. Eylem sırasında trafik ekipleri de trafiğin etkilenmemesi ve bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak, "Taksi dolmuş esnafıyız. Kadıköy grubu olarak 264 araçla hizmet ediyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası ağırlıklı çalışırken metrobüs hattının açılması sonucu işlerimiz ciddi manada düşmüştür. Son olarak Marmaray hattını açılması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına gelmiştir. Yapılan yatırımları destekliyoruz fakat bundan esnafın en az etkilenmesi için çözüm üretilmesini istiyor, taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamada ayrıca, "İstanbul Taksiciler Odası'na kayıtlıyız. Plakalarımız taksi plakası. Vergi dairesinde, esnaf sicilde taksi geçiyoruz. Rengimiz sarı olmasına rağmen sürekli, öteleniyoruz. Diğer çözüm önerimiz yeni hatların açılmasıdır" denildi.

Grup basın açıklamasının sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan dolmuş sürücülerinden görüntü

-Bağdat caddesinde tek sıra halinde ilerlemeleri

-Kornalarına basmaları

-Sürücüler ile röp

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

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5- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE '18 MART' ANMASI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL

'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. İstanbul Valiliği tarafından, düzenlenen törende, kara, deniz, hava ve polis şehitleri anıldı.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi ile askeri ve emniyet personelin yanı sıra gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dualar okundu. Başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri anıta çelenk koydu.

"RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Vali Yerlikaya anıt özel defterini imzalayarak, "Vatan, bayrak ve namus uğruna canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin, bu uğurda gazi olma şerefine erişmiş gazilerimizin, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının, Çanakkale Deniz Zaferini 104. yıl dönümü 18 Mart Şehitlikleri Anma Günü vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, Allah şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin" dedi.

"NUR İÇİNDE YATSINLAR"

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik ise, "1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu topraklarına gelen Türklerin ve bu toprakları kanlarıyla toprak yapan bütün şehitlerimizden başlayarak yüzyıllardır bu toprakları korumak için verilen binlerce şehitlerimizi hiç unutmayacak ve daima yüreklerimizde yaşatacağız. Nur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı. Törenden sonra şehitlikler ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Bazı şehit yakınlarının kabirlerde dua ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Törene katılanlardan görüntü

-Şehit aileleri ve yakınlarından görüntü

-Anıta çelenkler konulması

-Konuşmalar

-Kabirlere karanfiller bırakılması

-Genel ve detaylar



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6- E-TİCARET DOLANDIRICILARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Haber-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,()

Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışı yaparak vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi. Kargo ile "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sözde sipariş alıp, sipariş aldıkları üründen farklı bir ürün göndererek mal satışı gerçekleştiren şebekeye yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara üzerinden vatandaşları e-ticaret siteleri aracılığı ile dolandıran bir şebekeyi tespit etti.

Çalışmalar kapsamında, URL adresi ile e-ticaret dolandırıcılığı yapan 12 ayrı siteyi tespit eden polis ekipleri, "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sipariş alarak vatandaşlara sipariş edilen ürünün dışında alakasız mal satışı gerçekleştiren 8 şüpheliyi belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenleyen polis, Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.U., Y.Y., N.Y., F.K. ve F.Ç. adlı zanlıları gözaltına aldı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Operasyon anı polis kamerasına yansırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, binlerce elektronik sigara, bu sigaralarla alakalı olduğu belirtilen aparat ve doküman ele geçirildi. Söz konusu sitelere erişim yasağı getirildi. Dolandırıcıların tutukları fiziki dokümanda vatandaşlara ait binlerce data ve sipariş bilgileri elde edilirken, bu datalarda dolandırıcıların milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınıp sorgulanan 8 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.Y. ve F.Ç. adlı 5 kişi tutuklandı. N.Y., F.K. ve Y.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyonun görüntüsü

-Özel harekat polislerinin yaptıkları baskınlar

-Ele geçirilen malzemeler

-Bilgisayarların incelenmesi

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin adlliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen malzelerin sergilenmesi



