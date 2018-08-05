DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- DUKTOSKOPİ CİHAZI ÇALINAN DOKTOR, HIRSIZLARA SESLENDİ: PAZARTESİ İKİ HASTAMLA RANDEVUM VAR

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL

Meme başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren cihazı, çalınan aracı ile birlikte hırsızlarca çalınan Pr. Dr. Ömer Bender, hırsızlara seslendi. Cihazın araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bender, "Pazartesi iki hastamla randevum var. Ve çok zorlanacağım o cihaz olmadan yöntemi uygulamak için. Hadi aracı çaldılar, ama bilgisayar çantamı ve o cihazı bir şekilde bana ulaştırmalarını arzu ediyorum" dedi. Prof. Bender, cihazı şimdiye kadar 1500 hastada kullandığını belirterek, "Hiç bir şekilde teşhisi konulamayan 60 civarında çok erken evre meme kanseri yakaladım, ki ultrasonda, mamografide, MR'da hiçbir şekilde yakalanması mümkün olmayan meme kanseri yakaladım" dedi.

6 YIL ÖNCE SES GETİREN ÇALIŞMA

Türkiye'de, Prof. Dr. Ömer Bender'in geliştirdiği Duktoskopi yöntemin ile ameliyatsız tedavinin dünyada sadece Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. O tarihte yapılan açıklamada, Bender de meme başı akıntısında teşhis ve tedavi için en yeni yöntemin Duktoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri vermişti: "Duktoskopi, meme süt kanallarının içine 0.5 ve 1.3 milimetre arasında değişen çaplardaki optik sistemlerle girilerek, süt kanallarının içinin görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik inceleme yöntemidir. Duktoskopi, akıntının olduğu kanalın genişletilerek kanal içine mikro endoskop yerleştirilmesiyle uygulanıyor. Endeskopun ucundaki kamera yardımıyla kanal içindeki hastalık gözle görülebiliyor. Bu yöntem sayesinde çok ince çaplı süt kanallarının içi görülerek yapısı kontrol edilebiliyor, işlem sırasında süt kanalının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi olup olmadığı araştırılabiliyor. Ayrıca görüntüleme sırasında şüpheli lezyonlardan parça alınarak hastalığa tam olarak tanı konulması da mümkün. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarının genişlemesi ve iltihaplanması, süt kanallarındaki iyi huylu tümörler, süt kanallarının kirlenmesi ve meme kanseri hastalıkların önceden saptanabiliyor. "

Görüntü Dökümü:

-Doktor ile röportaj

-Detaylar

05.08.2018 - 13.06 Haber Kodu : 180805059

05.08.2018 - 13.16 Haber Kodu : 180805062

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2- SULTANGAZİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Haber: İstanbul

Sultangazi'de çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Rabi Kseibani öldü, kuzeni Hazem Kseibani yaralandı.

Olay, dün akşam Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2256 sokakta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre; sokakta yürüyen Suriye uyruklu 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran kavgada daha sonra bıçaklar çekildi. Kavgada boynundan bıçaklanan Rabi Kseibani hayatını kaybetti, kuzeni Hazem Kseibani'de yaralandı. Bıçaklı kavga dehşetine şahit olan sokak sakinleri büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rabi Kseibani'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kseiban'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu/na kaldırıldı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Hazem Kseibani ise Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hazem Kseibani'nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, Rabi Kseibani'yi öldüren ve Hazem Kseibani'yi yaralayan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Yerdeki kan izleri

-Detaylar

05.08.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180805070

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3- 11 YAŞINDAKİ BERRAK'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (2)

*DENİZ ALTINDA DALGIÇLARLA, KAYALIKLARDA DRONE'LA ARANIYOR

* Berrak Subaşı'nın dedesi,

"Yardım bekliyoruz. Sadece dolanıyorlar, acılıyız. 200 kişiye yakın insanım var burada, Kars'tan gelmişler. Bize devlet yardımcı olsun"

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

DEDE: YARDIM BEKLİYORUZ

Acılı Berrak Subaşı'nın dedesi sadece üstten bir arama olduğunu belirterek, "Yardım bekliyoruz. Sadece dolanıyorlar, acılıyız. 200 kişiye yakın insanım var burada, Kars'tan gelmişler. Bize devlet yardımcı olsun" dedi. Subaşı'nın başka bi yakını da "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında, ekiplerin ulaşamadığı kayalık bölgelerde de drone'la arama çalışmaları da başlattı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Arama çalışmaları

-Yakınlarının görüntüsü

-Dedenin konuşması( mavi kareli gömlekli)

-Yakınlarının konuşması

-Genel v detaylar

05.08.2018 -14.14 Haber Kodu : 180805071



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4- SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İstanbul

Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 221 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişileri yönelik soruşturma başlattı. Tespit edilen bir adrese yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 kilo 221 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan mikser ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Evde yapılan arama

-Uyuşturucuların bulunması

-Detaylar

05.08.2018 - 12.24 Haber Kodu : 180805050_

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5- KAĞITHANE'DE KUM YÜKLÜ KAMYONET DUVARA ÇARPTI: 1 YARALI

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Taner YENER / İSTANBUL,

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce kaldırıma daha sonra ise inşaat malzemelerinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemerburgaz istikametinden Seyrantepe mevkiine seyir halinde olan Mehmet Elkatmış'ın kullandığı 34 KV 7178 plakalı kum yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma ardından da bir inşaat firmasına ait malzemelerinde bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, inşaat firmasına ait tuğlalar ise çevreye saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü Mehmet Elkatmış ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında iş yerinin önünde oturduğunu söyleyen Fahrettin Çelik, " Büyük bir gürültü oldu. Kamyon bir anda yol kenarındaki malzemeleri dağıttı. Şoförü kurtarmaya gittik, şoför şoka girmişti. Şoförün durumu iyi . Benim 4-5 milyarlık zararım var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyonet

-Polis ekipleri ve itfaiyeden görüntü

-Genel ve detaylar

05.08.2018 - 13.18 Haber Kodu : 180805063_

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6- AVCILAR'DAKİ BAĞLANTI SORUNUNA OPERATÖRLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Haber: İstanbul

Avcılar'da son günlerde yaşanan internet bağlantı sorunuyla ilgili Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada "Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır" denilirken Avcılar Belediyesi ise "İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir" açıklamasını yaptı.

OPERATÖRLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

Anayasamızın 22. maddesinde "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptirö ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir. Anayasa Mahkemesinin 22 - 09 - 2010 gün ve 201091 sayılı kararı ile 30 Aralık 2010 gün ve 27801 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararında yapı niteliği taşıyan baz istasyonlarının İmar Mevzuatı'na tabi olduklarını ve bu anlamda ilgili kurumların (yani Belediyemizin) denetim yetkisinin Danıştay'ca kabul edilmeye devam ettiği belirtilmiştir. 3194 sayılı imar kanununun 31,32. 42 ve 41 maddelerinde İmar Yönetmeliğinin 9. Maddesi şartlarına aykırı yapılan yapılar bir (1) ay içinde ruhsata bağlanması gerekmekte olup, ruhsata bağlanmaması halinde Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği alınan karar doğrultusunda kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca Danıştay 14. Dairesinin 2016/ 10138 Esas ve 08/11/2016 Tarihli kararı da bu yöndedir. Hizmet ve hukuki süreç devam etmektedir. Değerli hemşerilerimize saygı ile duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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