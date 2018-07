DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ SAĞLIKTA ŞİDDETLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Türk Tabipler Birliği, 17 Temmuz'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan Doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından şiddete uğramasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu açıklamada "Türk Tabipler Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz" dedi.

"HER GÜN ORTALAMA 30 ŞİDDET VAKASI YAŞANMAKTADIR"

Türkiye genelindeki hastanelerde saat 12:30'da eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu okudu. Ömeroğlu, " Bütün çabalarımıza rağmen Dr. Esin Aslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen'in öldürülmeleri ve nice sağlıkta şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir" dedi. Rukiye Eker Ömeroğlu, sağlıkta şiddetin toplumsal etkenlerin de olduğunu belirterek, " Bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür" diye konuştu.

"HAPİS CEZASININ YASALAŞMASINI BİR KEZ DAHA TALEP EDİYORUZ"

Ömeroğlu basın açıklamasına şu şekilde devam etti: " Türk Tabipler Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanunu'na bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu ek madde ile, " Kamunun sağlığına karşı suçlar; sağlık hizmetini engelleme, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı sağlık hizmeti sunumu esnasında verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle, cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıda belirlenen fıkraya göre ceza, yarı oranda artırılır. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz"

2- TAKSİM'DE KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 44'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde tören düzenlendi.

Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Sirkeci Şubesi Başkanı Gazi Ahmet Kendigel ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Törende konuşan Yönlüer, adadaki çözümün eşit statülü iki kesimlik bir yönetimden geçtiğini belirterek, "1968 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler mutlu barış harekatını müteakip de devam etmiştir. Bizler, bugün içinde bulunduğumuz süreç de dahil olmak üzere, Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz ancak, Kıbrıs Türk halkının 1963-74 yılları arasında yaşanan acı tecrübeleri unutması mümkün değildir ve aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istememektedir. Varılacak çözümün Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi sulandırılmadan iki kesimlik, siyasal eşit statü ve iki eşit kurucu devlete dayalı yeni bir ortaklılıkta yattığını yadsınamaz bir gerçektir" dedi.

3 - HAVALİMANINDA ÇIPLAK YOLCU ALARMI

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu kadın bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya çalıştı.

Atatürk Havalimanı'nda dün akşam geçen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı. Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Daha sonra alkollü olduğu belirtilen kadın, polis merkezine götürüldü. Bir süre burada bekletilen kadın kendine geldikten sonra polis merkezinden bırakıldı.

4- RUS SAADET ZİNCİRİNİN TÜRKİYE YAPISINA OPERASYON: 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Titan sistemiyle örgütlenen Rus saadet zinciri MMM'nin Türkiye'de faaliyet gösteren yapısına yönelik soruşturma başlatıldı.

Turkey-mmm.net web sitesi üzerinden faaliyet gösteren yapıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 7'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak", "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'da titan saadet zinciri olarak faaliyet gösteren 'MMM'nin Türkiye yapılanması olan Turkey-mmm.net'e yönelik soruşturma başlatıldı.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüt soruşturması kapsamında yapının yetkilisi ve yöneticisi olan 30 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden 18'i, savcılık sorgularının ardından, "Banka ve bilişim sistemleri aracı kullanılarak dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları, 12 şüpheli de haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüpheliyi, sevk edilen maddelerden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 23 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.

5- MUSTAFA CECELİ ESKİ EŞİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

- Ceceli, o görüntüler için 'içeriğin kaldırılması' ve 'erişimin engellenmesi' kararı için mahkemeye başvurdu.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. Tepkilerin odağında kalan Mustafa Ceceli, avukatı aracılığıyla da aleyhinde çıkan haberlerle ilgili de 'içeriğin kaldırılması' ve 'erişimin engellenmesi' kararı için mahkemeye başvurdu. Ceceli, 7 yaşındaki oğlu için de yurt dışı çıkış yasağı aldırdı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERDEN SONRA BAŞVURDU

Oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunan Mustafa Ceceli, şimdi de oğlu için yurt dışı yasağı aldırdı. Mustafa Ceceli mahkemeye başvurarak oğlunun velayetini istemişti. Mustafa Ceceli, velayet davasının dosyasına geçen yıl boşandığı Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunmuştu. Mustafa Ceceli, görüntüleri kendisine bir başkasının gönderildiğini iddia etmiş, Gedik'e bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını istemişti. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, oğlu için mahkemeden yurt dışı yasağı kararı aldırdı. Ceceli, mahkemeden eski eşi sinem Gedik hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisine ve evinin eşyalarına zarar vermemesine, iletişim vasıtalarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine" ilişkin koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardı.

İTİBARIMI VE OĞLUMUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, gizlilik ve yayın yasağı bulunan dava ile ilgili yorumlar içeren linklerin kendisinin itibarını ve oğlunun bedeni, fikri, ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini istedi. Erişiminin engellenmesinin istendiği 9 internet sitesi linkine dilekçede yer verildi. Dilekçede söz konusu linklerde, "Mustafa Ceceli'nin kişilik haklarına saldırı kastıyla, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret ve saldırı içeren içerikler bulunmaktadır. Söz konusu internet sitelerinin bu eylemleri ile Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum önündeki şeref ve haysiyet itibarını korumaya yönelik 'hakaret' suçu işlenmiş olup, yasal işlemlerimiz yapılmaktadır" dendi. Hakimlikten 'erişimin engellenmesi' ve içeriğin kaldırılması'na yönelik karar verilerek bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna gönderilmesi istendi.

İNTİZAR İÇİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Ceceli geçen yıl tek celsede boşanmış, ayrılırken Kanlıca'daki villasını eski eşine bırakmış, ayrıca aylık 20 bin lira nafaka ödemeye başlamıştı. Mustafa Ceceli, eski eşiyle görüntülerde yer alan şarkıcı İntizar hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı aldırmıştı. İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik'in 7 yaşındaki çocuklarının menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulunmuştu.

6- IRAK BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Kerkük'te Türkmenlerin yaşadığı mahallelerde gerçekleşen bombalı saldırıları protesto amacıyla Irak Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Ellerinde Türk ve Türkmen Bayrağı taşıyan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, saat 15.00'da Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Grup üyeleri, bir süre 'Kerkük Türktür, Türk kalacak' şeklinde slogan attı.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Başkanı Samet Reis, grup adına yapılan basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "3 soydaşımızın can verdiği, onlarca yaralımızın olduğu bombalı saldırılar, bir kez daha Kerkük'ün Türkiyemiz için, bölge için ve tabii ki Türk'ün varlığı için ne kadar hayati önemde olduğunu hatırlatmalıdır. Bu saldırılar bölgenin geleceğine ilişkin yapılan planları da göstermektedir. Irak'taki seçimlerde yapılan hile Türkmenlerin hakkını ve hukukunu hedef almıştır; bunun yol açtığı kaos ortadadır. Bu kaosu daha da derinleştirmek ve buradan fayda sağlamak isteyen eller işbaşındadır. Kerkük'teki soydaşlarımız bizlerin kıymetlisidir. Irak Devletinin vatandaşı olan soydaşlarımızın yaşamlarını korumak Irak Merkezi Hükümeti'nin de sorumluluğudur. Söz konusu saldırıya ilişkin Irak Devleti de gerekeni yapmalıdır. Soydaşlarımızın, kendi vatandaşlarının can güvenliği tehlikededir. Ve bu durum ne yazık ki her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Bağdat yönetimi acilen Türkmen kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamalıdır. Türkmenlerin devletine gösterdiği güçlü sadakatin karşılığı böyle yürek yakan olaylar olmamalıdır" denildi

(ÖZEL)

7- MARKETTE İŞLENEN CİNAYETE MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Beşiktaş'ta geçen yıl aynı markette çalıştığı arkadaşı Naci Alpağut'u (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Namık A.'nın (48) yargılanmasına başlandı. Şüpheli Namık A.'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alması istemiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 15 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Beşiktaş'ta bir marketin kasap reyonunda çalışan Namık A. (48) ile aynı marketin manav reyonunda görevli Naci Alpağut (36) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Namık A., Naci Alpağut'u bıçaklayarak öldürdü. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopside maktul Alpağut'un 'Kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisi ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu öldüğü' tespit edildi. Savcılık, şüpheli Namık A.'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alması istemiyle iddianame düzenledi.

SANIK: VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Namık A. ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan maktul Naci Alpağut'un ailesi de duruşmada şikayetçi olarak hazır bulundu. Sanık Namık A., söz konusu markette 15-16 aydır çalıştığını, olay günü kahvaltı yaptığını ve şarküteri bölümüne geçtiğini anlatarak, "O sıra Naci Alpağut yanımdan geçti. Bana hafifçe dokundu. Ben kazaen dokunmuş olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla aldırmadım. Biraz sonra tekrar yanımdan geçerken bu kez sert bir şekilde omuzuma dokundu. 'Ne oluyor?' diye sordum. Bana küfür ederek, gözüme vurdu. Bu sırada beni öldüreceğini de ifade etti. Neyle vurduğunu tam fark etmedim. Gözümü kontrol ettiğimde kan geldiğini fark ettim. Kendisine sarıldım. O sırada boğuşma cereyan etti. Boynumu koltuğunun altına aldı. Boğuşma sırasında bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Ondan mı aldım, yoksa bulunduğum yerde elime mi geçti tam olarak hatırlamıyorum. Vurduğumu hatırlamıyorum. Sadece dışarı çıktığımı hatırlıyorum. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Olaydan önce maktul ile aramızda ufak tefek sürtüşmeler olmuştu. Maktul genelde geçimsiz bir insandı. Maktul ile arama mesafe koymuştum. Bana bir gün bu mesafe koyuşumu hatırlatarak 'Ne problemin var!' şeklinde bana hitap etti. Ayrıca küfür etti" dedi. Sanık Namık A. Pişman olduğunu sözlerine ekledi.



TANIKLAR DİNLENDİ

Olay günü markette olan bazı çalışanlar "tanık" sıfatıyla dinlendi. Tanık S.Z. "Naci ve Namık'ın yan yana geldiklerini ve aralarında bir sürtüşme yaşandığını fark ettim. Ben telefonla konuştuğum için birbirlerine ne söylediklerini duymadım. Ben hemen Aktan Bey'i çağırmak için alt kata indim. Çıktığımda olay olmuştu. Ambulansa haber verdim. Beyanım bundan ibarettir" ifadelerini kullandı. Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Namık A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

8- CİNAYET ŞÜPHELİSİ 4 KİŞİ YAKALANDI

Beyoğlu'nda uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen Niyazi Özlüer cinayetiyle ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evinden 4 bin 200 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Kasımpaşa'da 19 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Akşam saatlerinde aracını park eden Niyazi Özlüer berbere gitti. Kendisini takip eden 2 kişi Özlüer'in aracının tekerleklerine bıçak sokarak patlattı. Tıraşı bittikten sonra aracının yanına gelen Özlüer lastiklerin patlak olduğunu görünce arabasının başında beklemeye başladı. O sırada motosikletle Özlüer'e yaklaşan 2 kişi, Özlüer'in bacağına 4 el ateş etti. Kurşunlardan birisi atar damarına denk gelen Özlüer kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 FARKLI ADRESE OPERASYON

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda olaya karıştığı belirlenen Erhan T. (30), Serkan T. (28), Sezer D. (25) ve Cihan A. (19) yakalandı. Polisler şüphelilerin bazılarının bulunduğu adreste yaptığı aramalarda 4 bin 200 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, ve pompalı tüfek ele geçirdi.

KENDİSİNİ YARALAYANI ÖLDÜRDÜ

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alınan şüphelilerin olayı aralarındaki husumet yüzünden yaptıkları ve öldürmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Polisin çalışmaları sonucunda da Özlüer'in şüphelilerden Erhan T. yi daha önceden bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin her birinin poliste daha önceden suç kayıtlarının olduğu ve İki grup arasındaki husumetin uyuşturucu ticareti yüzünden yaşandığı iddia edildi.

