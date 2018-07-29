DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3



1- TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN FETHİYE YILDIZ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatında kaybeden Fethiye Yıldız'ın (59) cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı. Yıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere Edirne'ye götürüldü.

Çorlu'nun Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız (59) dün yaşamını yitirmişti. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Aslanpınar Köyü'ne götürülmek üzere yola çıktı.

"İHMAL VAR"

Fethiye Yıldız'ın cenazesini almaya gelen oğlu Özkan Yıldız, annesinin ölümünde, Avcılar'da bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin ihmali olduğu iddiasında bulundu. Annesinin ilk günlerde sağlık durumunun iyi olduğunu, sonraki günlerde olumsuzlukların ortaya çıktığını, sevk kararı veren Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin, durumun ciddiyetini kendilerine bildirmediklerini öne sürdü. Oğul Yıldız, "Bence ihmal İstanbul'dan kaynaklanıyor. Nakil olacaksa bile, İstanbul içindeki tam teşekküllü bir hastaneye nakil etmeleri lazımdı. Annemi Çorlu'ya nakil ederken Silivri'ye zor yetiştirdik" diye konuştu.

"TRENE DOKTOR KONTROLÜNE GİTMEK İÇİN BİNMİŞTİ"

Annesinin trene doktor kontrolü için Çorlu'ya gitmek üzere bindiğini söyleyen oğul Yıldız, "Ertesi gün kulak problemi için randevusu vardı. O amaçla Çorlu'ya bir gün öncesinden gideyim demiş" ifadelerini kullandı. Fetiye Yıldız'ın cenazesinin, memleketi olan Uzunköprü'nün Aslanpınar Köyü'nde toprağa defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

- Fetiye Yıldız'ın oğlu ile röp.

- Adli Tıp Kurumu'ndan görüntüler

- Cenazenin çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

2- ESENYURT'TA OMUZ ATMA TARTIŞMASI SONRASI FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ.

*18 yaşındaki gencin feci şekilde dövüldüğü olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kavgadan görüntü

-Gencin dövülmesi

-Vatandaşların araya girmesi

-Tekrar saldırmaları

-Detaylar

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(ÖZEL)

3- SİLAHLI SOYGUNDA KİŞİ BAŞINA 1,5 LİRA DÜŞTÜ

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sultangazi'de soygun için girdikleri lokantada kasa olmayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alan 4 soyguncu kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay,15 Temmuz'da Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi bir süre içeriyi gözetledi. Lokantanın kapalı olduğunu gören hırsızlar güvenlik kameraların kablosunu makasla keserek etkisiz hale getirdi. Lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk altı lirayı alarak kaçtı. Balık lokantasının içindeki güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların içeriye gelmesi

-Hırsızların birisin silahlı yönetmesi

-Masanın çekmesindeki bozuk paraların alınması

-Kapının başında birisinin gözcülük yapması

-Hızlıca olay yerinden kaçmaları

-Genel ve detaylar



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(ÖZEL)

4- İÇERİDE KİMSEYİ GÖRMEYİNCE CEP TELEFONUNU ALARAK KAÇTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Beşiktaş'ta bir pilavcı dükkana giren bir kişi, işyeri çalışanını dükkanda görmeyince kasanın yanında bulunan iki telefondan birisini alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Temmuz'da Sinanpaşa Mahallesi'nde bir pilavcı dükkanında yaşandı. Pilavcı Ferdi Bozkızıl saat 08.00'da dükkanı açtıktan sonra cep telefonlarını kasanın üstüne bıraktı. Bozkızıl'ın temizlik için dükkanın arka kısmında olduğu sırada dükkana gelen bir kişi etrafı kolaçan etti. Kimseyi görmeyince sakin bir şekilde kasaya yönelen hırsız, kasanın yanında bulunan telefonlardan birisini alarak kaçtı.Hırsızın kasada bulunan diğer telefonu almaması ise dikkat çekti. Bozkızıl telefonlardan birinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini izledi. Telefonun çalındığını anlayan Bozkızıl, durumu polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

BİR AN ÖNCE HIRSIZIN YAKALANMASI İSTİYORUM

Bozkızıl "Sabah dükkanımı açarak telefonumu kasanın bulunduğu yere koyarak beş dakikalığına aşağıya indim.Yukarıya çıktığımda kasanın orada telefonum yoktu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimde kimliği belirsiz bir kişi kasaya gelerek aldığını gördüm. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek yapan kişinin fotoğrafını çekerek gittiler. Şu anda emniyet yetkilerin hırsızı yakalamalarını bekliyorum.' diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-İş yeri çalışanı cebindeki eşyaları kasaya bırakması

-İş yeri çalışanı içeriye gitmesi

-Hırsızın dükkana gelmesi

-İçeriye göz atması

-Bir süre etrafını kontrol etmesi

-Kasaya doğru yönelmesi

-Cep telefonu alması

-Hızlıca kaçması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Dükkandan detaylar

-Kasadan detay

-Güvenlik kamerasından detay

-İş yeri çalışanı olayı anlatması

-Genel ve detaylar

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5- ŞİLE'DE KİTAP FESTİVALİ BAŞLADI

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL

Şile Kitap Festivali açıldı. 75 yayınevinin stant açtığı festival ilçede gerçekleştirilen ikinci kitap festivali olma özelliği taşıyor.

Şile'nin turizmle birlikte kültür ve sanat alanında da adını duyurmayı amaçlayan festival Şile Limanı'nda kurulan alanda başladı. 10 gün sürecek festivalde kitap stantları gezildi ve yazarlar kitaplarını imzaladı. Festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Grup Başkan vekili Mehmet Muş, milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk de katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Festivalden görüntü

-Kitap ve yayınevi standları

-Protokolun standları gezmesi

-Detaylar

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