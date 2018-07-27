DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- VAHŞETİ KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI-1

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Avcılar'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Binadan görüntü

-Detaylar

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2- METEOROLOJİ'DEN 2 SAATLİK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul

Meteoroloji, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 2 saatlik periyotta (15.00-17.00) İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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3- TİCARET BAKANLIĞI: EKMEĞE YÜZDE 15 ZAM YAPILDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

"Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Haber : Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe yüzde 15 zam yapması üzerine yazılı açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU'NUN BİR YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada şöyle denildi: "Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur. Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır"

"VALİLİK VE BELEDİYENİN UYGUN BULMASI ÜZERİNE YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR"

"Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir"

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Burada hazırlanan fiyat tarifesi teklifi görüş için Bakanlığımıza gönderilmeden önce ilgili Federasyonun da görüşü alınmaktadır. Daha sonra söz konusu tarifeler Bakanlığımızın görüşünün alınmasının ardından esnaf odaları birliği tarafından onaylanması sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.

Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"



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4- MALTEPE'DEKİ LİNÇ: KÜÇÜK KIZIN BABASI OLAYI ANLATTI

Haber -Kamera: Cengiz ÇOBAN- Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - İstanbul

Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi. Olayı anlatan engelli küçük kızın babası, "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı" dedi.

Olay dün saat 20.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 6 yaşındaki engelli kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı. Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

BABA: BELKİ ÇOCUĞUM HAYATTA OLMAYACAKTI

6 yaşındaki kızın babası Kenan B. "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

Kenan B. "İş yerimde çalışırken dışarıda bir bağırma duydum. Adamın bir tanesi çocuğumun elinden tutmuş bağırıyordu, "Çabuk anahtarı getir diye. Eşimde çocuklara bakmak için dışarıda oturuyordu. Eşim de 'Ne yapıyorsun çocuğa' deyip o tarafa yönelince ben de o tarafa gittim. Çocuğu kaçırdığı nerden aklıma gelebilirdi. Eşil, 'Kenan çabuk çocuğu kaçırıyorlar' diye bağırdı. Kızım annesine doğru koştu" dedi.

G.B.'nin eşinin üzerine de yürüdüğünü söyleyen Kenan B. " 'Sus sesini yükseltme' diye eşimin üzerine 2-3 adım gelince durumun vahim olduğunu anladım. Koşarak yanına gittim. 'Ne yapıyorsun sen beyefendi, benim çocuğumu nereye götürüyorsun. Bu çocuk benim çocuğum' dedi. 'Senin çocuğun kaç yaşında' dedim. Bütün esnaf adamın üstüne bir anda çullandılar" diye konuştu.

KALABALIK ADAMI LİNÇ ETMEYE BAŞLADI

Kenan B. "Adamı araya aldılar, linç etmeye başladılar. Daha bana fırsat kalmadan baktım çok ağır darbeler almaya başladı. Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı çocuğum hayatta olmayacaktı. Ya da neler olacaktı, Allah biliyor. Ona rağmen ben adamın aciz durumunu dayak yiyişini yüreğim el vermedi. Ve ben adamın üzerine atladım. 'Vurmayın polis geliyor, polise teslim edelim' dedim. Sonra adama 'Sen benim çocuğumu nereye götürüyordun doğruyu söyle' dedim. O da "Ağabey, ben çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektim" şeklinde konuştu. Ben de, 'Çocuğumla nasıl eğleniyorsun? Ne yapacaktın' demeden darp etmeye devam ettiler" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba Kenan B. ile röp

-Esnaf ile röp.

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Olay anına ilişkin vatandaşların çektiği görüntüler

-Görgü tanıkları ile röpler

-Olay yeri

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(ÖZEL)

5- "MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

* Mide küçültme ameliyatı için 12 bin TL kredi çeken kadın, ameliyattan 4,5 ay sonra hayatını kaybetti.

* Kadının ölümünü mide küçültme ameliyatına bağlan oğlu şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - Mehmet ÇİL - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

İstanbul'da ev hanımı Selma Coşkun, 140 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı oldu. 12 bin lira kredi çeken 53 yaşındaki Coşkun, operasyondan 4,5 ay sonra hayatını kaybetti. Annesinin KOAH, astım, yüksek tansiyon ve şeker gibi hastalıkları nedeniyle ameliyat edilmemesi gerektiğini söyleyen oğlu Ulaş Kantemir, üniversite hastanesine 50 bin TL manevi, 15 bin TL maddi tazminat davası açtı.

"ANNEM DE KREDİ ÇEKEREK BU PARAYI TEMİN ETTİ"

Ulaş Kantemir, annesinin vefatından sonra İstanbul'dan ayrılarak, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamaya başladı. Ulaş Kantemir, ameliyatı yapan kurumun üniversite hastanesi olması nedeniyle öncelikle YÖK'e başvuruda bulunduklarını, 60 günlük sürede yanıt alamayınca, dava açtıklarını belirtti. Kantemir, "2017 yılı Ağustos ayında annem 140 kiloya çıkınca, mide küçültme ameliyatı ile zayıflamak istedi. Annemin, KOAH, astım, yüksek tansiyon ve şeker gibi bazı hatalıkları vardı. Daha önce başvuruda bulunduğu özel hastaneler, bu ameliyatı yapmayı kabul etmedi. Biz de zaten ameliyat olmasını istemiyorduk. Daha önce bir ayağı kırıldığında çok zor günler geçirmişti. Üniversite hastanesinde, M.T. bu ameliyatı yapmayı kabul etti. Hatta bazı medikal ürünler gerektiğini, ancak devletin parayı geç verdiğini veya vermediğini söyledi. Yaklaşık 10-15 bin TL gerekiyordu. Annem de kredi çekerek bu parayı temin etti" diye konuştu.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLAMAZ"

Daha sonra tüm hastalıklarına rağmen annesinin 14 Ağustos 2017 tarihinde ameliyat olduğunu anlatan Kantemir, "Ameliyat 4 saat sürdü. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10-15 gün süreyle hastanede ilaç tedavisi gördü. Sonra taburcu oldu. Hastaneden taburcu olduktan sonra rahatsızlanınca kendisini, Okmeydanı Hastanesi'ne götürdük. Midesinde sızıntı olduğu, ameliyatı yapan hastanenin ve doktorunun görmesi gerektiği söylendi. Bunun üzere, tekrar oraya gittik. Orada enfeksiyon için tedaviye başlandı. Sağlığı konusunda sürekli bilgi alıyorduk. Bir süre sonra, doktoru enfeksiyon sorunu kalmadığını ve iki gün sonra annemi hastaneden çıkarabileceğimi söyledi. Akabinde ertesi gün 3 Ekim 2017'de, annem hastanede vefat etti. Annem, sürekli başının karıncalanmasından şikayet ediyordu. Nefes alamadığını, çok halsiz olduğunu söylüyordu. Doktorlar ise bunun normal olduğunu anlatıyorlardı" diye konuştu. Bu tür hastalarda mide küçültme ameliyatlarının yapılmaması gerektiğine inandığını ifade eden Ulaş Kantemir, "Büyük bir risk var. İnsanların doğal yollardan zayıflaması gerekiyor. Bu ameliyatlara dikkat çekmek istiyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Doktorların, yeterince tetkik etmeden bir hastayı ameliyata almamaları gerektiğini savunuyorum" şeklinde konuştu.

"50 BİN LİRALIK MANEVİ, 15 BİN LİRALIK MADDİ TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

Sağlık Hukuku uzmanı Avukat Fulya Uzunoğlu ise, "Bizim davamızda müvekkilin annesi 140 kilo olunca bu durumdan kurtulmak için artık bir mide küçültme ameliyatı olmak istiyor. Ameliyat oluyor ve taburcu olduktan sonra ani bir şekilde vefat ediyor. Bizce gerçekleşen bu ölümle ameliyat arasında bir nedensellik bağı olması sebebiyle idare mahkemesinde 50 bin liralık manevi, 15 bin liralık maddi tazminat davası açtık" diye konuştu. Uzunoğlu, davanın 6 Haziran'da açıldığı kaydetti.

Görüntü Dökümü;

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-Ulaş Kantemir ile röp

-Avukat ile röp

-Ölen kadının fotoğrafları

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6- AVCILAR'DAKİ KOCA DEHŞETİ: ANNESİNİ UYARMAK İÇİN ARAMIŞ

* Anneannesi gözleri önünde vurulan 15 yaşındaki Ç.Ç.'nin annesi Ayşegül Çelik'i uyarmak ve 'gelme' demek için aradığı ancak annesinin telefonu açmadığı öğrenildi

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Avcılar'da dün Mehmet Reşit Çelik (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Çelik'i sokak ortasında , kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) de evinde silahla vuruldu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Çelik ağır yaralandı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Ayşegül Çelik daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük'ün cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.

ANNESİNİ UYARMAK İÇİN ARAMIŞ

15 ve 2 yaşında 2 çocukları olan çiftin yaklaşık 2 senedir ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi. Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ayşegül Çelik'in 2 yaşındaki oğlunun 3 gün sonraki doğum günü hazırlığı için o gün okuldan erken ayrıldığı öğrenildi. Mehmet Reşit Çelik eve giderek kayınvalidesini 15 yaşındaki kızı Ç.Ç.'nin gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Baba Çelik ise daha sonra evden ayrıldı. İddiaya göre anneannesi gözleri önünde vurulan 15 yaşındaki Ç.Ç annesini uyarmak ve eve gelmemesini söylemek için telefonla aradı. Ancak anne Ayşegül Çelik telefonu açmadı. Baba Çelik sokak üzerinde gördüğü anne Çelik 'i göğsünden 3 mermiyle vurdu. Ayşegül Çelik tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Görüntü Dökümü

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-Adli tıp görüntüsü

-Cenazelerin çıkarılışı

-Olay yerinde çekilen görüntüler

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7- ŞİŞLİ ETFAL'DE TAŞINMA İŞLEMİ BAŞLADI

* Çocuk ve kadın hastalıkları Sarıyer Çayırbaşı'ndaki binaya taşındı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL

Yıkılması planlanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınma işlemleri başladı. Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk acil ve çocuk cerrahisi bölümlerinde yeni hasta kabul edilmiyor. İlgili bölümlerde önceden randevu alan hastalara hizmet verilebiliyor.

Sultan 2'nci Abdülhamit'in kurduğu ve 1899 yılında faaliyete geçen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe ve Sarıyer Çayırbaşı'nda yeni yapılan iki binaya taşınacağı duyurusunun ardından, 11 Haziran tarihinden itibaren taşınma faaliyetlerine başlanmıştı. Hastanenin, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk acil ve çocuk cerrahisi bölümleri, yaklaşık 1.5 ay süren çalışmalar sonunda Sarıyer Çayırbaşı'ndaki binaya taşındı. Taşınma işlemlerinin bitmesiyle birlikte, söz konusu birimlerde 24 Temmuz'dan itibaren hasta kabul edilmemeye başlandı. Yalnızca acil durumdaki çocuk hastalar için, acil bölümünde iki doktor görevlendirildi. Kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları polikliniklerinde ise, daha önceden randevusu alınan hastaların muayenesine devam edildiği, yeni randevu kabul edilmediği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Şişli Etfal çocuk acil bölümünden detay görüntü

-Acil bölümünde asılmış yazıdan görüntü

-Acil bölümünün boş olmasından detay görüntü

-Vatandaşlardan detay görüntü

-Çocuk bölümü binasından detay görüntü

-Kadın doğum ve kadın hastalıkları bölümünden detay görüntü

-Kadın doğum bina girişine asılan yazıdan görüntü

-Hastaların binaya girişi

-Hasta yakını Osman Demir ile röportaj







