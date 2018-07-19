DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek görüntüyle)

1- ADNAN OKTAR CEZAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE SON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

- Oktar Silivri Cezaevi'ne konuldu

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez kamerasına yansıdı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna da sağlık kontrolünde görüntülendi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle götürüldüğü Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-EK GÖRÜNTÜ

-Oktar'ın içinde bulunduğu otobüsün cezaevine girmesi

////////////////

-Adnan Oktar'ın otobüsteki görüntüsü

-Oktar Babuna'nın sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Diğer kadın ve erkeklerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Otobüsün gidişi

-Detaylar

19.07.2018 - 15.33 Haber Kodu : 180719131

======================================

(ÖZEL)

2- ADİL SERDAR SAÇAN, ADNAN OKTAR'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

* Adnan Oktar ve grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan,

"Yaşadığım mağduriyetler saymakla bitmez. Gittim ve şikayetçi oldum"

"Bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak"

"Operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum"

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından Adnan Oktar ve grubu tarafından hakkında 300'ün üzerinde suç duyurusunda bulunulan eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da 'mağdur' sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı. "Bu operasyonun icra edilmiş olması benim gibi mağdurlar açısından son derece sevindiricidir" diyen Saçan, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 168 kişinin tutuklanması hakkında "Bu operasyonu yapan herkese mağdur olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Hak yerini buldu. 19 senedir sabrediyordum" ifadelerini kullandı.

"POLİSİN CİDDİ BİR BAŞARISIDIR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçen yaptığı operasyonun ardından çok sayıda kişi mağdur sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri de Adnan Oktar'a 19 yıl önce operasyon düzenleyen ve o operasyon sonrası hakkında suç duyuruları nedeniyle hala yargılanan dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan oldu

YAŞADIĞI MAĞDURİYETLERİ ANLATTI

Bu hafta başında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne giderek Adnan Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden Adil Serdar Saçan, mağdur sıfatıyla da ifade verdiğini belirtti. Adnan Oktar ve grubu tarafından kendisine yaşatılan mağduriyetleri anlatan Saçan, "Ergenekon davasında ben tutukluyken benim aleyhimde; 1999 yılında yapılan operasyonun güya Ergenekon terör örgütü yaptırmış. Bu nedenle Adnan Hoca ve müritleri mağdur sıfatıyla şikayetçi oldular. O tarihlerde benim bile elimde olmayan sicilimle ilgili gizli yazıları nereden buldularsa onları dosyalara koydular. Müritlerden Emre Çalıkoğlu, Ergenekon soruşturmasında benim aleyhimde yalan tanıklıkta bulundu. 1999 yılındaki operasyonda bunlara kötü muamelede bulunduğumuz iddiasıyla yine yargılanıyoruz. Bu konuda da inanılma sahtecilikte bulunup iftiralar attılar. Türkiye'de işi gücü şantaj yapmak olan bir örgüte şantaj yapmakla yargılanıyorum. 300'ün üzerinde hakkımda suç duyurusunda bulundular. Her duruşmaya 50, 60 kişi ve bodygard ile geldiler. Bu örgüt, FETÖ ile ortaklık yaparak bir sene avukatlık yapmamı engelledi. Saymakla bitmez yaşadığım mağduriyetler. Sonuçta gittim ve şikayetçi oldum ve bunun da arkasında sonuna kadar duracağım" diye konuştu

"POLİSE VE ADLİ MAKAMLARA BİLDİKLERİNİ ANLATMALARI LAZIM"

Tutuklamaların ardından yeni operasyonların olabileceğine ilişkin düşüncesini dile getiren Saçan, "Kararlı bir mücadele olduğunu görüyorum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak. Bir daha toparlanabileceklerini sanmıyorum. Örgüt mensuplarının ayağını denk alması lazım. Polise ve adli makamlara bildiklerini anlatmaları lazım. Bu işi artık geri dönüşü yok. Bundan sonra operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum. Firarda olanların, hepsinin yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum" diye konuştu.

"BİRÇOK DALGANIN GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar ve grubunun yeni bağlantılarının ortaya çıkabileceği yönünde bir düşünceye sahip olduğunu belirterek, "Soruşturma gizli. Dosyaya erişim kısıtlılığı var ama yeni bağlantıların çıktığına inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de operasyonların devam edeceğine, birçok dalganın geleceğine inanıyorum. Bunlar çekirdek kadroydu. Sonrasında bunların eylemleri polisin yaptığı titiz çalışmayla elde ettiği verileri değerlendirerek yeniden operasyon icra etmesi büyük olasılıktır" ifadelerini kullandı.

"HAK YERİNİ BULDU"

Bugün avukatlık yapan Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar ve grubuna yönelik tutuklama kararına ilişkin ise "Bu operasyonun amacına ulaştığını ve bundan sonra kararlılıkla devam edeceğini düşünüyorum. Bu operasyonu yapan herkese mağdur olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Hak yerini buldu. 19 senedir sabrediyordum. Ne olursa olsun insanların hürriyetinin elinden alınmasına daha önce hürriyeti elinden alınmış bir kişi olarak karşıyım. Ama tutuklama müessesesi bu tür tehlikeli örgütler için kullanılmalı. Bir hukukçu olarak tutuklama müessesinin az çalıştırılmasına inanırım ama bunların hak ettiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Adil Serdar Saçan ile röportaj

-Saçan'ın soruları yanıtlaması

-Saçan'ın masasında çalışması

-Bilgisayarında inceleme yapması

-Genel ve detaylar

19.07.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180719121_

================================

3- BAKAN SOYLU: 7 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL ()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi 21'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Şırnak kırsalında Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı, 7 tane teröristi orada bir yerden bir yere nakledilirken gördü. Hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı ve orayı kontrol altına aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nden hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız bir taraftan da uçaklarımızda birlikte sabahın erken saatlerinde 7 tane teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21'inci Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Teşkilatı mensuplarının da yer aldığı törende Bakan Soylu konuşma yaptı.

"TERÖR KÜRSEL BİR AKILLA YÖNETİLİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, " Pazar günü 15 Temmuz münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımızdaki törene katıldım. Orada şehitlerimizi anarken şehidimiz Sevda Güngör kızımızın ismini de özellikle ifade etmiştim. Bugün de sizlerle onun isminin verildiği salonda buluşmak nasip oldu. Bu millet uğruna şehit düşmüş bütün evlatlarımıza, polisimize, jandarmamıza, askerimize, korucumuza gani gani rahmet eylesin. Bugün başka şehirlerdeki polis okullarında sizlerle birlikte tam 9 bin 180 kardeşimiz bu teşkilata dahil oluyorlar. Biz sizleri sadece kadro olsun iş sahibi olsun diye değil, bilesiniz ki sizlere çok ihtiyacımız var. Dünyada kötülük artıyor. Kötü insanlar maalesef boş durmuyorlar. Her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ediyorlar. Terör artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetiliyor. PKK'ya, DEAŞ'a, DHKP-C ve FETÖ gibi örgütleri birbirlerine ekliyor ve birbirleriyle beraber güçlenmeye çalışıyorlar. İnsanlara şifa vermesi gereken laboratuvarlarda ilaçlar yapması gereken bilim adamları, uyuşturucuların en zehirli olanlarını, pek çok bağımlılık yapanlarını imal ediyorlar" dedi.

"15 TEMMUZ'UN PERSONEL NOKTASINDAKİ TAHRİBATI KAPATILDI"

"Sadece uyuşturucunun kendisini değil, uzmanlığını da ihraç ediyorlar. Morfini, eroine dönüştüren teknikler geliştiriyorlar" diyen Soylu, "Uyuşturucu parasını teröre, silah ticaretine harcıyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de vicdan suçları ortaya çıkarttılar. İnsanların kredi kartlarını çalıyorlar. Şahsi bilgilerini çalıyorlar. Ya bankadaki parasına ya da insanların şahsiyetine, onuruna saldırıyorlar. Öte taraftan terör örgütlerine destek veriyorlar, bilgi sağlıyorlar. Bütün bunların yanı sıra insan ve araç yoğunluğundan, belki eğitimden, belki araçların çok hızlı olmasında trafik kazalarında insan hayatlarını tehdit etmeye devam ediyorlar. Bütün bunlar ve daha sayamadığım birçok kötülük için sizlere ihtiyacımız var. Büyük bir gayret içerisindeyiz. Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet Teşkilatı'mızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte, ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bu yıl için 18 bin 426 evladımız Emniyet Teşkilatı'mıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. Emniyet Teşkilatı'mızda FETÖ'yle mücadele sürecinin, 15 Temmuz'un personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçilmiştir" şeklinde konuştu.

"BAKAN SOYLU, UYUŞTURUCUDAN HÜKÜM GİYENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Uyuşturucuda 2016'nın ilk 6 ayında 4 bin 33 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını kaydeden Soylu," 2018 yılının Haziran sonu itibariyle de 12 bin 309 zehir tacirini içeri tıktık. Halen uyuşturucudan kesin hüküm giymiş olarak yaklaşık 32 bin kişi hapistedir. 8 bin kişinin de yargı süreci son aşamasındadır. Bütün bunları 4 bin 674 narkotik personeli ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Şimdi bunlara narkotik konusunda özel eğitim almış bin personeli de ekliyoruz ve bu arkadaşların 800 tanesini de İstanbul'da görevlendiriyoruz. Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın ilk 6 ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29.2 toplamda ise yüzde 17.2 azalma oldu. Attığımız adımların karşılığını da huzur ve asayiş olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Soylu, "Dün gece saat 2 buçuk - 3 sularında Şırnak kırsalında Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı, 7 tane teröristi orada bir yerden bir yere nakledilirken gördü. Hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı ve orayı kontrol altına aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nden hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız bir taraftan da uçaklarımızda birlikte sabahın erken saatlerinde 7 tane teröristi etkisiz hale getirdik. İnsansız hava araçları ile yaptığımız operasyonlarda bugüne kadar bir tek şehit verdik. Bir taraftan terörle mücadele ediyor bir taraftan teknolojimizi yükseltiyor bir taraftan da operasyon kabiliyetimizi geliştiriyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Soylu, dereceye girenlere plaket verdi. Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21'inci Döneminde 616 öğrencinin kep attığı ve 338'inin kadın, 278'inin de erkek öğrenci olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:

--------------

-Mezun polislerin görüntüsü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

-Soylu'nun öğrencilere plaket vermesi

-Mezun olan polislerin kep atması

-Genel ve detaylar

================================

4- 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren sözde "Eyalet Hadimi", "Bölge Hadimi", "Mütevelli Esnaf", "Ünite Yapılanması", "Talebe Yapılanması"nda tespit edilen 32 kişiye yönelik bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da "Gaybubet Evi" olarak tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 32 kişi dışında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu"ndan aranan 3 kişi yakalandı. Polisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

===============================

(ÖZEL)

5- TURKUAZ, SİYAH... İŞTE İSTANBUL'UN YENİ TAKSİLERİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL ()

İSTANBUL'da 1 Haziran'dan itibaren "üst-orta" olarak kabul edilen (D) ve lüks olarak bilinen (E) segmenti taksi dönemi başladı. Trafiğe çıkacak yeni taksiler, artık turkuaz ve siyah renkli olacak.

İstanbul'da kayıtlı toplam 17 bin 395 sarı taksi var. Ayrıca iTaksi'ye geçiş yapan 4 bin 85 adedi sarı, 39 adedi turkuaz, 22 adedi siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 taksi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 31 Mayıs tarihli UKOME kararına göre, ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde en az turkuaz renkli ve D segmenti olması şartı getirildi. Yeni karara göre, İstanbul trafiğinde 0-2 yaş aralığında olmak koşuluyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz ve siyah taksi sınıflarına geçiş yapan taşımacılara 8, elektrikli olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.

4 BİN 146 ARAÇ İTAKSİ KULLANIYOR

17 bin 395 sarı taksinin bulunduğu İstanbul'da 4 bin 85 adet sarı, 39 adet turkuaz ve 22 adet siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 araca iTaksi sistemi entegre edildi. İstanbul'da 17 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen ve şimdi turkuaz renkli D sınıfı taksi kullanan Aşkın Battal, "Turkuaz renkli taksiye geçerek İstanbul halkının kullandığı sarı taksiler üzerindeki o kötü algıyı kaldırmak istiyoruz. iTaksi uygulaması, yolcu ile biz taksicileri güvenli bir ortamda buluşturuyor. iTaksi, yolcuların şikayetlerinde muhatap bulabileceği bir uygulama" dedi.

Taksicilerin 1 Haziran'dan itibaren D ve E segmenti araçlara geçiş yaptığını belirten Battal, "Müşterilerimiz bu uygulamadan gayet memnun. Araçlarımız eskisi gibi kötü ve kirli değil. Araçlarımızın rengi güzel, içleri temiz. Yolcularımıza su, kolonya, ıslak mendil gibi imkanlar sunuyoruz" diye konuştu. Kısa mesafe sorununun da aşıldığını kaydeden Battal, "iTaksi uygulamasıyla taksicinin 'ben oraya gitmem' demesinin önüne geçildi. Bu sistemle biz İstanbul'daki taksiciliğin daha düzenli olacağını umut ediyoruz" dedi.

İstanbul'da 10 yıldır taksicilik yapan ve şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda lüks siyah taksi hizmeti veren Metin Tekbaş ise, "Böyle bir kaliteye ihtiyaç olduğundan dolayı bu aracı almaya karar verdik. iTaksi ile İstanbullulara daha güvenli, istedikleri zaman ulaşabilecekleri kalite araçlarda hizmet vermekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAÇ DEĞİŞTİRME YAŞI 8, ELEKTRİKLİ İSE 10 YIL OLDU

Öte yandan 31 Mayıs tarihli UKOME kararında, "D segmentinde yer alan araçlar turkuaz taksi, E segmenti ve üzeri ile van sınıfında 7 yolcu kapasiteli araçlar ise siyah taksi olarak adlandırılmıştır. Ayrıca turkuaz taksi veya siyah taksi sınıfına geçiş yapan taşımacılara, sarı taksiler için 5 yaş olan araç değiştirme şartı 8 yaş, aracın elektrikli olması durumunda ise 10 yaş olarak uygulanması karara bağlanmıştır" denildi.

TAKSİLER EN AZ 0-2 YAŞ ARALIĞINDA OLACAK

Kararda, "Herhangi bir sebeple araç değişikliği veya sahip değişikliği (tahsis belgesi düzenlenmesi) durumunda taksi taşımacılığında kullanılacak taşıtların, 28.12.2016 tarih ve 2016/9-6 sayılı UKOME kararı ekinde yer alan asgari D segmentinde olması şartının aranması ve ayrıca bu taşıtların en az 0-2 yaş aralığında olması hususu uygun mütalaa edilmekte olup konunun UKOME gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Turkuaz ve lüks siyah taksilerden detaylar

-Elektrikli taksiden detaylar

-D ve E segmenti araç kullanan taksicilerle röportaj

-itaksi cihazının araca montajından detay

-Muhabir anonsları

19.07.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180719119_

=========================

(operasyon görüntüsüyle)

6- 'GÜLSUYU OLAYLARI'NIN FAİLLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,()

'Gülsuyu olayları' olarak bilinen ve Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi olayına karışan faillerin içinde olduğu iki ayrı gruba operasyon düzenlendi. Birçok suçtan kaydı bulunan 25 kişi yakalanırken, operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı, Hasan Ferit Gedik'in öldürüldüğü olayla alakalı olduğu belirlenen iki ayrı örgüte yönelik çalışma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin, Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren, U.K. liderliğindeki örgüt üyeleri ve aynı bölgede varlık gösteren M.T. liderliği, R.E. yöneticiliğindeki örgüt üyeleri olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Temmuz'da düzenlenen operasyona gözaltına alınan 25 şüphelinin, 'öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, sahte içki üretimi ve ticareti, kasten yaralama, silahla tehdit' gibi suçlardan kaydı olduğu açıklandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 9 adet pompalı tüfek, 160 adet kartuş, 12 adet tabanca, 270 adet fişek, 300 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet balistik yelek, 1 adet elektroşok cihazı, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, suçtan elde edilen yaklaşık 55 bin TL nakit para ve 1 adet bir adet gizli kamera cihazı, sahte içki imal etmek üzere tertip edilmiş maddeler, sahte TAPDK bandrolleri, şişelenmiş satışa hazır sahte içki şişeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü dökümü:

----------------------

////////EK GÖRÜNTÜ(helikopter destekli operasyon anı)

-Operasyonda ele geçirilen silahlar

-Genel ve detay görüntüler

