DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1)

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA -İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

-Konvoyun görüntü

-Çamlıca Kulesi

-Detaylar

06.08.2018 - 13.46 Haber Kodu : 180806093

06.08.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180806097_

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2- ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Anıl UÇAN-İSTANBUL()

İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 94'ü tamamlandı. Son durumu havadan görüntülenen havalimanının faaliyete geçmesi için 'Geçici Kabul Başvurusu' Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne yapıldı.

Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı 29 Ekim'de hizmete açılacak olan havalimanın şu ana kadar yüzde 94'lük bölümü tamamlandı. 29 Ekim'de gerçekleşecek açılış için yürütülen çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 32 bin kişinin görev yaptığı şantiyede çalışmaların planlandığı gibi ilerlediği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Havadan Terminalden görüntü

-Havadan Kuleden görüntü

-Havadan Pistlerden görüntü



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3- CÜNEYT ARKIN'A HASTANEDE ZİYARETLER

* Arkın ile birlikte Battalgazi ve Kara Murat serilerinde rol alan oyuncu Hikmet Taşdemir, Arkın'ı ziyaret etti.

Haber: İstanbul

Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'a ziyaretler sürüyor. Arkın ile birlikte Battalgazi ve Kara Murat serilerinde rol alan oyuncu Hikmet Taşdemir, Arkın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Çıkışta yaptığı açıklamada Arkın'ı göremediğini söyleyen Taşdemir, "Doktor hanımla görüştüm. "Hiç olmazsa bir merhaba diyeyim" dedim. 'Şimdi enerjisini boşalttığımız zaman kötü duruma girer. İster misin böyle birşey?' dedi. İster miyim hiç? Durumu kritikmiş,. Kritik olunca yoğun bakımda tedavisi sürüyor" dedi.

Taşdemir, "Cüneyt Arkın denilince vücudunda kırılmadık yer kalmıyor. Kolay kolay dublör kullanmayan bir adamdı. Belki de şuan ki durumu hep o günlere bağlı. Çok iyi bir insandır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Taşdemir ile röportaj

-Detaylar

06.08.2018 - 13.50 Haber Kodu : 180806095

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4- İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, ()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda, Avrupa'ya kaçırılmaya çalışılan 2 bin yıllık bronz döküm gladyatör miğferi başta olmak üzere çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy, Fatih ve Şişlide 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda, Anadolu'dan Avrupa'ya kaçırılmak üzere İstanbul'da bulundurulduğu öğrenilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserler arasında Selçuklu dönemine ait 1 havan ve tokmağı, 21 kapı kilidi ve 1 yüzük, Osmanlı dönemine ait aşure kabı, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memluk dönemine ait üzeri işlemeli 14 kazan ve 1 alem başı, Safevi dönemine ait 4 miğfer ve 3 kalkan, üzerinde İbranice yazı karakterleri bulunan 3 bronz levha, Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait 21 sikke, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine Tevrat'a ait yazıların bulunduğu toralar, yüzükler, kemer tokaları, mühür örnekleri olduğu tespit edildi.

Toplam 237 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltındaki 5 şüphelinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen tarihi eserler

-Genel ve detay görüntüler

06.08.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180806082

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(ÖZEL)

5- YANAN ARACA BETON MİKSERİYLE MÜDAHALE

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper-KORKMAZ-İSTANBUL

Ümraniye'de TEM otoyolunda yanan araca yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü tarafından müdahale edildi. Beton mikserinden sıkılan su ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 12.30 TEM otoyolu Edirne istikameti Çakmak köprü yakınında meydana geldi.34 EG 2065 plakalı araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını emniyet şeridine çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü yanan aracı görerek durdu. Sürücü, beton mikserinden su sıkarken trafikteki diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışma yaptı. Yangın nedeniyle TEM otoyolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

-Yanan aracın görüntüsü

-Beton mikseri ile müdahale

-Beton mikserinden su sıkılması

-Yangın söndürme tüpleriyle müdahale

-İtfaiyenin soğutma çalışması

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

06.08.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180806088

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(ÖZEL)

6- 11 YAŞINDAKİ BERRAK SUBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Şile'de boğularak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Berrak Subaşı son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü amcası ve kuzeniyle Şile Ağva'da bulunan bir plaja giden 11 yaşındaki Berrak Subaşı deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Berrak'ın cenazesi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan işlemlerin ardından Berrak'ın cenazesi Samandıra Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Berrak'ın cenazesi Samandıra merkez mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü

-Cenazenin görüntüsü

-Mezarlığa giriş

-Cenazeye katılanlardan görüntü

06.08.2018 -14.08 Haber Kodu : 180806098