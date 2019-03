DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(Havadan görüntülerle)

1- HALİÇ'TE YELKENLİ BATTI (1)

Haliç'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi deniz polisinin botunda bekliyor.

2- KADIKÖY'DE ANAOKULUNDA YANGIN PANİĞİ

Kadıköy'de bulunan bir anaokulunun çatısında yangın çıktı. Dumanları farkeden anaokulunda görevli öğretmenler ve çalışanlar, çocukları hemen tahliye etti.

Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir eğitim kurumunun anaokulu binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.00'da yangın çıktı. Dumanları fark eden görevliler hemen içeride bulunan öğrencileri tahliye etti. İhbar üzerine Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede okula gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, dumandan etkilenen anaokulu çalışanı bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın haberini alan bazı veliler çocuklarını almak için okula geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

3- THY, BOEİNG 737 MAX TİPİ UÇAKLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NA GÖTÜRECEK

Haber: İbrahim YILDIZ - Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL, () ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, geçici olarak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna aldı. THY, Atatürk Havalimanı'ndaki park sorunu nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) başvurarak uçakları, İstanbul Havalimanı'na götürmek istediğini iletti. İzin verilmesi durumunda 10 adet Boeing 737 MAX tipi uçak, İstanbul Havalimanı'na götürülecek 2 uçak ise hangarlarda bekletilecek.

4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 'TEL ÖRGÜLÜ' ÖNLEM



Enver ALAS-İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.

5- BAKAN VARANK: PROJELERİMİZİ HER ŞEHRİN ASLİ KARAKTERİNİ GÜÇLENDİRECEK ŞEKİLDE TASARLAYACAĞIZ

Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Altyapı ve üstyapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız" dedi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan kongreye İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile çok sayıda davetli katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, "'Altyapı ve üstyapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız.Teknolojinin imkânlarını şehirlerimizde en iyi şekilde kullanacak, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açacağız. Bu kapsamda belediye hizmetlerine erişimden, ulaşıma, enerjiden, cihaz yönetimine kadar her aşamada akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Bunları yaparken milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik edecek ve vatandaşımızın emrine sunacağız " dedi.

"Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, yüksek kaliteyle ürünü somutlaştıran ve son aşamada piyasaya sunan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. " diyen Bakan Varank, şöyle devam etti: "Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri bu işletmelere ev sahipliği yapan mekanlar. Başarının sırrı teknolojiyi geliştirip, bunu ürüne dönüştürmekte. Bakın Türkiye teknoloji tabanlı girişimlerde ciddi bir sıçrama potansiyelini barındırıyor. Microsoft tarafından satın alınan Citus Data bunun en yakın örneklerinden. Bu ve benzeri örnekleri daha da çoğaltmanın peşindeyiz. Milli Teknoloji Hamlemizi tüm Türkiye'ye yaymak, teknoloji üretiminde bilinci artırmak ve gençlerimizin eşsiz potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesinin düzenleyici kuruluşlar içinde olduğu ülkemizin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in ilkini geçen sene gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçen bu festivalle çok önemli bir ivme yakaladık .Geçtiğimiz hafta Teknofest yarışma başvuruları açıklandı. Şimdiye kadar 6 bin 774 takım Teknofeste başvurdu yani bir önceki seneye göre yüzde 60'lık bir artış var. Bazı alt dallarda başvurular hala devam ediyor. Bu bize şunu gösteriyor; gençlerimiz meraklı, ilgili ve teknolojinin öneminin farkında. Bu dinamizm ve heyecanla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel yok."

6- EKREM İMAMOĞLU İSO'YU ZİYARET ETTİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sanayi Odası yönetimi ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından İmamoğlu, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, sanayicilerin ülke istihdamındaki önemine vurgu yaparak, "İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin belki de en önemli kuruluşlarından, odalarından, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi ve bünyesinde Türkiye sanayisinin 3'te birini bulunduran, ihracatın, ithalatın en büyük payını gerçekleştiren kurumların olduğu güçlü bir organizasyon. Sanayinin İstanbul'daki geleceği işbirliğini nasıl yapmalıyız, istihdam koşullarını nasıl geliştirmeliyiz, sanayinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, üretenin kıymetli olduğu bir İstanbul dizayn edilmeli? Tümüyle bu ortak masanın, ortak aklın nasıl bir organizasyonla en nitelikli şekilde yönetime geldiğimiz takdirde nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Kendilerinin fikirlerini aldık, beklentilerini dinledik. Bence çok çok değerli bir buluşma oldu bizim adımıza" şeklinde konuştu. İmamoğlu, "Bu yönüyle çok verimli çok değerli, verimli bir buluşma oldu. Hem sayın başkana hem yönetim kuruluna bu sıcak samimi buluşma ve tümüyle bilgi paylaşımındaki şeffaflığından dolayı da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"İSTANBUL'UN GELİŞİMİ SANAYİNİN GELİŞİMİYLE PLANLANMALI"

İmamoğlu'ndan sonra, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da kameralara açıklamalarda bulundu. "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın İmamoğlu'yla İstanbullunun ve sanayimizin mevcut durumu ve geleceğe dönük projeleri paylaşma konusunda istişarede bulunduk. Öncelikle kendilerine bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkan mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinde de İstanbul sanayisini çok önemli bir bölümünü kesimini tespit eden ve İstanbul Sanayi Odası'nın birçok sanayisinin bulunduğu bir bölgenin başkanı olmasından dolayı son 5 yıldır sanayinin sorunlarını ve konularının içinde. O nedenle kendilerine muhterem zatına sanayicilerimizle olan yakın çalışmalarından dolayı bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim için her zaman savunduğumuz bir tez var. İstanbul tabiki bir finans şehri, turizm şehri, ticaret şehri ama İstanbul geçmişinden gelen sanayi özelliğini dün nasıl koruduysa, bugün nasıl koruyorsa yarında korumalı. İstanbul'un gelişimi sanayinin gelişimiyle birlikte planlanmalı. Bugünkü temel sohbetimizde İstanbul'un niteliğinin gelecekte atılmasında sanayinin payıyla onu yönlendirilmesiyle birlikte, çok ortak noktalarımız var. Umarız ki İstanbul'umuz hak ettiği dünya markası şehri olması diğer sektörlerin gücüyle ama sanayinin de varlığını koruyarak önümüzdeki süreçte sürdürecek ben kendilerine çıkmış oldukları bu yolculukta başarılar diliyorum. Bugünkü nazik ziyaret ve yararlı istişaremizden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

7- GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI'NDA İLK GÜN//EK GÖRÜNTÜLER- 3

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ-Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılığını yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö hattında seferler bugün itibariyle başladı. Vatandaşların ulaşım için tercih ettiği Gebze-Halkalı banliyö tren hattında günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak. Gebze ile Halkalı arası sadece 115 dakika sürecek. Faaliyete geçen hattın İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı belirtiliyor.

"MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN BAKALIM DEDİK"

Banliyö tren hattını merak ettiği için bindiğini söyleyen Murat Hamamcı, "Zeytinburnu'ndan gezmeye gittik. Tekrar geri döndük. Merak ettiğimiz için bir bakalım dedik. Daha bakılacak yerler var elbette fakat yine de çok rahatlamış. İnşallah daha iyi olur. Önceki banliyö trenlerinde bir tek Sirkeci - Halkalı hattı oluyordu ve çok kalabalık oluyordu ama bu tren uzun ve çok iyi" dedi.

"ARABAYLA GİTSEN İKİ BUÇUK SAATTE GİDEMEZSİN"

Gezmek için trene binen Recep Elmacı, "Biz bugün tren için gezmeye gidiyoruz. Oraları gezip bakacağız. Başkanımıza teşekkür ederim. Hayırlı olsun, bütün vatana. Bugün 185 km, 70 km'ye düşüyor. Buradan Gebze'ye arabayla gitsen iki buçuk saate gidemezsin. Bundan önce iki buçuk saat arabayla gidiyorduk. Şimdi çok güzel" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR HİZMET"

Tren hattında yolculuk yapan Hüseyin Elevli ise, "Çok güzel bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben Maltepe'ye gidiyorum. Kızım var orada. Kızımın yanına gitmek için iki buçuk üç saatte köprüyü geçemiyorduk. Özellikle trafiğe yakalanırsak daha da berbat oluyordu. Bunun daha önce 50 sene önce yapılması gerekirdi. Yapanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

8 - BEYKOZ'DA O ÇATIŞMANIN İZLERİNİ TAŞIYAN VİLLA SATIŞA ÇIKTI

BEYKOZ'da 19 yıl önce terör örgütü Hizbullah'ın başı Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı cinayetleri' olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı.

Beykoz'da 17 Ocak 2000'da saklandığı villada polisle çatışan Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü. Velioğlu'nun öldürüldüğü ve domuz bağı cinayetlerinin ortaya çıktığı villa satışa çıkarıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusunu yaptı.

"Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller" listesinde Beykoz Kanlıca'da bulunan 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı villa da yer aldı. Tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. "Hizbullah evi" olarak bilinen villanın satış ihalesi, 2 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek.

"SİLAHINI TEMİZLERKEN GÖRDÜM"

Hüseyin Velioğlu'nun villada silah temizlediğini gördüğünü söyleyen sokak sakinlerinden Necati Kefelioğlu, "Bu binanın en üst katında bizim tarafa bakan yerde açık terası var. Tam da benim penceremin karşısında. Ben oradan bakarken silah temizlerken görmüştüm" dedi. Villanın satışa çıktığını internetten öğrenen Kefelioğlu, "Bayağı harabe bir bina. Tinerciler kapısını kırıp içeride kaldılar. Bundan bir sene önce bahçede domates biber ektiler" diye konuştu.

9- ENGELLİ KADINA TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN SANIK BERAAT ETTİ

Esenyurt'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya (29) bir AVM'nin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiası ile 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan E.G., delil yetersizliğinden beraat etti.

Esenyurt'ta 24 Eylül 2016 tarihinde E.G., bir AVM'nin engelli tuvaletinde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya tecavüz ettiği iddiası ile "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık E.G. ve avukatı Atıl Uğur katılırken, şikayetçi D.A. duruşmaya katılmadı.

Sanık E.G.'nin avukatı Atıl Uğur, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık tutuksuz sanık E.G., "Takdir mahkemenindir" dedi. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanığın cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

10 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Bu soruşturma kapsamında 25 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan E.G., 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki D.A.'nın kas hastalığı nedeni ile tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamak zorunda olduğu, müşteki ile şüpheli E.G.'nin 24 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen iddianameye konu olaydan 4 ay önce tanıştıkları anlatılıyor. Şüphelinin bir kaç görüşmeden sonra müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği savunulan iddianamede, 24 Eylül 2016 tarihinde müşteki ile şüphelinin Esenyurt'ta bir AVM'de buluştukları, şüphelinin burada da müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği anlatılıyor. Müştekinin lavaboya gitmek istediğini beyan etmesi üzerine şüphelinin müştekiyi AVM'nin engelliler tuvaletine götürdüğü ve burada müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyordu. Müştekinin kanamasının oluşması üzerine şüpheli ile müştekinin birlikte hastaneye gittiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.