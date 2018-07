DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KARTAL ÇİFTİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren Gani Kartal (77) ile eşi Ruzibe Kartal (75) son Küçükçekmece'de son yolculuklarına uğurlandı. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeleri yakınları tarafından alınan Gani Kartal ile eşi Ruzibe Kartal çiftinin cenazeleri Sefaköy'deki Sultan Murat Merkez Camisi'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri çiftin oğlu İsmail Kartal kabul etti. Bir süre fenalaşan İsmail Kartal'ı yakınları teselli etti. Kartal çiftin cenazeleri öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güzelbahar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Gani Kartal'ın cenazesinin kaldırıldığı camide yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak temizlik işlerine yardım ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Çiftin oğlu İsmail Kartal'ın taziyeleri kabulu

-Dua edenlerden görüntü

-Cenaze namazlarının kılınması

-Tabutların taşınması

-Ölen çiftin fotoğrafı (ek)

-Genel ve detaylar

10.07.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180710083_I

=========================

(ÖZEL)

2- 1600 YILLIK BİZANS SARAYI'NI DEFİNECİLER DELİK DEŞİK ETTİ



- Çevredekilerin fark ettiği define avcıları, kazma ve kürekleri bırakarak kaçtı



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- Ali AKSOYER-Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL ()

ÇATLADIKAPI'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Bizans Sarayı Bukoleon, kaçak kazı yapan define avcılarının yeni hedefi oldu. Saray içinde ve çevresinde kazı yapan define avcıları, yıllardır kaderine terk edilen 1600 yıllık yapıyı köstebek yuvasına çevirdi.

SARAY KALINTILARINDA DEFİNE AVI

Marmara Denizi kıyısında Cankurtaran ile Kumkapı arasındaki Çatladıkapı mevkiinde bulunan ve bugün yalnızca kalıntıları kalmış Bukoleon Sarayı'na dadanan define avcıları, tarihi yapıda tahribatı daha da arttırdı. Geçtiğimiz hafta sonu saray kalıntıları içinde kazı yapan define avcıları, çevredekilerin fark etmesi üzerine kazmayı küreği bırakarak kayıplara karıştı. Son dönemlerde izinsiz kazı yapanların sayılarının daha da arttığını belirten semt sakinleri endişeli. Yaklaşık 20 yıldır saray kalıntılarının hemen yanı başındaki evde oturan Cesur Tecimen, "Geçen bir gelip baktık her tarafı kazmışlar. Yine belediyeye söyledik yine bir şey yapmadılar. Şuralara en azından bir tel örgü çekilseydi, arkadan kimse giremezdi. Ön tarafta zaten mahalle halkı var. Yabancıları zaten tanıyorlar. Ama işte arkası için yapacak bir şey yok" dedi.

"BURAYA SAHİP ÇIKILSIN"

Kalıntılar çevresinde çok sayıda madde bağımlılarının yaşadığına dikkat çeken Tecimen, "Buranın halini görüyorsunuz. Kendi imkanlarımızla burayı madde bağımlılarından korumak için kapatmaya çalıştık. Her gün tinerciler geliyor. Madde kullananlar hep burada. Buraya sahip çıkılmasını istiyoruz ama kimse gelip ilgilenmiyor. Biz burada yaklaşık 20 yıldır kirada kalıyoruz. Burası evimizin yanında olduğu için evimize girip hırsızlık bile yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ YAKIP, ALKOL İÇİYORLAR"

Bizans İmparatoru 2'nci Theodosios tarafından yaptırılan Bukoleon Sarayı'nın kalıntıları arasında yaşayan Bülent Ecevit de, "Şu anda burada 3-4 kişi yaşıyor. Ama sürekli birileri gidip geliyor buraya. Buradaki tahribatla ilgili bizim alakamız yok. Geldiğimiz günden buyana bir şey görmedik. Gelen giden çok insan var. Burada ateş yakıp mangal yakıyorlar, alkol içiyorlar. Alt katta başka bir adam kalıyordu. Çok alkol içiyordu. Bir de içeri çöplüğe dönmüş diyorlardı. Daha sonra belediye ekipleri geldi. O şahsı çıkartıp, alt kattaki girişleri kapattı" diye konuştu.

ÇİVİ BİLE ÇAKMAK YASAK

Tarihi yapının başına gelenler bunlarla da sınırlı değil. Uzun bir süre bakımsız kalan sarayın sütun ve sütun başlığı gibi kalıntıları çevreye gelişigüzel saçılmış durumda. Onlardan biri sarayın ana taşıyıcıları olarak kullanılan sütün ve başlığı, Sirkeci - Halkalı Banliyö hattı üzerinde bulunan rayların hemen yanı başında yer alıyor. Özellikle evsizlerin kış aylarında sığındığı sarayın kapalı bölümünün girişi saç levha ile kapatılmış. Ancak, bu işlem yapılırken saç levha kalıntıların üzerine 10 - 15 santimlik demir çubuklarla tutturulmuş. Normalde çivi bile çakılması yasak olan tarihi tescilli yapının dört bir yanında benzer işlemleri görmek mümkün.

Görüntü dökümü

--------------

-Sarayın havadan görüntüleri

-Saray kalıntıları

-Kaçak kazı yapılan yer

-Cesur Tecimen ile röportaj

-Kalıntılar arasında yaşayanlar

-Bülent Ecevit ile röportaj

-Girişlerin saç levha ile kapatılması

-Demiryolu yanındaki kalıntılar

10.07.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180710055_

10.07.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180710056_

========================

3- GÖZALTINA ALINAN TİYATROCU ORHAN AYDIN SERBEST BIRAKILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Tiyatrocu Orhan Aydın , sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aydın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Polis merkezinden ayrılırken açıklama yapan Orhan Aydın, "Hakkımda iki tane ihbar dosyası var. Biri Erzurum'dan diğeri ise Antalya'dan geliyor. İlkine gerçekten çok güldüm ikincinde de emniyet müdürlüğünde bile kahkaha attım" dedi,

Aydın, "47 yıldır bu coğrafyada sanat yürüten bir sosyalistten hiç kimse hiçbir biçimde ne yaparsa yapsın bir FETÖ'cü bir darbeci çıkartamaz. Hayatımı darbelere karşı kurmuş ve oluşturmuş bir adamım dolayısıyla iki dosya da ifade verdim. İkisinin de davası ya sürecek ya da kapanacak. Bir diğer dava daha var Vatan Caddesi'nde bir talimat var. Onun için de ifadeye gideceğim. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Eve geldiler gözaltına aldılar. Ortada herhangi bir darp yada benzeri bir şey yok. İfademi verdim şimdi hastaneye gidiyorum. Hastanede darp edilmediğime dair rapor alacağım ve ardından serbest kalacağım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Karakoldan görüntü

-Orhan Aydın'ın karakoldan çıkışı

-Orhan Aydın ile röp.

-Orhan Aydın'ın arkadaşlarına sarılması

-Orhan Aydın'ın polis aracına binmesi

-Genel ve detaylar

10.07.2018 - 14.20 Haber Kodu : 180710084_

=====================

4- VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO: ÇOK TARİHİ BİR NOKTADAYIZ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL,

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler açısından Türkiye ile Venezuela'nın çok tarihi bir noktada olduğunu belirterek, "Geçmişten gelen hazinemiz var. Türkiye, refaha doğru yol alıyor. Venezuela da refaha doğru yol alıyor. Siyasi olarak bir gücümüz var ve bu gücü birleştirebiliriz. Bugün değişim anıdır. Sayın Erdoğan'ın da görevine başlamasını kutlamak için gelmiş bulunuyoruz. Hep birlikte farklı alanlarda ilerlemek için buradayız" dedi. Konuşmasında çok büyük bir rüyası olduğundan da bahseden Maduro, "Aradaki uzaklığa rağmen o kadar yakın olacağız ki hep ileriye gideceğiz. Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız. Bu uzaklığı yok edeceğiz. Yeni bir tarih yazacağız. Türkiye ile Venezuela'nın gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Venezuela İş Konseyi ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen, 'Türkiye - Venezuela İş Forumu' toplantısı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşen toplantıya konuk Maduro'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, Venezuelalı bazı bakanlar ile her iki ülkenin iş dünyasından isimler de katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan Nicolas Maduro, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yemin Töreni' ve 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bizim için dün çok önemli bir gündü. Sıcak karşılama için teşekkür ederiz" diye konuştu.



İki ülkenin ekonomik, diplomatik ve insani ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek üzere bu davetin çok önemli bir fırsat olduğunu aktaran Başkan Maduro, farklı bir dünyaya inandıklarını ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin de bunun için gerekli olduğunu söyledi.

Maduro, "Daha insani bir dünya mümkün. Farklı kültürlerin, medeniyetlerin yakınlaştığı bir dünya, hem de insanlığın mutluluğu için çalışacak bir dünya mümkün. Dünyadaki medeniyetler için en önemli şey mutluluk, eşitlik, insan haklarına saygı ve refahtır. Refah, insanlığın rüyasıdır. Biz bunu oluşturmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Türkiye ile birlikte bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE VE VENEZUEALA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilere yönelik çalışmaların özellikle 2010 yılında Hugo Chavez'in Devlet Başkanı olduğu dönemde başladığını hatırlatan Başkan Maduro, "Chavez, o dönemde konuşurken hep bize 'Türkiye ile birlikte bir yolda yürümek istiyoruz' diyordu. Süreç içinde bunun mümkün olduğunu gördük. İki taraflı, saygı sağlayan bir yol yani 'kazan kazan' dediğimiz bir yol. Venezuela ve Türkiye arasındaki bu deneyimlerden yola çıkarak, bizi çok daha büyük şeyler bekliyor. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Ekonomi alanında çok büyük yenilikler bekliyoruz. Türkiye ile Venezuela arasında çok önemli işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRK YATIRIMCILARI VENEZUELA'YA DAVET ETTİ

Venezuela Başkanı Maduro, Türkiye'nin bölgesinde dünyanın çok büyük bir ülkesi olduğunu aynı şekilde Venezuela'nın da Latin Amerika'da Bolivar Bölgesinin çok önemli bir ülke olduğunun altını çizdi. Dünya siyasetinde ve ekonomisinde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Başkan Maduro, şunları söyledi:

"Çin ve Rusya çok önemli bir güç olarak bu dönemde ortaya çıktı. Hindistan çok büyük bir potansiyel. Dünyadaki dengeleri değiştirecek, farklı kolonyal güçlerden kurtulmanın göstergeleri bunlar. Daha çok kutuplu güçlerden bahsediyoruz. Bu farklı güçleri kendi gelişimimiz için kullanmamız gerekiyor. Türkiye, kritik bir noktada duran bir ülke. Değişen dünyada önemli bir ülke. Biz, Latin Amerika ülkesi olarak milli bağımsızlığımızı geliştirmeyi planlıyoruz. Daha güçlü Latin Amerika ve Karayip Bölgesi oluşturmak istiyoruz. Biz, ufukta bunu görebiliyoruz. Bu yöne doğru hareket edebilmek, birlikte iş yapabilmek, çözümler üretebilmek, kapılar açabilmek çok önemli. Türk yatırımcılar gelsin ve ekonominin her alanında çalışabilsin."

THY'NİN DOĞRUDAN UÇUŞLARI BAŞLATMASI

Türkiye ziyaretinin önemine vurgu yapan Başkan Maduro, konuşması sırasında toplantıya katılan ekonomi kurmaylarını da tek tek tanıttı. Ekonomi kurmaylarının Türkiye ile ilişkilerde projelerin çekirdeğini oluşturduğunu kaydeden Maduro, "Venezuela'nın ekonomisinin canlandırılması ve gelecekteki yatırımları planlanması için bu grup, çok önemli. Bugün yapılacak işler de çok önemli. Buradaki son buluşmamızdan bu yana ise çok ilerledik. Özellikle Türkiye'den doğrudan uçuşlar konusu bizim için çok önemli. Bu ziyaretin ardından THY'nin Venezuela'da bir operasyon merkezi kurulması çok önemli. Ticari konuları birçok alanda çeşitlendirdik. Büyük bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Altın konusunda da konuşmamız gerekiyor. Sayın Türk kardeşlerimiz, Türk iş adamları ve iş kadınları bu sertifikasyonu biz yayıyoruz. Dünyadaki bir numaralı altın rezervi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk iş dünyasına seslenen Maduro, "Özellikle altın rezervlerimiz var. Petrol ve doğalgaz rezervleri konusunda birlikte ilerleyebiliriz. Bizler gelişime açığız, sizlere bu konuda birçok doküman getirdik. Bunlarda hangi alanlarda yapılabilecek yatırımlar var. Sizlere yardımcı olabiliriz ve artık hazırız" diyerek, yatırım çağrısı yaptı.

"EŞİTLİK DUYGUSUNU VE BAĞIMSIZLIĞI ÇOK SEVİYORUZ"

Nicolas Maduro, "Venezuelalıları bazı yerlerde eleştiriyorlar. Diyorlar ki 'siz çok hızlı gidiyorsunuz, çok tutkulusunuz'. Evet, bu doğru. Biz eşitlik duygusunu ve bağımsızlığı çok seviyoruz. Gelişimi ve halkımızı çok seviyoruz. Refah için çalışıyoruz. Tutku bu noktadan geliyor" şeklinde konuştu.

"Çok tarihi bir noktadayız" diyen Başkan Maduro, "Geçmişten gelen hazinemiz var. Belli ülkelerde kendi yollarından gitmediler ama Türkiye refaha doğru yol alıyor. Venezuela da refaha doğru yol alıyor. Siyasi olarak bir gücümüz var ve bu gücü birleştirebiliriz. Bugün değişim anıdır. Sayın Erdoğan'ın da görevine başlamasını kutlamak için gelmiş bulunuyoruz. Hep birlikte farklı alanlarda ilerlemek için buradayız. Çok büyük bir rüyam var. Aradaki uzaklığa rağmen o kadar yakın olacağız ki hep ileriye gideceğiz. Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız. Bu uzaklığı yok edeceğiz. İstanbul, geçmiş çağlardan günümüze hep var oldu. Sizleri de Karayip Denizi'ne Bolivar bölgesine davet ediyoruz. Yeni bir tarih yazacağız. Türkiye ve Venezuela'nın gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

VASİP ŞAHİN: MESAFELER UZAK OLSA BİLE EĞER KALPLER BULUŞMUŞSA O ZAMAN HER YER YAKINDADIR

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de Başkan Maduro'nun her fırsatta Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve zor zamanlarında hep yanında bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti. Venezuela'nın başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere Filistin konusunda da Türkiye'nin yanında yer aldığını aktaran Vali Şahin, "Dostluğun dili, dini, coğrafyası ve mesafesi yoktur. Dostlar dosttur. Mesafeler uzak olsa bile eğer kalpler buluşmuşsa o zaman her yer en yakındadır. Biz Venezuela toplumunu da bu gözle görüyor bu kalple seviyoruz. Ülkemiz, Venezuela'nın gelişmesinde ve kalkınmasında kendine düşen her türlü destek ve yatırım noktasında danışmanlık görevini mutlulukla yapacaktır. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı çok açıktır" dedi.

Vasip Şahin, toplantının her iki ülkenin iş adamları açısından da verimli olması temennisinde bulundu.

NAİL OLPAK: MADURO'NUN ZİYARETLERİ İKİLİ İLİŞKİLERİN İVMESİNİ ARTIRDI

DEİK Başkanı Nail Olpak da Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye yaptığı ziyaretler sayesinde ikili ilişkilerin ivmesinin arttığını vurguladı. Olpak, "İki ülke arasında başta ekonomi olmak üzere önemli gelişmeler var. Son iki yılda her düzeyde karşılıklı fikir alışverişi ve temaslar süreklilik kazandı. Ülkelerimiz arasında ikili anlaşmalar imzalandı. Kendisinin öncülüğünde ikili ticaretin serbest hale gelmesi ve yatırımların kolaylaştırılması için bölgede faaliyet gösteren ve göstermeyi planlayan iş insanların ihtiyaç duyduğu adımların daha fazla atılacağını bekliyoruz" temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Maduro'nun salona gelişi

-Alkışlarla karşılanması ve Maduro'nun selamlaması

-Toplantıya katılanlar

-Maduro'nun konuşması

-Vali Şahin'in açıklamaları

-Nail Olpak'ın konuşması

-Genel ve detaylar

10.07.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180710085_

======================

5- KARAGÜMRÜK'TE YANGIN

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Fatih Karagümrük'te 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Yangın, Prof. Naci Şensoy Caddesi'nde öğlen saatlerinde çıktı. 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler İtfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireyi saran yangını kısa sürede söndürürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, çevrede yaşayan evsizlerin boş binaya sık sık girdiklerini ve yangını onların çıkarmış olabileceklerini belirtti. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Daireden yükselen alevler(cep telefonu)

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Evlerinin penceresinden çalışmaları izleyenler

-Çevredekiler ile röportaj

-Genel ve detaylar

==========================

6- SULTANGAZİ'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

İstanbul'da geçtiğimiz hafta MKP'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü MKP'ye yönelik 2 Temmuz'da Sultangazi'de bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda Tunceli kırsalında silahlı eğitim alan ve 3 ayrı suçtan aranması bulunan E.S. isimli kadın ve şüphelinin yaşadığı evin sahibi M.D. yakalanarak gözaltına almıştı. TEM ekipleri evde yaptığı aramalarda 1 tabanca, 1 susturucu, değişik çaplarda 50 mermi ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.S. ve kaldığı evin sahibi M.D, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

==========================

7- MARKETTEN VOTKA ÇALDILAR

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

İstanbul'da girdikleri marketten votka çalan yabancı uyruklu biri kadın iki kişi polis tarafından yakalandı. Pasaportları olmayan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de bir AVM'deki markete girerek votka çaldıkları belirlenen İran uyruklu oldukları öğrenilen Yasin H.(38) ile Sara J.(36) Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlığın ardından şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin geçtiğimiz yıl Kadıköy'de ve Trabzon'da kaldıkları otellerde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin otel resepsiyonlarında Türk parasını tanımak istediklerini söyleyerek, kasadan verilen paraları inceliyormuş gibi yaparak el çabukluğu ile para çaldıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan üzerlerinden pasaport çıkmayan iki şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla geldikleri tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Güvenlik kamerası

-Tırnakçılık yapması

-Votka çalması

-Aktüel kamera

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı



10.07.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180710067_