DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- BARAJ GÖLÜNDE FACİA; 2 ÇOCUK BOĞULDU

Gökhan ÇELİK- Güven USTA/İSTANBUL, ()

Sultangazi'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 13:45'te Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki amca çocukları Serhat ile Muhammed Kızmaz serinlemek için göle girdi. Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve saglık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi. Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuk Muhammed'in de cansız bedenine ulaştı. Çocuklardan cenazeleri civardaki hastanelerin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri

-Ekiplerin göl kenarındaki çalışmalar

-Ailelerin görüntüsü

-Olay yerinden genel ve detaylar

-Dalgıçlardan görüntü

-Kıyıda bekleyen kalabalık

-Kıyıya çıkarılan cenaze

-Genel ve detaylar

22.07.2018 - 16.04 - Haber Kodu : 180722095

22.07.2018 - 16.19 - Haber Kodu : 180722104

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2- İSTANBUL'DA KORKUTAN KARABULUTLAR

Haber-Kamera: ALİ KEREM BENGİ-Gülseli KENARLI İstanbul

İstanbul'da Anadolu yakasında sağanak yağış sırasında, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de gökyüzünü karabulutların sardığı o anlar görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın etkili olmasından, ev ve iş yerlerinin sular altında kalması ihtimalinden ve dolu yağışından korkarken, Üsküdar'daki bazı vatandaşlar ise karabulutların o anlarında Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Atatürk Havalimanı'na inişe geçen bir uçak da karabulutların altından geçerken ilginç bir görüntü oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Kara bulutlardan görüntü (MERTER'den görüntü)

-Fotoğraf çektirenler (Kız kulesi)

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

3-KARTAL'DA YENİ ALDIĞI BİSİKLETİ HIRSIZLAR TARAFINDAN ÇALINDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kartal'da iki kişi girdikleri apartmanda bisikleti çalıp kaçtılar. Olay, geçtiğimiz Salı günü Atalar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı apartmana gelen iki kişi önce etrafı kontrol etti. Daha sonra apartmanın güvenlik kameralarını fark etmesiyle yüzlerini kapatarak içeriye girdi. Giriş katına giren iki kişi bisikletlerin bulunduğu yere giderek bisikletleri bağlı olup olmadığını kontrol etti. Gözüne kestirdiği bisikleti çıkarmak için yaklaşık sekiz dakika uğraştı. Bağlı olduğu yerden bisikleti çıkararak binanın önünde bisiklete binerek hızla kaçtı.

Apartmanın içerisinden bisikletin çalınmasını anlatan Yiğit Pesen "Yeni aldığım bisikleti apartmanda kilitli şekilde duruyordu. İki hırsız apartmana girerek benim bisikletimin zincirini kopartıyor. Daha sonra bulunduğu yerden alıp kaçıyorlar. Emniyete gidip olayla ilgili ifade verdim. Yardımcı olacaklarını belirttiler" dedi.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-İki kişi apartmana girmesi

-Güvenlik kamerasını fark ederek yüzlerini kapatması

-Birisi bisikleti çıkarmak için uğraşırken diğeri gözcülük yapması

-Uzun süre iki bisikleti çıkarmaya çalışması

-Bisikleti çıkarak apartmandan ayrılmaları

-Apartmandan çıkan iki hırsız bisiklete binerek uzaklaşması

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(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Bisikletin sahibiyle röp.

22.07.2018 - 14.39 - Haber Kodu : 180722077

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(ÖZEL)

4- KADIKÖY'DE APARTMAN GÖREVLİSİ HIRSIZLARLA KARŞI KARŞIYA GELDİ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

Kadıköy'de 4 katlı apartmana hırsızlık için girdikleri iddia edilen 3 kişi karşılarında apartman görevlisini görünce bina önüne park ettkileri araçla kaçtılar. Olay, 29 Haziran'da Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın apartman görevlisi Doğan Coşkun öğlen servisini yapmak üzere apartmanı dolaşırken üst kattan ses geldiğini duydu. Yukarıya çıkan Coşkun, ikisi kadın 3 kişiyi görünce kim olduklarını sordu. Hırsızlar görevliyi oyalayıp kaçmaya başladı. Apartman görevlisi ile hırsızların arasında kovalamaca yaşanırken hırsızlar apartmanın önüne park ettikleri araçlarına binerek uzaklaştı. Apartman görevlisin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan söz konusu şüphelilerin koşarak araca binerek uzaklaşma anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



APARTMAN GÖREVLİSİ UYARDI: ÖNÜNE GELENE KAPIYI AÇMAYIN

Olayla ilgili yaşadıkları anlatan apartman görevlisi Doğan Coşkun "Apartman sakinlerine servis yapmaya çıktığım saat 15.00 sıralarında ikisi kadın 3 kişi üst katta bekliyorlardı. Yukarıya çıkıp neden burada olduğunuzu sordum. Onlarda bana başka dairenin ismini vererek bekledikleri söyledi. Ben de o dairenin sahiplerini tanıdığım için bu kişileri garipsedim. Hırsızlar da 'İsterseniz daireye ziline basarak sorabilirsiniz?' diyince zile bastığım sırada hırsızlar bir anda merdivene doğru koşmaya başladı. Ben de arkalarından koşmaya başladım. Apartmanın önünde park ettikleri araçlarına binerek hızlıca uzaklaştılar. Arabanın içerisinde bir kişi varmış toplam 4 kişilerdi. Herkes apartmanına sahip çıkarsa devamlı kontrol altında tutarsa böyle sorunlar en azından kurtulmuş oluruz. Bir de apartman sakinleri önüne gelenlere kapıyı açmasınlar" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Hırsızların arabaya doğru koşması (Güvenlik kamerası)

-Hırsızlar geldikleri arabaya binmesi (Güvenlik kamerası)

-Apartmandan detay

-Apartman görevlisiyle röp.

-Arabayı park ettikleri yer

-Caddeden detaylar

-Genel ve detaylar

22.07.2018 - 14.39 - Haber Kodu : 180722077

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5- SAHTE PASAPORTLA YAKALANAN DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Atartürk Havalimanı'nda sahte pasaportla gözaltına alınan N.U. "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanarak

cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan Özbekistan uyruklu N.U isimli şahsın sahte pasaport ile yurtdışına çıkacağı yönünde bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, N.U isimli şahsı üzerinde "Utkirzhon Kurbanov" adına düzenlenmiş sahte pasaport ile 19 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

