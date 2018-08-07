DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAŞAKŞEHİR'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUYLA DEHŞET SAÇTI

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

- 4 araca çarpıp işyeri önünde oturan 3 kişinin üzerine yönelen kamyondan kaçamayan esnaf ağır yaralandı.

- Kamyondan son anda kaçanlar o anları anlattı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Başakşehir'de ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kamyonun girdiği işyerinin önünde oturan bir kişi ağır yaralandı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'ndeki kaza saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Plakası olmayan hafriyat kamyonunun ehliyetsiz sürücüsü Abdülkerim Peksoy (20), ara sokaktan caddeye çıkan dolmuşa çarpmamak için manevra yaptı. Süratli olduğu öğrenilen kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İŞYERİ ÇALIŞANLARI DEHŞET ANLARINI YAŞADI

Kontrolden çıkan kamyon, ilk önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki dört araca çarptı. Kamyon, daha sonra cadde üzerindeki bir mangal kömürü satan dükkanın duvarına çarparak durdu. Bu sırada dükkan önünde oturan işyeri sahibi Sadrettin Can ve çalışanları kazada dehşet anlarını yaşadı. Kamyonun üzerlerine geldiğini gören 3 kişi panik halinde sağa sola kaçışırken, Sadrettin Can ise kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAÇARKEN YAKALANDI

Bu arada, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Abdülkerim Peksoy, kaza sonrası kamyondan atlayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü olay yerinden yaklaşık 500 metre ilerisinde çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, polis merkezine götürdü. Kazada, kamyonun çarptığı ağır yaralı Sadrettin Can ise olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI'NDAN 'KAMYONUN HIZLI OLDUĞU İDDİASI'

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Üzerinde plakası olmayan kamyonun, olay anında yükü olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede plakaların kamyonun içindeki bir bölmede olduğunu tespit etti. Asfalttaki kamyona ait fren izleri de dikkat çekti. Olayı anlatan görgü tanıkları, kamyon sürücüsünün çok hızlı olduğunu iddia etti. Mahalle sakinleri de hafriyat kamyonlarının kaçak çalıştığını ileri sürerken, benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

NASIL KAÇTIĞINI ANLATTI

Kazadan saliselerle kurtulan Bayram Çiçekdağ, olay anını anlattı. Çiçekdağ, "Karşıdan baya hızlı bir şekilde hafriyat kamyonu geliyordu. Ara sokaktan bir araba çıktı, tahminim frene basarken araba iyice hız aldı. Sonra aramıza daldı. Biz sağa sola kaçtık ama bir arkadaşımızı altına aldı. Kendisi ağır yaralandı. Kamyonun şoförü araçtan inerek, kaçmaya başladı. Polis ekipleri peşine düştü ve yakalamış. Kaçak hafriyat çekiyorlar. Plakası yok" dedi. Yan dükkanın çalışanlarından Ertan Çiçek ise benzer olayların geçmişte de yaşandığını belirtirken, hafriyat kamyonlarına yönelik önlem alınmasını istedi. Çiçek, "Bu bir kerelik bir kaza değil. Bundan bir sene öncede oldu. Aynı kamyon bundan altı ay önce de otobüs durağına daldı" diye konuştu. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, kazaya sebep olan hafriyat kamyonu ile zarar gören araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan, kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlara çarpan kamyonun gelişi ve bu sırada duvarına çarptığı dükkanın çevresindekilerin kaçışması ve panik anları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü / İKİ FARKLI

-Olay yerinden görüntüler

-Kazanın meydana geldiği cadde

-Caddedeki fren izleri

-Çekicilerin zarar gören araçları çekmesi

-İşyeri çalışanlarıyla röp

-Bayram Çiçekdağ'ın olay anını anlatması

-Kamyonun yıktığı elektrik direği

-Kamyonun çekilmesi

-Vinçler

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri

07.08.2018 - 13.46 Haber Kodu : 180807081_

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2- GAZİOSMANPAŞA'DA KANLI SOYGUN : 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle sakini yaralandı.

Olay, Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde bulunan 577'nci Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Plakasız bir otomobille bakkal dükkanının önüne gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, içeriye girdi. Soyguncular bir miktar para ile sigaraları aldı. Bu sırada bakkal Ali Yavuz ve mahalle sakini Eyüp Tuna soyguncuları engellemeye çalıştı. Soyguncuların ateş açması sonucu Ali Yavuz göğsünden, Eyüp Tuna ise bacağından yaralandı. Maskeli soyguncular geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, göğsünden vurulan Yavuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken kaçan soyguncular aranıyor



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar

07.08.2018 - 13.27 Haber Kodu : 180807075

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3- CÜNEYT ARKIN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

*Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin,

"Cüneyt Arkın düne göre daha iyi. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı"

İstanbul

Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor. Arkın'ın doktoru, Serpil Özsezin "Cüneyt Arkın düne göre daha iyi. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin, Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirterek "Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunumu sıkıntısıyla geldi. 2 gündür yoğun bakımda takip ediyoruz. Makineye bağlamaya ihtiyacımız olmadı çok şükür. Testleri yapıldı. Maske tedavisiyle şu anda dün akşamdan beri daha iyi. Daha rahat. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"KISA ZAMANDA BABAM DA ÇIKAR BİR AÇIKLAMA YAPAR"

Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Kaan Cüreklibatır "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ"

Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz" dedi.

Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu söyleyen Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Özsezin açıklama

-Kaan Cüreklibatır ile röp

-Betül Cüreklibatır ile röp

-Hayati Arkaz ile röp

-Hastaneden görüntü

-Detaylar

07.08.2018 - 13.52 Haber Kodu : 180807082

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4- OYUNCU TALAT BULUT HAKKINDAKİ TACİZ İDDİASINA TAKİPSİZLİK KARARI..

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nca, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı verdi. Talat Bulut'un avukatı Ahmet Avşar müvekkili hakkında "yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Şikayetçi Özge Ş.'nin avukatı Sibel Önder ise karara itiraz edeceklerini ifade etti.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ.

Set çalışanı Özge Ş.'nin tacize uğradığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunması üzerine oyuncu Talat Bulut hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararı üzerine basın açıklaması yapan oyuncu Talat Bulut'un avukatı Ahmet Avşar, müvekkili hakkında "yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Açıklamada, "Toplumun yoğun ilgi gösterdiği bu soruşturma da bu şekilde kapanmış bulunmaktadır. Karar şüphesiz ki itiraza tabidir. Ancak gerçek ortaya çıkmış, müvekkil Talat Bulut hakkındaki asılsız suçlamadan aklanmıştır. Kendisi hakkında insafsızca bir iftirayı ortaya atıp, haysiyet cellatlığı yapanların vicdanlarıyla ne şekilde ibralaşacakları ise açık bir merak konusudur" ifadeleri yer aldı.

ÖZGE Ş'NİN AVUKATI: "TACİZ KUYTUDA YAŞANIR"

Şikayetçi Özge Ş'nin avukatı Sibel Önder ise savcılığın kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Avukat Önder, "Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var, dilekçelerimizi hazırlayıp bugün savcılığa sunacağız. Üst mahkeme itirazımızı değerlendirecek. Verilmiş karar yerinde değildir. Taciz bilindiği gibi, kuytuda yaşanır. Asla orta bir yerde yaşanmaz. Dosya içerisinde, şüpheli aleyhine 5'e yakın tanık ifadesi mevcut. Bunlar hiç değerlendirilmemiş. Dosyanın kapandığı şeklindeki yorumlar hukuk dışı" dedi.

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5- İSTANBUL'DA YARI FİYATINA SURİYELİ BERBER

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (),

İSTANBUL'da kayıtlı 81 Suriyeli berber dükkanı var. Ülkelerindeki iç karışıklılık nedeniyle Türkiye'ye göç eden Suriyeliler, son 7 yılda yurdun dört bir yanında farklı işletmeler kurdu. Kurulan işletmelerin başında toptancılık ve hizmet sektörü geliyor. Son yıllarda sayıları hızla artan berberler de o sektörlerden biri. Özellikle, Suriyeli göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı İstanbul, Kilis, Gaziantep gibi illerde, kayıt dışı açılan berberlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. İstanbul Umum Erkek Berber Odası verilerine göre kent genelinde Suriyeliler üzerine kayıtlı 81 işletme var. Bunların 29'u Fatih'te, 15'i Esenyurt'ta, 8'i Bağcılar'da, 6'sı Küçükçekmece, 5'i Esenler, Avcılar 5'i, 3'ü Zeytinburnu'nda, 2'şer tanesi Güngören, Bahçelievler ve Sultangazi'de, 1'er berber dükkanı ise Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye'de bulunuyor. Ancak odaya göre, kayıt dışı çalışan Suriyeli berberlerle birlikte bu sayı yüzü geçiyor.

SURİYELİLER YARI FİYATINA ÇALIŞIYOR

Kayıt dışı çalışan berberlerin birçoğu piyasanın çok altında kesim yapıyor. İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin yanı sıra birçok Türk vatandaşı da daha ucuz olduğu için Arap berberleri tercih ediyor. Kent genelinde fiyat tarifeleri bölgelere göre de değişiklik gösteriyor. Örneğin, Aksaray ve çevresinde saç traşı 10, sakal traşı 5, cilt bakım 7, saç ve bıyık boyama da 50 liradan yapılıyor. İstanbul Berberler Odası'nın fiyat listesine göre ise odaya kayıtlı Türk Berberlerde saç kesimi 20, sakal traşı 10, cilt bakımı 6, saç ve bıyık boyama ise 58 liraya mâl oluyor.

"HAKSIZ REKABET YAŞANIYOR"

İstanbul Umum Berberler Odası Başkanı Şükrü, Suriye ve Afgan göçünden sonra çok ciddi haksız rekabetin yaşandığını belirtti. Akyüz, " Meslektaşlarımız bu gelişi güzel açılan, kontrol edilmeyen, kayıt altına alınmayan yabancılardan şikayetçi. Ama bunlar gelsinler, berberlik mi yapacak gelsin kalfa olarak çalışsın, aşçılık mı yapacak gitsin aşçılık yapsın. Ama bunlar işin kolayına kaçıp kontrolsüz ve kayıtsız bir şekilde esnafımızın karşısında, sağında solunda, arkasında hiçbir yere kaydolmadan dükkan açmaları, iş yeri işletmeleri tamamen bizim esnafımızı mağdur ediyor" diye konuştu. Akyüz, "Bizim mesleki kararlar aldığımız pazar uygulamamızın olduğu ilçelerimiz var. Pazar günleri belirli ilçelerdeki berberlerimiz izin yapar. Ama Suriyeliler, hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına, pazar günleri çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Suriyeli berber işletmeleri

-Çalışan Suriyeli berberler

-Suriyeli berber tabelaları

-Oda Başkanı Şükrü Akyüz röportajı

-Genel ve detay görüntüler

07.08.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180807065