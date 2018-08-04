DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DA HASTANE ZİYARETİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Ziyaret ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Sanayi Bakanı Mustafa Varank da yanındaydı. Hastaneden ayrılan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geçtiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın aracının çıkışı

-El sallaması

-Konvoydan görüntü

-Genel ve detaylar

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(geniş haber)

2- RİVA'DA CAN PAZARI : 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

BEYKOZ Riva'da denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi son anda kurtarıldı.

Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Denize girmenin tehlikeli olduğu uyarısının bulunduğu alanda denize giren Hüseyin Kızılırmak, Şükran Çakır ve Yunus Kızılırmak suda çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren akraba 3 kişinin yardımına Riva plajından gelen cankurtaran ekipler yetişti. Cankurtaranlar jetskilerle 3 kişi denizden çıkardı. Durumu ciddi olan Hüseyin Kızılırmak'a (49) ilk müdahale sahilde yapıldı. Bu sırada akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Kızılırmak kurtarılamadı. Bu arada az önce can pazarının yaşandığı alanda çocuklarıyla gelen bazı ailelerinin denize girmeye devam etmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olayın yaşandığı bölgeden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Denize girenlerden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Cep telefonu görüntüsü

-Denizden çıkarılan vatandaşa müdahale

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Denizden çıkarılan kadının görüntüsü(mavili)

-Yakınlarının ağlaması

-Ambulansların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

04.08.2018 - 12.31 Haber Kodu : 180804066

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3- BAKAN ERSOY'DAN AKM ALANINDA İNCELEME

* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

"En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak"

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İstanbul,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı '100 günlük eylem planı' arasında yer alan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin, bakanlığın öncelikli konularından birisi olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taksim'de yıkılan AKM alanında incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti. Bakan Ersoy, inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgili aldıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

"BAKANLIĞIMIZIN ÖNCELİKLİ KONULARINDAN BİRİSİ"

Bakan Ersoy, "Dün, yeni yönetim sisteminin 100 günlük eylem planı açıklandı. Bu eylem planının içinde bizim bakanlığımızın öncelikli konularından birisi de Atatürk Kültür Merkezi... En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

"EN GEÇ EKİM AYI İÇİNDE İHALE SÜRECİNİ TAMAMLIYORUZ"

Bakan Ersoy, projeye çok hızlı bir şekilde girildiğini aktararak, projenin çok kısa bir sürede tamamlanıp hizmete gireceğini bildirdi. Ersoy, "İlk aşamada ilk 100 günlük programda bütçelendirilmesi ve ihalesinin yapılması var. En geç Ekim ayı içinde ihale sürecini tamamlıyoruz. Zaten proje bitti. İhale sürecini tamamlayacağız. O tarihten sonra ikinci 100 günlük eylem planında zaten inşaat süreciyle ilgili bilgilendirme yaparız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ersoy'un inşaat alanını gezmesi

-Ersoy'un yetkililerden bilgi alması

İnşaat alanında incelemeler yapılırken

-Mehmet Nuri Ersoy'un basın açıklaması

-İnşaat çalışmaları

-İş makinalarından görüntüler

-İşçilerin demirleri toplaması

04.08.2018 - 16.00 Haber Kodu : 180804115

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(havadan görüntüyle)

4- BAKAN ERSOY: RAMİ KIŞLASI'NI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İstanbul,

Eyüpsultan'da restorasyon çalışmaları devam eden ve tamalandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası'nı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan proje kapsamında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

"PROJEYİ NASIL DAHA HIZLANDIRABİLİRİZ DİYE İNCELEME YAPIYORUZ"

İnşaatı devam eden alanları gezen Bakan Ersoy, projeyle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Ersoy, "Rami Kışlası'nda devam eden inşaatları kısımları da önemli rol oynuyor. Projeyi nasıl daha hızlandırabiliriz diye inceleme yapıyoruz. Hızlandıracak birkaç detay üzerinde konuştuk. Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. 100 günlük eylem planı içinde bu ikinci inşaat bölümünün yüzde 20'den yüzde 45'lik tamamlanma oranına getirilmesi var. Çok önemli bir engel yok gibi. Onları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bizim için önemli olan projenin tamamlanması ve bittiği zaman sadece bina olarak değil çevre düzenlemeleriyle birlikte Rami'de yaşayan halka sürdürülebilir bir ortam yaratılması, hem onların ihtiyaçlarının karşılanması hem de onlar için bir gelir kaynağı olmasıdır" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile restorasyon çalışmalarını yürüten yetkililer eşlik etti.

BEYAZIT HALK KÜTÜPHANESİ ZİYARET ETTİ

Rami Kışlası'ndaki programının ardından Bakan Ersoy beraberindekilerle birlikte Beyazıt Halk Kütüphanesi'ne geçerek, incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ersoy'un Rami Kışlası'ndaki incelemeleri

-Ersoy'un kışlayı gezmesi

-İnşaat alanında incelemelerde bulunması

-Bakan Ersoy'un yetkililerden bilgi alması

-Kışlanın içinde gezmesi

-Bakan Ersoy'un açıklamaları

-Kışlanın havadan görüntüsü

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5- RAMİ KIŞLASI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN - İSTANBUL

Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası'nı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan proje kapsamında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün öğleden sonra Rami Kışlası'nda incelemelerde bulunacak.

Görüntü Dökümü:

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-Kışladaki son durumunu havadan görüntüleri

04.08.2018 - 12.43 Haber Kodu : 180804071_