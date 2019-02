DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(havadan görüntülerle)

1- BALAT'TA 3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

- ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul

Fatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.

Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. Bina çevresindeki bir araçta hasar gelirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökmesi yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan gelen sesler ve taş parçalarının düşmesi üzerine çevredekiler uzaklaşıyor. Bir aracın uzaklaştırmaya çalışılması sırasında bina bir anda çöküyor. Sokağı toz bulutu kaplarken çevredekiler hızla olay yerinden kaçıyor.

2- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN ÖN RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

* Kartal'da binanın çökmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ön bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

* Raporda, binanın betonunda kullanılan kumun yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumu olduğu, beton kalitesinin projede öngörülen beton kalitesinin yaklaşık yarı dayanımında olduğu, TSE standartlarına uygun olmadığı, 12'lik demirin korezyon sonucu 9.5'a kadar düştüğü bilgisine yer verildi.

* Yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 kat yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin nedeni, bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı, inşaatın yapım sürecinde rol alan kişilerin kusurlu olabileceği ifade edildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporu soruşturma dosyasına girdi.

İnşaat mühendisi, makine mühendisi, iş güvenliği uzmanlarınca hazırlanan raporda, çökme sonrası 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı belirtilerek, apartmanın yapımında deniz kumunun yıkanmadan kullanıldığı belirtildi.

Çöken binada 47 kişinin ikamet ettiği bilgisine yer verilen raporda, zemin katın büyük bölümünün tekstil deposu olarak kullanıldığı, küçük bir kısmının ofis olduğu, faaliyette bulunmadıkları için çalışan bulunmadığı kaydedildi.

Binanın mimari ve statik projelerinin 16 Ekim 1992 tarihinde Kartal Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü'nce onayladığı belirtilen bilirkişi raporunda, binanın 7 katlı olarak yapıldığı belirtildi.

YIKANMAMIŞ DENİZ KUMU KULLANILDI

Raporda, binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü müddetçe görev yapıldığını belirten bilirkişiler, binanın betonunda kullanılan kumun yıkanmamış ve elekten geçirilmemiş deniz kumu olduğu, betonda midye kabuklarına rastlandığı, demirlerde korezyon oluştuğu, 12'lik inşaat demirlerinin 9.5'a kadar düştüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının binanın taban alanının yüzde 75'inde bodrum kat döşeme kotuna kadar tamamlandığı, yandaki binanın yıkılma riski nedeniyle sol aksın bulunduğu alanın şimdilik temizlenemediği bilgisine yer verildi.

BETON TSE'YE UYGUN DEĞİL

Proje statik hesaplarında inşaatta kullanılacak beton sınıfının BS 16 (C16) olarak öngörüldüğü belirtilen raporda, beton basınç dayanım testi sonuçlarına göre, 19 numuneden 10 adedinin dayanım değerinin (16N/mm²) altında olduğunun tespit edildiği, beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı, öngörülenin yaklaşık yarı dayanımında olduğu, yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 kat yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin nedeni, bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı, inşaatın yapım sürecinde rol alan kişilerin kusurlu olabileceği ifade edildi.

KASIT UNSURUNUN BULUNMADIĞI ANCAK...

Binanın çökmesinde kasıt unsuru bulunmadığı belirtilen raporda, kazanın öngörülebilir ve alınacak tedbirlerle önlenebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Raporda, proje müellifi, teknik uygulama sorumlusu, sorumlu sürveyan, bina inşaatının yapımını üstlenen müteahhit veya yapı sahibi ile inşaatın yapımı sırasında denetleme sorumluluğu bulunan ilgililerin meydana gelen olayda kusurlu olabileceği kaydedildi.

3- DRONE'Lİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Ali AKSOYER / İstanbul

İstanbul ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalarak kayıplara karışan şebeke, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Şebeke üyelerinin yakalanmamak için polis telsizi dinleyip, sokaktaki güvenlik kameralarının kablolarını kestikleri, alarm sistemlerini etkisiz hale getirdikten sonra hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Hırsızlık öncesi Drone ile keşif yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada eritilmiş altın, binlerce uyuşturucu hap , altın eritme fırınları gibi malzemeler ele geçirildi.

32 KİLOGRAM ALTIN ÇALMIŞLAR

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 25 Ekim 2018'de kuyumcu dükkanında hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk kilo altının çalındığını tespit etti. Aynı şüphelilerin Bilecik Bozüyük'te bulunan kuyumcudan da yüklü miktarda altın çalındığını belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, Bilecik'te gerçekleşen hırsızlığın ardından şüphelilerin İstanbul'a geldiğini tespit etti.

POLİS OPERASYON YAPTI

Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alındı. Polis bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Esenyurt'ta hırsızlık çetesinin kullandığı eve de baskın yaptı. Baskın yapılan evden çıkanlar deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

EVDEN ÇIKANLAR POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Polisin evde yaptığı aramada 138 bin dolar, yaklaşık 13 kilogram eritilmiş altından dökülen külçe altınlar, altın eritmekte kullanılan makine, 'Ekstacy' diye tabir edilen yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap, 1000 gr 'Skunk' adı verilen uyuşturucu madde, 2 çelik yelek, 2 adet telsiz ve drone ele geçirildi.

İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANIYORLARMIŞ

Şebeke üyelerinin hırsızlık yapacakları kuyumcuları insansız hava aracıyla keşif yaptığı belirlendi. Daha da ileri giden şebekenin alarm sistemleri internet üzerinden çökerttikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi. Bununla da kalmayan şüpheliler temin ettikleri telsizlerle polis kanallarını dinleyerek kendilerine kaçış güzergahları belirleyip kayıplara karıştıkları ortaya çıktı.

ALTINI ERİTİP UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYORLARMIŞ

Şebeke üyelerinin çaldıkları altınları kuyumculara özel bir makineyle eriterek aracılar yardımıyla sattığı ve buradan gelen parayla da uyuşturucu aldıkları kaydedildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

4- YILDIRIM: TRAFİK BENİM İŞİM

* TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,

"Ulaşım benim işim, Trafik benim işim Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim. Hiç kimse endişe etmesin"

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ümraniye MHP İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen Cumhur İttifakı kahvaltı programına katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhur İttifakının Ümraniye adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayı Hasan Can da katıldı.

Binali Yıldırım, programda konuşmasından önce kürsüde "Ölürüm Türkiye'm" şarkısını dinledi ve eşlik etti.

Ardından Yıldırım, "İstanbul on bir yaşındaki Binali'yi, Binali Yıldırım yapan şehirdir. Bu şehre benim borcum var. On bir yaşında Erzincan Refahiye Kayı Köyü'nden topal Dursun'un evladı olarak İstanbul'a geldim. İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okudum. Meslek sahibi oldum. Aile sahibi oldum. Çoluk çocuk sahibi oldum. Binali Yıldırım oldum. Bu şehre borcum var. Şimdi bu şehre bu borcu ödeme vaktidir" dedi.

Türkiye'ye gelen 40 milyon turistin 13.5 milyonunun İstanbul'a geldiğini belirten Yıldırım, "Demek ki İstanbul Türkiye'yi taşıyan, Türk ekonomisinin bel kemiği. O halde İstanbul'u şansa bırakamayız değil mi? Çok çalışacağız, kalan 45 gün içerisinde bütün hemşerilerimize ulaşacağız. İsmet Yıldırım hedefi koydu hayırlı uğurlu olsun " şeklinde konuştu.

Yıldırım, "İstanbul dünyada en fazla görülmek istenen şehir. Sorunları yok mu? Var. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Sorunları torunlara bırakacak değiliz. Sorunları çözeceğiz. Ulaşım benim işim. Trafik benim işim. Türkiye'de çözdüm. İstanbul'da da haydi haydi çözerim. Hiç kimse endişe etmesin" şeklinde konuştu.

5- "TÜRKİYE HUZUR GÜVEN" DENETİMİ

Çağatay KENARLI, İstanbul

"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Polis ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunanların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Bu sırada diğer poliler ise araçlarda arama yaptı. Trafik ekipleri araçların evraklarını kontrol etti. Dedektör köpeklerinde destek verdiği operasyonda hafif ticari araçlar ve minibüslerin iç kısımlarında 'Lucky' isimli dedektör köpek arama yaptı. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

-Genel ve detaylar