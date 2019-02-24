DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi için tüm birimleriyle görev başında olduğunu duyurdu. İBB'nin kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de şehrin 199 farklı noktasında beslenme desteği verdiği belirtildi.

7 BİN 83 PERSONEL, BİN 357 ARAÇ TEYAKKUZDA

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör kar yağışının etkili olduğu bölgelerde anlık müdahalede bulunuyor. Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında" denildi.

SOKAK HAYVANLARINA İBB'DEN MAMA DESTEĞİ

İBB'nin havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürdüğü belirtildi. "Dün akşamdan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bu sabah da İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktasında can dostlarımıza toplam bir ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı. Mama yardımı, kış ayları boyunca devam edecek" ifadelerine yer verildi.

HER SABAH MAMA YARDIMI ULAŞTIRILIYOR

Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, "İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı'yla besleme noktalarına kedi ve köpekler için besleyici değeri yüksek kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mama dağıtımı kış şartlarının başladığı ilk günden bu yana devam ediyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Toplamda ise her gün sabah saatlerinde toplam 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ayrıca kuşlar için de küçük kaplar ile yüksek noktalara yem bırakılıyor" denildi.

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8- BEYOĞLU'NDA MARKET SOYGUNU

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,()

İstanbul Beyoğlu'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu. Kasiyeri silah zoruyla etkisiz hale getiren soyguncu, kasadan 3 bin lira alarak kayıplara karıştı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Kaan Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Markete maskeli silahlı soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncu kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin çalısmaları

-Market çalışanları

- Zırhlı polis araçları

-Genel ve detay görüntüler

24.02.2019 - 15.19 - Haber Kodu : 190224113

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9- ARNAVUTKÖY'DE BAŞIBOŞ ATLAR KAR ALTINDA SIĞINACAK YER ARADI



Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Arnavutköy'deki sokak hayvanlarını ve başıboş atları da vurdu. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı Arnavutköy'de başıboş halde dolaşan 9 at, sığınacak yer aradı. Atlar, sokak aralarında dolaşırken soğuktan korunabilmek için zaman zaman binaların balkon altlarına giriyor.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde görülen başıboş atlar, soğuktan korunma için sığınacak karınlarını doyuracak yer aradı. Sokak sokak dolaşan atlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Atların oldukça bakımsız oldukları gözlerden kaçmadı. Aralarında yavru tayların da olduğu 9 attan bazılarının ise topallayarak yürüdüğü gözlendi. Gece yarısı soğuk havanın kendisini iyice hissettirdiği Arnavutköy'de atlar, sokak arlarında izlerini kaybederek uzaklaştılar.

Görüntü dökümü:

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-Atların görüntüsü

-Saçak altlarına sığınmaları

-yollarda yürümeleri

-Genel ve detaylar

