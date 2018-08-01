DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3 

İSTANBUL BÜLTENİ -3

TAKSİM'DE OTELİN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ersan SAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Taksim'de bulunan bir otelin çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Taksim Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelin çatısında ilk belirlemelere göre elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oteldeki müşteriler tahliye edilirken itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-Bekleyen müşteriler

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BÜYÜKÇEKMECE 'DE DENİZDE YÜZEN KİŞİ KAYBOLDU



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL ,()

Büyükçekmece sahilinde denize giren 35-40 yaşlarındaki erkek bir kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Albatros sahilinde saat 10. 30 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti. Görgü tanıklarının iddiasına göre bir kişi giysi ve çantalarını sahil kenarındaki ağaçlık alana bırakarak denize girdi. Sahilden yaklaşık 300 metre açılan kişi bir süre sonra gözlerden kayboldu. Denize giren kişi uzun süre dönmeyince sahildeki vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde arama çalışması başlatan ekiplere belediyeye ait cankurtaran ekipleri de destek verdi. Dalgıçlar görgü tanıklarının tarif ettikleri noktalarda su altı ve su yüzeyinde arama yaptı ancak kaybolduğu düşünülen kişiye rastlanmadı.

Denize giren kişinin 40 yaşlarında olduğunu ve deniz paletiyle yüzdüğünü söyleyen görgü tanığı Recep Erçayan, " Geldi ağacın dibine elbiselerini bıraktı. Sonra paletlerini giydi açıldı gitti. Baya ben izledim sonra geri geri yüzmeye başladı.sonra birden bire kayboldu. O saatten bu saate hala yok. Giysilerinden kimlik çıkmadı,İstanbul Kart vardı" diye konuştu. Arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinden görüntü

-Sahil güvenlik ve can kurtaran ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Sahilden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

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KAĞITHANE'DEKİ DUMAN CİNAYETİNİN ZANLISI YAKALANDI

Haber-Kamera: İstanbul

Kağıthane'de bir fırın çalışanını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Olay, Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta Pazar akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile bir kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıkmış çıkan tartışma sonrası Hakkı B. silahla öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis katil zanlısı Metin Öztürk'ü gözaltına aldı. Öztürk'ün ifadesinde fırının bacasından çıkan dumanın çevredeki evlere geldiğini bu nedende silahla vurduğunu söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Olayla ilgili arşiv görüntü

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(ek bilgi ve görüntü)

- BEŞİKTAŞ'TA HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

* Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-Ersan SAN-İSTANBUL

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen kamyondaki toprak nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaza Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Enver Karakoç'un kullandığı 34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Dolmabahçe iskitameti'ne ilerlerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda bulunan toprak, yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ve iş makineleri devrilen kamyondan yola dökülen toprağı temizledi. Devrilen kamyon da vinç yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kamyon

-Yola dökülen toprak

-Yaralının ambulansa konulması

-Trafikten görüntü

-Detaylar



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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SÜTLÜCE'DE ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ 'ÖN RAPORU'NU AÇIKLADI

*İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna,

"Yıkılan binanın çapraz altında bulunan inşaatın temel kazısı derinleşince binanın dayanma yapısı çökmüş, oturduğu zemin boşalmış, bina birkaç saat içerisinde temel kazısı yapılan parsele doğru devrilerek yıkılmıştır"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE /

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi, Beyoğlu Sütlüce'de geçen hafta çöken 4 katlı bina ile ilgili hazırladığı 'Ön Teknik Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Şube Başkanı Nusret Suna, "Yıkılan binanın çapraz altında bulunan inşaatın temel kazısı derinleşince binanın dayanma yapısı çökmüş, oturduğu zemin boşalmış, bina birkaç saat içerisinde temel kazısı yapılan parsele doğru devrilerek yıkılmıştır" dedi.

İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, şubenin Karaköy'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, 24 Temmuz'da Sütlüce'de 4 katlı bir binanın çökmesine neden olan olaya ilişkin hazırladıkları 'Ön Teknik Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Olaydan sonra İMO İstanbul Şubesi'nin bir heyet oluşturarak bölgeye gönderdiğini belirten Suna, heyetin ağırlıkla gözleme dayanarak hazırladığı ön teknik değerlendirme raporununun, bir 'teknik' ve 'bilirkişi' raporu olamayacağına vurgu yaptı.

"TEMEL KAZISI DERİNLEŞİNCE BİNANIN DAYANMA YAPISI ÇÖKTÜ"

Rapora ilişkin bilgiler veren Nusret Suna, "Yıkılan binanın çapraz altında bulunan inşaatın temel kazısı derinleşince binanın dayanma yapısı çökmüş, oturduğu zemin boşalmış, bina birkaç saat içerisinde temel kazısı yapılan parsele doğru devrilerek yıkılmıştır. Zemindeki boşalmaya eş zamanlı olarak binanın kaydığının tespit edilmesi can kaybını önlemiş ancak telafisi zor maddi kayıp meydana gelmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ YAPI STOĞUNUN HALİ İÇLER ACISI"

Suna, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki yapı stoğunun halinin içler acısı olduğunu ifade ederek, "Hem bizler hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından defalarca kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre ülkemizde 20 milyon yapı bulunmaktadır. Bu yapıların 13 milyonu kaçak ve ruhsatsızdır. İstanbul'da bulunan 2 milyon yapının da en az yarısının aynı şekilde kaçak ve ruhsatsız olduğu anlaşılmaktadır. Yan parseldeki temel kazısının bile yerle bir ettiği binanın depremde ne tepki vereceğini tahmin etmek için mühendis olmaya gerek yoktur" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL GENELİNDE SÜTLÜCE'DEKİNE BENZER SAYISIZ BİNA BULUNMAKTADIR"

"İstanbul genelinde Sütlüce'dekine benzer sayısız bina bulunmaktadır" diyen Suna, "Son bir hafta içerisinde önce Sütlüce'de bina, birkaç gün sonra Sancaktepe'de bir ilkokulun ve son olarak da Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Bütün bunları tesadüfle açıklamak nasıl bilimsel olmazsa, lokal olayları tartışmak tek bir yıkımı ele alıp neden-sonuç bağlamına işaret etmek, münferiden suç ve ceza ilişkisi tanımlayıp kamusal sorumluluğu yok sayma da sorunun çözülmesini mümkün olmaktan çıkarmaktadır. Çünkü sorun tek harfli bir alfabe değildir; çok yönlüdür. İç içe geçmiş süreçleri işaret etmektedir ve bugünkü halde merkezi ve yerel yönetimler birinci dereceden sorumludur" dedi.

"MÜHENDİSLERİN SORUMLULUKLARI TESPİT EDİLECEK"

Nusret Suna, raporun sonunda yaşanan facialarla ilgili olarak mühendislerin sorumlu olup olmadığı tespit edilerek gerekli girişimlerin başlatılacağına da yer verildiğini belirtirken, "Kanunlarımızın ve mevzuatların verdiği yetkiyi kullanacağız. Kendi iç işleyişimizdeki Onur Kurullarımızı çalıştıracağız. Bu kurullarda ne ceza varsa bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İMAR BARIŞI HAKKINDA

Mühendislik hizmetlerinde nitelik kaybının gözlü görülür bir düzeyde olduğunu bildiren Başkan Suna, konuşmasında 'imar barışı'na da değindi. Suna, "İmarı barışı adı altında başlatılan uygulamanın imar affı olduğundan kuşku yoktur. İmar affının Sütlüce'de yıkılan binanın ve daha nicelerinin affedilmesinden başka bir sonuç doğurması mümkün değildir" dedi.

Öte yandan toplantıda rapora ilişkin görseller üzerinden konuşmasını sürdüren Nusret Suna, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Sütlüce'deki olayın ardından tahliye edilen binalarda yeniden oturulup oturulamayacağına ilişkin bir soru üzerine ise

"Ruhsatı ve iskanı olan yapılar da dahil burada mühürlenen bütün yapıların incelenmesi gerekir. Eğer incelenip 'oturulabilir' raporu çıktıysa buna söylenebilecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısına katılanlar

-Nusret Suna'nın konuşması

-Suna'nın açıklamaları

-Basın mensupları

-Soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

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GİRESUN'DA AÇIĞA ALINAN DOKTORA DESTEK EYLEMİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL ()

Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle sonuçlanın olay sonrası açığa alınan Doktor Ö.Y. için destek eylemi yapıldı

Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasının önünde toplanan bir grup doktor, açığa alınma işleminin yanlış olduğunu savundu. Grup adına basın açıklamasını İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Şule Güçlü Şakrak yaptı.

Şakrak, "Doktor Ö.Y., yasal olmayan, tıbben de sakıncalı bir işleme zorlanmış, bunun üzerine verilen 'beyaz kod' çağrısı sonrası yapılan müdahalede hasta yakını kalp krizi geçirip vefat etmiştir. Olaydan sonra gelişen tepkiler sonrasında da meslektaşımız açığa alındı. Vefat eden vatandaşımız için elbette hepimiz çok üzgünüz. Ancak sonrasında yapılan işlemle 'iyi hekimlik' açığa alınmıştır. İlaç yazılması istenen kişinin ikameti ve aile hekimliği İstanbul Güngören'dedir. Meslektaşımıza başvuru yapan kişi hastanın kendisi değil, hastanın eşidir. Bu şekliyle bir hekimin kimlik numarasına tıbbi bir işlem yapması, tedavi uygulaması mümkün değildir. Bakanlığımız da bu konuda duyarlı olduğunu bize defaatle yazmıştır, ama buna rağmen bir hekim işinden edilmiştir. Aslında açığa alınan, bakanlığın mevzuatıdır" dedi. Meslektaşlarına destek için basın açıklamasına katılan doktorlar, "Hekimlik açığa alınamaz", "Beyaz kod, imdat çağrımızdır", sloganları attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İl Sağlık Müdürlüğü binasından görüntü

- Açıklama yapmak için toplanan doktorlardan görüntü

- Basın açıklaması ve sloganlar

- Genel ve detay görüntüler

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- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

* Vakumlu poşetteki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Atatürk Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Brezilya'dan gelen uyuşturucu kuryesinin valizinde, vakumlu poşetteki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan gelen uçaktaki yolcu Y.C'den şüphelendi. Polis merkezine götürülen Y.C'nin valizinde arama yapıldı. Valizde vakumlu poşetler içindeki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi. Y.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Zanlının yürümesi

-Polisin valizi açması

-Havluların görüntüsü

-İnceleme yapılması

-Detaylar