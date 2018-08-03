DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

AVCILAR'da bir binada, 5 yıldan bu yana kullanılmayan 3 dairenin 'çöp eve' dönüşmesi ve kimliği belirlenemeyen kişilerin uğrak yeri haline gelmesi üzerine girişlerine tuğla örülüp kapatıldı.

14 KAMYON ATIK ÇIKTI

Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 katlı binanın alt katlarını büro olarak kullananlar, kime ait olduğunu bilmedikleri üst kattaki 2 ve 4'üncü kattaki pis kokular gelen bir dairenin çöp ev haline getirildiğini, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin gelip gittiğini görünce imza toplayarak şikayetçi oldu. Belediye ekipleri evlerde inceleme yaparak sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Sahiplerine ulaşılamayan evlerin çöp ile dolu olduğunu belirlendi. Tutanaklar hazırlanarak daireler boşaltıldı. Ekipler, 4 ve 5'inci kattaki 3 evden 14 kamyon kasasını dolduran eşyaları kullanılamayacak haldeki kıyafetleri ve katı atıkları götürürken, eşyalar arasında bulunan büyük bir Türk bayrağını fark eden işçilerden biri bunu alarak özenle katlayıp cebine koydu.

GİRİŞLERİNE DUVAR ÖRÜLDÜ

Çöplerden temizlenen evler dezenfekte edildi. Evlerin yeniden aynı duruma gelmemesi amacıyla binada oturanların isteği üzerine sahipleri gelinceye kadar kapıların olduğu bölümün tuğla ile duvar ile kapatılması için de harekete geçildi. Görevliler 5 kat tuğla taşıyarak boşaltılan sahipsiz çöp evlere 'Duvar kapı' önlemini uygulamaya koydu. Bina sakinleri 5 yıldan bu yana sahipleri tarafından terk edilen 3 evin özellikle yaz aylarında dayanılmaz ağır koku yaydığını, kimliği belirsiz kişilerin sık sık gelip buralara girip kalmasından rahatsız olduklarını, temizlik yapılması ve 'Duvar kapı' önleminin uygulanması için belediyeye başvurduklarını, 5'inci katın olduğu bölüme hiç girilmemesi için demir bir kapı yaptırmayı planladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü;:

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-Binanın üst katlarının dıştan görünümü

-Çöp evlerden çöpler toplanırken

-İşçilerden biri çöp evde bulduğu Türk bayrağını özenle alarak katlarken

-Çöp evden çıkarılan çöplerin konulduğu kamyon

-Bina sakinlerinden biri çöp evler ile ilgili şikayetlerini ve 'Duvar kapı' isteklerini anlatırken

-İşçiler tuğla taşırken

-Kapılara tuğlalarla duvar örülürken

03.08.2018 - 13.38 Haber Kodu : 180803080_I

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7- KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA: 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kartal'da emniyet şeridinde otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Cihat Gerçik'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakkı Gülmez hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kartal'da 15 Haziran 2016 tarihinde saat 02.30'da emniyet şeridinde seyir eden motosiklete çarparak motosiklet sürücüsü Cihat Gerçik'in (24) ölümün neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Hakkı Gülmez (37) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, olay tarihinde D-100 karayolu üzerinde Pendik istikametine doğru seyir halinde bulunana Hakkı Gülmez yönetimindeki otomobilin, aynı yönde emniyet şeridinde ilerleyen Cihat Gerçik yönetimindeki motosiklete çarptığı belirtildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cihat Gerçik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, tutuklu bulunan şüpheli Hakkı Gülmez'in ifadesine de yer verildi. Gülmez'in ifadesinde alkolsüz olduğunu beyan ettiği belirtilen iddianamede, motosikletin emniyet şeridinde ilerlerken sola kaydığını, çarpmamak için manevra yaptığını, ancak motosiklete çarparak takla attığını, 100-120 metre sürüklendiğini, hızının da 100-110 kilometre arası olduğunu, olayda kusurunun bulunmadığını beyan ettiği kaydedildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Kaza Tespit Tutanağı'na göre iki sürücünün de kusurlu bulunduğu, bilirkişi raporuna göre de otomobil sürücüsünün tam kusurlu bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, otomobil sürücüsü Hakkı Gülmez'in, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

OLAYDAN SONRA SERBEST BIRAKILAN HAKKI GÜLMEZ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANMIŞTI

Hakkı Gülmez, olayın yaşandığı gün gözaltına alındı, bir gün sonra serbest bırakıldı. İtiraz üzerine 20 Haziran tarihinde gözaltına alınan Hakkı Gülmez, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

03.08.2018 - 13.35 Haber Kodu : 180803078_