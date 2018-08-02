DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3 

(GENİŞ HABER)

1- KILIÇDAROĞLU: AMERİKA'DAKİ 2 BAKAN HAKKINDA AYNI KARAR ALINMALI

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"(ABD'nin yaptırım kararı) Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika'daki 2 bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır"

"(CHP Kurultayı) Ülkenin bu kadar sorunu varken, partide 'kurultay olacak mı olmayacak mı' tartışması, imzalar olursa olur. Bunun büyütülecek, Türkiye'nin temel sorunuymuş gibi ortaya sunulmasını doğru bulmuyorum"

"(Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu) Umuyoruz bayram öncesi 17. Daire hukuka uygun bir karar alır ve Enis Bey evine dönmüş olur"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını doğru bulmadıklarını belirterek, "ABD'nin aldığı karar, Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, bu sorun oturulur, konuşulur. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentonun iradesini yansıtan bildiriye imza attık" dedi. Dış politikada 'mütekabiliyet' kuralını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika'daki 2 bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır" ifadelerini de kullandı.



"UMUYORUZ BAYRAM ÖNCESİ ENİS BEY EVİNE DÖNMÜŞ OLUR"

Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu Yeşilköy'deki evinde ziyaret etti. Saat 10.15 sıralarında Berberoğlu'nun evine gelen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Oya Berberoğlu, basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutukluluk durumuna ilişkin, yeniden milletvekili seçilmesiyle, yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Berberoğlu'nun serbest bırakılarak, parlamentoda yemin etmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun bu konudaki iradesi Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından da değişik hukukçular tarafından da dile getirildi. Eski olaylar tartışılabilir ama yeni süreci hepimizin dikkate alması gerekiyor. Yargıtay'ın ilgili dairenin aldığı karar parlamentonun iradesine gölge düşürüyor. Bunu bütün saygın, anayasa hukukçuları dile getiriyorlar. Dolayısıyla yargıda bir yanlışlık var. Bu pek çok çevre tarafından dile getiriliyor ama yargının aldığı bu kararın yine yargının kendi içinde düzeltilmesi lazım. Şu anda 17. Ceza Dairesi gidecek, oraya itirazlar yapıldı, dilekçeler verildi. Umuyoruz bayram öncesi 17. Daire hukuka uygun bir karar alır ve Enis Bey evine dönmüş olur. Bu kadar haksız yere içeride tutulması sadece Türkiye'nin sorunu değil, olay Enis Berberoğlu olayı olmaktan da çıkmış ve olay bir demokrasi olayı. Yasama organının iradesinin yargı organı tarafından yok sayılması asla kabul edilemez" diye konuştu.

"VİCDAN SAHİBİ HERKES 16. DAİRE'NİN ALDIĞI KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, bekledikleri kararın çıkmaması durumunda ise bir üst mahkemeye veya Anayasa Mahkemesi'ni işaret ederek, "Bu sonunda çözülecek bir olay. Çözülmemesi mümkün değil. Vicdan sahibi herkes, 16. Daire'nin aldığı kararın yanlış olduğunu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

OYA BERBEROĞLU: YARGITAY'DAN ADİL BİR SONUÇ BEKLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oya Berberoğlu ise ziyarat ilişkin, "Türkiye'nin birçok sorununu konuştuk. Ama önümüzdeki hafta Yargıtay'ın vereceği karara kendimi odakladığım için onu bekliyorum. Umarım Enis'in hapisteki 3'üncü bayramı olmaz. Kurban Bayramı öncesi Yargıtay'dan adil bir sonuç bekliyorum. İnşallah tahliyesi olacak diye düşünüyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum" ifadelerini kullandım.

ABD'NİN İKİ BAKANLA İLGİLİ KARARI

Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. ABD'nin İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanına yaptırım kararıyla ilgili bir soruya yönelik Kılıçdaroğlu şu şekilde yanıt verdi:

"ABD'nin aldığı karar, Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, bu sorun oturulur, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentonun iradesini yansıtan bildiriye imza attık. ABD ile müttefikiz ve müttefiklik ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde, anlaşmayla çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin iade talebininde bulunması son derece doğal. Burada yanlışlık 'ver papazı al papazı' söyleminden kaynaklanıyor. Biz Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu, bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını, 'sen onu verirsen ben de bunu verebilirim' algısını karşı tarafa yerleştirdi. Bu son derece tehlikeliydi ve doğru olmayan bir cümleydi. O cümlenin maliyetini yaşıyoruz."

"İKİ ÜLKE AÇISINDAN DA OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURABİLECEK BİR SÜRECE EVRİLEBİLİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin kararının ardından iki bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izlediklerini kaydederek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gerekli açıklamaları yaptığını aktardı. Dış politikada 'mütekabiliyet' kuralını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika'daki 2 bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır. Biz bunu bekliyoruz. Bunu yapabilirlerse o zaman kozlar eşitlenmiş olur. Ayrıca konunun soğukkanlı bir biçimde ve daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu. Süreç iki ülke açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir sürece evrilebilir. Umarım bu süreç sağlıklı bir şekilde sonuçlanmış olur" değerlendirmesinde bulundu.

KURULTAY TARTIŞMALARI

Bir basın mensubunun, "Kurultay ile ilgili gerekli olan imzaların bugün parti merkezine verilmesi bekleniyor. Değerlendirmeniz nedir" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Partinin iç politikası ile ilgili hiç konuşmadım. Varsa çoğunluk, gelirse zaten kurultay yapılır. Çoğunluk yoksa da yapılmaz. Bunun yoğun olarak tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Ülkenin bu kadar sorunu varken, partide 'kurultay olacak mı olmayacak mı' tartışması, imzalar olursa olur. Bunun büyütülecek, Türkiye'nin temel sorunuymuş gibi ortaya sunulmasını doğru bulmuyorum" şeklinde yanıtladı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN 'O SÖZLERİ'NE YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK'ya bela okuyabilecekler mi?" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "O kişiyi muhatap almak istemiyorum. Kişilik sorunu yaşayan birisini muhatap almak benim açımdan doğru değil. Bizim, PKK'ya, IŞİD'e, diğer terör örgütlerine karşı duruşumuz öteden beri bellidir. Biz hiçbir zaman gidip masaya oturmadık, onlarla masada bir araya gelmedik. Oturup pazarlık yapmadık, çadır mahkemeleri kurmadık. Onlar yaptıkları için Türkiye bu noktaya geldi. Öyle fırıldak gibi dönen insanlarla ben nasıl muhatap olayım ve onlara niye cevap vereyim. Onlar sahibinin sesini dinler" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

-Oya Berberoğlu ile tokalaşması

-Ziyaretin ardından basın açıklaması giçin gelişleri

-Oya Berberoğlu'nun konuşması

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

-Soruların yanıtlanması

-Evin önünden hareket

-Genel ve detaylar



02.08.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180802015

02.08.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180802046

02.08.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180802047

=============================

2- TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK: ALINAN BU YAPTIRIM KARARI KABUL EDİLEMEZ



İstanbul

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Erol Bilecik'in açıklaması şu şekilde:

"Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 90 yıllık birikime dayanan ikili ilişkiler, karşılıklı kültürel ve ekonomik temasların etkisiyle güçlenmiş, zamanla ortak Batı değerlerine, ve jeo-stratejik temellere dayanan bir müttefikliğe dönüşmüştür. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyunca değişmeyen en önemli unsursa stratejik müttefikliğin bir gereği olarak diplomatik ve kültürel diyalog yoluyla ortak sorunların çözülmesi ve aklıselimin her kırılma riski anında galip gelmesi olmuştur"

"İLİŞKİLERİN ONARILAMAZ SEVİYEDE BOZULMASI TEHLİKESİNİ DOĞURMUŞTUR"

"Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz. TÜSİAD olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin, diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ediyoruz"

===========================

- (ÖZEL)

3- ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR

* Tantanacılık yaparak bir turistin parasını çalan bir şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli ise kovalamaca sonunda yakalandı

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Şişli'te "tantanacılık" olarak bilinen kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp hırsızlık yaparak bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1'i vurularak diğeri kovalamaca sonunda yakalandı.

Olay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin tantanacılık adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis eşgale uyan şüphelileri kovalamaya başladı. 1 şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise aranıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yaralının ambulansa konulması

-Gözaltına alınan şüpheli

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Röportaj

-Detaylar

02.08.2018 - 13.26 Haber Kodu : 180802070_

========================



(DÜZELTEREK YENİDEN)

4- KAPATILAN KARŞI GAZETESİ'NE YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Yüksel KOÇ / İstanbul - KAPATILAN Karşı Gazetesi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı. Gazetenin sahibi Turan Ababay'ın da aralarında bulunduğu 11 gazeteci için, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "Terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama" suçlarından 7.5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karşı Gazetesi yönetici ve çalışanları Turan Ababay, Alaattin Akkaşoğlu, Emrah Direk, Murat Kazancı, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Ufuk Emir Köroğlu, Kutlu Esendemir, Emre Erciş,ve Mehmet Bozkurt ile bu şüpheliler ile yoğun irtibatı bulunduğu belirtilen Değer Özergün hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karşı Gazetesi'ne yönelik soruşturmanın 25 Aralık sürecinde yaptığı algı operasyonu üzerine başladığı, soruşturmanın gazetenin tüm çalışanlarına değil, sorumlu düzeydeki kişilere ve haberi yapanlara yönelik olarak başladığı kaydedildi. Karşı Gazetesi ve internet sitesinin 17/25 Aralık olarak bilinen dönem sonrasında FETÖ/PDY terör örgütünün amacı doğrultusunda algı faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulduğu savunulan iddianamede, 25 Aralık süreci sonrası gazetenin internet sitesinde Fuat Avni ile yapılan röportajın yayınlandığı kaydedildi.

ÇİÇEK SAKSILARINA GİZLENMİŞ CD İÇİNDE HABERLER

Gizli tanık Ayçiçek'in ifadesi göre TUSKON'un danışman firmasında Yusuf isimli bir kişinin CD içinde getirdiği haberlerin, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem ile şüpheliler Emre Erciş ve Ufuk Köroğlu'na verildiği iddia edildi.

Gizli tanık Ayçiçek'in iddianameye yansıyan iddiasına göre TUSKON'un danışman firmasının zaman zaman gazeteye yollanan çiçeklerin saksıları ve çikolata kutularına gizlenmiş CD'ler üzerinden de gazeteye haberler gönderildi.

İddianamede gizli tanık Ayçiçek'in, gazetenin sahibi Turan Aydoğdu'nun bu belgeleri yayınlanmasını istemediği halde Eren Erdem'in, hükümeti düşüreceği, Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılatacağı gerekçesi ile belgeleri savunduğu, tartışmalar sonucunda belgelerin bazılarının yayınlandığı, bazılarının da yayınlanmadığını söylediği belirtildi.



BYLOCK İLE YOĞUN İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Gazetenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında bazı haberler ve paylaşımlara da yer verilen iddianamede, şüpheliler hakkında 2016 yılında hazırlanan MASAK raporuna da yer verildi. Gazetenin internet sitesinin ortağı olan şüpheli Alaaddin Akkaşoğlu'nun iki ayrı GSM hattına ByLock yüklediği belirtilen iddianamede, Akkaşoğlu'nun iki hattı üzerinden ByLock'a toplam bin 392 kez erişim sağladığı kaydedildi. Karşı Gazetesi çalışanı olmayan gazeteci Değer Özergün'ün şüphelilerden Ufuk Emin Köroğlu ile örgüt kapsamı faaliyetleri içinde olan yoğun görüşmesi nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği belirtilen iddianamede, Özergün'ün, 3 hatına ByLock yüklediği, bu hatlar ile ByLock'a 63 bin 541 kez bağlantı sağladığı belirtildi. İddianamede, Özergün'ün Koza - İpek'in sahibi Akın İpek ile olan yazışmalarına da yer verildi.

FUATAVNİ İLE RÖPORTAJ

Şüpheli Emre Erciş'in MASAK raporuna göre FETÖ terör örgütü üyesi şahıslarla para trafiği olduğu, örgüte müzahir kişilerle irtibatının tespit edildiği, 'Haramzadeler', 'Başçalan' hesaplarından yazılan mesajları haberleştirdiği belirtildi. Şüphelilerden Mehmet Aydoğmuş'un isminin 'Muhammet Fethullah' olduğu, 23 Aralık 2015 tarihinde mahkeme kararı ile adını Mehmet olarak düzelttiği, 'fuatavni' hesabını kullanan birisi ile röportaj yaparak yayınladığı, ByLock isimli uygulamayı kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Mehmet Bozkurt'un dosyası ayrılan Eren Erdem'den sonra gazetenin iki numaralı ismi olduğu, telefonuna yüklediği Bylock'a bin 34 kez bağlantı sağladığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, "Şüphelinin hattını ortak kullanıma açması sonucu yanında bulunan diğer şüpheli Murat Kazancı tarafından şüphelinin hattı ile ByLock uygulamasına bağlandığı kanaatine varılmıştır" denildi.

İddianamede şüpheli Murat Kazancı'nın ByLock uygulamasını Adsl numarasına yüklediği, şüpheli Kutlu Esendemir'in gazetenin genel koordinatörü olarak görev yaptığı, gazetede FETÖ/PDY terör örgütü amaçları doğrultusunda yoğun algı faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. Şüpheli Emrah Direk'in yoğun olarak ByLock kullandığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Ufuk Emin Köroğlu ve Değer Özergün'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla ve "Terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

15 YILA KADAR CEZA İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR

Şüpheliler Alaaddin Akkaşoğlu, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5'ar yıldan 15'er yıla, Kutlu Esendemir'in ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi.

Turan Ababay, Emre Erciş ve Mehmet Bozkurt için de, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar ceza istendi. İddianamede bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlandırılması talep edildi.

5 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI İSTENDİ

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak, Bylock kullanıcısı olmaları ve delil durumları nedeni ile şüpheliler Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tensiben tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

YAKALAMA KARARI KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensiben Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

EREN ERDEM'İN DAVASI İLE BİRLİŞTERİLMESİ YÖNÜNDEKİ TALEP REDDEDİLDİ

Mahkeme, bu iddianamenin Eren Erdem'in ayrılan dosyasının görüldüğü 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası ile birleştirilmesi yönündeki talebi ise kabul etmedi. Bu davanın Eren Erdem'in davası ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin kararı İstinaf Mahkemesi verecek.

==============================

5- İŞÇİ SENDİKALARINDAN 'DİLEK DAYAR' EYLEMİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK / İSTANBUL

Sirkeci'de tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetmesi protesto edildi.

DİSK başta olmak üzere bazı işçi sendikalarına üye bir grup eylemci 13.00'da Büyük Postane önende toplandı. DİSK'in organize ettiği eyleme CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Eylemciler, "Kaza değil, cinayet" sloganları attı. Grup, daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, eylem sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Basın açıklamasında, Dayar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi verilerek "İşçi arkadaşlarımız havanın rüzgarlı olduğunu belirtmesine rağmen, firma tarafından çalışmaya devam etme kararı alınmıştır. Yağmurun bastırmasıyla içeri geçmek isteyen arkadaşımız Dilek Dayar, güvenlik halatının kısa olmasından dolayı halatı iskeleden çıkarmak zorunda kalmıştır. Dilek Dayar, 20 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. İskele ile bina arasında güvenlik halatının bulunmamasının yanı sıra, iskelenin daha önceden sorunlu olduğu ve bu nedenle iskelenin üzerine bir iskele daha kurulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü

- Büyük Postane önünde toplanan eylemcilerden görüntüler

- Güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden görüntüler

- Sezgin Tanrıkulu'nda görüntü

- Basın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

==============

6- SİPARİŞLE ARAÇ HIRSIZLIĞI YAPANA OPERASYON



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL

Başakşehir'de çalınan araçların şasi numaralarını hurda araçların şasi numaralarıyla değiştirerek satışa çıkaran bir kişi polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin satın aldığı hurda araçların aynı marka ve modelini tanıdığı otomobil hırsızlarına çaldırdığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir yıl içerisinde Beşiktaş, Büyükçekmeçe, Küçükçekmece, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yaşanan otomobil hırsızlığı ihbarlarıyla ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalınan araçların şasi numaralarının hurda araçların şasi numaralarıyla değiştirilerek satışa çıkarıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri söz konusu atölyeye baskın yaparak S.A'yı (32) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli S.A'nın bu yolla şasilerini değiştirdiği 6 otomobil İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Çalınan otomobillerin sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışı

-Otomobillerin görüntüsü

-Detaylar

02.08.2018 - 12.29 Haber Kodu : 180802054

========================

7- LEGO, THY İÇİN EMNİYET FİLMİ HAZIRLADI

*950 günden fazla süren çalışmalarda yaklaşık 3 milyon adet LEGO parçası kullandı

*THY, yeni emniyet videosuyla tüm yolcularını bilgilendirirken eğlendirmeyi amaçlıyor.

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL

Türk Hava Yolları'nın, (THY) dünyaca ünlü Lego figürlerinin rol aldığı yeni uçak içi emniyet filmi uçaklarda ve online kanallarda yayınlanmaya başladı.

Türk Hava Yolları'nın Warner Bros. ve Lego iş birliği ile yapılan yeni emniyet filmi bugünden itibaren tüm uçuşlarda ve online kanallarda yayınlanacak. İlk Lego emniyet filmi olan videoda, yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri unutulmaz şarkılar ve danslar eşliğinde eğlenceli ve esprili bir dille anlatılıyor. Türk Hava Yolları, uçak içi eğlence sisteminde farklı dillerde yer alan sayısız filmler, tv şovları, müzikler ve oyunların yanı sıra yeni emniyet videosuyla da tüm yolcularını bilgilendirirken eğlendirmeyi amaçlıyor.

TÜM YOLCULARIMIZ KEYİFLE İZLESİN

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Emniyeti en üst seviyede tutan küresel bir havayolu olarak, bu film için Warner Bros. ve Lego Film markalarıyla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Hem biz, hem de Warner Bros. dünyanın dört bir yanında sevilen, nesilleri ve kültürleri bir araya getiren markalar. Her kuşağa erişebilen eğitici ve eğlendirici temaları ile yeni uçuş güvenliği videomuzu, çocuk ve de yetişkin tüm yolcularımızın keyifle izlemesini diliyoruz" dedi.

MÜŞTERİLERİ EĞLENDİRECEK

Warner Bros. Pictures Group ve Warner Bros. Home Entertainment Global Pazarlama Başkanı Blair Rich ise "Türk Hava Yolları ile yeniden çalışmaktan ve onları renkli LEGO Movie dünyasına dâhil ederek, dünyalarımızı keşfetmelerinden heyecan duyuyoruz. Bu iş ortaklığı, her iki markanın en iyi taraflarını akıllı ve yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarıyor ve bunları müşterilerine ileterek onları eğlendiriyor" diye konuştu.

16 KİŞİLİK EKİP EMNİYET FİLMİNİ HAZIRLADI

Lego filminden esinlenen emniyet filminin hayata geçirilmesinde 2 konsept artist, 3 layout artist, 7 animatör ve 4 ışık teknisyeninden oluşan 16 kişilik bir prodüksiyon ekibi görev aldı. 950 günden uzun süren çalışmalarda uzmanlar sahneleri hayata geçirebilmek için yaklaşık 3 milyon adet LEGO parçası kullandı. Animasyonun üretilen 973 farklı versiyonu toplamda yaklaşık 10 milyon işlemci saati gerektirdi. Türk Hava Yolları'nın filosunda yer alan 15 farklı uçak modelinin belirgin emniyet özellikleri için, filmin hem İngilizce hem Türkçe olarak 30 farklı versiyonu üretildi.

Özel yapım bir animasyon olan Türk Hava Yolları'nın yeni uçak içi emniyet videosu, "LEGO Movie", "LEGO Batman Movie", "LEGO NINJAGO® Movie" ile tüm dünyada merakla beklenen ve Şubat 2019'da sinemalarda olacak "LEGO Movie 2"nin montaj ekibi tarafından üretildi.

Görüntü Dökümü:

-Filmden görüntü

-Detaylar

02.08.2018 -13.35 Haber Kodu : 180802074_