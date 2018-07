DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

1- MERAL AKŞENER'İ 'İKNA' KONVOYU

- Partililer Meral Akşener'in evinin önünde buluşuyor

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluşuyor.

Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde kalabalık artarken, sabah saatlerinde İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den yola çıkanların oluşturdukları konvoyların, yaklaşık 1,5 saat içinde İstanbul'a girecekleri öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi ise sürüyor. Evin bulunduğu sokağa kurulan iki büyük dev ekrandan konvoyun canlı görüntüleri yansıtılıyor.

EVİNİN KAPISINA TÜLBENT ASTILAR

Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakların olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan atıyor. Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.

2- FATİH'TE YANGIN PANİĞİ

Fatih'te bir işyerinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı. Çalışmaları izleyenler ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın en alt katında bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli ürünlerin satıldığı mağazanın 2. katında klimadan yangın çıktı. Bu bölümde başlayan yangın binanın diğer kısımlarına da yayıldı. Bina içerisinde yoğun duman oluştu. Dumanları gören iş yeri ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekipleri iki bina arasında kalan yangının merkezine ulaşmakta güçlük yaşadı. Çatıdan ve bina içerisinden müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı. Polis ekipleri yangın nedeniyle caddenin her iki yönüne de güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çok sayıda vatandaş bina önüne toplanarak yangını seyretti. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt alırken, bazılarının ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmaları dikkat çekti. Olayı anlatan bir vatandaş , "Dumanları gördük itfaiyeyi aradık. 2 katlı bir mağaza burası. Arka bölümünde klimadan arızasından yangın çıkmış" diye konuştu.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

3- SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ

*Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem,

"Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var"

Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Olay yerine gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var" dedi.

Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Okulda okuyan bir öğrenci, "Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik" derken başka bir görgü tanığı ise, "Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü" diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de olay yerine gelerek inceleme yaptı.Erdem "Bugün 11.00-11.30 arası ani bastıran yağışla beraber okulumuzun istinat duvarı çöktü. Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var. Biraz sonra kayan toprak, yıkılan istinat duvarı, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve uzun bir duvar. Afetlerde bunlar var maalesef. Son yıllarda mevsimlerde ki değişimler ve farklılıklar Temmuz ayında Ağustos ayında yağışlar büyük zararlar veriyor. Hepsi Allah'tan. Biz şükür ediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu anda bütün tedbirler alındı. En kısa zamanda yıkılan istinat duvarı kaldırılacak" diye konuştu.



"OKULLAR AÇILANA KADAR DUVARIMIZI YAPACAĞIZ"

Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü: Okul bahçesi geniş bir alan. Tabi hızlı yağan yağmur bahçede de su toplamaya vesile oluyor. Duvar diplerinden çeken sularda baskıyla beraber toprakla beraber inmiş yapıyor. Okulumuz eski bir okul. 10-12 yıl önce yapılan bir okul. Herhangi bir ihmal söz konusu değil. Buna benzer afetler dünyanın her yerinde oluyor. Tedbir alınması mutlak doğru olması gereken bir durum. Herhangi bir yaralı yok. Yağan yağmurda herkes evinde. Bugün cumartesi işe gidenler gitmiş. Diğer komşular evlerinde yağmurdan saklanıyorlar. Caddede, sokakta kimsenin yürümeyişi Allah'ın takdiri. Yağmur kesildiğinde çökmüş olsaydı felaket olabilirdi. Biraz sonra iş makinelerimiz gelecek. Toprağı ve istinat duvarını kaldıracağız. Pazartesinden sonra milli eğitim ve belediye olarak istinat duvarının yenisini yapacağız. Okullar açılana kadar duvarımızı yapacağız"



4- SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI BİNADA SON DURUM

Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri, kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapattı. Bina sakinleri evlerine girmezken bekleyişleri devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.



5- DUVARI ÇÖKEN OKULDA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sancaktepe'de istinat duvarı çöken okulda iş makineleri ile enkaz kaldırılıyor.

Sancaktepe bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Çökme sonucunda beton parçaları ve toprak yolu kapattı. Yetkilerin yaptığı incelemelerin ardından iş makileri ve kepçeler kapanan yolu açmak için çalışma başlattı .Zabıta ekipleri çalışmanın yapıldığı alanı demir bariyerler çekerek güvenlik önlemi aldı.

6- ŞİŞLİ'DE, OTELİ İÇİNDE MÜŞTERİ VARKEN TAHLİYE ETTİLER

*Kira borcu ödenmediği için tahliye edilen oteldeki yatak, televizyon ve para kasalarına el konuldu.

*Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde bekliyor

Şişli'de, bir otel, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle içinde müşteriler varken tahliye edildi. Otelde kalan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler tahliye sırasında otelde beklemeye devam ediyor.

İddialara göre, 19 Mayıs Mahallesi Balçık Tarlası Sokak'ta bulunan 150 odalı otelde, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle açılan mahkemenin sonuçlanmasının ardından bugün tahliye işlemleri başladı. Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde beklemeye devam ediyor.

Turistlerin odalarını boşaltmasının ardından, yatak, televizyon ve para kasaları toplanarak otel önünde bekleyen nakliye araçlarına konuldu. Yediemine teslim edilecek olan eşyaların açık arttırmayla satılacağı öğrenildi. Otel işletmecilerinin avukatı Haldun Osman Berkin, otel için 2013 yılında 40 yıllığına kontrat yapıldığını belirterek "2013'te burası yangın geçirmiş bir alışveriş merkeziydi. Yangın sonrası yaptığımız masraf için tazminat isteyeceğiz" diye konuştu.



7-YAĞMURA YAKALANAN SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Anadolu yakasında yağmur etkili oluyor. Çekmeköy-Şile yolunda yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintisi oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalıştı. Bazı motosiklet sürcüleri de ıslanmamak için köprü altında bekledi.

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12:00-14:00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.



