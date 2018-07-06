DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

(havadan görüntülerle geniş haber)

1-TEM'DE DEVRİLEN KAMYON KALDIRILDI; YOL TRAFİĞE AÇILDI

- TEM'de oluşan trafik havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN İSTANBUL

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiindeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Saman yüklü kamyon Edirne istikametinde devrildi. Yola savrulan saman balyaları nedeniyme trafik durdu. Kamyonun ve samanların yol kenarına alınması sırasında Ankara yönünde de yoğunluk oluştu. Yol önce tek şeritten açıldı. TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu. Çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü. Aracın yol kenarına çekilmesinin ardından trafik tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Temizlik çalışması

-Yolun açılması

-Detaylar

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2- 48 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 102 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde düzenlenen operasyonda 102 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla İstanbul'da bulunan 4 ankesörlü telefonla irtibat kurdukları tespit edilen 3 Albay, 11 Binbaşı, 10 Yüzbaşı, 14 Üstteğmen, 16 Teğmen, 82 Astsubay ve 120 Askeri öğrenci, 15 sivil olmak üzere toplam 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri sabah saatlerinde 48 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin bir kısmının açığa alındığı, bir kısmının ise görevde olduğu belirlenenmişti.

102 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda şüphelilerden 102'si yakalanarak gözaltına alındı. TEM ekiplerinin 169 kişiyi yakalaması için çalışmaları devam ediyor.

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3- KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ ARANIYOR-2

* Aramalara SAS komandoları da katıldı

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ İSTANBUL

Kadıköy'de denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sualtı Savunma komandoları da (SAS) arama çalışmasına katıldı.

Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama başlattı. Dalgıçlar sonuç alamayınca olay yerine SAS komandoları geldi. Dalgıç kıyafetlerini giyen SAS komandoları denize daldı.

Görüntü Dökümü

EK GÖRÜNTÜ

-SAS komandoları

-Denize dalmalar

-GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Dalgıçların arama çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığıyla röp

-Bölgeye gelen sağlık ekipleri

-Genel ve Detay

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(havadan görüntülerle)

4- BÜYÜK YANGINDAN 3 AY SONRA...



- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin son durumu havadan görüntülendi

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL ()

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının üzerinden 3 ay geçti. Yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe kaplamaları sökülmeye devam ediyor. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan hastanenin çevresinde kapalı olması nedeniyle şu anda sessizlik hâkim.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangında korku dolu anlar yaşanmıştı. İtfaiye raporuna göre, atık cam şişe kumbarasının yanındaki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın bir anda büyümüş ve binanın dış cephe kaplamalarının tutuşmasıyla üst katlara sıçramıştı. İçeride bulunan hastalar, personel ve çevrede bulunanların yardımıyla hızla dışarı çıkarılırken, facianın eşiğinden dönülmüştü.

DIŞ CEPHE KAPLAMALARI SÖKÜLÜYOR

Yapılan incelemeler sonucu dış cephe izolasyon malzemelerinin değiştirilmesine karar verildi. Bu amaçla binanın tüm dış cephe kaplamaları sökülmeye devam ediyor. Hastanenin bulunduğu Karayolları Mahallesi esnafı ise çalışmaların bir an önce bitirilip, açılışı beklediklerini söyledi.

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ÇALIŞMA VAR"

Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen eczacı Erdi Bardak ise, "Hastanenin 2 ay sonra açılacağı söyleniyor. Durumdan esnaf çok etkilendi" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf da, "Bugün gözle görülür bir çalışma var. Kurban Bayramı'ndan sonra teslim edeceklerini söylüyorlar. Esnaf olarak umutla bekliyoruz"" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanenin havadan görüntüleri

-Hastaneden ve çevresinden detaylar

-Esnaf ve mahalleli ile röportajlar

-Muhabir anonsları

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5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PIRLANTA OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda İran uyruklu bir kişinin valizinden 165,44 gram pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurtdışından yasadışı yollardan pırlanta getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Atatürk Havalimanı çıkışında Dubai'den gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Ekipler İran uyruklu M.K.'nın üst aramasını yaptı. Şüphelinin üstünde birşey bulamayan polis ekipleri valizi X-Ray cihazından geçirdi. Valizde yapılan aramada kuruyemiş poşetleri içine gizlenmiş 165,44 gram ağırlığında pırlanta ele geçirdi. Polis ekipleri M.K.'yı Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirdi. İfadesine başvurulan M.K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması

-Şüphelinin valizinde yapılan arama

-Valizde bulunan pırlantalar

-Genel ve detaylar

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6- SARIYER'DE BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI



Haber: Erhan TEKTEN- Kamera: İstanbul

Sarıyer'de bir baklava imalathanesinin çatısı alev alev yandı. 2 işçinin hafif yaralandığı yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Fidan Sokak 2 numarada bulunan bir baklava imalathanesinin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangına iş yerinde bulunan çalışanlar müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iki işçi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerinde bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın uzak bir açıdan görüntülediği yangında alevler ve ardından büyük bir duman bulutunun bölgeyi kapladığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Çatıyı saran alevler

-Duman bulutu

-Genel ve detaylar

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7- FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK KUPASININ ÇALINMA GİRİŞİMİ DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasının çalınma girişimi davasına başlandı. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Halit Şahin ile avukatı Tolga Altuntaş katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü avukat Abdurrahim Erol temsil etti.

'PROTESTO AMACIYLA YAPTIM'

Amacının hırsızlık olmadığını savunan Şahin, "Protesto amacıyla yapmıştım. Ben suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Müvekkilinin üzerine atılı hırsızlık suçunun maddi unsurlarının oluşmadığını savunan avukat Tolga Altuntaş, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Fenerbahçe'nin Avukatı Abdurrahim Erol da şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Mahkeme, kupa çalınırken oluşan zararın ödemesi için sanığa bir dahaki duruşma gününe kadar süre vererek duruşmayı erteledi.



DURUŞMADAN SONRA BASIN AÇIKLAMASI

Sanık Halit Şahin ve Avukatı Tolga Altuntaş, duruşma çıkışı adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı.

'BİZE AİT OLANIN MÜCADELESİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Şahin, "Kupa çalınmıştır, doğrudur. Ama çalan kişi ben değilim. Bize ait olanın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Haklı olduğumuz davada sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON İLAN EDİLMESİNE KARŞI BİR PROTESTO EYLEMİ'

Müvekkilinin suçlandığı nitelikli hırsızlık suçunun şartlarının oluşmadığını savunan Avukat Tolga Altuntaş, "Bizim amacımız burada bir kupa çalmak, o kadar güvenliğin içerisinde alıp götürmek mümkün değil zaten' dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği, 2010-2011 sezonu 1. Lig şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, "Kupa bizim", "Trabzon" diye bağırdığı, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldığı belirtiliyor. İddianamede, sanığın, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

-Duruşmaya gelenler

-Şahin ve Altuntaş'ın açıklaması

-Detaylar