DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI (1)

Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL,

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayoluna çıkan yollardan saat 14.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise erken saatlerden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'den törenin yapılacağı alana doğru yürüyerek gidiyor.

Görüntü Dökümü

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-Trafiğe kapatılan yollar

-Trafikte görevli polisler

-Boş yollar

-Tören alanına doğru yürüyenler

-Ellerinde Türk bayrağı olanlar

-Genel ve detaylar

15.07.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180715102_I

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(Ek görüntülerle)

2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI



Haber - Kamera: Gülseli KENARLI - Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinlikler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü yolu Zincirlikuyu ve Barbaros Bulvarı üzerinden bariyerlerle kesildi. Polis ekiplerinin bu noktalarda güvenlik önlemi aldığı görüldü. Türk bayrağı sarılı 3 hafriyat kamyonunun etkinlikler için köprüye gittiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Barbaros Bulvarı'ndan görüntüler

- Zincirlikuyu'dan görüntüler

- Polislerin görüntüsü

- Kamyonların görüntüsü

- Detaylar

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3- 15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL ()

5 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma İlhan Varank için dualar okunması ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi

Görüntü Dökümü:

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-Şehit İlhan Varank'ın kabrinden ve ziyaretten detaylar

-Şehzadebaşı Camii'nden detaylar

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4- İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Gökhan ÇELİK-Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL () ŞEHİT yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün ikinci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar, tekbir ve sloganlarla darbe girişimini lanetledi. 15 Temmuz gazilerinden Muharrem Gürbüz, "15 Temmuz gecesi fena bir geceydi. Allah milletimize bir daha böyle bir gün yaşatmasın. İnşallah bu hainler en ağır cezaları alırlar. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz de iman gücü var. Böyle bir liderimiz var başımızda. O yüzden kimseden korkumuz yok. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaralandım İBB önünde. Çok şükür bugün iyiyim. Allah bu nişanı bize vaat ettiö dedi.

İBB'nin karşısında bulunan parkta toplanan vatandaşlar ve belediye çalışanları da 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için dualar etti.

Görüntü dökümü:

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- İBB önünde toplananlar

- Gazi Muharrem Gürbüz ile röportaj

-Saraçhane Parkı'ndan detaylar

-Güvenlik görevlilerinin 15 Temmuz tişörtü

-Şehitler için dua edilmesi

15.07.2018 - 14,50 Haber Kodu : 180715087

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5 - TÜRK BAYRAKLI KAMYONLAR KÖPRÜDE

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin başlamasına saatler kala hazırlıklar son aşamasında. Tören için belirlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında toplanmalar yavaş yavaş başladı. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana geliyor. Öte yandan trafiğe kapatılacak yollarda bulunacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Kasaları büyük Türk bayraklarıyla kaplanan 36 kamyon, köprü üzerinde art arda sıralanırken, ilerleyen dakikalarda konvoy halinde görevli oldukları noktalara giderek konuşlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Köprüde bulunan kamyonlar

-Al bayrağa sarılı kamyonlar

-Alana gelenler

-Sıra sıra bekleyen kamyonlar

-Genel ve detaylar

15.07.2018 - 14.16 Haber Kodu : 180715077

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6- İBB'DEN "15 TEMMUZ" TEDBİRLERİ...

Haber: İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bazı tedbirler aldı. İBB'nin 'Vatandaşların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki büyük buluşması için' başlığıyla duyurduğu tedbirler şöyle:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ŞEHİTLER ANITI:

*Miting alanına giren vatandaşlara üç noktadan 90.000 adet kumanya dağıtımı yapılacak.

*Miting alanına köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150.000 adet su paletlerle dizilecek.

*Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 adet mobil tuvalet hizmet verecek.

HALKLA İLİŞKİLER (Alo 153):

*15 Temmuz Günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet Mezarlıklarında mobil iletişim araçlarımız kurularak, mevlit okutulacak.

*15 Temmuz günü meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktaları saat 01:00'e kadar açık olacaklar.

*Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak.

*15 Temmuz Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız hafta boyunca ev ve işyerlerinde ziyaret edilmektedir.

*Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak.

İBB SARAÇHANE:

*Şehitler için okunan mevlitten sonra cami önünde şerbet dağıtımı yapılacak.

*Hamidiye tarafından halka 60.000 adet su dağıtılacak.

*10.000 kişilik su, kumanya ve meyve suyu dağıtımı yapılacak.

*Bayrak ve tishort dağıtımı yapılacak.

*İhtiyaç halinde hasır dağıtımı yapılacak.

*Saraçhane önünde beş noktadan özel kumanya dağıtımı yapılacak. Anıt açılışından Sonra 5000 kişilik etli pilav, ayran, tatlı, dağıtımı yapılacak.

*Edirnekapı Şehitliği'ne 2 Mobil büfe hizmet verecek.

*Çengelköy Mezarlığı'nda 1 Mobil büfe hizmet verecek.

*Karacaahmet Mezarlığı'nda yemek dağıtacak.

*İBB Şirketleri binaları 15 Temmuz'u unutturmamak için görsellerle donattı.

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7-- TOPKAPI'DA OKULDA YANGIN PANİĞİ...

Haber - Kamera: Murat SOLAK - Taner YENER / İstanbul

Fatih'te özel bir okulun bahçesinde bulunan oyun park alanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boş olan okuldaki yangını büyümeden kontrol altına alırken, bina ve bahçesinde maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 14.00 sıralarında Topkapı Mahallesi Şeyhülislam Sokak'ta bulunan özel bir okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul bahçesinde bulunan oyun parkında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını binaya sıçramadan kontrol altına aldı. Dumanları görüp durumu itfaiyeye bildiren mahalle sakini Coşkun Pişkiner, " Yan tarafta oturuyorduk. Yangın başlayınca itfaiyeye haber verdik. Neden çıktığını bilmiyorum. Makine dairesi diyorlar. Çocuk parkının yanında makine dairesi varmış. Allah'tan okullar tatildi" dedi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yanan okul parkından görüntü

-İtfaiye ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

15.07.2018 - 15.07 Haber Kodu : 180715103_

