DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- ESENLER'DE YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL

Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.

Hal Yolu Otogar istikametinde bir yolcu otobüsünün arka kısmındaki motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Otobüsten yükselen dumanlar

-Çalışanların müdahale etmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Otobüsten görüntü

-Yolculardan görüntü

-Çalışmalar

-Detaylar

30.07.2018 - 15.07 Haber Kodu : 180730093

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2- TEM'DE ARAÇ YANGINI

*Yangın nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL

TEM otoyolunda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Metris sapağı Gaziosmanpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Yangın nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü

-Aracın görüntüsü

-Yükselen duman ve alev

-İtfaiyenin müdahalesi

-Trafikten görüntü

-Detaylar

30.07.2018 - 15.38 Haber Kodu : 180730105_

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(GENİŞ HABER)

3- ÜMRANİYE'DE İNŞAATIN DUVARI ÇÖKTÜ

- 2 OTOMOBİL VE BİR KAMYON ÇUKURA YUVARLANDI

- İNŞAATTA ÇALIŞAN İŞÇİ: ELEKTRİK PATLAMASIYLA BURASI GÖÇTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Anıl UÇAN - Güven USTA - Özgür Deniz KAYA - İbrahim MAŞE - İSTANBUL

Ümraniye'de yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 1 otomobil ve 2 kamyonet inşaat çukuruna yuvarlandı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Araçların çukura düşme anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Düşen kamyonetin sahibi olduğunu söyleyen Elif Göncü, "Aracı park ettim, 10 dakika sonra olay olmuş. Araçlar park halinde olmasaydı, oraya park etmezdim" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı sabah saat 09.30 sıralarında çöktü. Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 1 otomobil ve 2 kamyonet inşaat çukuruna yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY ARACINI PARK ETTİKTEN 10 DAKİKA SONRA OLDU

İnşaatın temeli için açılan çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın sahibi olduğunu söyleyen Elif Göncü, "Üzülüyorum. Sinirlerim boşaldı. Çaresizim, bir şey yapamıyorum. Konuşacak kelime bulamıyorum. Aracı park ettim. 10 dakikalık bir işim vardı. Arabayı park ettim, 10 dakika sonra olay olmuş. Araçlar park halinde olmasaydı, oraya park etmezdim. Araçlar var diye ilk kez park ettim. Araç oğlumun üzerine. Gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.

"ELEKTRİK PATLADI, BURASI GÖÇTÜ"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Çalışmaların ardından düşen araçlar uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkarıldı. Olay yerinde alınan önlemler ve çalışmalar devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Olay yeri

-İşçi ile röp.

-Toprağa gömülen araçlar

-Araçların çukura yuvarlanması

-Araçların çıkarılması

-Detaylar

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4- ÜMRANİYE'DE KAMYONUN GÖÇÜK ALANINDAN ÇIKARILMASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN - İstanbul

Ümraniye'de yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı çöktü. Çökme sonucu 1 otomobil ve 2 kamyonet inşaat çukuruna yuvarlandı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Kamyonun vinçle çıkarılması havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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--HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Kamyonun çıkarılması

30.07.2018 - 15.01 Haber Kodu : 180730091_

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5- ÜMRANİYE'DE "MERAKTAN ÖLECEKSİNİZ" UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN Kamera: İSTANBUL

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı ve sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracın düşmesi ve toprak kaymasının devam etmesi görüntülere yansıyor. Daha sonra ise olayı izleyen vatandaşları uzaklaştırmak isteyen güvenlik görevlisinin çabası da kamera tarafından kaydediliyor. Toprak kaymasının devam ettiğini gören güvenlik görevlisi izleyicileri uyarırken, 'Meraktan öleceksiniz' diye bağırıyor. Bir süre daha bekleyen izleyiciler daha sonra olay yerinden ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme anı görüntüleri

-Toprak kaymasının devam etmesi

-Güvenlik görevlisinin bağırması

-'Meraktan öleceksiniz' demesi

-İzleyicilerin ayrılması

30.07.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180730055

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6 - ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÇÖKME AÇIKLAMASI

"Şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir"

İstanbul

Ümraniye Belediyesi, inşaatın perde duvarında çökmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapıma şu şekilde: "Ümraniye-Saray Mahallesi, Siteyolu Caddesi, 48 Pafta, 1.827 Ada, 9 Parselde bulunan, 29.09.2017 tarih ve 2017/ 20257 sayılı yapı ruhsatlı; 5 bodrum, 1 zemin ve 9 normal kattan oluşan 35.951 metrekare yapı inşaat alanına sahip şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projeleri bulunmakta olup, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırılmıştır. Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde; kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısımda saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir"

"3 ARAÇ, TOPRAĞIN ÇÖKMESİYLE BERABER HAFRİYAT SAHASINA DÜŞMÜŞTÜR"

"İnşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış ve araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunan yolda, park hâlinde bulunan 3 araç, toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup, olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir"

Görüntü Dökümü:

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-olayla ilgili görüntüler



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(ÖZEL)

7 - YENİLENMİŞTİ ANCAK... KAPALIÇARŞI'DA BAZI İŞYERLERİNİN ÇATISI AKTI

* Çatısı yenilenen tarihi Kapalıçarşı'da son yağışlar sırasında bazı işyerlerinin çatısı aktı.

* Esnaf, çatıdan sızan suya şemsiye ile önlem aldı.

* Her yağışta benzer görüntülerin yaşandığını söyleyen esnaf mağdur olduklarını söyledi.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL ()

554 yıllık Kapalıçarşı'da bulunan bazı işyerlerinin çatısı son yağışta aktı. Kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışan esnaf, çatının restorasyonunun yeni bittiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

AKMAYA ŞEMSİYELİ ÖNLEM

İstanbul'un en önemli tarihi ve kültür varlıklarından biri olan Kapalıçarşı'da çatı restorasyonu Temmuz 2016'da başladı. Aradan geçen 2 yılda 554 yıllık çarşının çatısı ve yalıtımı yenilendi. Ancak son yağışlar sırasında çarşıdaki bazı işyerlerinin tavanında akmalar meydana geldi. 24 Temmuz'daki yağışta yaşananlar esnaf tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde esnafın çatıdan akan yağmur suyundan ile korunmaya çalıştığı görülüyor.

"ÇOĞU ZAMAN BU SORUNU YAŞIYORUZ"

Çarşıda halı dükkanı bulunan Serdar Aslan, "Her yağmurda değil ama çoğu zaman bu sorunu yaşıyoruz" dedi. Aslan, "Ben yaşamasam bir başka esnaf yaşıyor. Çarşıda her yağmurda bu sorunu yaşayan esnaf var. Maddi zararımız 3 - 4 bin lira. 2 gün çalışamadık. Yağmur yağdığı için elektrik tesisatı gidiyor, ürünlerimiz ıslanıyor" dedi.

"ÇATIYI YAPTIK DEDİLER AMA BİTEN BİR ŞEY YOKMUŞ"

Esnaf Bülent Özyurt da, "Çatıyı bitirdik dediler ama biten bir şey yokmuş demek ki. Enteresan bir taşmalar oluyor. Devam eden bir mağduriyet söz konusu" diye konuştu. "Çatıdan su akmakta, su giderinden sular taşmakta" diyen Özyurt'u, "Gezen turistler suyun içinde resmen zıplaya zıplaya gidiyor. Biz esnaf olarak mağdur oluyoruz, ayrıca gelen turiste de kötü bir görüntü veriyoruz" şeklinde konuştu.

"TEK BİR YAĞIŞTA 10 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Özyurt, "Bunu her yağmurda yaşıyoruz. Ben yaşamasam, yan komşum yaşıyor, o da yaşamazsa 3 yandaki esnaf yaşıyor. Ne oluyor ürünler gidiyor. Şikayet edeceğiniz bir yer yok. Bunun yanı sıra bize gelen maddi zararları da var. Ürünlerimiz var raflarda onlar ıslanıyor ve kullanılmaz hale geliyor. Vitrinler ahşap onlar ıslanınca şişiyor. Elektrik tesisatı gidiyor. Bunlar hep masraf. Nereden baksan yine 8 - 10 bin lira gitti. Bu sadece bir yağmurda. Biz bunu senede 3- 4 kez yaşıyoruz. Akşam yağmur yağıyor biz vitrinleri düşünüyoruz. Su girdi mi, ürünler zarar görü mü, ertesi sabah geliyorsun, elektrik tesisatını değiştireceksin yine yağacak. Yine değiştirmek zorundasın. Tehlikeli de bir durum. Yana da bilir. Sabah farkında olmadan şalteri açsak tutuştu gitti. Nasıl olacak böyle ortada kaldı" dedi.

Esnaf yaşananlarla ilgili Fatih Belediyesi'ne müracaat etti. Belediyenin etüt proje müdürlüğünün 26 Temmuz'da inceleme başlattığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Aktüel cep telefonu görüntüsü

-Sızıntı yapan yerin naylon kapatılması

-Yağmur suyunun yarattığı tahribat

-Serdar Aslan ile röportaj

-Bülent Özyurt ile röportaj

-Çatıda çalışan işçiler arşiv

-Havadan çatısının son hali arşiv

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8- CEZAEVİ FİRARİSİ, LÜKS REZİDANSTA BÖYLE YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL

İstanbul'da kendisini yakalamak isteyen polis memurunun üzerine aracını sürerek yaralayıp kaçan cezaevi firarisi saklandığı lüks rezidansta yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. 12 suç kaydı olduğu belirlenen zanlının 10 suçtan da arandığı 9 buçuk yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

2017 Şubat ayında Bağcılar Kaymakamlığı önünde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri'nin dur ihtarına uymayıp gaza basan zanlı aracı polis memuru M.B.'nin üzerine sürdü. Polis memuru yaralanırken, sürücü kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis zanlının Hakan Ö. olduğunu tespit etti. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Hakan Ö'nün Esenyurt'ta lüks bir rezidansta kaldığı belirlendi. Rezidansa operasyon düzenleyen polis Hakan Ö' ile yanındaki U.G.'yi saklandıkları evde gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada bir tabanca ile mermiler ele geçirildi. Operasyon anı polis kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde polisin içeri girerek zanlıları yere yatırıp kelepçelemesi yer alıyor.

Hakan Ö. sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

12 suç kaydının bulunduğu belirlenen Hakan Ö'nün 10 suçtan arandığı 9 buçuk yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.



Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-Polisin eve girmesi

-Yere yatırarak kelepçelemesi

-Tabanca ve mermilerin bulunması

-Rezidanstan görüntü

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

30.07.2018 - 13.55 Haber Kodu : 180730083

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9- KASKSIZ YOLCULUK ÖLÜM GETİRDİ

* Kasksız yolculuk yapan motosiklet sürücüsü başını bariyerlere vurunca hayatını kaybetti

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Zeytinburnu D-100 karayolunda ablasıyla seyir halindeki kasksız motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan ablası ve olay yerine gelen yakınlar uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza öğle saatlerinde D-100 yanyol Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Durmaz (31) kullandığı motosikletle ablası Funda Durmaz (37) ile seyir halindeydi. Durmaz, yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kasksız ve ekipmansız şekilde yolculuk yapan kardeşler motosikletten düştü. Düşen ikiliden abla Durmaz herhangi bir yara almazken, sürücü Zafer Durmaz kafasını bariyerlere çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Zafer Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek trafik akışını tek şeritten verdi. Kaza haberini alan Zafer Durmaz'ın yakınları ile ablası Funda Durmaz cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kazayı seyretmek için yavaşlayan bazı motosiklet sürücülerinin de kasksız şekilde yolculuk yapması dikkat çekti.Kazayı görünce yardım etmek için duran bir motosiklet kulübünün başkanı Bülent Öztürk,"Tesisatsız giyinmiş. Kafasında kask yoktu. Ben bütün motorcu arkadaşlara söylüyorum. Tesisatlarınızı mutlaka giyin. Biz bu mesleği icra ediyoruz. En ufak kazalarımız kırık, çıkık, ölümlerle sonuçlanıyor. Arkadaşımız rahmetli oldu. Kazanın asfaltın kayma etkisinden dolayı olabileceğini düşünüyorum. Asfaltın kayma etkisinden dolayı bariyere vuruyor. Kafasında kask olmadığı için kafasını direk bariyere vuruyor. Zannedersem hızı da var. Çünkü kendisinin durduğu yerle motorun arasında nereden baksan 60-70 metre var. Orada oturan kız kardeşiyle seyir halinde beraberlerdi. Kız kardeşi motordan atladı. Bir sıkıntı yaşamadı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle D100 yanyol Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Motosikletten görüntü

-Cenazeden görüntü

-Ablası ve yakınlarının ağlaması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Kasksız yolculuk yapan motosikletlilerden görüntü

-Görgü Tanığı ile röportaj

30.07.2018 - 13.14 Haber Kodu : 180730077_

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10- AVUSTRALYALI TANGOCU KADIN, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞINI MAHKEME YOLUYLA KALDIRDI

* Avustralyalı Macchi Natalie Chanel, 2015'te Sidney'den bindiği uçakla İstanbul'a geldi. Chanel, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan iner inmez polis tarafından gözaltına alındı.

* DEAŞ terör örgütünün saldırılarının en yoğun olduğu dönemde İstanbul'a ayak basan Avustralyalı genç kadına polis, hakkında G-87 (Genel Güvenlik) tahdit kodu ile Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğunu söyledi.

* İstanbul Tango Festivali'ne katılmak için gelen Chanel, ilk Sidney uçuşuyla ülkesine gönderildi.

* Avukatı aracılığıyla Ankara İdare Mahkemesi'ne İçişleri Bakanlığı'nın hakkında verdiği Türkiye'ye giriş yasağının kaldırılması için dava açan Macchi Natalie Chanel davayı kazandı.

Haber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()

Avustralyalı Macchi Natalie Chanel, 15 Haziran 2015'te geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda DEAŞ terör örgütünün en yoğun olduğu dönemde alınan güvenlik önlemlerine takıldı. Uçaktan indikten sonra 'Türkiye'ye giriş yasağı'nın bulunduğu polis tarafından bildirilen Chanel (32), ilk uçakla Sidney'e geri gönderildi. Aradan bir kaç yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin Sidney Başkonsoloğu'nda yaptığı sorguda 'giriş yasağı'nın kalkmadığını öğrenen Macchi Natalie Chanel avukatı aracıyığıyla dava açtı.

AVUKATI KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Avukatı Gökhan Cindemir, 30 Kasım 2017 tarihinde Ankara 1. İdare Mahkemesi'ne İçişleri Bakanlığı ve Göç İşleri Genel Müdürlüğü'ne Chanel'in Türkiyeye giriş yasağının iptali için dava açtı. Chanel'in Türkiye'ye girmesini engelleyici hiçbir davranış ve faaliyette bulunmadığını belirten avukat Gökhan Cindemir dava dilekçesinde, "Müvekkilim giriş yasağının idari veya maddi hata ya da isim benzerliğinden kaynaklandığını düşündü. Haksız olarak verilen Türkiye'ye girişinin yasaklanması yönündeki idari işlemin iptalini istiyoruz" dedi.

BAKANLIK: DAVA RET OLSUN

İçişleri Bakanlığı da cevap dilekçesinde Macchi Natalie Chanel hakkında G-87 (Genel Güvenlik) tahdit kodu bulunduğunu belirtti. Bakanlık, jeopolitik konumu gereği Türkiye'yi çatışma bölgelerine geçiş yapmak için kullanan yabancıların ülkemize giriş yapmalarını ve ülkemizi güzergah olarak kullanmalarını önlemek amacıyla ve ülkede terör faaliyetlerinde bulunmalarını önlemek ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokacağı hususlarının bulunduğunu kaydetti. Bakanlık, Chanel'in Türkiye'ye giriş yasağının hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

MAHKEME: BELGE BİLGİ YOK

Ankara 1. İdare Mahkemesi 29 Haziran 2018 tarihli kararında Chanel'in Türkiye'yi çatışma bölgelerine geçiş için güzergah olarak kullandığına, uluslararası savaşçı olduğuna veya başka herhangi bir şekilde ülkemiz için güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair başkaca bir tespitin bulunmadığını belitti. Dosyada Avustralyalı kadının genel güvenliği tehdit ettiğine dair başkaca bir belge ve bilgi bulunmadığını belirten mahkeme kararında, "Bu nedenle hakkında konulan G-87 (Genel Güvenlik) kodunun dayanağının İçişleri Bakanlığınca ispatlanmadığı anlaşıldığından somut bir gerekçeye dayanmaksızın konulan Türkiye'ye giriş yasağının hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" dedi. Mahkeme işlemin iptiline karar verdi.

"BİRİ İNGİLİZCE 'BİZİMLE GELİYORSUN' DEDİ"

Telefonla bilgi veren Macchi Natali Chanel, İstanbul'a geldikten sonra sınırdışı ediliş hikayesini şöyle anlattı;

"Sidney'den 15 saatten fazla yolculuk yapmıştım. Uçaktan inenlerin pasaportlarını inceleyen bir grup adamı gördüm. Normal bir şey olabileceğini düşündüm. İçlerinden biri pasaportuma bakarak diğerleriyle konuşunca bana aceleyle yaklaştılar. Hala yorgun ama heyecanla doluydum. Biri İngilizce 'bizimle geliyorsun' dedi. Mideme sancılar girdi. Sivil polislerden oluşan grup, bavullarımı ararken, cep telefonumu alarak sorgulanmak üzere bir odaya götürüldüm. Bu yüzden beni havaalanından almayı bekleyen arkadaşımla iletişim kuramadım. Annemi haber veremediğim için endişelendim. Bu odada birkaç saatliğine gözaltına alındım. Türkiye'yi niçin ziyaret etmeye geldiğim, neden yalnız seyahat ettiğim, planlarımın ne olduğu soruluyordu. Neyi yanlış yaptığı ve nereye götüreceği hakkında hiçbir fikrim olmadığı için çok korktum. Neden gözaltına alındığım ya da neyi yanlış yaptığımı söyleyemediler"

"BİR ÇEŞİT SAKINCALI LİSTESİNDE OLDUĞUM SÖYLENDİ"

" Polislerden biri daha sonra, 'Üzgünüm, Türkiye'ye gelemezsin, seni geri göndereceğiz' dedi. Bir sonraki Sidney uçuşuna kadar başka bir odaya götürüldüm. Sidney'e geri döner dönmez zorlu yolculuğuma ve üzüntüme rağmen birtakım açıklamalarda bulunulması için hemen Türk Konsolosluğu'nu aradım. İsmimin kırmızı işaretlendiğini ve bir çeşit sakıncalı listesinde olduğum söylendi. Daha önce hiç Türkiye'ye adım atmamış bir kişi nasıl bu listede olurdu. Birkaç yıl geçmesine rağmen adım hala o listede kaldı. Sorunu mahkemeye götürdüm ve kazandığım için mutluyum"

Görüntü Dökümü:

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-Kadının fotoğrafı

-Havalimanından arşiv görüntüler

30.07.2018 - 14.33 Haber Kodu : 180730087