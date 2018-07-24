DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(4 FARKLI AÇIDAN GÖRÜNTÜLER)

1- SÜTLÜCE'DEKİ BİNA ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL

Sütlüce'de hemen altındaki inşaat çalışması nedeniyle altındaki toprak boşalan 4 katlı bina çöktü. Çökme anı farklı açılardan kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme anının farklı açıdan görüntüleri (4 farklı açı)

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

2- SÜTLÜCE'DE ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman toprak kaymasının devam ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binanı ve çevresinin havadan görüntüleri

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3- ÇÖKME SONRASI BİNANIN ENKAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Bina ve çevresinin görüntüsü

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(geniş haber)

4- ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

"Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı"

Haber-Kamera:Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu.

Binanın sahibi Emin Ertürk, "Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ertürk ile röp.

-Binadan detaylar

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5- BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: (SÜTLÜCE'DEKİ BİNA) RUHSATSIZ, İSKANSIZ VE TEMELİNDE SORUN VAR

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL ()

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıya olan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demircan, şöyle konuştu:

"Burada bir istinat duvarı var normalde boşluğun arkasında şu an görmediğimiz bir duvar. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurlardan şişiyor. Şişince patlıyor. Arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Bu arada hemen arkada şu anda yıkım tehlikesi, bina 1994'te kaçak olarak yapılmış. Ruhsatsız, iskansız ve temelinde sorun var. Şu anda belediye ve kaymakamlık olarak devletin bütün birimleri olarak tedbirimizi cana zarar gelmesin düşüncesiyle binaları tahliye ettik şu anda gelişmeleri izliyoruz. Göründüğü gibi artık yaşanabilecek durumda değil özellikle baştaki binayı da tedbiren boşalttık. Kırmızı renkli görünen bina 2008'de yapılmış. Ruhsatlı bir bina olarak yapılmış. Tedbiren onu da tahliye ettik"

Görüntü Dökümü:

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-Demircan'ın açıklamaları

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6 - ÇÖKEN BİNANIN MART AYINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI

Haber: Anıl UÇAN - İSTANBUL

Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın Mart 2018'de çekilen fotoğrafında hemen yanında istinat duvarı yer aldığı görülüyor. Sabah yaşanan çalışmalar sırasında bu istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın mart ayında çekilen fotoğrafları

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(ÖZEL)

7- YOL ÇÖKTÜ, OTOBÜSÜN TEKERİ ÇUKURA DÜŞTÜ.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Maltepe'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olay da yaralanan olmadı. Olay saat 10.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TP 7455 plakalı Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü. Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanama olmazken otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

SÜRCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Otobüsün kurtarılmasının ardından görevliler çöken yolu kapatarak asfaltlama çalışması yaptı. Bu yolu kullanan sürücüler daha öncede benzer bir durumun yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Görevlilerin çalışmasının ardından cadde tekrara trafiğe açıldı,

Görüntü dökümü:

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-Çöken yoldan görüntü

-Otobüsün görüntüsü

-Otobüs sürücüsünün görüntüsü

-Sürücü ile röp

-Otobüsü kurtarma çalışmaları

-Cadenin trafiğe kapatılmsı

-Vinç yardımıyla otobüsün çıkarılması

-Çukurun kapatılması

-Diğer sürücler ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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8- KRİPTO PARA DOLANDIRICILARINA 16 İLDE OPERASYON: 30 GÖZALTI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kripto para dolandırıcılarına yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Polisler suç örgütü tarafından piramit yapı sistemi kurulduğu ve sisteme dahil olanları yüksek kazanç vaadiyle kripto paralarını dolandırdığını belirledi. İstanbul dahil 16 ilde yapılan operasyonun ardından dolandırıcıların kurduğu sisteme kayıtlı 40 bin kişinin olduğunu ve vatandaşların yaklaşık şu ana kadar 1 Milyon 200 Bin TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Haksız kazanç miktarının incelemelerin ardından daha da artacağı öğrenildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında örgütün kurduğu piramit yapının yöneticisi konumundaki Rus uyruklu Sergey Mavrodi ile birlikte 2'si yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde 31 adet dizüstü bilgisayar, 42 adet cep telefonu, 8 adet tablet, 25 USB bellek, 12 adet sabit disk, 12 adet hafıza kartı, 49 adet sim kart, 8 CD, 12 adet sabit disk, 8 adet harici disk ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 30 kişiden suç örgütü lider ve yönetici kadrolarından oluşan 7 kişi tutuklandı, 23 kişi hakkında ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyon görüntüleri

-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

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9- BAHÇELİEVLER'DE BİR BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi, Papatyalı Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında saat 11.00 sıralarında yangın çıktıç Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında süren izolasyon çalışması sırasında başlayan yangın çatının büyük bir bölümünü sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Binayı saran dumanlar ve çatıdaki alevler nedeniyle büyük korku yaşayan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bazı vatandaşların da evcil hayvanlarıyla binadan çıktığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bir bina sakini, izolasyon çalışması yapanları uyardığı söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Alevlerden görüntü

-Aktüel görüntüler

-Binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yükselen Dumanlardan görüntü

-Vatandaşlardan ve evcil hayvanlardan görüntü

-Genel ve diğer detaylar

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10- ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI; TUTUKLU SAYISI 169'A YÜKSELDİ

Serpil KIRKESER - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () ADNAN ktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cüneyt Özyaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özyaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169'a yükselmiş oldu.