DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ESENYURT'TA POLİSE SİLAHLI SALDIRI -1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Esenyurt'ta sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İncelemeler

-Detaylar

============

2- FATİH'TE SOKAĞIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

- Silahlı kavgalar "kafeye giremezsiniz" kavgasından başlamış

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Fatih'te dün peş peşe yaşanan ve Suriye uyruklu Mahmod Aljamil(23) ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgalarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çatışma anlarının saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdığı silahlı kavgaların, "kafede temizlik var giremezsiniz " denmesiyle başladığı öğrenildi.

KAFEDE TEMİZLİK VAR KAVGASIYLA BAŞLAMIŞ

Fatih'te dün yaşanan silahlı çatışmaların gece kafede yapılan temizlik nedeniyle başladığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre , Turgay Yılmaz (31) 'ın yanında bulunan 2 erkek ve 3 kadın arkadaşıyla birlikte Fatih Millet caddesi üzerinde bulunan bir kafeye oturmaya gitti. Kafede müdür olarak görev yapan emekli polis memuru Mustafa Yellice, Yılmaz ve arkadaşlarına kafenin kapalı olduğunu, temizlik yaptıklarını söyledi. Duruma öfkelenen Turgay Yılmaz kafe müdürü Yellice ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Yellice, Turgay Yılmaz'ı zorla dışarı çıkardı. Mustafa Yellice 'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak Turgay Yılmaz'ı ve olaya karışmayan arkadaşlarını kafe önünden uzaklaştırdı.

YİNE KARŞILAŞTILAR, 4 KİŞİ YARALANDI

Gece yaşanan olayın ardından akşam 16.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi, Aksaray Mektebi Sokak'ta tartışan ikili Turgay Yılmaz ve Murat Yellice ve beraberindekiler tekrar karşılaştı. Karşılaşan yaklaşık 10 kişilik karşıt grup burada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada kardeş oldukları öğrenilen Erol Palan bacağına isabet eden mermiyle, Şenol Palan ise başına aldığı sopa darbesiyle hafif şekilde yaralandı. Büyük korku yaşayan çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polis ekipleri gelmeden olaya karışan taraflar kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayla ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki gevenlik kamera ve cep telefonları görüntülerinden kimliklerini tespit etti. Kimliği tespit edilen Turgay Yılmaz, Ümit Özbey Mustafa Yellice polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİNCİ KEZ ÇATIŞTILAR KAFE ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken 21.30 sıralarında Kadri Efendi Sokak üzerinde taraflar tekrar silahlı kavgaya karıştı. Aralarında kafe çalışanı 1 kişinin de olduğu 3 kişi Sadi Efendi Sokak 'a araçlarıyla gelen kişi yada kişileri fark etti. Aracın karşıt gruptan olduğunu anlayan 3 kişi araca doğru silahla ateş etti. Araçtaki kişi yada kişiler de silahla ateş ederek karşılık verdi. Son yaşanan silahlı çatışmada kafe çalışanı 23 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmod ALJAMIL sırtından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 23 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri çok sayıda gerçek ve kuru sıkı boş kovan olduğunu tespit etti. Olayın önceki yaşanan silahlı çatışmanın devamı olduğunu belirlendi.

YAŞANAN ÇATIŞMA KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan son silahlı çatışma güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde ellerinde pompalı tüfek ve silah olan kişiler aracın olduğu yöne doğru ateş ediyor. Güvenlik kamera görüntülerinde de silahlı ve eli sopalı bir grubun aracın olduğu yöne doğru koştukları görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı ve diğer şüphelilerin ile cinayet zanlılarının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Silahlı çatışmadan görüntü

-Yaralananların görüntü

CEP TELEFONU

-Silahlı çatışma

-Polisin gelişi

-Müdahale etmesi

-Detaylar

=============

(ÖZEL)

3- İSTANBUL'DA TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN KORKUTAN GÖRÜNTÜSÜ

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti. Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

(CEP TELEFONU)

-Aracı başında ayakta duramayan taksi şoförü

===========

4- ADNAN OKTAR'I GÖZALTINA ALAN POLİSİ TEHDİT EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Oktar'ı araca bindirirken başını eğen polis memurunu sosyal medya üzerinden tehdit eden Bahadır Köseoğlu tutuklandı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ilk gün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın polis memuru tarafından araca götürülürken başı eğilmişti. Oktar'ın başının polis tarafından eğdirilmesiyle ilgili Bahadır Köseoğlu isimli kişi sosyal medya üzerinden polis memurunu tehdit etti. Paylaşımında " Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan Mali şubeden bir sivil polis kardeş BEN SIFIR(sıfır en az 5 yıl demek) YIL KİK BOKS EĞİTİMİ GÖRDÜM :)) O hareketi bi de bana serbest döğüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen... Bi görelim... Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler.. Avşak herif seni" diye yazdı. Sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı Adnan Oktarı'ın fotoğrafı olan, Oktar grubuna bağlılığını, desteğini belirten paylaşımlarda bulunan Bahadır Köseoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Şube ekipleri Bahadır Köseoğlu'nu Bebek'teki işyerinde gözaltına aldı. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak" suçlamalarıyla tutuklanan Bahadır Köseoğlu Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Köseoğlu'nun fotoğrafı

-Sosyal medya paylaşımı

-Adnan Oktar'ın görüntüsü (arşiv)



==================

(ek bilgi ve görüntülerle)

5- ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SERASINA BASKIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Ataşehirde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evde uyuşturucu imalatı için hazırlanmış özel kabin, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcının talimatı üzerine serbest bırakılırken ev sahibi R.E ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Adliyeye sevk edilmesi

POLİS KAMERASI

-Uyuşturuculardan görüntü

-Sistemlerden görüntü

-Detaylar

============

