DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAGANÜSTÜ KONGRE AÇIKLAMASI

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

*"Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil"

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Kaan ULU - İbrahim MAŞE - İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

" 'Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste. Hangi gerekçe ile hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor. Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Yurtdışına kaçacak deniliyor. Oysa dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurtdışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım. Genel yayın yönetmenleri ile bir araya geleceğim. Bu konuları belki orada biraz daha ayrıntılı oturur düşünür ve düşünelerimi aktarırırım" şeklinde devap verdi.

YARGITAYI ELEŞTİRDİ

Bir basın mensubunun 'Enis Berberoğlu'nun dışarıyla görüşmeme kararını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtını verdi: "Enis bey ne yapsın? Adalet yok. Adalet arıyor. Siz düşünebiliyor musunuz ? Yargıtay oturuyor. Cuma günü bir karar alıyor. İlgili daire ve herkes tatile çıkıyor. O tatil yüzünüze, gözünüze dursun ya. Ne tatili kardeşim. Adaleti katlediyorsunuz. Yargıyı katlediyorsunuz. Dünyaya en kötü örneği veriyorsunuz. Sonra tatile çıkıyorsunuz. Ne tatili. Hangi tatilden söz ediyorlar bana. Hangi duruşma hangi dava. MİT tırları. Dünyanın bildiği bir şey devlet sırrı olur mu? O davada beraat edenler var. 15-20 yıl hapse mahkum olanlar çıktı. 5 yıllık ceza verilmiş o da kesinleşmemiş. Ama Enis Berberoğlu içerde. Milletvekili seçilmiş. Gelip yemin etmesi engelleniyor. Parlamentonun yasa değişikliğini hangi gerekçe ile yaptığını biliyor. Açıklanıyor. Komisyon başkanı tarafından açıklanıyor. Ama Yargıtay'daki hakimler diyorlar ki; hayır efendim. Meclisin iradesi bizi bağlamaz. Meclisin iradesi sizi bağlamazsa siz hangi yasayı uyguluyorsunuz? Kendi yasalarınız mı var sizin? Kendi hukukunuz mu var sizin. Kendi insan hakları anlayışınız mı var sizin? Neden söz ediyorsunuz siz. En acı olanı şu: Adaletin yargı eliyle katledilmesi. Adalet dağıtması gereken bir kurum. Adalet değil adaletsizlik dağıtıyor. Enis Berberoğlu ne yapsın. Şunu hiç kimse unutmasın er veya geç, ne yaparlarsa yapsınlar adalet ve demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek. Bunu hiç kimse unutmasın"

CAHİT KAYRA İLE BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTI

Cahit Kayra'yı Kadıköy Moda'daki evinde ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu evin önünde Kayra ile birlikte kısa bir açıklama yaptı. Cahit Kayra; "Bizim için çok büyük bir gün. Sayın Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme benim için çok heyecan verici çok teşekkür ediyorum geldiği için" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise; "Sayın Cahit Kayra maliye bakanlığı kökenli. Kendisine üstad diyoruz. Yaşayan bir tarih. Kendisiyle az önce kısa da olsa güzel bir görüşme yaptık. Bazı anılarını dinledim kendisinin. 1938 kuşağı (38 kuşağı ) diye bir kitabı var. O kitabı ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Türkiye'nin yakın tarihini çok iyi bilen ve irdeleyen bir isim. Yeni kitapları var yeni kitapları da bizim düşünce dünyamızı zenginleştiriyor. Hala ayakta hala bütün anılarıyla canlı. Dolayısıyla kendisine her zaman her ortamda saygı duyuyoruz. Keşke yakın tarihimizi onun gözüyle yeniden görebilsek,anlatabilsek ve okuyabilsek. O nedenle kendisini ziyaret ettim ve o da lütfetti bizi kabul etti. Kendisine şükran borçluyum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

-Kılıçdaroğlu ve Kayra'nın apartmandan çıkması

-Birlikte açıklama yapmaları

-Genel ve detaylar

21.07.2018 - 13.58 Haber Kodu : 180721081

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2- KADIKÖY'DE OTOMOBİL YANDI; TRAFİK FELÇ OLDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu.

D-100 Karayolu Kadıköy Uzunçayır mevkiinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yandı. Hollanda'dan gelen gurbetçilere ait araç alev alev yanarken araçtan çıkan aile gözyaşlarına boğuldu. Otomobile ilk olarak yoldan geçen sürücüler müdahalede bulundu ancak söndürmeyi başaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Araç yangını nedeniyle Ankara yönünde yoğunluk oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan otomobil

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ağlayanlar

-Sürücü ile röp.

-Yolda oluşan kuyruk

21.07.2018 - Haber Kodu : 180721097_

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(ÖZEL)

3- ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ

- Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Üsküdar'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren kişi kayıplara karıştı.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Güneş Karaçuban (32) ve Sabri Barça (52) çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu. Sabri Barça sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.

Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça'nı arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Ölen kadının yakınlarının ağlaması

-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

-Mahalle sakinleriyle röp

-Cenazenin çıkartılması

-Çocukların polis otosundaki fotoğrafları

-Ölen kadının ve imam nikahlı eşinin fotoğrafı

21.07.2018 - 13.33 Haber Kodu : 180721080

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4- FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı yakınlarına geldiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde kalırken, olayı gerçekleştiren saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekiler, ağır yaralanan kişiye yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının olduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma yaptı. Sokaklarda ekip araçlarıyla devriye gezen polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Elleri kelepçelenerek olay yerine getirilen şüpheli, daha sonra ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, saldırı sonrasında olay yerinde detaylı inceleme de yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, polis ekiplerince tek tek numaralandırılarak kayıt altına alındı. Polis ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının olup olmadığını da inceledi. Polis ekiplerinin, olaya karıştığı düşünülen bir kişiyi de aradığı öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Cinayet anı

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yerdeki ağır yaralının görüntüsü

- Yaralının hastaneye kaldırılması

- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki boş kovanlar

- Gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişinin görüntüsü

- Genel ve detaylar

21.07.2018 - 12.14 Haber Kodu : 180721050_

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5 - ÇEKİÇLİ HIRSIZ KAMERADA

- Gerçek sandı, sahteleri çaldı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Bahçelievler'de kuyucunun önüne gelen eli çekiçli hırsız, kuyumcunun camını kırıp gerçek sandığı sahte altınları çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, öğlen saatlerinde Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu önüne gelen eli çekiçli hırsız saniyeler içinde camı kırdı. Camı kıran hırsız vitrinde bulunan ve imitasyon bilezikleri alarak kaçtı. Yaşanan olay ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık anında içeride bulunan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken , kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

-Hırsızın gelmesi

-Cam kırması

-Sahte altınları alıp kaçması

-Olay yeri görüntüleri

Detaylar

21.07.2018 - 15.02 Haber Kodu : 180721096

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6- TAKSİM'DE YAĞMUR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL

İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor.

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmur, meydandakilere zor anlar yaşattı. Bazı turistler koşarak sığınacakları yer ararken bazıları ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

Görüntü Dökümü;

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-Meydandan görüntüler

-Yağmurdan kaçanlar

-Şemsiye altına sığınanlar

-Detaylar

21.07.2018 - 12.20 Haber Kodu : 180721051

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- TAKSİCİDEN UBER SÜRÜCÜNE SOPALI TEHDİT

İSTANBUL-

Şişli'de bir taksi şoförü, UBER sürücüsünün yolunu keserek, elindeki sopasıyla tehdit etti. O anlar araçta bulunan Arap turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici elindeki sopayla aracın camına vurarak, tehditler savurdu. O anlarda araçta bulunan Arap turistler telefonları ile kayda girdi. Görüntülerde aracın yanına yaklaşan taksici elindeki sopayla cama vurarak," Araca niye vuruyorsun? Git, kimi çağırıyorsan çağır. Ben cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum" diyor. Turistler taksinin plakasını alırken, araç buradan hızla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-(cep telefonu)

-Taksicinin araca yanaşması

-Sopayla cama vurması

-Yaşanan diyalog

21.07.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180721061_