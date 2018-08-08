DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- JANDARMADAN KAÇTI POLİSE YAKALANDILAR

* Şişli'de polisin amansız takibi kamerada

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Zeki GÜNAL-Taner YENER/İSTANBUL

Şişli'de jandarmadan kaçan biri silahlı iki şüpheli polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Polisin amansız takibi ve zanlıları yakalaması kamerası tarafından görüntülendi.

JANDARMA KOVALADI POLİS YAKALADI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mahkum getiren jandarma ekipleri hastane bahçesinde belinde silah olan birinden şüphelendi. Jandarma silahlı kişi ile yanındaki arkadaşına kimlik kontrolü ve üst araması yapmak istedi. Bu sırada iki şüpheli kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri tarafından kovalanan zanlılar kaçmayı başardı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirince arama çalışmaları genişletildi. Polis ekipleri şüphelilerin izine Halide Edip Adıvar Caddesi'nde rastladı. Biri silahlı iki şüpheli ile polis ekipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler farklı sokaklarda bulunan iki apartman bahçesinde yakalandı. Polis ekipleri şüphelilerini üst aramasında silaha rastlamadı. Yakalanan 2 şüpheliyi sorgulayan polis ekipleri silahı bir apartman boşluğunda buldu. Gözaltına alınan şüpheliler Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin şüphelileri araması

-Polis tarafından yaşanan kovalamaca

-Şüphelinin apartman bahçesinde yakalanması

-Kelepçelenen şüphelinin polis aracına götürülmesi

-Silahı sakladıkları yerde polisin arama yapması

-Bulunan silahın polis aracına götürülmesi

-Şüphelilerin polis merkezine götürülmesi

-Genel ve detaylar

08.08.2018 - 14.09 Haber Kodu : 180808099_ISTANBUL

08.08.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180808097

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2- 4 YAŞINDAKİ ADEM'DEN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

*Sancaktepe'de bisiklet sürerken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Sancaktepe'de bisiklet sürerken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile kazada ihmal olduğunu söyleyerek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Örde'den geriye ailesiyle çektiği bu video ve fotoğraflar kaldı.

Kaza dün Emek Mahallesi Fatih Caddesi Yaprak Sokak'ta meydana gelmişti. Adem A. isimli sürücü kullandığı kamyonetle sokaktan geri çıkmak isterken bisiklet süren 4 yaşındaki Adem Örde'yi ezmişti. Kamyonetin altında kalan talihsiz çocuk feci şekilde can verdi.

4 yaşındaki Adem için Emek Mahallesi'ndeki Hacı İzzet Dursun Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Örde'nin cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi. Kamyonetin sürücüsü Adem A. polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



"İHMAL VAR SORUMLULARIN CEZALANDRILMASINI İSTİYORUM"

Cenazenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Örde'nin babası Sedat Örde, 1 aydır sokakta çalışma olduğunu ve rögar kapaklarının kenarlarında boşluk olduğunu ifade etti. Baba Örde, "Benim çocuğum bisikleti ile gelirken rögar kapağının kenarındaki boşluğa takılarak yere düşüyor. O arada geri geri gelmekte olan kamyon çocuğumu fark edemeyerek çarparak ölümüne neden oldu. Burada ihmal var. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi



OĞLUMUN DOĞUMGÜNÜN 2 GÜN KALMIŞTI

Anne Aysel Örde ise çocuğun ayakkabısına sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne "İhmal var. Aylardır burası böyle. Her gün çukur açıyorlardı. Biz bıktık artık, hatta şikayet bile ettik. Benim ciğerim yandı başkasının ki yanmasın. Benim oğlum 5 yaşına girecekti .Benim oğlumun doğum gününe 2 gün kalmıştı" diye konuştu. 4 yaşındaki Adem Örde'den geriye ailesiyle çektiği bu video ve fotoğraflar kaldı.



Görüntü Dökümü:

-Baba Sedar Örde ile röp

-Anne Aysel Örde ile röp

-Kazanın olduğu sokaktan görüntü

-Babanın kaza yerindeki çukurları göstermesi

-Rögar kenarındaki çukurlardan görüntü

-Kapatılan çukurlardan görüntü

-Anneni çocuğun ayakkabısına sarılarak ağlaması

-Küçük çocuğun videoları ve fotoğrafları

-Genel ve detay görüntüler

08.08.2018 - 14.31 Haber Kodu : 180808109

08.08.2018 - 14.29 Haber Kodu : 180808108_I

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3- SAVUNMA SANAYİ BAŞKAN YARDIMCISI TÜFEKÇİ: TÜRKİYE'NİN KÖŞEYE SIKIŞMIŞ BİR DURUMU YOK

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından MİLGEM ve ATAK helikopterlerinin ihracatına yönelik ABD'nin kısıtlamaları olup olmadığıyla ilgili, "Kısıtlamalar konusunda alternatiflerimiz var. Bu anlamda Türkiye'nin savunma sanayiinde köşeye sıkışmış bir durumu yok" dedi.

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından ilk kez 13 -15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO 2018'in tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisi üreticileri ile tedarikçilerinin buluşturacak olan SAHA EXPO'nun tanıtım toplantısına, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsansız Hava Araçları üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ile SAHA İstanbul'un yönetim kurulu üyeleri katıldı. Katılımcılar, yerli ve milli savunma sanayiini desteklemek adına bu yıl ilki düzenlenecek olan fuarın hedefleri ve özellikleri hakkında bilgiler verdi. Konuşmalarından ardından basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

"KISITLAMALAR KONUSUNDA ALTERNATİFLERİMİZ VAR"

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'ye, ABD ile yaşanan siyasi gerilimden dolayı Türkiye'nin ATAK T129 helikopterleri ve MİLGEM'in ihracatı konusunda bir sıkıntı veya kısıtlama olup olmadığı sorusu yöneltildi. Tüfekçi, "Savunma sanayimizin başlangıcı ASELSAN'ın Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir ambargonun kurulmasıyla hayat buldu. Bunun için bu tür kısıtlamalar bizi hiçbir zaman yıldırmaz hatta daha da kamçılayarak gelişmemize vesile olur. Kısıtlamalar konusunda alternatiflerimiz var. Hem Milgem'de hem ATAK'ta. Bu anlamda da Türkiye'nin savunma sanayiinde köşeye sıkışmış bir durumu yok" dedi.

HALUK BAYRAKTAR'DAN "AKINCI PROJESİ" AÇIKLAMASI

Akıncı projesinde kapsamında üretilecek motorların yerli olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsansız Hava Araçları(İHA) üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yanıt verdi. Akıncı projesinin yerli İHA'da TB2'den sonra kendi klasmanında en ileri teknolojik düzeye sahip radar sistemleri, elektronik koduyla bir platform olduğunu vurgulayan Bayraktar, "TAİ tarafından geliştirilen motoru tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen turbo dizel bir motordur. Bu motorun geliştirilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

"DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞIN SAVUNMA SANAYİİ SEKTÖRÜNE YANSIMASI"

Döviz kurlarında yaşanan artışların savunma sanayiine nasıl yansıdığı ve savunma sanayi üretiminde bulunan firmalara yönelik de bu konuda ne gibi mesajlar vermek istediğine yönelik bir soru üzerine de Haluk Bayraktar, şunları söyledi:

"Baykar olarak, biz bu işlere girdiğimizde bir aile girişimiydik, KOBİ ölçeğinde bir firmaydık. Ülkemizde yıllarca mücadeleler verdik. Özdemir Bey bizzat kendi dairesini sattı ve bu işe yatırdı. Savunma sanayiinin kendine ait dinamikleri var. Bu alanda başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya, fedakarca odaklanmış adeta bir milli seferberlik gibi bu işe bakan girişimciler istiyor. Bu, ticari kaygıyla yol alabileceğimiz bir alan değil. Bu işin heyecanını duyan, geliştirdiği teknolojiyle, sistemlerle, bunu kendi askeri, polisiyle devletiyle gurur duyacak, sahada ülkenin güvenliğine sağladığı katkıyla şeref duyacak bir anlayış ve kültür gerektiriyor. Buna adanmışlık gerektiriyor. Biz bu işlere girdiğimizde Türkiye İsrail'den İHA satın alıyordu. Şu an, İsrail'den satın alınan Heron'lardan çok daha üstün; bugün Zeytindalı'nda milli hava araçları görev yaptı. Biz kendimiz bunu yaptığında hem onunla ilgili her türlü riski alabiliyoruz, hem de maliyet olarak yurt dışına bunun 5 katı gibi bir bedeli ödeyerek stratejik anlamda bağımlı olmak yerine kendi insanımıza, girişimcimize güvenerek böyle bir başarı hikayesi ortaya koyduk. Bizim bir hedefimiz var; savunma alanında bağımsızlığımızın devam ettirilerek, güçlü bir şekilde artırılmasıdır."

Görüntü Dökümü

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-Tanıtım toplantısından görüntüler

-Toplantıya katılanlar

-Haluk Bayraktar'ın açılış konuşması

-Basın mensuplarının soruları

-Celal Sami Tüfekçi'nin soruyu yanıtlaması

-Haluk Bayraktar'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

08.08.2018 - 14.34 Haber Kodu : 180808111_

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4- YENİKÖY'DE HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Yeniköy Sahili'nden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerledi. Bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hortum görüntüleri

-Detaylar

08.08.2018 - 14.02 Haber Kodu : 180808094_

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5- CÜNEYT ARKIN'DAN İYİ HABER

Haber: Buse ÖZEL - İSTANBUL

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın taburcu edildi.

Silivri'deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bu sabah taburcu oldu. 81 yaşındaki Arkın'ın tedavisinin hemşire gözetiminde evinde devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler



08.08.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180808082

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6- KALDIRIMLAR YATAKLARI OLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Taner YENER - Ersan SAN - /İSTANBUL,()

Taksim ve çevresinde kaldırımlar evsizler için yatak oldu.

Beyoğlu'nda özellikle Taksim Meydanı ve çevresindeki sokaklarda adım başı evsizlere rastlamak mümkün. Havanın da sıcak olması sebebiyle özellikle sabah saatlerinde bir çok evsiz yol kenarlarında, kaldırımlarda ve banklarda yatarken görülüyor. Betonda yatan evsizlerin birçoğu yabancı uyruklu. Gezi Parkı'ndaki oyun alanında bir çocuğun salıncakta sallanırken, diğer tarafta ise bir gencin kaydırağın üzerinde uyuması dikkat çekti. Parkın başka bir bölümünde bankta uyuyan evsizi de güvenlik görevlileri ikaz ederek yerinden kaldırdı. Benzer görüntüye bir çok sokakta rastlamak mümkün.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndaki beton zeminde yatanlar

-Gezi Parkı'nda bankta ve oyun aletinde uyuyanlar

-Güvenlik görevlilerinin uyuyanları uyarması

-Ara sokaklarda yerlerde yatanlar

-Genel ve detaylar

08.08.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180808078_