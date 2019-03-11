DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul şubesi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiğini öne sürerek eylem yaptı.Grup Taksim Odakule'de önünde toplantı. Basın açıklaması öncesi Laleli Camii İmamı Emrullah Akbaş tarafından ezan okundu. Ezanın ardından İstanbul'daki 4 şube adına Diyanet-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sezai Kaynar basın açıklaması yaptı. Kaynar, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi. Açıklamanın ardından tekbir getiren grup dua okuyarak alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grup üyelerinden görüntü

-Ezan okunması

-Basın açıklamasının yapılması

-Tekbir getirilmesi ve dua okunması

-Genel ve detaylar

11.03.2019 -11.58 Haber Kodu : 190311066

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9- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN BOEİNG 737 MAX AÇIKLAMASI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın düşmesinin ardından, filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduran Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" dedi.



