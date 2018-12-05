DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL BÜLTENİ-3

1- MEHMET ALİ ALABORA HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,()

Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi ile Gezi Parkı eylemlerine katılan oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında, nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talep yazısında, Gezi olaylarının iç organizasyonun halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğu kaydedildi. Mehmet Ali Alabora'nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır'da gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler yaptığı da belirtilen yazıda, Alabora'nın Gezi Parkı olayları sırasında twitter hesabından, "Mesele sadece Gezi parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?" şeklinde provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve bu konularla alakalı Alabora ve tutuklu şüpheli Mehmet Osman Kavala arasında telefon görüşmelerinin tespit edildiği anlatıldı. Yine Garaj İstanbul ve benzeri toplantılarda Gezi eylemlerinde sanatçıların ne şekilde kullanılması gerektiğinin konuşulduğu, bu konuda planlama yapıldığı ifade edildi. Yazıda, çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatta George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Osman Kavala'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu ve yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Mehmet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların ise çıkan olayların alevlendirilmesi için twitter üzerinden örgütlenme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

OLAYLARDA ETKİN ROL OYNADIĞI BELİRTİLDİ

Elde edilen delillere göre, Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar neticesinde planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği ileri sürülen yazıda, eylemlerin nihai amacının, "Ülkede şiddet eylemlerini marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp, kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu anlaşılmıştır" denildi. Şüpheli Mehmet Ali Alabora'nın yurt dışında bulunduğu belirtilen yazıda, Alabora'nın eylemler ve olaylarda etkin rol aldığı hususunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme" suçunu işlediğine dair yeterli ve somut delillerin mevcut olduğu kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

-Mehmet Ali Alabora'nın Gezi Parkı eylemlerindeki görüntüleri

05.12.2018 - 13.08-Haber Kodu : 181205135

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2-KAŞIKÇI CİNAYETİNDE İKİ SUUDİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Özden ATİK /İSTANBUL,()

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Cinayetle ilgili hem İstanbul'da, hem de Suudi Arabistan'da soruşturma yürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

05.12.2018 -12.10- Haber Kodu : 181205111

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3- (havadan görüntülerle)

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL

Tuzla'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 11.30'da çıkan yangına Orhanlı, Kartal, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri 22 araç, 56 personelle müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenlerler tedavi altına alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE FABRİKA

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-Yangından görüntüler (alevli)

-Yaralı

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

FEED

05.12.2018 - 12.22-Haber Kodu : 181205120

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4-SARALLAR'A 2 İLDE OPERASYON: 17 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütünün alt grubuna düzenlenen operasyonda Ümit Saral ve Tufan Saral'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp ve yağma gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği bir suç örgütünü belirleyerek çalışma başlattı. 6 ay boyunca fiziki ve teknik takiple izlenen şüphelilere sabah saatlerinde İstanbul ve Gebze'de eş zamanlı baskın yapıldı. İddiaya göre liderliğini Ümit Saral ve Tufan Saral'ın yaptığı belirlenen suç örgütüne yapılan operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

7 TABANCA, 1 AV TÜFEĞİ

Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda 1'i kurusıkı toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği ile değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi.

SARALLAR'IN ALT GRUBU

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir alt grup olduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ümit Saral ve Tufan Saral'ın aralarında bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen silahlar

05.12.2018 - 13.09-Haber Kodu : 181205136

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5- METEOROJİ'DEN FIRTINA UYARISI

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

-Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

-Marmara'da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

-Kuzey Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

-Güney Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

- Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul'da fırıtınada çekilen görüntüler (arşiv)

05.12.2018 -12.44- Haber Kodu : 181205125



